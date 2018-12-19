Rüyada kurt görmek ne demektir? Kurt görmeye dair rüyalar neye işarettir?

Kurt, asil bir hayvan olmasının yanında eski mitolojide kutsal olarak sayılan bir hayvan olup rüyada görülmesi çoğunlukla olumlu olarak yorumlanmıştır. Hayra ve iyiye yorumlanan rüyada kurt görmek için yapılan tabirler, rüyanın içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Rüyada kurt görmek ile birlikte rüyada kurtçuk görmek, kurt köpeği görmek, kurt sürüsü görmek, elinde kurt çıktığını görmek, kurt yavrusu görmek, kurtadam görmek şeklinde olan rüyaların tabirlerini konu başlıkları ile birlikte haberimizde derledik. İşte kurt görmeye dair rüya tabirleri... RÜYADA KURT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Kurt görmek ile alakalı olan rüyaların geneline olumlu tabirler yapılmıştır. Fakat olumsuz yapılan rüya tabirleri de mevcuttur. Rüyada görülen kurt çoğu zaman hayra ve iyiliğe yorulmaktadır. Kurt gücü ve asaleti temsil eder. Aynı zamanda cesaretinde bir göstergesidir. Rüyada kurt görmek hakkında yapılan açıklamaların tek yönlü olması mümkün değildir. Bunun için rüyanın içeriği de çok önemlidir. Genel olarak rüyada görülen kurt gücü simgeler. Etrafınıza karşı sağlamış olduğunuz itibarın bir göstergesidir. Aynı zamanda rüyada görülen kurt cesaretinde bir yansıması olarak ifade edilebilir.

Bu bazı yorumcular tarafından iyi bir şekilde yorumlanmaz. Rüyada görülen kurt, zalim bir düşman ve yalancı bir hırsızdır. Kendi evinde bir kurt olduğunu gören kimsenin evine bir hırsız girer. Kaybedilen bir mala, bazı zamanlarda yakınlarımız tarafından uğrayacağımız bir hainliğe ve düşmanlığa karşı da çeşitli çağrışımların yapıldığını söylemek mümkündür. Genel olarak bir rüya profili çıkarıldığı zaman rüya sahibinin cesur, etrafında belirli bir itibar gören, güçlü ve tuttuğunu koparan bir kişi olduğunu buna göre rüyasında gördüğü kurt düşünüldüğü zaman hayırlı işlere vakıf olacağı rahatlıkla ifade edilebilir. Rüyasında evinde bir kurt bulunduğunu gören kimsenin evine bir hırsız gireceğine işaretle yorumlanmıştır. Rüyasında kurt öldürdüğünü görmek, düşmanı yenilgiye uğratmaya, düşmanına galip (üstün) gelmeye işarettir. Rüyasında bahçede kurt görmek, hain bir adama, gaddar bir düşmana işaretle yorumlanmıştır. Rüyada bir kurdun evine girdiğini görmek, üzüntü ve kede­re veya evinin harap olmasına işarettir denilmiştir.

Rüyada bir kurt ile boğuştuğunu ve onu kahrettiğini görmek, düşmanı kahretmeye ve ona karşı galibiyete işaret eder. Kendisinin rüyada kurt olduğunu görmek, sevinç ve feraha işaret eder. Rüyada kurt derisi veya kemiği bulduğunu görmek, mala ve menfaate işaret eder. Sebze ve meyvelerin içine düşen yeşil kurt, tırtıl da diyebileceğimiz mahlûku görmek, hırsız bir kimseye işaret eder. RÜYADA KURTÇUK GÖRMEK Rüyada kurtçuk görmek rüya sahibinin çevresindeki asalak diye tabir edilen insanlar olarak yorumlanır. Bu kişiler başkalarının sırtından geçinmeye çalışan, hiçbir iş yapmadığı gibi hiçbir şeye de yaramayan, bütün gün boş oturan, boş gezen kişiler olarak tabir edilir. Rüyasında kurtçuklar gören kişinin çevresinde böyle kişiler olduğu ve rüya sahibini her anlamda sömürmeye çalıştıkları şeklinde değerlendirilir. Rüyada görülen kurtlar çoğu kez de hastalık, sıkıntı, zorluk ve musibet olarak yorumlanır. Rüyasında üzerinde kurtçuklar olduğunu gören kişi sağlığını da kazancını da kaybedebilir. RÜYADA KURT KÖPEĞİ GÖRMEK Rüyada kurt köpeği görmek, iki düşünüp bir konuşmak ve çürük dala binmemek gerektiği anlamına gelir. Rüya sahibinin her aklına geleni konuşmamasında, her duyduğuna hemen inanmamasında, iyi geldiği söylenen her şeyi denememesinde fayda olacaktır. Rüyada kurt köpeği görmek, bir kişiye haksızlık etmeye tabir edilir. Rüya sahibi suçluluğuna dair somut bir kanıtı olmadığı halde bir kişiyi, sanki yüzde yüz suçluymuş gibi yerden yere vuracak, ağır laflar sarf edip, hakaret edecek, daha sonra da günahsız olduğunu öğrenip, çok pişman olacak demektir. Rüyada kurt köpeği görmek, rüya sahibinin çevresindeki bazı kişiler karşı temkinli davranması gerektiğine de delalet eder.

Rüyada Kurt Köpeği Kovalaması Rüya sahibinin gözden düşeceği bir iş yapmasına ve toplumdaki yerinin sarsılmasına delalet eder. Rüyasında kurt köpeğinin kendisini kovaladığını gören kişinin toplumda kötü anılmasına ve gözden düşüp, adının çıkmasına neden olacak laf edebileceği ya da iş yapabileceği söylenir. Rüyada kurt köpeği tarafından kovalandığını gören kişi, zor günler geçirebilir. Borçlanabilir, hastalanabilir, iftiraya uğrayabilir. Rüya sahibi için sıkıntılı günlerin yaklaştığına delalet eder. RÜYADA KURT SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada kurt sürüsü görmek, farklı şekillerde yorumlanır. Bazen böyle bir rüya kadınların sembolüdür bazen de hizmetkârlar anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi kendisine hizmet edecek kişiler bulur veya öyle bir saltanata sahip olur ki çalışmak zorunda kalmaz. Bu rüya rahatlığın, güzel yaşamanın da habercisidir. Rüyada kurt sürüsünün kendisini kovaladığını görmek, düşmanlar tarafından kuşatılıp onlardan zarar görme anlamına gelir. Rüyada kurt sürüsü görmek bazen de kötü niyetli bir grup insana delalet eder. Kurt sürüsünü kendi evinde gören kişi akrabaları ile birtakım sorunlar yaşar. Bu rüya aynı zamanda onlardan gelecek tehlikeye de işaret etmektedir.

Rüyada Vahşi Kurt Sürüsü Görmek Rüyada görülen vahşi kurt sürüsü, içinde kaba ve katı yürekli insanların bulunduğu, merhametten anlamayan ve acıma duygularından yoksun bir topluluğun habercisidir. Bu rüyayı gören kimse bahsi geçen şekilde bir halk tabakasının içinde bulunmak zorunda kalır veya çevresinde bu kişilerden bulunur. Vahşi kurt sürüsü günahkar kimseler anlamına da gelir. Dini yönü güçsüz, dindar insanlarla dalga geçen ve manevi değerlere inanmayan bir grup insana da delalet eder. Rüyada Kurt Sürüsünün Saldırısına Uğramak Rüyasında kurt sürüsünün saldırısına uğrayan kişi, bir topluluk içinde bulunur ve o topluluğun sözlü tacizlerine maruz kalır. Bu rüya çalışma hayatınızda sizi çekemeyen kişilerin olduğuna ve bu kimselerin size zarar vermek için fırsat kolladığına işaret eder. Kurtların sizi saldırıp parçalaması büyük bir belaya maruz kalmaya, kurt sürüsü arasında kalmak ise tehlikeli düşmanlarla uğraşmaya yorumlanır. RÜYADA ELİNDEN KURT ÇIKTIĞINI GÖRMEK Rüyada elinden kurt çıkarmak mutlu olacağı mesajlar geleceğine ve hayatında dönüm noktası olabilecek güzel gelişmeler olacağına, zorluklar karşısında başını her daim dik tutmayı bileceğine, çalışmalarının kısa süre içinde büyük kazançlar sağlayacağına, yapılan hataların kısa sürede telafi edileceğine, ekmeksiz ve aşsız kalacağına, ödeme güçlü çekeceğine, ancak sabır göstermesi sayesinde sorunların çok hayırlı ve başarılı bir şekilde çözüme kavuşacağına, yaşanan sıkıntıların sona ereceğine, ayrılıktan ötürü yaşanan üzüntünün kısa süre geçmesi için bazı reçeteler uygulanacağına, üzüntülerin biteceğine, maddi olanakların artacağına delalettir.

Rüyada Deriden Kurtları Çıkarmak Derisinin altındaki kurtları çıkarıp öldürmek, sömürücü, ikiyüzlü insanları hayatından çıkarmak demektir. Kem gözlü, nazar eden, kişinin rızkında, nasibinde, kısmetinde gözü olan kötü niyetli insanlardan uzak kalmak, bu kimselerin kötülüklerini yüzlerine vurmak demektir. Rüya sahibinin saflığından yararlananların şoka uğrayacaklarını ve artık kişiden eskisi gibi fayda sağlayamayacaklarını delalet eder. RÜYADA KURT YAVRUSU GÖRMEK Rüyada kurt yavrusu görmek son zamanlarda ortak olarak girdiği bir işte yüklü miktarda kazanç elde edeceğine, sıkıntı duyduğu bir konuda çözüme ulaşacağına, sadece makamının değil kazancının da artacağına, iş yerinde de prensipli, sevdiklerine bağlı, işini tutkuyla yapan rüya sahibinin el üstünde tutulan biri olacağına, fakir fukaranın karnının doyurulacağına, kendini motive ederek, gülmeyi ve eğlenmeyi başaracağına, epey emek vererek biriktirdiği para ile kendi işini kuracağına, yaptığı çalışmalar ile çok büyük kazanç elde edeceğine, aniden evlilik kararı alacağına, rahat bir hayata sahip olacağına işarettir.

RÜYADA KURTADAM GÖRMEK Rüyada kurtadam görmek, rüyada gerçek dışı bir varlık görmek gibi kişinin hayatında birtakım endişeli durumların varlığına işaret eder. Rüyada, gerçekte asla var olmayacak bir varlığın görülmesi; kişinin ruh halinde kasvetli bir döneme, kaygılarının artmış olduğuna yorumlanır. Rüyada kurtadam görmek; çoğu rüya tabicilerine göre ailesine, çevresine itimat etmeyen, kuruntulu bir insan olunmasından mütevellit, zarar görülecek işler içinde olmaya yorumlanır. Kimi yorumlara göre de bu rüya hayalperestliğe, olmayacak duaya amin demeye, ayakları yere basmayan işler peşinde olmaya rivayet edilir. Rüyada Kurtadam Olduğunu Görmek Rüyada kendisinin kurtadam olduğunu görmek; güç ve itibar kazanılacağına, izzeti nefsini okşayacak sözler duymaya, aynı zamanda zalimliğe ve dostlar arasında başlayacak bir düşmanlığa, husumeti olan biri ile karşılaşmaya işaret olarak sayılır. Rüyada Kurtadamdan Kaçtığını Görmek Rüyada kurtadamdan korkup kaçtığını görmek; sinsi, hain, kurnaz bir düşmanın varlığı olarak yakınınızda olan, gerçek karakterini saklamayı başarabilen birine yorulur. Bazı durumda da bu; zor yollardan para kazanmaya tabir edilen bir rüyadır.

GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE KURT İLE İLGİLİ RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Dişi Kurt Görmek Erkekler için çok hayırlı ve güçlü bir bayanla evlenerek hayatları boyunca destek görmelerine yorulur. Aşk hayatında şanslı olmaya, kısmetlerin helal süt emmiş kişiler olmasına, muradına eren kişinin hayatında hiçbir zaman sevdiklerinden kötülük görmeyeceğini delalet eder. Rüyada Erkek Kurt Görmek Ailesini çekip çeviren rüya sahibinin her sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmesinin çevresi tarafından takdirle izleneceğini, başarılarından dolayı ödüllendirileceğini, her şartta ayakta durmayı başararak, iyi ile kötünün ayrımını çok net şekilde yapacağını tabir eder. Rüyada Kurt Saldırısına Uğramak İş hayatındaki rekabetin amansız olacağına ve kişinin zaman zaman yapılan hamlelere cevap vermekte güçlük çekeceğine yorumlanır. Çok sayıda kurt tarafından saldırıya uğrayıp yaralandığını gören kimselerin düşmanları çok olur ve tehdit altında kalırlar. Hayati tehlikesi olan işlerle uğraşmak anlamına da gelir. Rüyada Bağırsak Kurdu Görmek Kişinin içini kemiren, ruh dünyasını allak bullak eden, sevdiği insanlara dahi şüpheyle bakmasına neden olan olaylar yaşanacağını, emniyet duygusunun zayıflamasından dolayı kişinin bunalım geçireceğini bildirir.

Rüyada Kurt Postu Görmek Kendinden sonraki kuşaklara, evlatlarına ve torunlarına çok iyi koşullarda bir hayat bırakmak, maddi anlamda tüm sevdiklerinin rahat edeceği birikimler yapmak anlamına gelir. Kurt postu gören kişi vefat ettikten sonra dahi sevgi ve saygıyla anılır. Rüyada Kurt Olduğunu Görmek Her ne iş yapılırsa yapılsın, hangi durumda olunursa olunsun, kişinin hayatının aklına dahi gelmeyecek kadar farklı olaylara sahne olacağını ve çok sayıda fırsatla karşılaşacağını işaret eder. İş konusunda şans dolu günlerin başlayacağını, her hamlenin kişinin itibarını artıracağını, ülkenin hatırı sayılır iş adamları ya da yöneticileri arasına girileceğini ifade eder. Rüyada Kurt Eti Yemek Güç birliği yapmak, ortaklı işlerde çalışma alanlarını genişletmek ve ağız tadıyla kazanılan parayı sevdikleriyle paylaşmak demektir. Kurt eti yediğini gören kişinin ömrü uzun olur ve sağlığı ile ilgili aksilikler yaşamaz. Kimseye muhtaç olmadan sürdürülen yaşamın, zayıf düşülse de kimseye fark ettirmeden yeniden ayağa kalkacak olmanın ifadesidir.

Rüyada Kurt Avlayanları Görmek Düşmanların yakınlarda olduğuna, kişiye hissettirmeden kötülük peşinde koştuklarına yorumlanır. Tetikte olmak gerektiğine, analiz etmeden yeni girişimlerde bulunmanın büyük risk olduğuna tabir edilir. Rüyada Silahla Kurt Vurmak Hayra yorulmayan rüya, kişinin yanlış insanları hedef haline getireceğini, desteğini esirgemeyen, iyi dostları kaybedeceğini, hatasını anladığı anda dönse de, sevdiği insanların kalplerini kırmış olduğunu anlayacağını bildirir. Rüyada Uluyan Kurt Görmek Atağa geçmenin, hamle yapmanın vakti geldiğini, kişinin istediği makamı ve amaçladığı zirveyi ele geçireceğini, önünde engel tanımayan biri olarak, herkese gücünü gösterip, kendisini kanıtlayacağını delalet eder. Rüyada Aç Kurt Görmek Gözünü hırs bürümüş olan bir rakiple mücadele etmek zorunda kalınacağını bildiren rüya, iş yaşamında güçler dengesini koruyabilmek adına kişini epeyce sıkıntı çekeceğine yorumlanır. Rüyada Yemeklerin Üstünde Kurt Görmek Sevdiği bir insanın ikiyüzlülüğünü görerek şaşkınlık yaşamak ve hayal kırıklığına uğramak anlamındadır. Yakın çevreden gelecek yanlışların, kişiyi aldatmaya yönelik davranışların işareti olan rüya, rızka karışan haram kazancın kişinin bereketini azaltacağını bildirir.

Rüyada Kurtlanan Yiyecek Yemek Haram mala sahip olmak, kazanca hile karıştırmak ve Allah yolundan uzaklaşarak daha çok günah işlemek demektir. Rüya sahibinin inancına aykırı şekilde hareket etmesi neticesinde rızkında azalma, kısmetlerinin kapanması ve aksiliklerle dolu zamanlar geçireceğini işaret eder. Rüyada Yaşlı Kurt Görmek Atadan kalan bir malın kişinin geleceğini şekillendireceğini, babadan gelen öğütlerle de her işini doğrulukla yapacak rüya sahibinin sırtının yere gelmeyeceğini bildirir. Soylu ve dürüst bir aileden gelmenin, hayatı boyunca aile ismine leke gelmemesi için gayret gösterecek olmanın tabiridir. Rüyada Siyah Kurt Görmek Rüya sahibiyle uğraşan, her attığı adımı dikkatle takip eden güçlü bir rakibin varlığına alamet eden rüya, kişinin rızkının da bu kimse tarafından zarar görebileceğine karşı uyarıcı mahiyettedir. Rüyada Kurt Köpeği Görmek Önemli biri olmaya ve ülke yönetiminde söz sahibi olarak, kitleleri harekete geçirecek kudreti elde etmeye işarettir. Kişinin emri altında çok sayıda insan çalıştıracağını, her zaman adaletli olarak, çalışanları tarafından sevilen biri olacağını ifade eder

Rüyada Elma Kurdu Görmek Tatlı diliyle kişiyi kendisine çekecek, yola getirecek ve istediği her şeyi yaptıracak karşı cinsten biriyle tanışmanın alametidir. Bekarlar için nazlı, kibirli ama aynı zamanda cana yakın biriyle ilişkiye başlamak demektir. Rüyada Kurt Yavrusu Sevmek Erkek evlat sahibi olmak, çocuklarının çok yüksek mevkilere geldiğini görerek mutlu olmak anlamına gelir. Kişinin ailesinde saygın meslek dallarından pek çok kişi çıkacağına, hayat standartlarının yüksek olacağına, zenginlikleri kadar aile asaleti ile de etrafta çokça konuşulacaklarına yorumlanır. Rüyada Kurt Yavrusu Emzirmek Ailesine, çocuklarına her şeyin en iyisini verecek olan rüya sahibinin, bilime inandığını, her zaman akılcı düşünceyle hareket etmenin önemini anlattığını ve iş yerinde de itibarlı biri olduğunu tabir eder. Kurt yavrusu emziren kadınlar erkek bebek dünyaya getirirler ve kocaları sert mizaçlı, dürüst, onurlu, adil, cömert, korkusuz kişiler olur. Rüyada Kurt Kovalamak Kendinden büyük bir kurt kovaladığını görmek, iş hayatı için kendisinden tecrübe olarak daha ilerde olan insanlara danışmak demektir. Kendinden küçük bir kurt kovalayanlar ise, düşmanlarını korkutacak kadar güç ve iktidar sahibi olurlar.