Rüyada kan görmek ne demektir? Kan verdiğini, kan aktığını görmek neye işarettir?

Rüyada kan görmek, görülüş biçimine, duruma göre değişen anlamları olsa dahi genel anlamda kötüye işaret ettiği ifade edilir. Bir kayıp yaşanması, arkadan iş çevrilmesi, harama bulaşma, haksız kazanç elde etme gibi olumsuz yorumlar olduğu gibi bazı durumlarda hayra da yorumlanmıştır. Bunlardan bazıları ise genç bir kızın rüyasında kan görmesi gibi. Rüyada kan verdiğini görmek, kan aktığını görmek, kan işemek, burundan kan gelmesi, kan kusmak, kan lekesi görmek gibi birçok değişken durumlar için yapılan rüya tabirleri haberimizde başlıklar altında yer almaktadır. RÜYADA KAN GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada kan görmek genel hatlarıyla haram bir işe bulaşma olarak yorumlanmaktadır. Eğer kişi yaptığı bir kötülükten dolayı kendini suçlu hissediyorsa bu kan onun vicdanının dışavurumudur. Çok fazla kanın çıktığının görülmesi anne, baba veya evlattan gelebilecek bir yardımın kesilmesi manasına gelmektedir. Rüyada kan görmek iyi değildir, rüya sahibinin doğrudan, iyiden, güzelden ve haktan uzaklaşmasına işaret eder. Rüya sahibi dini terk edecek ve Allah katında günah olan işler yapmaya başlayacak demektir.

Rüyada Siyah Kan Görmek Rüyada kanı bu şekilde görmek, kişiye büyüklerinin vereceği fırsatlar sayesinde hem soyunu devam ettirmek hem aile şerefini korumak hem de daha zengin bir hayat yaşamak konusunda yardım geleceğini, var olan hayatını bambaşka şekilde değiştireceğini ve saygın bir isim olacağını ifade eder. RÜYADA KAN VERDİĞİNİ GÖRMEK NEYE İŞARETTİR? Rüyada kan vermek içinde bulunulan kötü bir durumdan yardımlar ile kurtularak refaha ereceğine ve güzel günlerin geleceğine işaret eder. Eğer kişi kanı bir başkasına veriyor ise kötü bir vaziyetten iyi bir vaziyete geçeceğine veya zenginliğe işaret etmektedir. Rüyasında kan verdiğini gören kişi, pek çok kişinin bir araya gelerek gönül birliği etmesi ve iş birliği yapması sayesinde çok büyük bir yükümlülüğün altından kalkmayı başaracak ya da içine düştüğü çıkmazla baş edebilecektir. Rüyada kan aldırmak Rüyada vücuttan kan alındığının görülmesi birilerinin sizin hakkınızda kötü sözler sarf ettiğine yorumlanırken, koyu renkte siyaha çalan bir kan görmek manevi olarak güçlü olmaya ve zorluklar karşısında dirayet göstermeye işaret etmektedir. Sağ koldan kan alınması kaybedilen bir eşyanın bulunacağına, sol taraftan kan alınması ise kaybedilen bir aile ferdinin veya akrabanın bulunacağına delalet etmektedir. Rüyada eğer kan aldırıyorsanız ve kan bir türlü çıkmıyor ise işlerin bozulacağına ve kötüye doğru gideceğine delalet ettiği söylenmektedir.

Rüyada kan aldırmak, art niyetli, dedikoducu, kem gözlü, fesat, düzenbaz ve hileci kişilerin varlığına delalet eder. Bu kişiler, gereksiz ve deli saçması sözlerle rüya sahibinin canını sıkmayı, moralini bozmayı ve tüm neşesini kaçırmayı beceriyorlar demektir. Hatta bu kimselerin en iyi yaptığı şeyin can sıkmak olduğu söylenmektedir. Rüyada kan aldırmak, kişiye dert olacak, öfkesinden gözyaşı döktürecek ve yüzünün asılmasına neden olacak haberler alması anlamına gelir. RÜYADA SAĞ VEYA SOL KOLUNDAN KAN VERMEK Rüyada kolundan kan aldırmak tek şekilde tabir edilmez her iki kola göre farklı tabir edilir. Eğer kan sağ koldan aldırıldıysa rüya sahibinin yakınındaki kişileri ziyaret edip, hal hatır soracağına eğer kan sol koldan alınıyorsa da rüya sahibinin kasasına delalet eder. Rüyada kan akıtmak Rüyada kan akıtmak kişinin içerisinde beslediği kin ve nefreti temsil etmektedir. Uzun zamandır akılda yer etmiş ve planlanmış bir kötülüğe yorumlanmaktadır. Rüyada çok kan akıtıldığını görmek elde edilmiş olan malların yok olacağı ve iflası işaret etmektedir.

Rüyada az kan akıtıldığını görmek ise basit bir hastalıktan kurtulmak olarak yorumlanmaktadır. Rüyada kan alma Rüyada bir kişiden kan alındığı veya aldığını görme, o kişinin yönetici olacağı manasına gelmektedir. Yöneticiliğin yanında üzerine bir kişi tarafından önemli bir emanetin verileceği de söylenmektedir. Eğer kan alan kişi yani iğneyi elinde bulunduran kişi yaşlı biri ise bu onun atalarından bir tanesidir. Eğer kan sizden alınıyorsa ve kanı alan işi genç ise muhtemelen sizin düşmanlarınızdan biridir. Eğer kanı alan kişi rüyayı gören kişi ise düşmanına karşı bir zafer ilan etmiştir. Eğer vücudundan kirli bir kan alındığını görüyorsa, çok önemli bir hastalığın biteceğine delalet edilmektedir. Rüyada kan bağışlamak Rüyada kan bağışladığını gören kişi kötülüklerden kurtulur ve rahata erer. Üzerindeki bir sırrı dışarı atmış olur. Eğer bu kişi orta halli ise zenginleşir, fakir ise önüne başka kapılar açılır. Rüyada Kan Verip Hayat Kurtarmak Bu rüya, manevi hayat açısında olumlu olarak yorumlanmıştır. Ahiret hayatına pek çok sevapla gitmek, dünyadaki iyiliklerin dışında Allah katında da çok makbule geçen işler yapmak, hayırsever biri olarak anılmak ve arkasında güzel şeyler bırakacak olmak demektir.

RÜYADAN KAN AKTIĞINI GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada kan akmasının görülmesi zengin olan biri için mallarının azalmasına ve düşüşe geçmeye yorumlanırken, fakir olan kişi için ise zenginliğe ermesine ve yükselişe geçmesine delalet etmektedir. Bedenin muhtelif yerlerinde yara şeklinde görülen kan ise kazaya ve kötü bir şeyin başa gelmesine işaret etmektedir. Eğer kan koyu bir renkte akıyor ise genel itibarı ile iyi şeylere yorumlanırken açık renkte olması ise kötülüğe yorumlanmaktadır. Rüyada damardan kan aktığını görmek varlık içerisinde iken yokluğa, yokluk içerisinde iken varlığa delalet etmektedir. Rüyada herhangi bir uzuvdan kan aktığının görülmesi akraba tarafından gelecek bir kötülüğe ve kedere işaret edilmektedir. Fazla kan akması elde olan malların kaybedilmesine, giyilen bir elbise üzerinde kan görülmesi ise ticarette yapılmış olan haksız kazanca delalet etmektedir. Vücudun herhangi bir bölgesinden iltihap şeklinde çıkan kan ise sağlık, afiyet ve huzura işaret etmektedir. Rüyada Bacağından Kan Aktığını Görmek Kişinin maneviyatına etki edecek bir olayın yaşanacağını, rüya sahibinin yüzüne iyi görünüp, arkasından pek çok kötü söz söyleyen biriyle bağların kopacağını, kişiyi maddi olarak sömürmeye çalışan insanlar olduğunu ifade eder. Bacağından kan aktığını gören kimseler güvendikleri insanlarla mesafe olarak uzak kalırlar ve kendilerini yalnız hissederler.

Rüyada Kulaktan Kan Gelmesi Hoş olmayan sözler işitmek demektir ve genellikle kişinin aile içinden birinden duyacağı acı sözler nedeniyle küslük yaşayacağını, o kimseyle uzun zaman konuşmayacağını ve kendisinden özür dilense de affetmeyeceğini işaret eder. Diğer yandan bu rüya, evlatlar arasında ayrım yapmak ve haksızlık etmek anlamına da gelir. Rüyada Gözünden Kan Geldiğini Görmek Bu rüyayı görmek, çok sevilen bir kimsenin uzaklaşacağına, başka bir şehir ya da ülkeye taşınacağına, hasret çekileceğine ve bu kimsenin gidişinden dolayı yaşanacak üzüntüye yorumlanır. Rüyada Başından Kan Geldiğini Görmek Mal ve para konusunda sıkıntıya düşüleceğinin, ani ve büyük çapta bir borçlanma yaşanacağına, bugüne kadar kendisinden maddi çıkarı olanların, rüya sahibi zor duruma düştüğünde bir anda ortadan kaybolacağına tabir edilir. Rüyada burunda kan gelmesi Burundan gelen kan koyu renkli ve katı ise bu düşük çocuk yapmaya işarettir. Eğer kan akıcı ve bol ise kişinin harama bulaştı manası çıkar. RÜYADA KAN KUSTUĞUNU GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada kan kustuğunu görmek, pek çok farklı şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin çok büyük bir günah işlediğini ve bu günah nedeni ile zor zamanlar geçirdiğini, vicdan azabından kavrulduğunu gösterir. Rüyasında kan kustuğunu gören kimse affedilmez hatalar yapar. Çekilen acıları, büyük pişmanlıkları ve geri dönülmez yanlış kararları anlatan rüya, kişinin ruhsal açıdan da zor günler geçirdiğini ve hem özel hem de iş hayatında her şeyin kötü gittiğini gösterir. Genel olarak çok büyük hataları işaret eden rüya, İslami açıdan kişiye Allah’tan af dilemesi ve tövbe etmesi için de uyarıda bulunur.

Rüyada kan kusmak genellikle vicdan azabına işaret etmektedir. Herhangi bir sebepten dolayı kan kustuğunu gören kişi aslında içindeki acıları ve pişmanlıkları dışa çıkarmıştır. Bu sebeple geçmişte yapılmış olan bir kötülüğün bertaraf edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bazı tabircilere göre ise rüyada kan kusmak kötü bir hastalıktan kurtularak sağlık ve huzura delalet etmektedir. Rüyada kan tükürmek Rüyada kan tükürmek veya kanın ağızdan çıktığını görmek biri hakkında kötü sözler işiteceğinize arkanızdan kötü sözler konuşulduğuna işaret eder. Eğer tükürmüş olduğunuz kan gömlek veya pantolonunuza bulaşmış ise kadınlar hakkında genel bir yargı belirteceğinize delalet etmektedir. Çokça kan tükürüldüğünün görülmesi ise kişinin mal varlığının azalmasına işaret etmektedir. RÜYADA KAN İÇTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada kan içmek ile ilgili iki farklı söylem bulunmaktadır. Birincisi rüyada kan içmek haram yolla kazanılan para ile geçinmek ve onu çoluk çocuğuna yedirmek olarak yorumlanırken bazı rüya tabirleri ise rüyada kan içmeyi bir yakına yapılan yardımın yerine gitmemesi olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Kan İçip Kusmak Zorlu sınavlardan geçen rüya sahibinin artık feraha ereceğinin müjdesini verir. Kişi kendi hatalarından ders aldığı gibi, yaşamındaki tüm olumsuzlukları temizler ve işlerini düzene sokar. RÜYADA KAN İŞEMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada kan işediğini görmek ile ilgili birçok anlam bulunmaktadır. En çok yapılan yorumlar ise çok büyük ve amansız bir hastalıktan kurtularak rahata ermek şeklindedir. Rüyada kan işendiğinin görülmesi uzun bir yolculuk yapmaya, hapisten kurtularak özgür olmaya, iyilik bulmaya, cami abdesthanesinde kan işemek ise sevinç ve mutluluğa işaret etmektedir. Eğer bir yangın içerisinde kanlı bir biçimde işeniyorsa bu ya hırsızlık yapmaya ya da hırsızlığa maruz kalmaya işaret edilmektedir. Az miktarda kanlı işemek ise elde bulunan malın azalması anlamına gelmektedir. Rüyada kan işediğini görmek, bazen hastalıklardan şifa bulmaktır. Bu rüyayı gören eğer ciddi bir rahatsızlığı varsa bundan kurtularak afiyette olur. Bu rüya bazen de uzun bir yolculuğa yorulmaktadır. Rüyayı gören kişi kendisi için hayırlı olacak bir yolculuğa çıkar ya da hapisteyse özgürlüğüne kavuşur. Rüyada işerken az miktarda kan gören, küçük çaplı bir para kaybı yaşar. Yine bu rüya hırsızlığa veya insanları kandırmaya da yorulabilmektedir.

Rüyada Kanlı İşemek Rüyada kanlı bir şekilde işediğini gören kişi ya bir haber alır ya da zinaya bulaşır. Bu rüya beklenmedik yerden gelen hayır veya şer olduğu bilinmeyen bir havadistir. Yine işerken kan aktığını gören zorlukla beraber kolaylığa da ulaşır. Bu rüya, gelecek günlerde yaşanacak sıkıntılara ve bir müddet sonra bu sıkıntılardan kurtulmadır. Rüyada kan ağlamak Rüyada kanlı bir biçimde ağlandığının görülmesi ele geçen çok önemli bir fırsatın kaçması anlamına gelmektedir. Bu sebeple kişi kaçan fırsattan ötürü çok pişman olmuştur. Bu anlamda kan ağladığının görülmesi kişinin çok büyük bir vicdan azabı ile baş başa olduğunu da delalet etmektedir. Aynı zamanda rüyada kan ağladığının görülmesi bir kişi hakkında kin beslenmesi ve düşman olarak görülmesi manasına da gelmektedir. Rüyada Üstü Başı Kan İçinde Olmak Kazancın hayrını görememek, varlık içinde olunmasına rağmen bir türlü iki yakasını bir araya getirememek demektir. Rüya sahibinin sürekli nazara maruz kaldığını, üzerindeki uğursuzluk nedeniyle işlerinin ters gideceğini ve parasının bereketinin olmayacağını işaret eder.

RÜYADA KAN LEKESİ GÖRMEK Rüyada kan lekesi görmek mali işlerde bir bozulma olmasıyla beraber kişinin aile üyelerini toplayarak onlarla konuşma yapacağını, içinde bulundukları dönemde bazı harcamaları kısmaları gerektiğini ifade edecek demektir. Kan lekesi ciddi mal kayıplarının veya para kaybının kişinin özel hayatında ve psikolojisinde sıkıntılara neden olacağını, olay geçmişte kalsa bile izlerinin kolay kolay silinmeyeceğini işaret eder. Olumsuz konuşmaların, negatif bir durumun veya kafa karıştırıcı bir olayın yaşanması nedeniyle endişeli günler geçirmek anlamına gelir. Yolunda giden bir işin bozulması, ortaklar arasında çıkar tartışmalarının olması gibi anlamlara gelir. RÜYADA KANLI EŞYA, ELBİSE GÖRMEK NE DEMEKTİR? Kıyafetlerinde kan lekesi gören kişiye haksız yere iftira atılır. Kişiye zararı dokunmayacak olan bu durumun yanı sıra, düşmanların iş birliği yaparak kişinin işine engeller çıkaracağını, aile birliğini sarsmak için çaba harcayacaklarını tabir eder. Yerde kan lekesi görmek ise bir kazadan son anda kurtulmak, sağlıkla ilgili geçici bir rahatsızlık yaşamak demektir.

Rüyada Kanlı Gömlek Görmek Akrabalar arasında çıkacak bir husumet nedeniyle kişinin arada kalacağını, ortalığı sakinleştirmek isterken kendisini de olayların içinde bulacağını bildirir. Kanlı gömlek giydiğini görmek ise ömür boyu akıldan çıkmayacak kötü bir olay yaşamak, ağır sözler duyarak incinmek ve sevilen birine gönül koymak manasındadır. Rüyada Kanlı Elbise Görmek Bekar bayanlar için gönül ilişkisinde yanılgıya düşmeye ve kötü niyetli insanlarla karşılaşmaya, nişan atmaya ve düğün tarihinde sorunlar çıkmasına, evli bayanlar için düşük yapmaya ve gebe kalmaya engel olan bir hastalığa yakalanmaya alamettir. Kanlı elbise giydiğini gören kişi eşinden ayrılır. Kaza geçirerek hastanede yatmak, namusuna laf getirecek davranışlarda bulunmak, yüz kızartıcı suçlara karışmak şeklinde de yorumlanır. Rüyada Kanlı Çarşaf Görmek Rüya sahibinin birine yaptığı fenalıktan sonra duyduğu pişmanlığı ifade eder ve bu durumun vicdan azabıyla uzun müddet yaşanacağını bildirir. Başkasının sakat kalmasına ya da ölümüne neden olacak bir kazaya karışmak, anlık dikkatsizlik yüzünden telafi edilemeyecek yanlışlar yapan rüya sahibinin günahlarla dolu yaşantısına dikkat çeker.