Rüyada keçi görmek ne demek? Rüyada keçi görmek ile ilgili rüya tabirleri

Zaman zaman rüyamızda normalde pek görmediğimiz bir şey görürsek bunun ne anlama geldiğni merak ederiz. Örneğin rüyada keçi görmek insanların ne anlama geldiğini öğrenmek için rüya tabirlerine baktıkları konulardan biri. Küçükken masallarda hikayelerde, tekerlemelerde keçinin ne kadar da inatçı olduğunu öğreniriz. Hatta Türkçede keçi inadı denilen bir tabir de vardır. Peki rüyada keçi görmek ne anlama gelir? Sizin için rüyada keçi görmek beraberinde eçi yavrusu, keçinin doğurduğunu, keçi kafası vb. görmek gibi rüyaların ne anlama geldiğine dair yorumları listeledik.
Rüyada geçi görmek insanın olmasını istediği şeylerle, dileklerle ilgilidir. Rüya tabircilerine göre keçi, gerçekleşecek dilekleri temsil eder. Tabii bunun dışında keçi doğal olarak huysuz ve inatçı bir kişiye işaret eder. Hatta bu kişi genellikle bir dostunuzdur. Rüyada keçi görülmesi ile ilgili yapılan bir diğer farklı yorum da hava durumu ile ilgilidir. Rüyada keçi görüldüğünde ertesi gün havanın güzel olacağına inanılır. Bunların dışında keçinin görülme şekline göre farklı yorumlar da vardır.
Rüyada keçi sürüsü görmek, bazı zorluklardan ve sıkıntılardan sonra feraha kavuşma, mutlu olma ve rahatlığa işaret eder. Keçi sürüsü gören insanın rızkı bol olur. Beyaz keçi sürüsü diğer renklerden daha hayırlıdır. Dinde sebata ve güzel ahlaka delalet eder.
Rüyada keçi yavrusu görmek, gereksiz israflarla geçecek günlerin ilerde kişinin yaşayacağı maddi sorunlara neden olacağını bildirir. Eli açıklığı ile tanınan kimselerin mali kaynaklarını hiç düşünmeden yapacakları alışverişler yüzünden aileleri ile gerginlikler yaşayacaklarına, aşırı inatçı tutumları nedeniyle kendilerini zor duruma sokacaklarına yorumlanır.
Rüyada keçinin doğurduğunu görmek hayırlı ve güzel gelişmelere, mutlu olmaya ve hayatın tadını çıkarmaya, sakin ve sabırlı bir insana ve kazancın artmasına, bolluk içinde bir hayata delalet eder. Rüyada keçinin doğurduğunu görmek kısmetin ayağınıza gelmesine, bebek sahibi olmaya işaret eder.
Rüyada keçi eti görmek, sağlıklı bir hayata kavuşacağınızı göstermektedir. Feraha kavuşmayı işaret eder ve refahı elde etmenizi simgeleyecektir. Maddi anlamda sıkıntılardan sıyrılacağınızı ve derin bir nefes alacağınızı işaret etmektedir.
Rüyada Keçi Görmek rüyayı gören insanın dualarının kabul olacağına ve mutlu olacağına, rüya sahibinin geçinmesi zor bir dostunun olduğuna ve bu insanla uzun yıllar arasının açılmayacağına hükmedilir.
Rüyada keçi sütü görmek insanların hayır duasını almaya ve iki cihanda da mutlu olmaya, insana ve bu kimseden çekindiğine işarettir. Rüyayı kadın görmüşse dert ve sıkıntılarından kurtulacağına ve rahata ermeye, ferahlamaya ve bütün sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bu rüyanın diğer bir tabirine göre de şansının yaver gideceğine ve kısmetinin ayağına geleceğine ve kazancının artacağına, ailesiyle saadet dolu yaşam geçirmeye işarettir.
Rüyada Keçi Sütü İçmek
Rüyada keçi sütü içtiğini gören kişinin sabrı ve azmi sonucunda istediği şeye ulaşacağına delalet eder.
Rüyada Keçiye Bindiğini Görmek
Rüya sahibinin rüyasında keçiye bindiğini görmesi uyarı niteliğinde bir rüyadır. Kişinin ahlakını gözden geçirip, davranışlarına dikkat etmesi gerektiğine işarettir.
Rüyada Erkek Keçi Görmek
Rüyada erkek keçi görmek arzuların gerçekleşeceğine yahut uzun ömürlü olunacağına, kişinin yeni kimselerle tanışmak için ortamlara girdiğine, daha huzurlu bir hayat yaşayacağına işaret etmektedir.
Rüyamızda Dişi Keçi Görmek
Rüyamızda görülen dişi keçi iyi huylu ve hayırlı bir eştir. Dişi bir keçiye malik olduğunu gören gerçek hayatta da evlenir.
Rüyada Hamile Keçi Görmek
Rüyada hamile keçi görmek çok büyük miktarlarda mal ve mülk kazanacağına, zor günlere ve sıkıntıya tekabül etmektedir. Rüyayı kamu görevlisi görmüşse başının aslan başına dönmesi mal sahibi olmaya tekabül etmektedir.
Rüyada Oğlak Görmek
Rüyada oğlak görmek erkek evlat sahibi olmaya işaret eder. Rüyada oğlak eti yemek ya da oğlak kesmek iyi değildir, aile içinden, akrabalardan ya da yakın çevreden bir erkeğin vefat edeceğine işaret eder. Rüyada oğlak görmek aynı zamanda burcu oğlak olan birine işaret eder.
Rüyada Keçi Kestiğini Görmek
Rüya sahibinin rüyasında keçi kestiğini görmesi, rüya sahibinin hayırlı evlatlara sahip olacağı ve maddi durumunun her zaman iyi olacağına delalet eder.
Rüyada Keçi Eti Yediğini Görmek
Rüya sahibinin rüyasında keçi eti yediğini görmesi, beklenmedik bir anda maddi açıdan kötü duruma düşmeye işaret eder.
Rüyada Keçiye Bindiğini Görmek
Rüya sahibinin rüyasında keçiye bindiğini görmesi uyarı niteliğinde bir rüyadır. Kişinin ahlakını gözden geçirip, davranışlarına dikkat etmesi gerektiğine işarettir.
Rüyada Keçi Sağmak
Rüyada keçi sağdığını gören kimse, düzenli bir gelire sahip olur ve rızkı temiz olur. Rüya sahibinin elde ettiği gelir lüks bir yaşam sürmesini sağlar. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada keçi sağmak, bir kadının gelirine alamettir. Rüya sahibi, kendi kazancı yerine karısının veya bir kadının parası ile geçinir.
Rüyada Keçi Derisi Yüzmek
Keçi derisi maldır ve ganimettir. Rüyamızda yüzülen deri çokça paraya işaret eder derisi yüzülen keçinin eti helal rızıktır ve maldır.
Rüyada Siyah Keçi Görmek
Rüyada siyah keçi görmek, siyah keçi rüyası hayırsız evlada, evladınızdan zarar görmeye, insanlara karşı başınızın yerde eğik olmasına sebep verecek üzücü olaylara maruz kalmaya işaret edilir. Bazen de birlikteliklerin yarım kalmasına, kısa vadeli işler peşinde koşmaya, sıradanlığa tabir edilir.
Rüyada Beyaz Keçi Görmek
Rüyada beyaz keçi görmek, sabretmek demektir. Rüya sahibinin her türlü zorluğa göğüs germesine ve sabırlı davranması gerektiğine işaret eder. Çoğu rüya yorumcusu bu rüyayı özellikle kişinin iş yaşamı üzerinden açıklamıştır. Rüya sahibinin iş yaşamında karşılaşacağı olumsuz durumlara karşı soğukkanlılığını koruyarak yaklaşmalı ve hiçbir şey çalışmadaki azmini kırmamalı.
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