Rüyada koyun görmek ne demektir? İşte koyun görmek ile ilgili rüyaların tabirleri

İyi ve olumlu olarak yorumlanan rüyada koyun görmek, farklı durumlar için çeşitli manalar içerir. Rüyanızda gördüğünün koyunun renginin siyah veya beyaz olması bile rüya tabirini değiştirir. Rüyada koyun görmek, maddi-manevi mutluluk, saadet, aşk, hayırlı evlat ve kazanç gibi birçok güzel habere işaret eder. Bununla birlikte rüyada koyun yünü görmek, koyun sürüsü görmek, koyun kesildiğini, koyun eti, koyun kellesi, postu, derisi, pisliği, yavrusu şeklinde görmek gibi çeşitli koyun ile ilgili rüyaların tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA KOYUN GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada koyun görmek genel anlamda uzun ömür, hastalıktan kurtulma, doğru yolu bulmak şeklinde tabir edilir. Diğer yandan rüyada koyun görmek çoğunlukla kadın ve çocuk ile üzerine yorumlanmıştır. Tabir edilen bu kadının, güzel ahlaklı, hanım hanımcık, oturmayı, kalkmayı ve konuşmayı bilen biri olduğu ve yakında bu hanımla ilgili bir olayların yaşanacağına işaret olarak kabul edilmiştir. Rüyada görülen koyun maddi ve manevi anlamda zenginliğe işaret eder. Gönül zenginliğine, saadetin artmasına, aile halkının genişliğine, hayırlı evlatlara, kazanca, rızka ve işlerin artmasına delalet eder.

Koyun ile ilgili rüyalarda detaylar önemlidir. Koyunun rengi bile yorumu değiştirebilir. Rüyada koyun görmek ile ilgili farklı durumlar için değişik yorumları haberimizde başlıklar altında bulabilirsiniz. Mesela rüyada koyunun arkasında gittiğini gören kişi, bir kadının aşkına düşecek ve kara sevdaya tutularak adım adım onu izleyecek demektir. Rüyada koyunun hastalıklı ve bakımsız olması, pasaklı ve hastalıklı insanlara işaret eder. Rüyasında koyun derisi yüzmeyi meslek edinmiş kişi anlayışsız, zorba ve eli maşalı şefe, müdüre, patrona ya da siyasetçiye delalet eder. BEYAZ KOYUN GÖRMEK Genel anlamda rüyada koyun görmek olumlu olarak yorumlanır. Rüyada beyaz koyun görmek ise bu şekilde olumlu olarak nitelendirilir ve rüyayı gören kişinin saygınlık ve itibar kazanacağına, asil kişilerle birlikte olup iyi bir hayat süreceğine işarettir. Bazı alimlere göre ise rüyada beyaz koyun görmek, liderlik vasfını taşıyan bir kimsenin yönetici olmasına, makam ve mevki sahibi olup insanlar tarafından takdir görmesine yorumlanır. Bu rüya bazen de gören kişinin yaşayacağı mutlu günlere ve sıkıntılardan kurtulup ferahlamasına delalet eder.

SİYAH KOYUN GÖRMEK Rüyada siyah koyun görmek, yorumcular tarafından kötü olaylara işaret olarak kabul edilmiştir. Fakat bu olayların çok ciddi olaylar olmadığı da belirtilmiştir. Daha çok siyah koyunu, rüyayı gören kişi üzerinde nazarın olduğu ve işlerinin ters gitmesine delalet olarak kabul edilmiştir. Görülen siyah koyunun, rüya sahibinin yaşayacağı bir karamsarlığın ifadesi ve en küçük olayın bile kişide büyük etkiler uyandıracağının işareti olduğu belirtilir. Rüyayı gören kişi eğer yeni bir işe başlamış veya başlayacaksa, bu iş ortamında kendisini kıskanan bir bayanın varlığına dikkat çektiği ve bu kişiyle yaşanacak bir husumetin iş hayatında can sıkıcı durumlara neden olacağına alamet olarak görülmüştür bu rüya. Rüyada siyah koyun görmek; zayıf duruma düşmüş, imkanları sınırlanmış ve deyim yerindeyse tutunacak dalı kalmamış birine el uzatmak, destek olmak ve sayede kişinin çok daha güçlü bir pozisyona gelmesinde yardımcı olunacağının da tabiridir. RÜYADA KOYUN YÜNÜ GÖRMEK Rüyada koyun yünü görmek, genellikle kazanılacak paraya ve mala işarettir. Bu durum, görülen koyun yünü miktarı ile doğru orantılı olduğu söylenir. Bu nedenle rüyasında çok fazla yün gören kişinin eline tahmin edemeyeceği büyüklükte bir para veya mal geçer. Az miktarda yün ise yine az sayıda para kazanmaya veya menfaat elde etmeye işarettir. Koyun yününü bir dağ gibi olmuş görmek, hiç beklemediği kadar saadet, kazanç ve rüyayı gören kişinin büyük bir makama yükselmesine yorumlanmaktadır.

Rüyada bir koyunun yününü kırktığınızı görmeniz, para harcamaya, istemeyerek malınızdan olmanıza veya zarar etmeye delalet eder. Rüyada Renkli Koyun Yünü Görmek Genel anlamda iyi manaya yorumlanan rüyada koyun yünü görmek, görülen yünün rengine göre farklı anlamlar içerebilir. Mesela rüyada siyah yün, haram mala ve kazanca işarettir. Bu rüyayı gören kimse işinde bazı problemler yaşar ve sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalır. Kırmızı yün iffetli fakat çok güzel ve cazibeli bir kadındır. Yeşil yün dinde ilerlemeye, ibadetlerini eksiksiz yapmaya, helal kazanca, kişinin elinde geçecek hayırlı mal ve paraya işarettir. Sarı yün, çevrenizden bir kadının hastalanmasına, mavi yün ise talihinizin dönmesine ve çok şanslı ve güzel bir sene geçirmenize yorumlanmaktadır. Rüyada bembeyaz koyun yünü, saflığa ve kalben temizliğe işarettir. Rüyada Koyun Postu Görmek Koyun postu görmek, bu rüyayı gören kişinin çok yakınında olan biri tarafından onun hayatı, makamı kıskanıldığı, nazarla bakarak ona gizlice düşmanlık beslediği anlamına gelir. Bu yüzden bu rüya, gören kişiye çevresindeki kişilere karşı dikkatli olmasına, herkese her sırrını anlatmaması yönünden temkinli olmasına dikkat çeker. Bu uyarıları dikkate alan rüya sahiplerinin kendisi için kurulan bu tuzaklardan bu nedenle kazasız belasız sıyrıldıkları ve hakkını yerdirmemek için her türlü önlemi aldıkları ifade edilir.

Rüyada Koyun Postuna Bürünmek Bu rüyayı gören kişinin duyduğu zaman hoşuna gitmeyecek, kötü hissetmesine neden olacak olan ve ailesinin kendisinden sakladığı bir sırrı öğrenmek için koyun postuna bürüne kuzu misali ciddi uğraşlar vereceğine işaret ettiği ifade edilir. RÜYADA KOYUN SÜRÜSÜ GÖRMEK Koyun görülen rüyaların bolluk, bereket olduğunu söylemiştik. Rüyada koyun sürüsü görmek ise misliyle başarı, kazanç anlamına geldiği söylenir. Bu rüyayı gören kişinin hayatı boyunca devam edecek olan bir başarıya ulaşacağı, şansının ise her daim yanında olacağı anlamına gelir. Bu rüya, aynı zamanda var ise sıkıntıların, çileli günlerin sona ererek güzel ve huzurlu günlerin geleceğine delalet olarak kabul edilmiştir. Bir farklı yorumda ise bu rüyanın kendilerine layık görülen itaat eden insan topluluğu olmasına işaret olduğu söylenir. Rüyada Koyun Sürüsü Otlatmak Rüyada koyun sürüsü otlatmak, rüyayı gören kişinin mesleğindeki başarıları sayesinde en üst makama yerleşeceğine, emrinde insan çalıştıracağına, onları kendisinin yönetip, yönlendireceğine alamet eder.

Rüyada Koyun Sürüsünü Kaybetmek Rüyada koyun sürüsünü kaybetmek, rüya sahibinin işinde başarısız olacağına, kariyerini ve vizyonunu aşağı çekecek bir iş yapacağına, bu nedenle hem itibarını hem de insanlar arasındaki ününü kaybedeceğine rivayet edilir. Rüyada Koyun Sürüsüne Kurt Saldırması Rüyada koyun sürüsüne kurt saldırması, iyi değildir ve uğursuzluk anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin bel bağladığı işlerden yana hayal kırıklığı yaşayacağına, umutsuzluğa düşeceğine ve mutsuz olacağına işaret eder. Rüyada Koyun Sürüsünden Kaçmak Rüyada koyun sürüsünden kaçmak da hayırlara alamet etmez. Kişinin kapasitesini aşan işlere atılacağı, insanları idare etmek de zorlanacağı, bu nedenle de başarısız olacağı şeklinde yorumlanır. Her şeyi eline, yüzüne, gözüne bulaştırmaya tabir edilir. RÜYADA KOYUN KESİLDİĞİNİ GÖRMEK Bu rüya, gören kişi için hayırlı bir kısmet, maddi manevi sıkıntıların sona ermesi şeklinde tabir edilmiştir. Bu rüyanın işaret ettiği olaylar ise şöyle; içinde bulunduğu parasal krizden bir destekle çıkacağı, çok hayırlı bir kısmet ile tanışıp mutlu bir birliktelik yaşayacağı, iş ve aile hayatında yaşadığı sıkıntılardan kurtulacağı...

Rüyada Koyun Kesmek Rüyada koyun kesmek, rüyada koyun kesildiğini görmenin tersine olumsuz olarak yorumlanmıştır. Bu rüya, gören kişinin iş hayatı ile ilgili bir sorun yaşayacağına, bu yüzden işyerindeki bir kesimi karşısına alacağına işaret eder. Aynı anda içine düştüğü bu durumdan kurtulmak için çok sıkı bir çalışma ve araştırma yapacağına ve bu araştırmayı hem yöneticilerine hem de karşısına aldığı kesime sunarak haklı olduğunu ispatlayacağına ve düştüğü zor durumdan bu sayede kurtularak güven tazeleyeceğine delalet eder. Aynı zamanda, iş hayatında gerçekleştirilmek istenen bir çalışma için, gereken desteği ve yardımı görememeye ve bu yüzden yapılmak istenen çalışmayı rafa kaldırmaya alamet eder. Rüyada Koyun Kesmek ve Yemek Rüya sahibinin, çok zahmetli ve çileli bir dönem geçireceğine, bu dönem içerisinde çok sorun yaşayacağına, maddi ve manevi olarak büyük zararlara uğrayacağına ancak daha sonra çok büyük bir azim ve sabır göstererek bu sorunlardan ve zahmetlerden kurtulacağına ve huzura ereceğine tabir eder.

RÜYADA KOYUN ETİ GÖRMEK Rüyada koyun eti görmek, kişinin elde edeceği kazanç ve nimetlerdir. Koyun eti genellikle helal paraya ve mala işarettir. Rüyada çiğ koyun eti görmek ise dedikoduya yani gıybete delalet eder. Çiğ et gören veya yiyen kimse, haksızlık yapar ve insanların arkasından konuşarak onların günahını alır. Koyun eti mal edinme, mirasa konma, beklemediği yerden kişinin para kazanması anlamlarına da gelir. Bazen de bu rüya kadınlara işarettir. Koyun etini kendi evinde gören kimse eğer bekarsa yakında evlenir veya nişanlanır. Koyun eti satın alan kimse bir kadına aşık olur ve onun peşinden gider. Koyun etini kasaptan almak, kız istemeye, evlilik hazırlıklarına yorumlanırken; taze koyun eti, yüklü mala konma anlamına gelmektedir. Rüyada Koyun Eti Yemek Pişmiş koyun eti yediğini görmek, pişmemiş olandan daha hayırlıdır. Bu nedenle rüyasında pişmiş et yiyen kişi dünya nimetlerine ve zevklerine kavuşur, aynı zamanda maddi sıkıntılardan da kurtulmuş olur. Çiğ et genellikle gıybettir ve haksız kazançtır. Çiğ et yiyen kimse, haram mal edinir veya geçimini uygun olmayan yollardan kazanır. Rüyada koyun etini parçalayıp, taksim eden veya paylaşan kimse, başkaları ile birlikte ortak bir işe girer ve bu işten büyük paralar kazanır. Aynı zamanda bu rüya hacetin hasıl olması anlamına gelmektedir.

RÜYADA KOYUN KELLESİ GÖRMEK Rüyada koyun kellesi görmek, rahatsız edici bir durumla karşılaşılacağı şeklinde ifade edilir. Rüyayı gören kişinin özellikle beslenme düzeninizle alakalı olumsuz şeylerle yüzleşmek zorunda kalabileceğine dikkat çekilir. Maddi olarak veya sağlığınızla alakalı olarak rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeniz psikolojik olarak kötü bir süreç yaşamanıza sebebiyet verecektir. Yine aynı şekilde rüyada koyun kellesi görmek durumu, yakın bir gelecekte sizin için kötü sonuçlar doğuracak bir hastalığa yakalanma ihtimalinizi öne çıkarır. Diğer bir anlamla rüyada koyun kellesi görmek, hiç beğenmediğiniz hatta çirkin olarak ifade ettiğiniz bir insanla diyalog kuracağınız anlamına gelir. RÜYADA KOYUN DERİSİ GÖRMEK Rüyada koyun derisi görmek, belki de hiç zorluk çekmeden bir hayat yaşayacağınız anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin tutumlu olduğu anlamına gelir ve bu doğanız nedeniyle bazen diğer insanlara karşı bencil davranmanıza sebep olabilir. Rüyada koyun derisi görmek, arkadaşlarınızla ilişkinizin bilinçaltının bir yansımasıdır. Son zamanlarda onlara bağlılığınızı kanıtlamanız veya onlara yardım eli uzatmanız gereken bazı olaylara veya durumlara maruz kalacağına işaret olarak sayılır.

Rüyada Koyun Derisi Görmek ve Almak Rüyada koyun derisi görmek ve almak, yardımınız ve yardımınıza ihtiyaç duyduklarında onları desteklemeye hazır olmanız nedeniyle arkadaşlarınızdan büyük bir saygı ve hayranlık alma eğiliminde olacağınıza delalet sayılır. Rüyada koyun derisi görmek ve almak, iş hayatı ya da özel hayatınızda etkilemeye veya ilgisini çekmeye çalıştığınız kişilerle ilgili sorunların çözüleceği şeklinde yorumlanır. Rüyada koyun derisi görmek ve almak, olası bir diyalog kurma girişiminizin ret edileceği anlamına gelir. Rüyada koyun derisi sıyırmak görmek ve almak, utangaçlığınızın ya da güveninizin (bir dereceye kadar) eksikliğinin bir göstergesidir. RÜYADA KOYUN YAVRUSU GÖRMEK Rüyada koyun yavrusu görmek sıhhate ve saadete kavuşacağına, bolluk, bereket ve mutluluk elde edeceğine, işlerinin eskisinden daha iyi olacağına, manevi olarak çok güzel ve huzurlu bir döneme girdiğine ve yakın bir zaman içinde daha iyi yerlere geleceğine, yüreğine su serpecek çok sevinçli haberler alacağına, işine dört elle sarılacağına, güzelliklerle dolacağına, sahip olduğunun her geçen gün daha fazlasını elde edeceğine, onlardan ayrı kaldığı zamanlarda çektiği acıların da unutulacağına, sıkıntısız, dertsiz ve tasasız bir döneme girileceğine, işlerin açılacağına delalet eder.