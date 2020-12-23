İnsan zihni uyku esnasında çalışmaya devam eder ve bu sırada rüya ismi verilen çeşitli zihinsel görüler meydana getirir. Bu zihinsel görüler, gerçek hayatta daha önce karşılaşmış olduğumuz çeşitli durumlar ya da nesneleri ele alarak bir rüya imgesi haline getirebilir. Bu doğrultuda yiyeceklerin de birçoğu sıklıkla rüyalarda ele alınan imgeler arasındadır. Nitekim kuru soğan da zaman zaman görülen rüyaların ana konusu teşkil edebilen yiyeceklerden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada kuru soğan görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını farklı kaynaklardan aktardığımız çeşitli yorumlar aracılığıyla bulabilirsiniz. Rüyada Kuru Soğan Görmek Rüyada kuru soğan görmek, sıklıkla karşılaşılan rüya imgelerinden biridir. Buna paralel olarak rüya tabiri kaynaklarında da rüyada kuru soğan görmek ile ilgili pek çok açıklama ve yoruma rast gelmek mümkündür. Rüya, içerisindeki diğer imgelere bağlı bir biçimde farklılıklar gösterse de genel olarak rüyada görülen kuru soğan imgesinin olumsuz bir anlam ihtiva ettiği kanaati yaygındır.

Kuru soğan, bilindiği üzere soyulması ya da doğranması sırasında göz yaşartan ve bu nedenle çeşitli enstantanelere konu olabilen bir yiyecektir. Rüya yorumcuları da kuru soğan imgesini genel olarak bu göz yaşartıcı etkisi üzerinden ele almıştır. Bu doğrultuda rüyasında kuru soğan gören bir kimsenin, gözlerinin yaşarmasına sebep olacak üzücü gelişmelerle karşılaşacağı düşünülür. Dolayısıyla rüyada kuru soğan görmek ile ilgili en öne çıkan yorumun çeşitli üzücü gelişmelerle ilgili olduğu söylenebilir. Buna göre rüya sahibi, yakın bir gelecekte gerek maddi gerekse de manevi anlamda kendisini kötü hissetmesine sebep olacak bazı olaylarla karşı karşıya kalabilir. Öyle ki yorumcuların büyük çoğunluğu, kişinin son derece sevdiği bir kimseyi kaybetmesinin söz konusu olabileceğini belirtir. Rüyada Beyaz Kuru Soğan Görmek Rüyada beyaz kuru soğan görmek ise kuru soğanla ilgili diğer yorumların aksine genellikle olumlu bir biçimde değerlendirilir. Rüyasında beyaz kuru soğan gören bir kimsenin çalışan bir insan olması halinde iş hayatında büyük başarılar elde edeceği düşünülür. Öğrenci olması halinde ise kişinin akademik anlamda son derece başarılı işler ortaya koyması muhtemeldir. Dolayısıyla rüya sahibinin gerek eğitim gerekse de iş hayatında son derece ihtişamlı bir kariyere sahip olması olasıdır.

Rüyada Kuru Soğan Doğradığını Görmek Rüyada kuru soğan doğradığını görmek, genellikle sağlık problemlerine delalet eder. Rüya sahibinin, şifa bulması son derece uzun sürecek bir hastalıkla mücadele etmesi gerekebilir. Rüya yorumcularına göre, bu tür bir rüya gören kimselerin büyük ölçüde ciddi ancak ölümcül olmayan sağlık sıkıntıları yaşamasının ihtimali yüksektir. Ancak ölümcül olmamasına rağmen bu sorun, kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebilir. Rüyada Kuru Soğan Yemek Rüyada kuru soğan yediğini görmek, rüya sahibinin karakterine dair bir emare olarak kabul edilir. Rüya yorumcularının büyük çoğunluğu, rüyasında kuru soğan yiyen bir kimsenin son derece sabırsız ve telaşlı bir kimse olduğunu ifade eder. Rüyasında kuru soğan yediğini gören bir kimsenin, karşısına çıkacak fırsatlar yeterince olgunlaşmadan, aceleci bir tavırla harekete geçerek bu fırsatları elinden kaçıracağı düşünülür. Rüyada Büyük Kuru Soğan Görmek Kuru soğan, genel olarak üzüntülü gelişmelerin habercisi olarak görülür. Bu doğrultuda kuru soğanın ebatları da yaşanacak üzüntünün büyüklüğü ile doğru orantılı bir biçimde ele alınabilir. Rüyada büyük bir kuru soğan görmek, bu açıdan son derece ciddi bir üzüntü yaşanacağının habercisi olabilir. Bu anlamda kişinin sevdiği bir insanın vefatına tanıklık etmesi söz konusu olabilir.

Rüyada Pişmiş Kuru Soğan Görmek Rüyada pişmiş kuru soğan görmek, rüya sahibinin arkadaş ve sosyal çevresi dolayısıyla yanlış yollara sapacağına delalet eder. Özellikle dini kaynaklar, bu tür bir rüya gören kimselerin giderek dinden uzaklaşacağı ve maddi zevklere doğru yöneleceği yorumunda bulunur. Rüyada Kuru Soğan Ektiğini Görmek Rüyada kuru soğan ekmek, rüya sahibinin kazancını helal yoldan elde edeceğinin göstergesidir. Buna göre, rüyasında kuru soğan ektiğini göre bir kimse verimli ve helal bir kazanç kapısına sahip olacaktır. Nitekim yorumcuların bir kısmı da bu imgenin, maddi bakımdan yaşam boyunca rahat etmek anlamına geldiğini ifade eder. Rüyada Kuru Soğan Tohumu Görmek Rüyada kuru soğan tohumu görmek, yaşanacak üzücü olayların arkasında gelecek olan güzel günlerin habercisidir. Dolayısıyla bu tür bir rüyanın, yeşermeye yeni başlamış olumlu gelişmelerin habercisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Rüyada Rendelenmiş Kuru Soğan Görmek Rüyada rendelenmiş kuru soğan görmek, zorluk çekmeden elde edilen kazancın alametidir. Rüya sahibinin, başkasının hakkı olan bir kazancı farklı yollarla gasp etmesi söz konusu olabileceği gibi miras yoluyla kendisine ciddi oranda mal ve mülk kalması da söz konusu olabilir.