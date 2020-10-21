Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Rüyada kestane görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kestane görmek ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Nostaljik bir çağrışıma sahip olan kestane, zaman zaman görülen rüyaların da malzemelerinden biridir. Peki rüyada kestane görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kestane görmek ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Kestane Görmek
  • Rüyada Kestane Ağacı Görmek
  • Rüyada Kestane Yediğini Görmek
  • Rüyada Kestane Şekeri Görmek
  • Rüyada Mutfakta Kestane Görmek
  • Rüyada Pazarda Kestane Görmek
  • Rüyada Kestane ve Para Görmek
  • Rüyada Kestane Piştiğini Görmek
  • Rüyada İri Kestane Görmek Nedir?
  • Rüyada 1 Çuval Kestane Görmek
  • Rüyada Kestane Sattığını Görmek

Özellikle 2000'li yıllar öncesinde kestane; kış mevsiminde, soba başında en çok tüketilen yiyeceklerden biriydi. Bu doğrultuda zihinlerde nostaljik bir iz bırakan kestanenin daha çok ailenin tüm üyelerinin bir arada olduğu sıcak bir yuva ortamını hatırlattığını ifade etmek mümkündür. Tüm bu çağrışımları ile kestane, rüyalarda da karşılaşılabilen ilginç imgelerden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada kestane görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevaplarını bulabilir, rüyanız hakkındaki çeşitli yorumlarla merakınızı giderebilirsiniz.

Rüyada Kestane Görmek

Rüyada görülen kestane imgesi genellikle olumlu bir biçimde ele alınır. Pek çok rüya tabiri kaynağına göre bu rüya, hem rüya sahibinin kendisi hem de ailesi için uzun ve sağlıklı bir ömre işaret eder. Bu doğrultuda rüyada kestane görmenin birlikte geçirilecek güzel günlere işaret ettiği söylenebilir.

Kimi rüya tabircilerine göre ise rüyada kestane görmek daha çok mal ve mülk ile ilgili bir imgedir. Dolayısıyla böyle bir rüya gören kimselerin bir dönem zorluk çekse de sonrasında büyük bir kazanç elde edeceği düşünülür. Bu doğrultuda kestane imgesi meşakkatler sonrasında elde edilen zenginlik anlamına gelir. Ayrıca dini kaynaklara göre de kestane imgesi alın teriyle elde edilmiş helal kazanca delalettir.

Rüyada kestane görmek ile ilgili yapılan diğer bir yorum da hayırlı bir kısmet şeklindedir. Özellikle rüya sahibinin genç bir kadın olması halinde yakın zamanda kendisine talipler çıkacağı yorumu yapılır. Öyle ki bu süreç hızlı bir biçimde evlilik telaşına doğru ilerleyebilir. Rüya sahibinin evli bir kadın olması halinde ise yakın bir zamanda yeni bir çocuk müjdesi alacağı varsayılır.

Tüm bunlara ek olarak bazı rüya yorumcularının rüyada kestane görmek imgesini olumsuz bir biçimde ele aldığını ifade etmek gerekir. Bu rüya yorumcularına göre rüyada kestane görmek yaşanacak önemli bir sağlık sorununa işaret eder. Nitekim bu rahatsızlığın kolay kurtulunabilir türden olmayacağı da rivayet edilir.

Rüyada Kestane Ağacı Görmek

Neredeyse tüm rüya yorumcuları rüyada kestane ağacı görmenin manası hakkında ittifak etmişlerdir. Bu doğrultuda rüyada kestane ağacı görmenin son derece olumlu bir manaya sahip olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Bu tür bir rüya daima zenginlik ya da mutlu bir yaşamın müjdecisi olarak kabul edilir. Ancak ayrıca rüya sahibinin inatçı bir karaktere sahip olduğu ilave edilebilir. Rüyada kestane ağacına tırmanmak ise aşılacak zorluklara delalet eder. Ancak bu sıkıntılar aşılırken çeşitli fedakarlıklar yapmak gerekebilir.

Rüyada Kestane Yediğini Görmek

Rüyada kestane yemek genellikle üç biçimde ele alınır. Rüya sahibinin hasta olduğu durumlarda rüyada kestane yediğini görmesi daha çok şifa anlamına gelir. Dolayısıyla kısa bir zamanda iyileşmesi ve hatta eskisinden bile daha iyi bir hale gelmesi mümkündür. Rüya sahibinin hasta olmadığı durumlarda ise kestane yeme motifi genelde kötü bir insanla karşılaşılacağının alametidir. Öyle ki bu kötü ve fesat kimse yüzünden rüya sahibinin hayatında son derece can sıkıcı gelişmeler yaşanabilir. Son olarak rüyada kestane yemek beklenmedik bir kazanç olarak da ele alınabilir.

Rüyada Kestane Şekeri Görmek

Rüyada kestane şekeri görmek genellikle müjdeli bir haber olarak değerlendirilir. Rüyayı gören kimsenin genç bir öğrenci olması halinde ummadığı önemli bir sınavdan başarılı çıkması beklenir. Eğer rüya sahibi evli ise bu müjdeli haberin yeni bir çocuk olması söz konusu olabilir.

Rüyada Mutfakta Kestane Görmek

Rüyada mutfakta görülen kestane imgesi daha çok yapılacak harcamalara işaret eder. Dolayısıyla bu tür bir rüya görmüşseniz yakın zamanda bütçenizi aşan zorunlu harcamalar yapmanız söz konusu olabilir. Ancak bu harcamaların kişiyi kalıcı bir sıkıntıya sokması beklenilmez.

Rüyada Pazarda Kestane Görmek

Rüyada pazarda kestane görmek özellikle iş hayatında karşılaşılacak karlı ve büyük fırsatlara delalet eder. Bilhassa ticaretle ya da emlak işleri ile uğraşıyorsanız son derece avantajlı bir yatırımla karşılaşmanız muhtemeldir.

Rüyada Kestane ve Para Görmek

Rüyada kestane ve para imgelerini bir arada görmek, mutfakta kestane görmek imgesi ile benzer bir biçimde tabir edilir. Bu doğrultuda mecburi olarak bütçenizi aşan bazı harcamalar yapmanız söz konusu olabilir. Ancak bu defa bu harcamaların genellikle sağlıkla alakalı bir husustan dolayı gerçekleşeceği varsayılır. Dolayısıyla bu defa harcamalar dolayısıyla uzun sürecek sıkıntılı bir dönemin içine girmeniz muhtemeldir.

Rüyada Kestane Piştiğini Görmek

Rüyada pişen kestane motifi genellikle haberdar olmadığınız bir fenalığı temsil eder. Dolayısıyla bu tür bir rüya genellikle bir ikaz niteliği taşır. Özellikle iş hayatınızda arkanızdan iş çeviren bir kimse dolayısıyla sıkıntılarla karşılaşmanız mümkündür. Öyle ki bu durumun sonunda işinizden ayrılmanız bile söz konusu olabilir.

Rüyada İri Kestane Görmek Nedir?

Rüyada iri kestane görmek de benzer bir biçimde sıkıntılı bir döneme işaret eder. Kestanenin büyüklüğü genellikle hayatınızda ne kadar önemli bir yer kapladığı ile alakalı bir biçimde ele alınır. Dolayısıyla rüyanızda çok iri bir kestane görmeniz hayatınızın her alanını etkileyecek son derece büyük bir felaketle karşılaşmanız anlamına gelebilir.

Rüyada 1 Çuval Kestane Görmek

Rüyada 1 çuval kestane görmek, daha çok bilinmezlik olarak ele alınır. Dolayısıyla kimseyi tanımadığınız yeni bir ortama girmek zorunda kalmanız muhtemeldir. Bu doğrultuda kısa sürede iş değiştirebileceğiniz gibi bir yorum yapılabilir. Benzer bir biçimde rüyada 1 çuval kestane görmek nasıl halledeceğinizi bilemediğiniz bir sorumluluğu yüklenmeniz gerektiği şeklinde de değerlendirilebilir.

Rüyada Kestane Sattığını Görmek

Rüyada kestane satmak da genellikle olumsuz bir biçimde yorumlanır. Rüya sahibinin elindeki son kalan varlığını da harcayacağı, gereksiz bir biçimde son parasını kaybedeceği varsayılır. Dolayısıyla maddi bir çöküntü ile birlikte gelen pişmanlıklardan söz etmek mümkündür. Ayrıca böyle bir rüya gördükten sonraki kısa bir dönem içerisinde karar vermekte zorlandığınız durumlarda yanlış tercihlerde bulunmanız da söz konusu olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Rüyada altın yüzük görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada altın yüzük görmek ne demek, ne anlama gelir?
Acemiler Rus mafyasıyla karşılaşınca... Stajyer Mafya!Acemiler Rus mafyasıyla karşılaşınca... Stajyer Mafya!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler
Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler
Dövme modelinin bu fotoğrafları için para ödüyorlar
Dövme modelinin bu fotoğrafları için para ödüyorlar
Tüylerimiz neden diken diken oluyor?
Tüylerimiz neden diken diken oluyor?
İlginizi Çekebilir
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler
Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Utanıyorlar Google'da arıyorlar! 'Gaz çıkarmayı nasıl durdururum?'
'Gaz çıkarmayı nasıl durdururum?'
Rüyada hurma görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada hurma görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada kelebek görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada kelebek görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada çay görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada çay görmek ne demek, ne anlama gelir?
Monopoly nasıl oynanır, kuralları nedir?
Monopoly nasıl oynanır, kuralları nedir?
Rüyada ay görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada ay görmek ne demek, ne anlama gelir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.