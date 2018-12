Rüyada kurt görmek ne demektir? Kurt görmeye dair rüyalar neye işarettir?

Rüyada bir kurt ile boğuştuğunu ve onu kahrettiğini görmek, düşmanı kahretmeye ve ona karşı galibiyete işaret eder.

Kendisinin rüyada kurt olduğunu görmek, sevinç ve feraha işaret eder.

Rüyada kurt derisi veya kemiği bulduğunu görmek, mala ve menfaate işaret eder.

Sebze ve meyvelerin içine düşen yeşil kurt, tırtıl da diyebileceğimiz mahlûku görmek, hırsız bir kimseye işaret eder.

RÜYADA KURTÇUK GÖRMEK

Rüyada kurtçuk görmek rüya sahibinin çevresindeki asalak diye tabir edilen insanlar olarak yorumlanır. Bu kişiler başkalarının sırtından geçinmeye çalışan, hiçbir iş yapmadığı gibi hiçbir şeye de yaramayan, bütün gün boş oturan, boş gezen kişiler olarak tabir edilir.

Rüyasında kurtçuklar gören kişinin çevresinde böyle kişiler olduğu ve rüya sahibini her anlamda sömürmeye çalıştıkları şeklinde değerlendirilir. Rüyada görülen kurtlar çoğu kez de hastalık, sıkıntı, zorluk ve musibet olarak yorumlanır. Rüyasında üzerinde kurtçuklar olduğunu gören kişi sağlığını da kazancını da kaybedebilir.

RÜYADA KURT KÖPEĞİ GÖRMEK

Rüyada kurt köpeği görmek, iki düşünüp bir konuşmak ve çürük dala binmemek gerektiği anlamına gelir. Rüya sahibinin her aklına geleni konuşmamasında, her duyduğuna hemen inanmamasında, iyi geldiği söylenen her şeyi denememesinde fayda olacaktır. Rüyada kurt köpeği görmek, bir kişiye haksızlık etmeye tabir edilir. Rüya sahibi suçluluğuna dair somut bir kanıtı olmadığı halde bir kişiyi, sanki yüzde yüz suçluymuş gibi yerden yere vuracak, ağır laflar sarf edip, hakaret edecek, daha sonra da günahsız olduğunu öğrenip, çok pişman olacak demektir. Rüyada kurt köpeği görmek, rüya sahibinin çevresindeki bazı kişiler karşı temkinli davranması gerektiğine de delalet eder.