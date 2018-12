Rüyada at görmek ne demektir? İşte at ve ata dair rüyaların tabirleri

Hayırlı işlere ve rüyayı gören kişinin zaferlere kazanacağına işaret ettiği rüyada at görmek, genel manada iyiye yorumlanmıştır. İşinizde yükselmek, terfi almak, galip gelmek, güzel bir haber gelmesi ve hatta çocuk sahibi olacağına dair anlamlar içeren rüyada at görmek, içerdiği durum, atın rengi ve gören kişinin durumuna göre yorumlanır. Rüyada ata binmek, at sürüsü görmek, beyaz at görmek, kırmızı at görmek, at yavrusu görmek, at kesmek ya da atın kesildiğini görmek gibi at ile ilgili farklı rüyaların tabirlerini haberimizde bulabilirsiniz.

RÜYADA AT GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada at görmek çok hayırlı ve iyi şeylere işaret eder. Kişinin rüyada at görmesi kazanacağı zaferlere işaret ederken, işinde yükselerek terfi etmesine delalet eder. At aynı zamanda yol anlamına gelir. Bir kişi rüyasında beyaz bir at görürse, rüyası rakibine karşı galibiyet kazanacağı anlamına gelir. Eğer rüyada siyah at görürse liderliğe, yöneticiliğe, devlet başkanlığına işaret etmekle birlikte kişinin dünya malına da delalet eder. Bebek bekleyen biri rüyada ata bindiğini görürse bebeği erkek olur. Rüyada görülen kırmızı kısrak kıpır kıpır, yerinde duramayan ama dini inancı da kuvvetli olan bir kadına işaret eder. Rüyada melez at asalete, kıdeme ve onura delalet eder.