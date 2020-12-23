İnsan zihni uyku esnasında, farklı frekans düzeylerinde olsa da çalışmaya devam eder. Bu çalışma sırasında zihin, daha önce kavram ya da olgu olarak karşılaşmış olduğu durumları yeni baştan ele alarak farklı bağlantılar içerisine yerleştirir. Rüya ismi verilen bu süreç, genellikle gündelik hayatta karşılaşılan durumlardan beslense de zaman zaman çok çeşitli olaylara da yönelebilir. Rüyada kan kusmak da benzer rüya imgelerinden biri olarak kabul edilebilir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada kan kusmak ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı farklı kaynaklardan aktardığımız açıklamalar aracılığıyla giderebilirsiniz. Rüyada Kan Kusmak Rüyada kan kusmak, insanlar tarafından sık sık karşılaşılan rüya imgelerinden biridir. Buna paralel olarak, rüya tabiri kaynaklarında da rüyada kan kusmak ile ilgili pek çok farklı açıklama ve tabire rastlamak mümkündür. Rüya tabiri alimleri, rüyada kan kusmaya dair hem olumlu hem de olumsuz yorumlarda bulunmuştur. Nitekim rüya içerisindeki diğer imgelerin de rüyanın anlamı üzerindeki etkisini hafife almamak gerekir.

Özellikle geleneksel kaynaklara göre rüyada kan kusmak, rüya sahibinin büyük bir günah işlediğine delalet eder. Bu nedenle kişinin vicdan azabı çekmesi ve kendini suçlaması muhtemeldir. Dolayısıyla rüyasında kan kustuğunu gören bir kimsenin işlediği günahlar nedeniyle zor zamanlar geçireceği düşünülür. Pek çok kaynakta kişinin günahlarının telafisi zor bir boyuta vardığını ifade edilir. Bazı rüya yorumcularına göre ise rüyada kan kusmak, büyük bir sırrın ifşa olacağının habercisidir. Rüya sahibinin mazide bırakarak unuttuğu bir sırrının başkaları tarafından gündeme getirilmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle kişinin, gerek ailesi gerekse de yakın çevresiyle arasının açılması olasıdır. Dolayısıyla rüya sahibinin ifşa olan bir sırrı yüzünden sıkıntılı dönemler geçireceğini söylemek yanlış bir yorum olmayacaktır. Kimi yorumcular ise rüyada kan kusmak imgesini olumlu bir biçimde tabir eder. Buna göre rüyada kan kusmak, kişinin yeni başlangıçlara hazır olduğu yönünde ele alınmalıdır. Bu doğrultuda rüya sahibinin kan kustuğunu görmesi zor olsa da geçmişi geride bıraktığına işaret eder. Rüyasında kan kustuğunu gören bir kimseyi geçmişin aksine son derece aydınlık ve mutlu bir gelecek bekliyor olabilir.

Rüyada Siyah Kan Kusmak Rüyada siyah kan kusmak da benzer bir biçimde olumlu ve olumsuz yorumlara sahiptir. Olumsuz yoruma göre siyah kan son derece üzücü gelişmeleri sembolize eder. Buna göre, rüya sahibinin yakın bir gelecekte büyük üzüntüler yaşaması muhtemeldir. Bu üzüntülerin kaynağı olarak ise aile içindeki çeşitli problemler gösterilebilir. Böyle bir rüya gördüyseniz aile fertlerinizden birinin sağlık sorunlarıyla uğraştığına tanıklık etmek zorunda kalabilirsiniz. Olumlu yoruma göre ise rüyada siyah kan kusmak sıkıntılı bir dönemin son demleri olarak yorumlanmaya açıktır. Özellikle rüya sahibinin bir hastalıkla mücadele ediyor olduğu durumlarda rüya, yakın bir zamanda şifa bulacağı şeklinde tabir edilir. Dolayısıyla siyah kan hayatınızdaki son alınması zor virajı temsil ediyor olabilir. Biraz daha sabretmeniz halinde aradığınız huzura kavuşmanızın olasılığı son derece yüksektir. Rüyada Koyu Kan Kusmak Rüyada koyu renkli kan kusmak, siyah kan kusmakla tabir bakımından paralellikler arz eden bir imgedir. Dolayısıyla imgenin hayatınızdaki son üzücü gelişmeleri temsil ettiğini söylemek isabetli olacaktır. Buna göre rüya sahibi, son birkaç yorucu durumla daha karşı karşıya kalacak ancak sabretmesi halinde nihayetinde huzurlu bir hayata kavuşacaktır. Dolayısıyla rüyanın kısmen de olsa olumlu bir biçimde değerlendirilebileceği söylenebilir.

Rüyada Mavi Kan Kusmak Rüyada mavi kan kusmak genellikle olumsuz bir biçimde tabir edilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin finansal kaynaklı çeşitli sıkıntılar yaşayacağı varsayılır. Kişinin, büyük hayaller kurarak başladığı bir işin son derece verimsiz bir biçimde ilerlemesi ve büyük zararlarla sonuçlanması olasıdır. Ayrıca yorumcular, rüya sahibinin sorumluluklarını aksatması halinde ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini ifade eder. Rüyada Katı Kan Kusmak Rüyada görülen katı kan, çoğu zaman olumsuz durumların göstergesidir. Kanın tam tersine akışkan olması olumlu bazı yorumlarla değerlendirilebilirken katı kan neredeyse her zaman olumsuz bir biçimde yorumlanır. Bu doğrultuda rüyasında katı kan kustuğunu gören bir kimsenin beklentilerinin boşa çıkacağı ve büyük hayal kırıklıklarıyla karşılaşacağı düşünülür. Rüyada Mor Kan Kusmak Rüyada mor kan kusmak da benzer bir biçimde olumsuz gelişmelerin habercisidir. Rüya sahibinin iş hayatında son derece yoğun tempolu bir döneme girmesi söz konusu olabilir. Ancak bu yoğun çalışma sonucunda hak edeceğiniz karşılığı alabileceğinizi söylemek oldukça zordur. Dolayısıyla rüyasında mor kan kusan bir kimsenin emeklerinin boşa gittiğine tanıklık etmesi olasıdır.