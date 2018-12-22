Rüyada bal görmek ne demektir? İşte bal ile görülen rüyaların tabirleri

Rüyada bal görmek hayırlı şeylere işaret olarak sayılır. Evlat, itibar, saygı, ilim, bol kazanç gibi durumlara işaret eden rüyada görülen bal, bazen zorluk, sorunlar, haset kişiler gibi olaylara da delalet etmektedir. Bu durum değişikliği rüyada görülen balın haline bağlıdır. Balın kavanozda, kovanda veya petek bal olarak görülmesi durumunda farklı anlamlar çıkmaktadır. Şekerlenmiş bal görmenin hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaması gibi. Bu yüzden bal ile görülen rüyaların detayları önemlidir. Haberimizde başlıca rüyada bal görmek ile ilgili olarak petek bal görmek, bal yediğini görmek, bal satın almak, bal kaymak görmek, bal kovanı görmek, bal kavanozu görmek ve daha fazlasını konu başlıkları altında derledik. RÜYADA BAL GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada bal görmek çoğunlukla hayırlı rüya olarak tabir edilir. Bazı rüya yorumcuları tarafından evlat olarak tabir edilen rüyada bal görmek, rüyayı gören kişinin hayal ettiği hayat şartlarına evladı vasıtasıyla erişeceği ifade edilir. Dini görevlerini aksatmadan yerine getiren rüya sahibinin hep helal kazanç peşinde olacağına da yorulmuştur. İtibar ve ilim olarak anlamdırılan rüyada bal görmek, bazı durumlarda ters manaya da gelebilmektedir. Mesela rüyada görülen bal şekerlenmiş ise rüyayı gören kişinin işlerinin bozulacağı ve zorlu bir yaşam geçireceğine delalet sayılır. Rüyada bal görmek, balın durumu ile birlikte balı neyle birlikte gördüğünüze göre değişmektedir. Bu şekilde görülen rüyaları aşağıda bulabilirsiniz.

RÜYADA PETEK BAL GÖRMEK Rüyada petek bal görmek, çok güzeldir ve sadece şanslı insanlara nasip olabilecek rüyalar arasındadır. Büyük kısmet anlamına gelir. Rüya sahibi için uğurlu olacak, mutluluk getirecek ve yüzünün daima gülmesini sağlayacak gelişmelerin yaşanacağı anlamına gelir. Kişi fakirlikten ve hastalıktan kurtulacak, her türlü derdine şifa bulacaktır. Rüyada petek bal görmek, tüm çaresizliklerin ortadan kalkması, gözyaşının kuruması, acıların dinmesi anlamına gelir. Rüyada Petek Bal Yemek Rüyada petek bal yemek, rüya sahibinin kendine dert ettiği şeylerin zamanla mutlaka ortadan kalkacağına fakat biraz sabretmesi gerektiğine tabir edilir. Çünkü bu rüyayı gören kişi, çok tez canlı olduğu için her şeyin anında gerçekleşmesini bekliyor ve bu nedenle de hep hayal kırıklığı yaşıyordur diye yorumlanır. Rüyada Petek Bal Almak Rüyada petek bal aldığını gören kişi, kısa zamanda bolluğa kavuşacak demektir. Rüya sahibi çektiği parasızlıktan ve yokluktan kurtulacak, geçimini kolay şekilde sağlamaya başlayacak ve rahat edeceği günlere kavuşacak demektir.

Rüyada Petek Bal Toplamak Rüya sahibinin kafasını karıştıran ve içini huzursuz eden şüphelerden kurtulacağına işaret eder. Rüya sahibi yaşadığı güven problemini aşacak ve bu sayede de hem kafası hem de içi rahat edecektir. Rüyada Petek Bal Satmak Rüya sahibinin bazen özgüven sorunu yaşadığına ve ayağına gelen kısmetleri bu yüzden kaçırdığına işaret eder. Oysa rüya sahibi kendine olan güvenini toplamayı başarabilse ne kadar şanslı ve kısmetli olduğunu anlayacaktır diye yorumlanır. RÜYADA BAL YEDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada bal yediğini görmek, sağlık konularında herhangi bir sıkıntı olmadan yaşlanılacağına ve kişinin bundan sonraki hayatını zengin biri olarak geçireceğine yorumlanır. Bal yemek rızkın artışına ve her konuda iktidar sahibi olmaya delalettir. Bekarlar için doğru bir kişi ile evlilik yapmaya ve çocuk sahibi olmaya işaretken, evli kimseler için de aile saadeti ve huzur anlamlarına gelir. Geçim sıkıntısı çeken veya parasal konularda darlık yaşayan kişiler için son derece müjdeli bir rüyadır ve kişinin eline geçecek olan beklenmedik yüklü bir paraya delalet eder.

Rüyada kaşıkla bal yemek yaşanan ailevi bir sorunun giderileceğine, kişinin ideallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak birinin varlığına delalet etmektedir. RÜYADA BAL SATIN ALMAK Rüyada bal almak mükafat almaya, akrabalar yoluyla gelecek mirasa, yüksek mevkiler kazanmaya, helal rızka, kazanç ve sevince yorumlanır. Rüyada bal satın almak, servete, nimete, berekete erişmeye, hayır ve berekete işaret eder. Rüyada tüccar birinin Bal aldığını yada balcıdan balı aldığını görmek kazançlı bir ticarete işarettir. Yine rüyasında balı aldığını gören kimsenin yorulmadan ve sıkı ve zahmet çekmeden mal ve para sahibi olacağına tabir edilir. RÜYADA BAL KAYMAK GÖRMEK Rüyada kaymak ve bal görmek, hayattaki zenginliğe ve ağız tadına delalet eder. Rüya sahibini çok güzel ve mutlu günler bekliyor demektir. Rüyada ballı kaymak aile içinde gerek maddi gerekse manevi olarak hiçbir eksiğinin de olmayacağına, zor zamanların geride kalacağına, yaşanan bir haksızlığın ya da bir yanlış anlaşılmanın ortadan kalkacağına, verilen kararların çok iyi haberler getireceğine, sevdiği kişilerden alacağı yardım sayesinde kendisini zor zamanlardan kurtarıp ferahlığa çıkacağına ve hiç olmadığı kadar sevdiği kişilerle büyük çalışmalar gerçekleştireceğine, eşi ile deyim yerindeyse bir yastıkta kocayacağına, çocuklarından da her zaman saygı, sevgi ve hürmet göreceğine, bir sebeple etrafındaki bazı insanlardan ağır eleştiriler alacağına, başarısız olacağına, huzurunu kaybedeceğine, problemleri teker teker çözeceğine, sıkıntı yükleneceğine işaret eder.

Rüyada bal kaymak yediğini görmek kaderinin ve hayatının güzelleşeceğine, imkanlarının artacağına, gün geçtikçe kendisine daha iyi bir yol çizeceğine, çok büyük kazançlar getireceğine, endişelerin ve korkuların geçeceğine ve iş ile ilgili her gün yeni çalışmaların ortaya konacağına, güzel ve rahat bir hayata kavuşacağına, çok büyük bir üzüntü yaşayacağına ve eğer hanesinde bir hasta varsa yakın bir zamanda vefat edeceğine, sorun ne olursa olsun arkalarında duracağına, şansın döneceğine ve yardım edilen kişilerden büyük hayır duaları alınacağına yorulmaktadır. RÜYADA BAL KOVANI GÖRMEK Rüyanızda bal kovanı görmeniz iyiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bal kovanı görmesi; eş (zevce) ile tabir edilir. Yani böyle bir rüya gören kimsenin eşinden çocukları doğacağına ve eşinin de zengin olacağına yorumlanır. Bir başka tabire göre de rüyada bal kovanı görmek; üzüntü ve ke­derden kurtulmaya ve iyi bir müslüman olunduğuna delalet eder. Rüyada arı kovanı, sahip olan kimse için zevcedir. Kovanın arıları kadının nesli, bal ise zevcenin malıdır. Bazan arı kovanı kaleye delalet eder. Arıları da, kalede sakin olanlar, bal ise kale halkının malıdır. Bazen da arı kovanı üzüntü ve kederden kurtulmaya, ibadet ve çalışma için boş olmaya delalet eder.

RÜYADA BAL KAVANOZU GÖRMEK Rüyada bal kavanozu görmek dinin emirlerini hiçe sayacağına, kendini dünya yaşantısına fazlaca kaptıracağına ve günah işlemekten çekinmeyeceğine, girdiği bir iş sırasında çok hayırlı kazançlar elde edeceğine işaret eder. Rüyada kavanoz içinde bal görmek kötülük yapmak isteyen kişilerin yenilgiye uğratılacağına, makam ve rızık sağlayacağına, yaptığı işle herkesi memnun edeceğine, çok ağır ve zor işleri daha kolay ve kısa zaman içinde yapacağına, her zaman bu desteği ve birlik koruyacağına ve kendisine yardım için canla başla çalışan bu insanlar için kendisinin de aynı özveriyi göstereceğine, sıkıntılı bir dönemi atlattığı için çok mutlu olacağına, yeni bir işe girmek için kısa süreli bir hazırlık yapacağına ve çok büyük mutluluklar duyacağı bir çalışmaya gireceğine, geçiştirdiği sorunlarından kurtulacağına, imkansızlıklar nedeniyle hep geri planda tutmak ve askıya almak zorunda kaldığı projelerini hayata geçirmek için fırsat elde edeceğine, sıkıntılı bir dönem geçirileceğine, işinin gücünün rast gideceğine, ekmeğinin kesilmeyeceğine geçiminin de kolay olacağına işaret etmektedir.

Rüyada kavanoz bal görmek sorunların sürekli artacağına, zarar getirecek bir kişi ile istemeden muhatap olunacağına, bu yüzden aile bireyleri ile tartışılacağına, alınacak tedbirlere rağmen uzun sürecek bir rekabete girileceğine, evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkinin çıkacak dedikodular yüzünden biteceğine tabir olunur. GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE BAL İLE İLGİLİ RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Arı Peteği Görmek Rüyada arı peteği görmek birine manevi anlamda destek olmak ya da maddi olarak yardım etmek anlamına gelir. Rüyada Bal Toplamak Rüyada bal toplamak temiz ve hayırlı olacak bir atılımda bulunmak, küçük bir sermaye ile girişimci olarak karlı bir iş yapmaya ve kazanç elde etmeye delalet eder. Rüyada Bal Kovanı Görmek Rüyada bal kovanı görmek üst üste gelecek olan aksiliklere işaret eder. İşler bir süre sarpa saracak demektir. Rüyada Bal Satmak Rüyada bal satmak iyi değildir, kötü şeyler yaşanacak ve üzüntüye neden olacak demektir. Rüyada Bal Satın Almak Rüyada bal satın aldığını gören kişi sabrının ve çalışmalarının sonunda amacına ulaşacak demektir.