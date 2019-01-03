Rüyada kiraz görmek ne demek? Rüyada kiraz görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada kiraz görmek ne anlama gelir? Yazın severek yediğimiz kiraz rüyada görüldüğünde bazı insanların merakını celp ediyor. İnsanlar rüyada kiraz görmek ne demek öğrenmek için de rüya tabilerine başvuruyorlar. Tabii bununla ilgili farklı rüya tabirleri yer alıyor çünkü rüyada kiraz tam olarak nasıl görüldüğü yorumu da etkiliyor. Bu nedenle sizin için sadece rüyada kiraz görmek değil kiraz bahçesi, kiraz çekirdeği görmek veya kiraz yemek, kiraz toplamak ile ilgili rüya tabirlerini de derledik.
Rüyada kiraz görmek ile ilgili rüya tabirlerinin geneli olumlu ve hayırlıdır. Genel olarak rüyada kiraz görmek neşe, mutluluk ve keyif ile ilişkilendirilir. Arzu edilen, istenilen şeylerin, başarıların ve faydaların fazla zorlanılmadan elde edileceğine işaret eder. Bunların yanında yapılan iyiliklere istinaden güzel haberlerin alınacağına da inanılır.
Rüyasında kiraz ağacı gören kimsenin ve yakınlarının mutlu günler yaşayacağı rivayet edilir. Bu rüya ayrıca rüya sahibinin sağlığının tamamiyle düzeleceğine delalet eder.
Rüyada kiraz yemek, rüya sahibinin emeklerinin ve sabrının karşılığını alacağına, yüzünün güleceğine delalet eder.
Rüyada kiraz bahçesi görmek; rüyayı gören kimsenin iş hayatında gösterdiği başarılı çalışmaları sayesinde kısa zaman da kendini göstererek farklı insanlar tarafından sevileceğine, birden fazla farklı iş ortamlarına girip iş sahibi insanlardan teklifler alacağına yorumlanır.
Rüyada kiraz çekirdeği görülmesi, rüya sahibinin etrafındaki kişiler sayesinde kazanca nail olmasına işarettir. Rüya sahibinin yakalayacağı bol kazanca; ailesi, akrabaları veya arkadaş çevresi vesile olacaktır. Kişi, birilerinin yardımıyla ve yol göstermesiyle güzel bir işe bulacaktır. Rüyada kiraz çekirdeği gören kişi, birilerinin vesile olması ise seveceği eşle tanışacaktır.
Şans demektir. Rüyayı gören kişinin yüzünün gülmesine vesile olacak kadar hayırlı, iyi ve olumlu olayların yaşanması, yaşamına bolluğun, bereketin, mutluluğun ve rahatlığın hâkim olması, hararetli zorlu ve sıkıntılı günlerin de bitmesi, kişinin dertlerinden uzaklaşmasına ve çok kısmetli adımlar atacak olmasına işaret etmektedir.
Kişinin tabiri caizse işinin kölesi parasının da efendisi olmasıdır. Yani rüya sahibi canla başla, yorularak, terleyerek elde ettiği gelirini dilediğince harcayarak keyfini sürmeyi bilen kimse demektir.
Rüyayı gören kişinin yüzünde güller açtıracak, hayatına mana katacak, gönlünü ferahlatacak ve rahatlatacak nitelikte işlere gireceğine delalet eder. Rüya sahibinin elde edecekleri sayesinde kararının ve girişiminin ne kadar isabetli olduğunu farkedeceği ve bu işten kazanacaklarının kendisi için büyük bir deneyim olacağı anlamına gelir.
Rüyada Kiraz Sapı Görmek
Kişinin her konuda pratik zekâlı olmasına, çoğu insana gören en içinden çıkılmaz ve çaresiz durumlar da bile mutlaka çözümler bulabildiğine ve bu özelliği sayesinde başta ailesi sonra da tüm yakınlarının hayatını kolaylaştırdığına ve onlar için adeta kurtarıcı bir melek olduğuna işaret eder.
Rüyada Kurtlu Kiraz Görmek
Eşler arasında ya da kardeşler arasında bazı kişilerin laf taşıması sebebiyle istenmeyen şeylerin yaşanmasına yorulur. Rüyayı gören kişinin güzel giden ve kendi menfaatine sonuçlanacak işinin bozulmasına neden olacak bazı kimselere ya da bir takım olaylara delalet eder. Kaba tabirle parazit olacak insanlar ya da gelişmelerdir diyebiliriz.
Rüyada Kurtlu Kiraz Yemek
Kişinin hayal kırıklığına uğramasına ve başarısız olmasına neden olacak şerli, kötü ve olumsuz bazı gelişmelere alamet eder. Rüya sahibinin tüm planlarını alt üst edecek, canın sıkılmasına neden olacak ve iyi olacağını düşünürken tamamen ona yanıldığını gösterecek bir takım durumların yaşanacağına alamet eder.
Rüyada Kiraz İkram Edilmesi
Eş, dost ya da akrabalardan biri tarafından içinde bulunulan kötü bir durumdan kurtulmak için yapılacak bir güzelliğe yorulur. Kendisine sunulacak güzel bir imkân, tatlı bir söz ya da iltifat ya da alacağı bir hediye paketi anlamına gelir. Rüya sahibini mutlu edecek hoş bir olayın yaşanmasına ve bunun da onu gülümsetmesine işaret eder.
Rüyada Kiraz Satmak
Rüyayı gören kişinin ekmeğini her şekilde kazanabilecek kadar alçakgönüllü, çalışkan ve akıllı bir kimse olduğuna delalet eder. Rüya sahibi iş konusunda son derece esnektir ve alın teri ile kazanabileceği her işi yapmaya sıcak bakıyor demektir.
Rüyada Kiraz Yıkamak
Kişinin sonunda güzelliklere ulaşacağını ve güzel şeyler yaşayacağını bildiği bir işin cefasına, zorluğuna ve ceremesine katlanmasını da bileceğine alamet eder. Rüya sahibinin deyim yerindeyse gülü seven dikenine katlanır sözüne tam da uygun bir hal içinde olacağı anlamına gelir.
Rüyada Kiraz Çalmak
Kişinin bir kimsenin zoraki de olsa gönlünü yaparak onun sayesinde nasiplenmesine ve para kazanmasına yorulur. Karşı tarafın tam olarak rızası olmasa bile kişinin onları ikna etmeyi başaracağına işaret eder.
Rüyada Sarı Kiraz Yemek
Kapıya gelen kısmetlere yorumlanan rüya, çok büyük bir mutluluğa yaklaşıldığına ve isteklere ulaşmak konusunda zorluk çekenlerin sıkıntılarından kurtularak, engelleri yok edeceklerine tabir edilir. Henüz olgunluk çağına ermediği için ailesinin isteklerini onaylamadığı gençlerin telaşlı, aceleci tavırları nedeniyle olumsuz tecrübeler yaşayacaklarını da bildirir.
Rüyada Ham Kiraz Yemek
Erken ve aceleci alınan kararlardan dolayı sonradan sıkıntı çekmek demektir. Evlilik meselelerini aceleye getiren kişilerin doğru insanla evlenme konusunu düşünmedikleri için evlendikleri takdirde bu beraberliğin uzun sürmeyeceğini, hanede yaşanacak tartışmaların kısa süre sonra dayanılmaz hale geleceğine yorumlanır. Ham kiraz helal olmayan mal varlığı anlamına da geldiği gibi, birinin arkasından konuşarak gıybet yapmak suretiyle günaha girmek şeklinde de tabir edilir.
Rüyada Kiraz Çekirdeği Ayıklamak
Sorunlar, problemler, sıkıntılarla geçen yılların ardından kişinin huzurlu geçecek günlere adım atacağını, hayatında olumsuzluk yaratan düşüncelerden kurtulacağını ve daha pozitif bir psikolojiye sahip olacağını, eline geçen fırsatları en iyi şekilde kullanacağını delalet eder.
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