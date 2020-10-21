Özellikle 2000'li yıllar öncesinde kestane; kış mevsiminde, soba başında en çok tüketilen yiyeceklerden biriydi. Bu doğrultuda zihinlerde nostaljik bir iz bırakan kestanenin daha çok ailenin tüm üyelerinin bir arada olduğu sıcak bir yuva ortamını hatırlattığını ifade etmek mümkündür. Tüm bu çağrışımları ile kestane, rüyalarda da karşılaşılabilen ilginç imgelerden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada kestane görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevaplarını bulabilir, rüyanız hakkındaki çeşitli yorumlarla merakınızı giderebilirsiniz. Rüyada Kestane Görmek Rüyada görülen kestane imgesi genellikle olumlu bir biçimde ele alınır. Pek çok rüya tabiri kaynağına göre bu rüya, hem rüya sahibinin kendisi hem de ailesi için uzun ve sağlıklı bir ömre işaret eder. Bu doğrultuda rüyada kestane görmenin birlikte geçirilecek güzel günlere işaret ettiği söylenebilir. Kimi rüya tabircilerine göre ise rüyada kestane görmek daha çok mal ve mülk ile ilgili bir imgedir. Dolayısıyla böyle bir rüya gören kimselerin bir dönem zorluk çekse de sonrasında büyük bir kazanç elde edeceği düşünülür. Bu doğrultuda kestane imgesi meşakkatler sonrasında elde edilen zenginlik anlamına gelir. Ayrıca dini kaynaklara göre de kestane imgesi alın teriyle elde edilmiş helal kazanca delalettir.

Rüyada kestane görmek ile ilgili yapılan diğer bir yorum da hayırlı bir kısmet şeklindedir. Özellikle rüya sahibinin genç bir kadın olması halinde yakın zamanda kendisine talipler çıkacağı yorumu yapılır. Öyle ki bu süreç hızlı bir biçimde evlilik telaşına doğru ilerleyebilir. Rüya sahibinin evli bir kadın olması halinde ise yakın bir zamanda yeni bir çocuk müjdesi alacağı varsayılır. Tüm bunlara ek olarak bazı rüya yorumcularının rüyada kestane görmek imgesini olumsuz bir biçimde ele aldığını ifade etmek gerekir. Bu rüya yorumcularına göre rüyada kestane görmek yaşanacak önemli bir sağlık sorununa işaret eder. Nitekim bu rahatsızlığın kolay kurtulunabilir türden olmayacağı da rivayet edilir. Rüyada Kestane Ağacı Görmek Neredeyse tüm rüya yorumcuları rüyada kestane ağacı görmenin manası hakkında ittifak etmişlerdir. Bu doğrultuda rüyada kestane ağacı görmenin son derece olumlu bir manaya sahip olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Bu tür bir rüya daima zenginlik ya da mutlu bir yaşamın müjdecisi olarak kabul edilir. Ancak ayrıca rüya sahibinin inatçı bir karaktere sahip olduğu ilave edilebilir. Rüyada kestane ağacına tırmanmak ise aşılacak zorluklara delalet eder. Ancak bu sıkıntılar aşılırken çeşitli fedakarlıklar yapmak gerekebilir.

Rüyada Kestane Yediğini Görmek Rüyada kestane yemek genellikle üç biçimde ele alınır. Rüya sahibinin hasta olduğu durumlarda rüyada kestane yediğini görmesi daha çok şifa anlamına gelir. Dolayısıyla kısa bir zamanda iyileşmesi ve hatta eskisinden bile daha iyi bir hale gelmesi mümkündür. Rüya sahibinin hasta olmadığı durumlarda ise kestane yeme motifi genelde kötü bir insanla karşılaşılacağının alametidir. Öyle ki bu kötü ve fesat kimse yüzünden rüya sahibinin hayatında son derece can sıkıcı gelişmeler yaşanabilir. Son olarak rüyada kestane yemek beklenmedik bir kazanç olarak da ele alınabilir. Rüyada Kestane Şekeri Görmek Rüyada kestane şekeri görmek genellikle müjdeli bir haber olarak değerlendirilir. Rüyayı gören kimsenin genç bir öğrenci olması halinde ummadığı önemli bir sınavdan başarılı çıkması beklenir. Eğer rüya sahibi evli ise bu müjdeli haberin yeni bir çocuk olması söz konusu olabilir. Rüyada Mutfakta Kestane Görmek Rüyada mutfakta görülen kestane imgesi daha çok yapılacak harcamalara işaret eder. Dolayısıyla bu tür bir rüya görmüşseniz yakın zamanda bütçenizi aşan zorunlu harcamalar yapmanız söz konusu olabilir. Ancak bu harcamaların kişiyi kalıcı bir sıkıntıya sokması beklenilmez.

Rüyada Pazarda Kestane Görmek Rüyada pazarda kestane görmek özellikle iş hayatında karşılaşılacak karlı ve büyük fırsatlara delalet eder. Bilhassa ticaretle ya da emlak işleri ile uğraşıyorsanız son derece avantajlı bir yatırımla karşılaşmanız muhtemeldir. Rüyada Kestane ve Para Görmek Rüyada kestane ve para imgelerini bir arada görmek, mutfakta kestane görmek imgesi ile benzer bir biçimde tabir edilir. Bu doğrultuda mecburi olarak bütçenizi aşan bazı harcamalar yapmanız söz konusu olabilir. Ancak bu defa bu harcamaların genellikle sağlıkla alakalı bir husustan dolayı gerçekleşeceği varsayılır. Dolayısıyla bu defa harcamalar dolayısıyla uzun sürecek sıkıntılı bir dönemin içine girmeniz muhtemeldir. Rüyada Kestane Piştiğini Görmek Rüyada pişen kestane motifi genellikle haberdar olmadığınız bir fenalığı temsil eder. Dolayısıyla bu tür bir rüya genellikle bir ikaz niteliği taşır. Özellikle iş hayatınızda arkanızdan iş çeviren bir kimse dolayısıyla sıkıntılarla karşılaşmanız mümkündür. Öyle ki bu durumun sonunda işinizden ayrılmanız bile söz konusu olabilir. Rüyada İri Kestane Görmek Nedir? Rüyada iri kestane görmek de benzer bir biçimde sıkıntılı bir döneme işaret eder. Kestanenin büyüklüğü genellikle hayatınızda ne kadar önemli bir yer kapladığı ile alakalı bir biçimde ele alınır. Dolayısıyla rüyanızda çok iri bir kestane görmeniz hayatınızın her alanını etkileyecek son derece büyük bir felaketle karşılaşmanız anlamına gelebilir.