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Rüyada ağda yapmak ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ağda yapmak, kadınların düzenli uyguladığı bakım işlemlerinden biridir. Peki rüyada ağda yapmak ne demek, ne anlama gelir? Sizler için rüya tabiri kaynaklarını inceledik.

Rüyada ağda yapmak ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Ağda Yapmak
  • Rüyada Özel Bölgeye Ağda Yapmak
  • Rüyada Yüze Ağda Yapmak
  • Rüyada Kendine Ağda Yapmak
  • Rüyada Koltuk Altına Ağda Yapmak
  • Rüyada Kafaya Ağda Yapmak
  • Rüyada Kaşa Ağda Yapmak

Kişisel bakımın önemli uygulamalarından biri olan ağdanın verdiği acı sebebi ile kadınlar tarafından pek de sevilmediğini söylemek mümkündür. Ağda, aynı zamanda rüyalarda da sıklıkla karşımıza çıkan imgelerden biridir. Vücuda acı veren çeşitli uygulamaların zihnin üzerindeki çarpıcı etkisi düşünüldüğünde, ağda yapmanın da uyku esnasında zihin tarafından yeni baştan işlenmemesi son derece doğal karşılanmalıdır. Rüya yorumcuları da rüyada ağda yapmak ile ilgili farklı tabirler öne sürmüştür. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada ağda yapmak ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı giderebilirsiniz.

Rüyada Ağda Yapmak

İstenmeyen cilt kıllarından kurtularak daha güzel ve duru bir görünüm elde etmek için uygulanan ağda uygulaması, özellikle kadınlar tarafından sıklıkla görülen rüyalardan biridir. Ancak kimi zaman erkekler tarafından da bu tür rüyaların görüldüğüne rastlamak mümkündür. Ağda, bilhassa cilt üzerinde yarattığı travmatik ve ağrılı etki dolayısıyla zihni oldukça uyaran bir işlemdir. Bu nedenle sıçrayarak uyanmanıza sebep olabilecek rüyaların ortaya çıkmasında, zihnin yararlandığı imgeler arasında bulunur.

Pek çok rüya yorumcusu, rüyada ağda yapmanın pişmanlıklara işaret ettiğini belirtir. Rüyasında ağda yapan bir kimsenin geçmişte yaşamış olduğu çeşitli olaylardan ibret aldığı ve dersler çıkardığı düşünülür. Bu doğrultuda rüya, kişinin daha olgun bir karaktere sahip olma yolunda adımlar attığının göstergesidir. Dolayısıyla rüya sahibinin hatalarından dersler çıkararak pişeceği ve aynı hatalara düşmeyeceği yorumunu yapmak mümkündür.

Ayrıca rüyada ağda yaptığını gören bir kimsenin sıkıntılı ve meşakkatli bir dönem geçireceği, bu sebeple bir süreliğine son derece keyifsiz olacağı varsayılır. Kişinin bu zorlu dönemden son derece yıpranmış ve yorgun bir halde çıkması muhtemeldir. Rüya yorumcuları, rüya sahibinin sakin ve sabırlı tavrını koruyabilmesi halinde, nihayetinde bu süreci atlatacağını ifade eder.

Kimi kaynaklara göre ise rüyada ağda yapmak, rüya sahibinin borçları ile ilgili bir imgedir. Özellikle rüya sahibinin erkek olduğu durumlarda, kişinin ödeyemediği borçlar yüzünden sıkıntılar yaşaması beklenir. Ayrıca bu sıkıntılı durumun kaynağı, rüya sahibinin daha önceleri yaptığı plansız harcamalarda aranır. Tüm bu yorumlara bakarak rüyada ağda yaptığını görmenin, genellikle olumsuz bir biçimde ele alındığını söylemek gerekir. En olumlu yorumda bile imge, hatalardan ders almak gibi anlamlar ihtiva eder.

Rüyada Özel Bölgeye Ağda Yapmak

Rüyada özel bölgeye ağda yaptığını görmek, çoğu rüya tabiri kaynağında negatif bir biçimde tabir edilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin telafisi mümkün olmayacak, son derece büyük bir hata yapabileceği düşünülür. Ayrıca bu tür bir rüya gören kimsenin ellerinde bulunan bir imkanı kaybedeceği ya da önemli bir şansı tepeceği varsayılır. Bu sebeple kişinin son derece yorucu ve mutsuz bir dönem geçirmesi olasıdır.

Ayrıca kimi rüya tabircileri, kişinin sevdiği insanlarla arasında gerçekleşebilecek bazı sürtüşmelere dikkat çeker. Bu bakımdan rüya sahibinin yakınlarına kendisini fazla açmaması akıllıca olacaktır. Eğer böyle bir rüya gördüyseniz, arkadaşlarınızla yaşadığınız bir tartışmada, daha önceden verdiğiniz bir sırrın bam telinize basmak için kullanıldığına tanıklık edebilirsiniz.

Bazı kaynaklara göre ise rüyada özel bölgeye ağda yapmak, kişinin mutluluğu geç bulacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin aşk hayatında aradığı ruh eşini, beklediğinden daha ileri yaşlarda bulması muhtemeldir. Ancak bu durumun çiftin mutluluğuna engel olacağını ya da gölge düşüreceğini söylemek son derece yanlış olur.

Rüyada Yüze Ağda Yapmak

Rüyada yüze ağda yapmak, ağda ile ilgili pek çok tabirin aksine olumlu bir biçimde ele alınır. Rüyasında yüzüne ağda yaptığını gören bir kimsenin son derece saygı duyulan bir insan haline geleceği düşünülür. Ayrıca rüyayı gören kişinin erkek olması halinde bu yoruma, makam ve mevki elde edeceğine dair yorumlar ilave edilir. Rüya sahibinin kadın olması halinde ise alternatif yorumlar, kişinin kısmetinin açılacağı ya da hane içinde sözünü dinleteceği şeklindedir. Dolayısıyla yüze ağda yapmanın büyük ölçüde hayırlı bir alamet olduğunu ifade etmek mümkündür.

Rüyada Kendine Ağda Yapmak

Rüyada kendine ağda yaptığını gören bir kimsenin yakınlarından bir insanın ihaneti ile karşılaşacağı varsayılır. Rüya sahibinin son derece güven duyduğu bir kimse tarafından kandırılması söz konusu olabilir. Bu tür bir rüya gördüyseniz sevdiğiniz insanlara karşı dikkatli davranmanız faydalı olabilir.

Rüyada Koltuk Altına Ağda Yapmak

Rüyada koltuk altına ağda yaptırdığını gören bir kimsenin, üzerindeki yüklerden kurtulacağına inanılır. Bu doğrultuda rüya sahibinin ferahlamak ve nefes almak için bir imkan bulması, biraz olsun huzurlu bir dönem geçirmesi muhtemeldir. Ancak pek çok rüya yorumcusu, bu sürecin sadece bir dinlenme fırsatı olduğu konusunda hemfikirdir. Dolayısıyla kısa bir dinlenmeden sonra hayatınızın yorucu temposuna geri dönmeniz gerekecektir.

Rüyada Kafaya Ağda Yapmak

Rüyada kafaya ağda yapmak, yüze ağda yapmak ile benzerlikler gösterecek bir biçimde tabir edilir. Rüyasında kafasına ağda yapan bir kimsenin verdiği son derece önemli bir karar neticesinde, çalışma hayatında büyük ölçüde saygın bir pozisyon elde edeceği düşünülür. Bu doğrultuda rüya sahibinin daha yüksek makamlara gelmesi, terfi etmesi gibi güzel gelişmelerle karşılaşması beklenir.

Rüyada Kaşa Ağda Yapmak

Rüyada kaşa ağda yapmak ile ilgili öne çıkan iki farklı yorumdan bahsedilebilir. Bu yorumlardan ilki, yakın bir arkadaş ya da evli kimseler için eş ile yaşanacak tartışmalara yöneliktir. Rüya sahibinin, kısa bir süre içerisinde çok sevdiği bir insanla son derece şiddetli bir tartışma yaşaması ve büyük kırgınlıkların ortaya çıkması söz konusu olabilir.

Kimi yorumcular ise rüyada kaşa ağda yapmanın rüya sahibinin alacağı büyük sorumluluklara işaret ettiğini belirtir. Bu yoruma göre, rüya sahibi hayalini kurduğu bir neticeye ulaşmak için mesleğinde büyük adımlar atacak ve bunun sonucunda son derece yoğun bir dönem geçirecektir. Ancak işin sonunda kişinin hayallerine kavuşmasının ciddi bir olasılığa sahip olduğunu ifade etmek gerekir.

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