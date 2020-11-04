Rüyada kuru fasulye görmenin sayısız anlamı bulunuyor. Rüya tabircileri rüyada yer alan diğer detayları da göz önünde bulundurarak rüyaya yeni yorumlar ekliyor. Rüyada kuru fasulye görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için bir araya getirdik. Keyifli okumalar! Rüyada Kuru Fasulye Görmek Rüyada kuru fasulye görmek, rüya sahibinin büyük bir sağlık sorunu yaşayacağına delalet eder. Kuru fasulye yerken gaz çıkardığını gören birinin utanılacak bir şey yapacağı söylenir. Rüyada kuru fasulye yerken esnemek, rüya sahibinin birinden özür dileyeceğine işaret eder. Rüyada tüketilen kuru fasulye mor renkteyse, kişinin tez zamanda hayırlı bir iş kapısı bularak kendi ayakları üzerinde duracağı söylenir. Rüyasında kuru fasulye ayıklayan birinin işi ile ilgili olumlu bir gelişme yaşayacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada Kuru Fasulye Yemeği Görmek Rüyada kuru fasulye yemeği görmek, rüya sahibinin keyfinin yerine geleceğine yorulur. Kuru fasulyeyi ailesiyle beraber yediğini gören birinin tez zamanda hayırlı bir kısmet bulacağı söylenir. Rüyada arkadaşlarla beraber kuru fasulye yemeğini çöpe dökmek, boşa sarf edilen emekleri işaret eder. Rüyada kuru fasulye yemeği pişirmek, dertlerin son bulacağı yönünde yorumlanır. Rüyada kuru fasulye yerken ağlamaya başlayıp birileri ile kavga ettiğini gören rüya sahibinin karmaşık duygular içine gireceği söylenir.

Rüyada Kuru Fasulye Taneleri Görmek Rüyada kuru fasulye taneleri görmek, kişinin midesini bulandıran bir olay yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Bu olayın ailesi ile alakalı bir şey olacağı söylenir. Rüyada kuru fasulye tanelerini çöpe atmak, kişinin bir yakınının kalbini kıracağına işaret eder. Kuru fasulye tanelerini bir hayvana yedirmek, kişinin yardıma muhtaç birine yardım edeceğine delalet eder. Kuru fasulye tanelerini teker teker saymak ve havuza dökmek, kişinin tez zamanda bir hayaline kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Kuru fasulye taneleri ile oyuncak gibi oynamak ve her birini boyamak ise rüya sahibinin ailesiyle bir sorun yaşayacağına delalet eder. Rüyada Kuru Fasulye Pilav Görmek Rüyada kuru fasulye pilav görmek, rüya sahibinin kafa karışıklığı yaşadığı bir konunun varlığını haber verir. Eğer pilav lapa lapa, kuru fasulye lezzetliyse, kişinin kısa zamanda ailesi ile alakalı güzel bir haber alacağı söylenir. Rüyada kuru fasulye pilav pişirip komşulara dağıtmak, rüya sahibinin hayırlı bir işe gireceğine delalet eder. Kuru fasulyeyi yeyip pilavı yememek ise kişinin bir konuda haklı çıkacağına işaret eder. Rüyada kuru fasulye yerken pilavı çöpe atmak kişinin tez zamanda sevdiği bir arkadaşı ile görüşeceği manasına gelir.

Rüyada Kuru Fasulye Yediğini Görmek Rüyada kuru fasulye yediğini görmek, rüya sahibinin biri tarafından çok kıskanıldığı şeklinde yorumlanır. Eğer kuru fasulye yerken öksürülüyorsa, kişinin en kısa zamanda bir aile büyüğünden maddi anlamda yardım alacağı söylenir. Rüyada kuru fasulye yeyip kusmak, kişinin çevresinden kötü niyetli birinin uzaklaşacağına delalet eder. Kuru fasulye yedikten sonra bulaşık yıkamak, rüya sahibinin eline bol miktarda para geçeceğine yorulur. Kuru fasulye yerken şarkı söylemeye başlayan birinin sevdiği kişiyle arasının açılacağı söylenir. Rüyada Kuru Fasulye Pişirdiğini Görmek Rüyada kuru fasulye pişirdiğini görmek, rüya sahibinin dünya malında gözü olmadığına işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda hayırlı bir kısmetin varlığını haber verir. Rüyada kuru fasulye pişirip ailesine yediren ama kendisi yemeyen birinin ise bir hayır işine girişeceği yönünde yorumlar yapılır. Kuru fasulye pişirip yanına salata yapmak, kişinin yaratıcı yönünü ön plana alabileceği bir işe gireceği şeklinde yorumlanır. Rüyada Kuru Fasulye Piştiğini Görmek Rüyada kuru fasulye piştiğini görmek, kişinin zulüm çektiği bir konudan kurtulacağına delalet eder. Eğer kuru fasulye pişerken bir çocuk gelip ocağın altını daha da açıyorsa, kişinin eline bol miktarda para geçeceği yönünde yorum yapılır. Kuru fasulye pişerken bağırmak, kişinin hayatına yeni birinin dahil olacağına işaret eder.

Rüyada Renkli Kuru Fasulye Görmek Rüyada renkli kuru fasulye görmek, kişinin zor zamanlardan çıkıp kendini artık çok iyi hissedeceğine delalet eder. Eğer kuru fasulyeler mor, mavi, turuncu renklerindeyse kişinin bir hayaline zor da olsa kavuşacağı yönünde yorumlanır. Renkli kuru fasulyeyi kavurup tuzlamak, rüya sahibinin heves ettiği bir konuyla alakalı olumlu bir haber alacağı biçiminde yorumlanır. Rüyada Kuru Fasulye Nohut Görmek Rüyada kuru fasulye nohut görmek, kişinin bir konuda kafa karışıklığı yaşadığına işaret eder. Bu kafa karışıklığından ise tez zamanda kurtulacağı söylenir. Kuru fasulye ve nohudu tek bir tencerede pişirip tüketmek, kişinin yaşadığı manevi zorlukların biteceğine yorulur. Kuru fasulyeyi yeyip nohudu arkadaşına vermek, kişinin iyi kalpli biriyle tanışacağına işaret eder. Rüyada kuru fasulye nohudu döke saça yiyen birinin sevdiğine kavuşacağı söylenir. Rüyada Islatılmış Kuru Fasulye Görmek Rüyada ıslatılmış kuru fasulye görmek, rüya sahibinin bir derdi olacağına delalet eder. Fakat bu derdi bir yakınının manevi yardımı ile aşacağı söylenir. Islatılmış kuru fasulyeyi camdan aşağı dökmek, kişinin yaşamında köklü değişiklikler yaşanacağına işaret eder. Islatılmış kuru fasulyeyi çöpe atmak, bir şeyin tam gerçekleşeceği esnada bir engelle karşılaşılacağı şeklinde yorumlanır. Islatılmış kuru fasulyeyi tekrar suya atmak, kişinin bir konuda emeklerinin karşılığını fazlasıyla göreceğine işaret eder.