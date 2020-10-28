Altın, daima insanların en güvendiği yatırım araçları arasındadır. Buna ek olarak kimi zaman çeşitli yarışmalarda kazanana altın verildiğine de rastlamak mümkündür. Tüm bunlar altının insanların gözündeki değeri ile ilgilidir. Böylesi değerli bir madenin rüya imgelerinden biri haline gelmesine şaşırmamak gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek"Rüyada altın almak ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkında merak ettiğiniz bilgileri edinebilirsiniz. Rüyada Altın Almak Altın almak, insanların sıklıkla gördüğü rüyalardan biridir. Rüyada altın almak ile pek çok rüya tabiri kaynağı farklı yorumlara yer verir. Ancak bu yorumların büyük çoğunluğunun olumlu yönde olduğunu söylemek gerekir. Genellikle rüyada altın almak sevinç ve neşenin müjdecisi olarak kabul edilir. Rüyasında altın aldığını gören kişinin maddi ve manevi anlamda rahata kavuşacağı rivayet edilir. Rüyada altın görmek ile ilgili en öne çıkan yorum, güzel bir haber almak şeklindedir. Rüyasında altın alan bir kimsenin son derece sevinçli bir haber alacağı ve bu haber sayesinde işlerini düzene koyacağı varsayılır. Ayrıca rüyada altın görmek hem maddi hem de manevi anlamda dileklerin kabul olmasına yorulur. Dolayısıyla bu tür bir rüya gören kimselerin muradının yakın zamanda hasıl olacağı düşünülür.

Genellikle refah ve sevinç dolu bir dönemin müjdecisi olarak ele alınan altın imgesi hakkında kimi kaynaklar negatif yorumlarda bulunmuştur. Bazı yorumculara göre rüyada altın almak, keder ve üzüntüyü haber verir. Bu yoruma göre rüyasında altın aldığını gören bir kişi yakın zamanda üzücü bir durumla karşı karşıya kalır. Bu üzücü durum daha çok ailesinden bir kimsenin sağlık problemleriyle alakalı görülür. Rüyada Altın Hediye Almak Rüyada birisinden altın almak genellikle sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyasından altın hediye alan kimsenin bir yardım vesilesi ile iş hayatında önemli mevkilere geleceği varsayılır. Ayrıca kimi yorumcular bu rüyayı gizli bir ilişki şeklinde değerlendirir. Dolayısıyla bu rüya uyarı mahiyetinde de ele alınabilir. Bu doğrultuda rüyada altın hediye almak, rüya sahibinin yaşadığı gizli bir ilişki sebebiyle özel hayatının son derece meşakkatli bir hale geleceği şeklinde tabir edilir. Rüyada Altın Bilezik Almak Rüyada altın bilezik almak pek çok rüya tabircisi tarafından evlilik ya da buna benzer hayırlı bir durum şeklinde değerlendirilir. Özellikle rüya sahibinin bekar olması halinde bu rüya, kişiye maddi bakımdan son derece güçlü bir talip çıkacağı yönünde ele alınır. Kimi yorumcular rüyayı görenin erkek olması durumunda altın bilezik almayı finansal sıkıntıların habercisi olarak tabir eder. Evli kimseler için ise bu tür bir rüya, evlatlarının zenginleştiğini göreceği anlamına gelir.

Rüyada Altın Yüzük Almak Rüyada altın yüzük almak, rüya sahibinin hayırlı bir işe başlayacağına delalet eder. Bu tabir, kazançlı bir iş bulmak anlamına gelebileceği gibi yaratıcı bir girişim şeklinde ele alınmaya da uygundur. Ancak neredeyse tüm rüya yorumcuları, rüya sahibinin kazanç bakımından rahatlayacağı konusunda hemfikirdir. Rüyada Ölüden Altın Almak Rüyada ölüden altın almak, pek çok rüya tabiri kaynağına göre sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin üzüntülü günleri geride bırakacağı ve yeni bir hayata başlayacağı varsayılır. Rüyada Altın Küpe Almak Rüyada altın küpe almak, rüya yorumcuları tarafından rüya sahibinin cinsiyetine göre farklı şekillerde tabir edilir. Rüya sahibinin kadın olması halinde altın küpe almak, kişinin son derece beğenilen ve ilgi gören bir insan olduğuna delalet eder. Rüyasında altın küpe alan kimse erkek ise rüya daha çok iş hayatı ile ilgili bir biçimde değerlendirilir. Bu bakımdan rüya sahibi, hobilerini mesleği haline getirebilmiş şanslı insanlardan biri olabilir. Rüyada Altın Bileklik Almak Rüyada altın bileklik almak, bileziğe benzer bir biçimde hayırlı bir gelişme olarak görülür. Rüya sahibinin mutlu bir evliliğe sahip olacağı, zaten evli ise de yakın bir zamanda çocuklarının mürüvvetini göreceği düşünülür.

Rüyada Anneden Altın Almak Rüyada anneden altın almak, genellikle olumsuz kabul edilen bir imgedir. Rüya sahibinin maddi sıkıntılar dolayısıyla ailesinden destek almak zorunda kalacağı varsayılır. Rüyada Cumhuriyet Altını Almak Rüyada cumhuriyet altını almak da genellikle sıkıntılı durumlara işaret eder. Bu tür bir rüya gören bir kimsenin beklenmedik ve gereksiz bir tartışmanın içerisine girmek zorunda kalacağı düşünülür. Rüyada Altın Zincir Almak Rüyada altın zincir almak, özellikle evli kadınlar için erkek çocuk müjdecisidir. Rüya sahibinin bekar olması halinde ise bu rüya evlilik habercisi olarak görülür. Ayrıca altın zinciri boyna takmak, rızkın bollaşacağına işaret eder. Rüyada Altın Künye Almak Rüyada altın künye almak genellikle büyük bir kazanç olarak tabir edilir. Bilhassa rüya sahibinin daha önce yaptığı ev ya da arsa gibi yatırımlar söz konusu ise bu yatırımlardan ciddi bir kar elde etmesi söz konusu olabilir. Buna ek olarak çok sayıda altın künye almak, rüya sahibinin şöhret elde edeceğine yorulur. Rüyada Cumhurbaşkanından Altın Almak Rüyada cumhurbaşkanından altın almak, çeşitli rüya tabircileri tarafından yapılmış hem olumlu hem de olumsuz yorumlara sahip bir imgedir. Olumlu yorum açısından cumhurbaşkanından altın almak, kişinin parlak bir geleceği olduğuna işaret eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin güzel bir iş bularak çok başarılı olacağı düşünülür. Ayrıca kimi yorumcular, bilhassa çocuk sahibi olmayı deneyen aileler için bu rüyanın müjdeli bir haber olduğunu ifade eder.