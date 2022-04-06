Rüyada kıl görmek ne anlama gelir? Rüyada vücudunda, göğsünde, koltuk altında kıl görmek ne demek?

Rüyada görünen kılın, vücutta çıktığı bölge ya da gördüğün mekana göre farklı anlamları vardır.

Rüyada Yemekten Kıl Çıkması

Bu rüya uyarıcı bir rüyadır, beklenmedik kötü olaylara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini işaret eder. Kötülük beklenmeyen kimselerden görülebilecek bir kötülüğe, kötü sözler ve davranışlar sebebi ile oluşacak sinir bozukluğuna ve kişinin huzurunun bozulmasına delalet eder. Yemekten kıl çıktığını gören kimse, evliyse eşi ile arasında başkaları yüzünden çıkabilecek kavgaya, aile içinde tartışmaya ya da can sıkıcı sözler duyacağına işaret eder. Ayrıca dini açıdan kişinin iyi niyetli olmadığı ve bu sebeple imanının zayıf olduğunu gösterir. Bu rüyayı gören kişinin planları bozulur ve işlerinde yaşadığı bir takım sorunlar neticesinde gelir dengesi bozulur.

Rüyada Kıl Temizlemek

Rüyanın tamamına bakılarak anlamı değişiklik gösterir. Kişinin tüyleri kendine aitse maddi sıkıntılara işaret eder. Temizlediği kıllar evine aitse, rüya sahibinin hayatındaki gereksiz insanları çevresinden ve evinden uzaklaştırmak istediğini gösterir. Rüya sahibi, rüyasında tıraş oluyorsa, masa başı çalışacağı bir yerde ya da resmi dairede bir işe girecek demektir. Bu rüya aynı zamanda, kötü bir haber almaya ve aldığı bu haber neticesinde rüya sahibinin canının sıkılmasıyla birlikte yakın bir arkadaşı ile arasının bozulmasına işarettir.

Rüyada Hayvan Kılı Görmek

Yakın zamanda hayırlı bir iş yapılacağı anlamına gelir. Kişinin, çaresiz birine yardım edeceği ve büyük bir sevap işleyeceğine delalet eder. Eğer hayvan kılı evde ise, rüyayı gören kişi namazlarını düzgün kılmamış ya da diğer ibadetlerini eksik yapmıştır. Bu rüya ayrıca, kişinin rahat tavırları yüzünden ailesi ile fikir ayrılığı yaşayacağına işaret eder. Kıyafetlerinden hayvan kılı temizlediğini görmek, evli olanlar için eşiyle gireceği tatsız bir tartışmaya işarettir. Bekarlar içinse, ilişkisi varsa bitmesine ya da aşırı kavgacı birisi ile arkadaş olmasına yorulur.

Rüyada Vücudunda Kıl Görmek

İnsan vücudunda görülen kıllar genellikle uzun bir hayata işaret eder, ancak vücudun kıl bitmeyen yerlerinde kıl çıktığı görüldü ise borçlanmaya işaret eder. Rüyada görülen kıl, kulaklarda ise hayra alamettir.

Rüyada Kendini Kıllı Görmek

Rüyada kendini kıllı gören kişi, hayırlı işler yapıyordur ve zenginliği artacak demektir. Hayatı değişecek, maddi ve manevi başarıları artacaktır. Maddi anlamda elde ettiği kazançlar sayesinde iş anlamında yeni girişimlere yelken açacaktır. Kendini kıllı görmek, çok kazançlı bir rüyadır.

Rüyada Göğsünde Kıl Görmek

Rüyada göğsünde kıl gören kişi için bu rüya, maddi anlamda bol kazançlı günler yaşayacağına, zor günler yaşasa dahi kolaylıkla atlatacağına, anne ve babasından hayır duası alacağına işaret eder. Aynı zamanda bu rüyayı gören kişi yalnız kalabilir. Göğüste görünen kıl azsa hikmete, güzel söze ve zekaya; fazla ise kedere ve hüzne yorumlanır. Aynı zamanda rüyasında normalde kıl bitmeyen bir yerden kıl çıktığını gören biri çok kıllanır.

Rüyada Koltuk Altı Kılı Görmek

Rüyada koltuk altında kıl görmek pek çok iyi anlama işaret edebilir. Yeni imkanlar, maddi sıkıntılardan çıkma ve kazancın artmasına işarettir. Bununla birlikte çok özlenilen ve üzerinde emek verilen bir ilişkinin yeniden başlamasına işaret eder. Olumsuz anlamı ise, yaşanılan bir hadise sonucunda rüya sahibinin bir yakınından düşmanlık göreceği şeklindedir. Dini yorumcular ise bu rüyayı, yapılan bir hatanın düzeltilmesi uğruna çaba gösterilmesi gerektiği şeklinde yorumlar. Eğer görülen kılların rengi siyah ya da siyaha yakın kapalı renkler ise sağlığınızla ilgili kötü bir gelişmenin habercisi olabilir.

Rüyada Kolda Kıl Görmek

Eğer kıl ellere doğru uzanıyorsa kişinin ticaretten bol kazanç elde edeceğine işaret eder. Aynı zamanda şansın ve kısmetin açık olacağına, sorunlardan sıyrılacağına ve hayal ettiği gibi bir hayatının olacağına delalet eder. Ancak bu rüya bazen boş emeklere, yıkılan hayallere ve başarısızlığa da işaret eder. Rüyanın geneline bakılarak doğru yorum yapılabilir.

Rüyada Avret Kılı Görmek

Rüyada cinsel organda kıl görmek pek çok anlamlara bakidir. İyi anlamı, rüya sahibinin hayatının kolaylaşacağına, hayırlı kazançlar elde edeceğine, büyük bir ortaklığa gireceğine, hayatına yeni insanları alıp onlarla eğlenceli zaman geçireceğine ve bekarsa sevdiği kişi ile hayırlı bir evlilik yoluna gireceğine delalet olur. Olumsuz olarak ise, özel hayatında geri çekilmek zorunda kalacağına, zararlı işlere gireceğine ve iyilik yaptığı kişilerden ihanet göreceğine işaret eder.

Rüyada Başkasının Vücudunda Kıl Görmek

Yeni heyecanlar ve yeni gönül ilişkileri yaşayacağına, düşmanlarına galip geleceğine, karlı yatırımlar yapacağına işaret ederken aynı zamanda iş hayatındaki büyük zararlara, sıkıntılı aile hayatına ve bozulan huzura da yorulur ancak bozulan düzenin çaresinin Allah tarafından nasip edileceğini işaret eder. Böylece tartışmalar tatlıya bağlanır, bozulan işler düzelir ve aile düzeni ferahlığa kavuşur.

Rüyada Yüzde Kıl Görmek

Bu rüya değişik şekillerde yorumlanır, özellikle erkekler için hayırlı olan bu rüyada kıllar; kaş, kirpik ve sakalda ise kişinin peygamberimizin emirlerine uyduğuna ve sünnetlerine uygun şekilde yaşadığına alamettir. Ancak bu bölgeler dışında çıkan kısa tüyler bekar erkekler için geveze, her şeye burnunu sokan ve huzur vermeyen biri ile evlenmek anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişinin evinde ve işinde sorunlu bir hayatı olduğuna işarettir. Eğer rüyayı gören kişi bekar bir kadınsa çenede kıl görmesi aslı olmayan dedikodulara isminin karışacağına, bıyık bölgesinde görmesi evleneceği kişinin düzgün itibarlı, sözüne sağdık ve yaşça büyük biri olduğunu gösterir.

Rüyada Sakalın Uzaması

Rüyada sakal görmek erkekler için bol kazanca, berekete, saygınlığa ve hürmete işaret eder. Rüyada sakalının karnına kadar uzadığını gören kişi, para ve şöhret sahibi olur ancak bu aşamaya gelen kişi, sakallarının miktarı kadar zorluk çeker. Eğer kişi sakalının olması gerekenden fazla uzadığını görürse borç içinde, üzüntülü ve zor bir hayat yaşayacağına delalet eder. Bazı yorumculara göre ise sakalını uzun ve kıllı gören kişinin ömrü uzamakta ve malı artmaktadır. Bu rüya da bütününe bakılarak tabir edilecek rüyalardandır.

Rüyada Bıyığın Uzaması

Rüyada bıyık görmek rızka işaretken, aşırı uzun bıyık haram mala, kedere ve sapkınlığa işaret eder. Bıyığın uzaması ise sünnet-seniyyeye karşı bir hareketinin bulunduğuna işaret eder. Ancak bıyığını normal şekilde kısaltmak ve düzeltmek sünnetlere uymaya işaret eder. Rüyada görülen bıyık kılları kısa ise güzel, uzun ise kötüdür. Bazen uzun bıyık kılları içki içmeye, zekat vermemeye ve emanete hıyanet etmeye işaret eder.

Rüyada Saçın Uzaması

Bu rüyayı gören kişinin ömrü uzar ve bereket dolu bir hayatı olur. Saçlarının beline kadar uzadığını gören kişi yakın zamanda bazı fırsatlar elde eder. Çok miktarda mal ve para eline geçer. Topuklarına kadar uzadığını gören kişi ise bir takım sorunlarla uğraştıktan sonra çözüm yoluna ulaşır. Rüyada saçlarını olduğundan uzun gören kişi beklemediği bir yerden sevindirici bir haber alır.

Rüyada Kıl Koparmak

Rüyayı gören kişi devlet işinde çalışıyor ise mevki anlamında daha da yükselir. Bu kişinin akraba çevresinde zengin kişiler vardır. Aynı zamanda rüyada kıl yolmak kişinin şöhret sahibi olacağına işarettir. Bazı yorumculara göre böyle bir rüyayı gören kişi sağlıklı ve uzun ömürlü olur. Bazen de bu rüyayı gören kişinin toplumda saygınlığı azalabilir.

Rüyada Yerde Kıl Görmek

Bu rüya, kişinin ticari anlamda faydalı ortaklıklar yaparak saygın ve iyi bir konuma gelerek helal kazançlı ve sevap dolu bir hayat yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntıları ve borçları ortadan kalkar. Kendisini çekemeyen insanlar kötü durumlara düşer. Bu rüyayı gören kişi emeği sayesinde sahip olduklarının keyfini yaşar. Çevresindeki hastalar şifa bulur, beklenen miras alınır ve zor zamanlar geride kalır. Rüyada yerde kıl görmek, keyifli ve mutlu günlerin çok yakında geleceğinin işaretidir.

Rüyada Beyaz Kıl Görmek

Bu rüya, rüyayı gören kişinin sıkıntılarının çaresini bulacağına, başarılı günler yaşayacağına, sözlerini tutabileceğine, kendi işinin patronu olacağına, bol paralı bir döneme gireceğine ve böylece düzenli bir hayata sahip olacağına işaret eder.

Rüyada Siyah Kıl Görmek

İş hayatında saygınlığa, şansa, sağlığa işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin tövbeleri kabul olur. Aynı zamanda bu rüyanın bir de kötü anlamı vardır. Rüya sahibinin, kötü biri ile karşılaşarak başarısız bir işe gireceğini, adını kirleteceğini ve büyük sıkıntılara düşeceğini rivayet etmektedir. Rüyada uzun kıl görmek, kişinin canını ve malını hiçe sayacağı anlamını taşır.

