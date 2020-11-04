Rüyada kum görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kum görmek geçmişte yaşadığınız maddi sıkıntıları artık yaşamayacağınıza, malınızın bereketleneceğine ve sahip olduklarınızı hayır yolunda harcayabileceğinize işaret eder. Eğer rüyanızda kumda yürüyorsanız bu doğru yolda olduğunuza, kumları birine taşıtıyorsanız bu malınızın artacağına delalettir. Fakat eğer avucunuzdan kum dökülüyorsa bu malınızın kaybına, kumun altında ezildiyseniz bu haksızlığa uğrayacağınıza işarettir. Bu yazımızda rüyada kum görmek ile ilgili tüm tabirleri bir araya getirdik. Rüyada Kum Görmek Rüyada kum görmek genelde mal ile tabir edilse de çok kum görmek din ve dünya işleriyle meşgul olmak şeklinde de yorumlanır. Cafer-i Sadık'a göre rüyada kum görmek dört anlama gelir: l Din ve dünya işleri ile meşgul olmak

l Mal

l Menfaat

l Zahmet ve güçlük çekilerek kazanılacak mevki

Kirmanî'ye göre kum hesapsız mala delalettir. İbn-i Sîrîn'e göre rüyada görülen kum ölüme, hayata, zenginlik ve tembelliğe, kedere, üzüntüye, düşmanlık ve zulme işarettir. Rüyada Kum Fırtınası Görmek Rüyada kum fırtınası görmek rüya sahibinin dillendiremediği korkuları ve duyguları olduğuna, bazı huzursuzluklar hissettiğine delalettir. Fakat bu kişinin maneviyatı gittikçe güçlenir ve derinleşir. Dünya işlerinden elini ayağını çeker. Mallarını ise hayrı için dağıtır. Bu rüya kişinin helal yoldan para kazanacağı yeni rızık kapılarına kavuşacağına da işaret eder.

Rüyada Kum Yığını Görmek Kirmanî'ye göre bir kum yığını görmek, kum yığını üzerinde oturmak hesapsız servet ve mülke delalet eder. Kişi kumu yığıyorsa bu ailesi için mal biriktirdiği anlamına gelir. Fakat çok fazla kum yığını görmek hesabı yapılmamış mala işarettir. Rüyada kum yığını görmek kimi zaman fakirlikten uzak durmaya, kimi zaman da edilen yemini tutmaya işaret eder. Kum yığını gören kişi bu rüyanın, böyle bir hayatın rehavetine kapılmamalı ve maddi anlamda menfaat güden kişilere karşı dikkatli olmalıdır. Rüyada Kum Taşımak Rüyada kum taşımak kişinin kendi malını kendi taşıyacağı, biriktireceği ve bu malın getirisi olan bütün sorunlarla kendisinin savaşacağı anlamına gelir. Aynı zamanda kişinin sıkıntılarının kısa zamanda sona ereceğine, ailesi ile mutlu bir yaşamın onu beklediğine delalet eder. Manevi anlamda iç huzurunu sağlayacağı, endişe ve üzüntüden uzak olacağı yorumlar arasındadır. Kişi aşk anlamında da yeni gelişmeler yaşayabilir. Rüyada Kum Saati Görmek Rüyada kum saati görmek dini kaynaklara göre iki kardeşe, iki çocuğa, iki dosta, yahut karı-kocaya delalet eder. Kum saati rüyaları görenin hayatında bu sayılanlardan hangisi ile ilgili gelişme varsa ona göre yorumlanır. Mesela evlilik düşünen biri rüyasında kum saati gördüyse kum saatinin üst kısmı erkeğe alt kısmı kadına delalet eder. Kum akıyorsa evlilik gerçekleşir. Kum saati iki kişi arasında kurulan iyi ilişkiye bazen de kavgaya delalet eder. Kadın için ise süs ve güzellik manasındadır.

Rüyada Kum Yağdığını Görmek Rüyada kum yağdığını görmek kişinin maddi manevi anlamda refaha kavuşacağına, ruh halinin yaşadığı düzel olaylar sayesinde iyileşeceğine, çok büyük kısmet ve kazanca, hedefleri gerçekleştirmeye delalettir. Rüya sahibi böyle bir rüyadan sonra toplumda büyük işler yapan öncü biri haline gelebilir. Hayırlı haberler alabilir, güzel ilişkiler kurabilir. Rüyada Kum Yediğini Görmek Rüyada kum yemek kişinin kazancının hiç eksilmeyeceğine, büyük işler yapıp terfi alacağına ve bu terfi sonucunda onu kıskananlar tarafından ihanete uğrayacağına delalet eder. Rüyanızda kum gördüyseniz her şeyin fazlasını istememenizde, ölçüyü kaçırmamanızda fayda var. İsraf yahut hırs size zarar verebilir. Yeteneklerinizi keşfedip geliştirebileceğiniz bir döneme girmiş olabilirsiniz. Rüyada Renkli Kum Görmek Rüyada renkli kum görmek görülen kumların renklerine göre değişebilir. Rüyada renkli kum görmek kişinin eğitim hayatında başarılı olacağına, özlediği kişilere kavuşacağına, iş hayatında başarılı olacağına ve çok sayıda rızık kapısına sahip olacağına delalet eder. Seyyid Süleyman'a göre rüyada kırmızı ve sarı kum görmek altın, beyaz kum görmek gümüş olarak tabir edilir. Diğer tabircilere göre sarı kum hastalık ve şifa, kırmızı kum ise yüksek mevki şeklinde yorumlanmıştır.