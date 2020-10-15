Rüyada küpe görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada küpe çok farklı şekillerde görülebilir. Anlamı da bu şekillere göre değişir ama genel anlamda dini ilmin artmasına, yeni ilişkiler kurmaya, bekarsanız kısmetin açılmasına, itibar ve şerefe, süs ve ziynet eşyasına, küslerin barışmasına, yeni dostlukların kurulmasına, hafız olmaya işaret eder. Altın küpe görmek farklı bir anlama, gümüş küpe görmek daha farklı bir anlama sahip olabilir. Rüyanızda gördüğünüz küpenin detayı tabirin seyrini değiştirir. Rüyada küpe görmeye dair yorumlar için yazının devamını okuyabilirsiniz. Rüyada Küpe Görmek Rüyada küpe görmek kısmet olarak yorumlanır fakat küpenin anlamları; küpenin yapıldığı maden, incili olup olmayışı, rengi ve kime takıldığına göre değişir. Cafer-i Sadık'a göre küpenin dört anlamı vardır: 1. İlim ve ziynet eşyası 2. Kuran-ı Kerim öğrenmek 3. Şeref ve makam sahibi olmak 4. Boşanma ya da ayrılık sebebi ile duyulacak keder Hamileyseniz ve rüyanızda küpe gördüyseniz çocuğunuz erkek olabilir. Evlilik çağına girmiş genç bir kızsanız bu rüya evlenmeye delalettir. Eğer bir erkek çocuğuysanız böyle bir rüya gördüyseniz süs ve ziynet eşyasına işarettir. Rüyada görülen küpeler incili ise hafızlık ve din bilginizin artması anlamına gelebilir.

İmam-ı Nablusi'ye göre ergenlik çağına girmiş bir erkekseniz böyle bir rüya sizin için hayırlı değildir. Akıl noksanlığına delalet edebilir. Eğer küpeyi kendi kulağınızda gördüyseniz bu güzel şeyler dinlemekten hoşlandığınız anlamına gelir. Yine kendi kulağınızda birden fazla küpe varsa bu hafızlığa ve devamında alacağınız ilmi eğitimlerle halk arasında göreceğiniz itibara yorulabilir. Bazen ise küpe güzel nasihatlere işarettir. Kadınsanız ve rüyanızda gördüğünüz küpede salkımlar bulunuyorsa küpenin kendisi eşinize, salkımları ise çocuklarınıza delalet eder. Küpe erkek için ilmi anlamda yükseliş manasına da gelmektedir. Rüyada Küpe Kaybettiğini Görmek Rüyada küpe kaybetmenin anlamı, gördüğünüz küpenin madenine göre değişkenlik gösterebilir. Rüyanızda küpe kaybettiyseniz bu kendinizi dine adayacağınıza, dünya işlerinden vazgeçeceğinize delalettir. Böyle bir rüya gördüyseniz yapmakta iyi olduğunuz işlere odaklanın. Rüyada küpe kaybetmek bazen de makam, mevki, mal, mülk ve sevdiklerinizle güzel geçireceğiniz günlere işarettir.

Eğer rüyanızda kaybettiğiniz küpe gümüşse çocuğunuz hastalanabilir yahut geçici bir rahatsızlık yaşayabilir. Aile içinde görüş ayrılıkları yaşanabilir ve siz tavrınızla çevrenizi kırabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Kaybettiğiniz küpe altınsa başkalarının sözünü fazla ciddiye alarak kendi duruşunuzdan, prensiplerinizden taviz vereceğinize ve kendi kararlarınızdan şüphe duymanıza alamettir. Herkesi dinleyin fakat son kararı yine kendiniz verin. Rüyada Küpe Taktığını Görmek Rüyada küpe takmak hayra ve berekete yorulur. İş hayatınızdaki ilerlemelerin ve maddi anlamda iyileşmenizin işareti olan bu rüya hediyeler alacağınız şeklinde de yorumlanabilir. Fakat böyle bir rüya gördüyseniz dikkatli olmalısınız çünkü önceden yaptığınız hataların tekrarlanması mümkün olabilir. Eski sevgilinizle ya da küs olduğunuz bir arkadaşınız ile barışabilirsiniz. Bu hamlenin sizin için ne kadar doğru olduğunu ise zaman gösterecek. Bu rüya ile birlikte uzun süredir görmediğiniz kişileri görebilir, kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Yeni bir iş kurabilir ve bu işten karlı çıkabilirsiniz.

Rüyada Küpe Satın Almak Rüyada küpe satın almak maddi anlamda kazanca, satın alınan küpenin madenine göre evliliğe ya da geçici ilişkilere yorulabilir. Eğer bekar biriyseniz ve rüyanızda altın küpe satın aldıysanız bu kısmetlerinizi beğenmeyeceğinize, elmas küpe geç ama güzel bir evlilik yapacağınıza, pırlanta küpe almak ise gerçekleşebilecek düğüne ya da nişana, gümüş küpe de karşı taraftan iltifat ve ilgi göreceğinize, hayırlı kısmetleriniz olacağına yorulur. Rüyanızda küpe satın alıyorsanız bu maddi anlamda dolgun bir kazanca ve refah bir yaşama, sağlıklı bir ömre delalettir. Dostlarınızla bir arada yaşayabilir yahut sevecen hoş sohbetli bir akrabanızla bir araya gelebilirsiniz. Rüyada Yeşil Küpe Görmek Rüyada yeşil küpe görmek birden farklı şekilde yorumlanabilir. Rüyanızda yeşil küpe gördüyseniz dikkat etmeniz gereken bazı anlamlar var. Bazı konularda çelişkilere kapılıp huzursuz olabilirsiniz, bunun sizi panikletmesine izin vermeyin. Yeni ilişkiler ve ortaklıklar kurabilirsiniz ve bu ilişkiler hayatınızda fark yaratabilir. Yer değişikliği yapmanız size iyi gelebilir. Yeşil küpe görmek dini anlamda huşu ve teslimiyete, şükür sahibi olmaya, size karşı yapılacak kötülükleri tek başınıza yeneceğinize, rahat bir hayata, evliyseniz eşinizle olan sorunlarınızın çözüleceğine delalettir. Erkekseniz askerlik ya da resmi görev için evden ayrılmanız gerekebilir. Kafanıza koyduğunuz işi yapabilir, hem ruhen hem de maddi anlamda güzel dönemler yaşayabilirsiniz.

Rüyada Altın Küpe Görmek Rüyada görülen altın küpe çoğu zaman hayırlara delalettir. Eğer hamileyseniz ve rüyanızda altın küpe gördüyseniz çocuğunuz erkek doğabilir ve bu çocuk Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyebilir, ilmi anlamda yüksek yerlere gelebilir. Evliyseniz eşinizle aranızdaki sorunlar kısa zamanda çözülebilir. Bekar bir genç kızsanız maddi anlamda güçlü, sizi sevecek hayırlı bir kısmet kapınızı çalabilir. Huzurunuzun, mutluluğunuzun artacağının alameti olan bu rüya; maddi anlamda bereket, manevi anlamda saadet demektir. Eğer rüyanızda altın küpe takıyorsanız bu Kuran-ı Kerim okuma isteğinize delalettir. Altın küpe hayatınızdaki zor dönemlerin geride kalacağına, yeniden ve daha güçlü tutunacağınıza alamettir. Kimi tabircilere göre ise bu rüyanın anlamı erkek için de kadın içinde aynıdır. Altın küpe şarkının, şarkıcılığın alametidir. Rüyada Küpe Vermek Birden çok tabire sahip olan bu rüya iş hayatı açısından bakıldığında bir iş için söz vermeye, iş arkadaşlarını değiştirip başka sektörlere yelken açmaya, bu kararla iyi paralar kazanmaya ve ticarete atılmaya delalettir. Rüyanız küpe vermek ile ilgiliyse yanlış olduğunu hissettiğiniz şeylerden uzaklaşabilir, böyle bir ruh hali ile yeni işlere başlamak istemeyebilirsiniz.