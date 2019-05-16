Rüyada kabak görmek ne demek? Rüyada kabak görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyalarda görülen şeyler herkes için aynı şekilde ilgi çekici veya merak uyandırıcı değildir. Örneğin rüyada kabak görülmesi kimileri için özel bir anlam ifade etmezken pek çok kişi bu rüyanın anlamını araştırmaktadır. Peki rüyada kabak görmek ne demektir? Sizin için rüyada kabak görmek ile beraber kabak tarlası, kabak yemeği, kabak dolması görmek; kabak doğramak gibi rüyaların yorumlarını derledik. RÜYADA KABAK GÖRMEK Rüyada kabak görülmesi çoğunlukla hayırlı ve olumlu olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişi için zenginlik, saygınlık, şan ve başarının habercisidir. Bunun yanında kabak yemeği görmenin farklı bir anlamı vardır ki buna yazımızın devamında paylaştık. Yani kabağın görülme şekline göre rüyanın farklı yorumları vardır. RÜYADA KABAK TARLASI GÖRMEK İnsanların hayır duasını kazanmayı temin edecek güzel işler yapmak anlamındadır. Evsizlerin ev sahibi olmalarını sağlamak, talebelerin okumasına yardımcı olmak, yaşı gelmiş kadın ve erkeklerin evlenmesine aracı olmak ve insanların rızık kazanmalarına yardımcı olmak gibi güzel davranışlara işaret eder.

RÜYADA KABAK YEMEĞİ GÖRMEK Rüyada Kabak Yemeği Görmek, rüyayı gören kimse için rüyada kabak yemeği görmek, kişinin aşk hayatında bir türlü denge tutturamadığına işaret edilir. Rüya sahibinin erkek olması durumunda rüyada kabak yemeği görmek, ayran gönüllü olmasından dolayı karşısına çıkan hayırlı kısmetleri kaçıracağına delalet edilir. Farklı bir yoruma ise işletme sahibi olacağınızı gösterir. Kabak yemeğinizde eğer bozuk ise müşteri ile yaşanan problemlere işarettir. Eğer yemek bozuk değil ise işletmede oluşan problem yok olacaktır. RÜYADA KABAK DOLMASI GÖRMEK Rüyayı gören kişinin; başarısızlıklarının ardından daha fazla çaba sarf ederek dilediği rızkı ve zenginliği elde etmesine, maddi külfeti olan bir yakınından uzaklaşmasına ve hatırı sayılır bir üne kavuşmasına delalet eder. Rüyada kabak dolması görmek; hayırlara vesile değildir. Rüya sahibinin tadının tuzunun kaçmasına, hüzne boğulacağı bir dönem yaşamasına, sabır ve istikamet gerektiren durumlarla yüz yüze gelerek bu çileli günleri vakurlu davranarak ve tahammül göstererek atlatmasına tekabül eder.

RÜYADA KABAK DOĞRAMAK Rüyada kabak doğradığını görmek rüya sahibi için yüklü miktarda gelecek paraya da işarettir. Gelecek olan bu para ile yapacağı yatırımlardan maddi sıkıntı yaşamadan hayatına devam edeceğine delalet edilir. Ancak kişinin bu parayı harcaması durumunda zorlu günlerin onu beklediğine yorulmaktadır. RÜYADA KABAK YAPRAĞI GÖRMEK Rüyada kabak yaprağı görmek maddi anlamda hayatınızda güzel gelişmeler olmasına, sevdikleriniz ile aranızın iyi olmasına ve hayatınızla ilgili güzel kararlar almaya delalet eder. RÜYADA KABAK BAHÇESİ GÖRMEK Rüyada kabak bahçesi görmek bazen üzülmeye ve bazende sevinmeye, işini en iyi şekilde icra edeceğine ve makam ve mevkii sahibi olmaya alamettir. Rüyayı gören sivil birisi ise yakın vakitte geçeceğiniz bir imtihana, umduğunu bulmaya ve isteklerine kavuşmaya alamet eder. Çocuğu olan biri görmüşse kaderine razı olmaya, hayatı rayında yaşamak istediğine alamet eder. RÜYADA KABAK FİDESİ GÖRMEK RÜYADA KABAK GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Yeşil Kabak Görmek

Rüyada yeşil kabak görenin işleri açılacak, kazancı ve geliri artacak demektir. Rüyada Sakız Kabağı Görmek

Rüyada sakız kabağı görmek otobüs ya da trenle gidilecek bir seyahat anlamına gelir.

Rüyada Dalından Kabak Koparmak

Rüyada dalından kabak koparmak çekemeyenlerinin her davranışını izleyerek kendi yaşamını daha garanti altına alacak şekilde haraket ettiğine, sıkan bir konunun biteceğine alamet olur. Rüyada Çürük Kabak Görmek

Rüyada çürük kabak görmek gözünü hırs bürüyeceğine ve yanlış yapmaya, bekar kişiler için aradığı aşkı bulacağına alamet eder. Başka bir yoruma göre bu rüya ideallerinden vazgeçerek ailelerinin mutlu olacağı kararlar alacağına işaret etmektedir. Rüyada Dalında Kabak Görmek

Rüyada dalında kabak görmek kişinin aile büyüklerinin yaşadığı sağlık sorunları yahut hastalıktan dolayı tüm yükün üzerinde kalacağına, kendini sevdiklerine adamaya tekabül eder. Rüyada Birine Kabak Verdiğini Görmek

Rüyada birine kabak verdiğini görmek bir nefes kadar yakınında olup onu takip etmesine ve yapıp ettiği her şeyde en büyük yardımcısı olmasına delalettir. Evli erkek için bu rüya kıymetinin artmasına, hedeflerine kısa yoldan ulaşmaya ve şansın kısmetin açık olmasına tekabül eder.

Rüyada Hem Kabak Hem Patlıcan Görmek

Rüyada patlıcan ve kabak bir arada görmek yapmış olduğu hata ve yanlışların farkına vararak hayatını idame ettirmesi gerektiğine işaret eder. Dikkat dağınıklığı yaşadığına ve bu durumun yaşamında pek çok başarısızlık yaşamasına neden olduğuna, iş yaşamında zorlanacağına delalettir. Rüyada Hem Uzun Hem de Yeşil Kabak Görmek

Rüyada uzun yeşil kabak görmek çevresinde dedikodularının yayılacağına, yaşamını hareketli ve eğlenceli hale getireceğine, hayallerinin yarıda kalmasına ve mutsuz olmasına delalet etmektedir. Rüyada Dolmalık Kabak Oymak

Rüyada dolmalık kabak oyduğunu görmek mutlu olmaya ve kendini dinlemeye, bolluk içinde yaşamaya ve para sıkıntısı çekmemeye işaret eder. çok çalışıp çabalayacağına ve çok büyük zenginliğe kavuşacağına alamettir. Rüyada Çiğ Kabak Yemek

Rüyada pişmemiş çiğ kabak yediğini görmek, cin tarafından korku erişmeye veya bir insanla kavga etmeye ve şerre işarettir. Rüyada Kabak Görmenin Diyanet Yorumu

Rüyada kabak görülmesi seyahatle yorumlanır. Rüyanızda sakız kabağı görmeniz; kara yolu ile, rüyanızda bal kabağı görmeniz; deniz yolu ile yolculuk yapacağınıza, rüyanızda kabak yediğinizi görmeniz; içinde bulunduğunuz senenin çok renkli ve faydalı geçeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında pişmemiş bir kabak yediğini görmesi o kimsenin bir korkuya maruz kalacağına ve bir kişi ile tartışacağına kişinin rüyasında bir kabak tarlasında kabak topladığını görmesi; o kimsenin eğer hasta ise bu hastalığından kurtulacağına, kişinin rüyasında pişmiş bir kabak yediğini görmesi; o kimsenin yediği miktar nispetinde bir ilmi öğreneceğine ve dağınık olan şeyleri bir araya toplayacağına delalet eder.

Rüyada Kabak Toplamak

Rüyada kabak toplamak veya tarlasından kabak topladığınızı görmek, maişet ve geçim sıkıntısına uğramayacağınıza delalettir. Rüyada Kabak Almak

Rüyada kabak almak veya sattığını görmek; beklemediği yerden büyük bir mirasa kavuşur. Rüyada kabak aldığınızı görmek uzak ve beklemediğiniz bir kimseden çok hoşunuza gidecek bir hediye alacağınıza delâlet eder. Rüyada Beyaz Kabak Görmek

Rüyada beyaz kabak görmek genellikle mutluluğa işarettir. Rüyasında beyaz bir kabak görmek, evleneceğine, beyaz renkli kabaklar içinde yürüdüğünü görmek, hasta ise iyileşeceğine, içlerinde yattığını görmek bütün endişe ve sıkıntılardan kurtulacağına delâlet eder. Rüyada görülen beyaz renkli kabak, ahlaken güzelliğe ve sevilmeye işaret eder. Rüyada her türlü sebzede görülen beyazlık, sevince ve gönül huzuruna delalet eder. Rüyada bal kabağı görmek

Rüyada bal kabağı görmek, deniz aşırı bir seyahate çıkmaya işaret eder. Hiç ummadığınız bir gerçeği, sırrı öğrenip şok olacağınıza, sır sahibinin üzülüp ve sıkıntı çektiğine işaret eder.