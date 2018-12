Rüyada koyun görmek ne demektir? İşte koyun görmek ile ilgili rüyaların tabirleri

Görülen siyah koyunun, rüya sahibinin yaşayacağı bir karamsarlığın ifadesi ve en küçük olayın bile kişide büyük etkiler uyandıracağının işareti olduğu belirtilir. Rüyayı gören kişi eğer yeni bir işe başlamış veya başlayacaksa, bu iş ortamında kendisini kıskanan bir bayanın varlığına dikkat çektiği ve bu kişiyle yaşanacak bir husumetin iş hayatında can sıkıcı durumlara neden olacağına alamet olarak görülmüştür bu rüya.

Koyun postu görmek, bu rüyayı gören kişinin çok yakınında olan biri tarafından onun hayatı, makamı kıskanıldığı, nazarla bakarak ona gizlice düşmanlık beslediği anlamına gelir. Bu yüzden bu rüya, gören kişiye çevresindeki kişilere karşı dikkatli olmasına, herkese her sırrını anlatmaması yönünden temkinli olmasına dikkat çeker. Bu uyarıları dikkate alan rüya sahiplerinin kendisi için kurulan bu tuzaklardan bu nedenle kazasız belasız sıyrıldıkları ve hakkını yerdirmemek için her türlü önlemi aldıkları ifade edilir.

Koyun görülen rüyaların bolluk, bereket olduğunu söylemiştik. Rüyada koyun sürüsü görmek ise misliyle başarı, kazanç anlamına geldiği söylenir. Bu rüyayı gören kişinin hayatı boyunca devam edecek olan bir başarıya ulaşacağı, şansının ise her daim yanında olacağı anlamına gelir. Bu rüya, aynı zamanda var ise sıkıntıların, çileli günlerin sona ererek güzel ve huzurlu günlerin geleceğine delalet olarak kabul edilmiştir. Bir farklı yorumda ise bu rüyanın kendilerine layık görülen itaat eden insan topluluğu olmasına işaret olduğu söylenir.

Rüyada koyun sürüsünden kaçmak da hayırlara alamet etmez. Kişinin kapasitesini aşan işlere atılacağı, insanları idare etmek de zorlanacağı, bu nedenle de başarısız olacağı şeklinde yorumlanır. Her şeyi eline, yüzüne, gözüne bulaştırmaya tabir edilir.

RÜYADA KOYUN ETİ GÖRMEK

Rüyada koyun eti görmek, kişinin elde edeceği kazanç ve nimetlerdir. Koyun eti genellikle helal paraya ve mala işarettir. Rüyada çiğ koyun eti görmek ise dedikoduya yani gıybete delalet eder. Çiğ et gören veya yiyen kimse, haksızlık yapar ve insanların arkasından konuşarak onların günahını alır. Koyun eti mal edinme, mirasa konma, beklemediği yerden kişinin para kazanması anlamlarına da gelir. Bazen de bu rüya kadınlara işarettir. Koyun etini kendi evinde gören kimse eğer bekarsa yakında evlenir veya nişanlanır. Koyun eti satın alan kimse bir kadına aşık olur ve onun peşinden gider. Koyun etini kasaptan almak, kız istemeye, evlilik hazırlıklarına yorumlanırken; taze koyun eti, yüklü mala konma anlamına gelmektedir.

Rüyada Koyun Eti Yemek

Pişmiş koyun eti yediğini görmek, pişmemiş olandan daha hayırlıdır. Bu nedenle rüyasında pişmiş et yiyen kişi dünya nimetlerine ve zevklerine kavuşur, aynı zamanda maddi sıkıntılardan da kurtulmuş olur. Çiğ et genellikle gıybettir ve haksız kazançtır. Çiğ et yiyen kimse, haram mal edinir veya geçimini uygun olmayan yollardan kazanır. Rüyada koyun etini parçalayıp, taksim eden veya paylaşan kimse, başkaları ile birlikte ortak bir işe girer ve bu işten büyük paralar kazanır. Aynı zamanda bu rüya hacetin hasıl olması anlamına gelmektedir.