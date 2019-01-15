Rüyada kuş görmek ne anlama gelir? Kuş görmekle alakalı rüyalar nasıl tabir edilir?

Rüyada kuş görmek için olumlu ve olumsuz yorumlar mevcuttur. İyi veya kötü şeylerin işaretçisi olan bu rüyada, kuşun görülüş biçimi tam manasını ortaya çıkarır. Mesela birçok rüya tabircisine göre rüyada görülen kuş Azrail (A.S) demek olup ölüm anlamına gelir. Diğer yandan farklı bir kuş ile ilgili görülen rüya mevki, makam yükselmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Bu yüzden kuş ile ilgili olarak; rüyada kuş yumurtası, kuş sürüsü, kuş yuvası, kuş yavrusu, kuş ölüsü, kuş pisliği ya da kuş boku görmek, kuş olduğunu, kuş uçtuğunu, kuş öldüğünü, eve kuş girdiğini, kuş ısırdığını görmek veya muhabbet kuşu görmek ve buna benzer rüyaların tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA KUŞ GÖRMEK NE DEMEKTİR? Olumlu ya da olumsuz anlamları olan rüyada kuş görmek, ölüme işaret olabileceği gibi gelecek bir habere de delalet edebilir. Rüya tabircilerine göre tanımadığınız bir kuş rüyanızda görmek kazanç ve güzel şeyler olabileceği gibi ölüm anlamına da gelebilir. Kuşun eve girdiğini ve bir şey aldığını görmek, evde hasta varsa ise ölüm demektir.

Rüyada büyük bir kuş görmek çok hayırlıdır, güçlü, saygın, makam sahibi ve malı çok olan kimse demektir. Rüyada güzel ve sevimli bir kuş görmek duyulacak olan güzel ve müjdeli bir habere, ürkütücü ve sevimsiz olan bir kuş ise bunun tam aksine sıkıntı verecek olan bir habere işaret eder. Rüyada beyaz kuş görmek aydınlığa, ferahlığa ve hayırlı olacak işlere işarettir. Rüyada kuş görmek, rüya sahibinin kısa sürede haber alacağına delalet eder. Kişinin rüyasında kuş görmesi, genel olarak, yakın yahut uzaktan haber almaya delalet eder. Rüyada görülen kuş, rüyayı gören kişinin işlerinin açılacağına, dünya nimetlerine nail olmaya, bolluk içinde hayat sürmeye, rüya sahibinin yakın zamanda borçlarından kurtulacağına, bozulan işlerini yoluna koyacağına, çevresindeki bir insandan akıl alacağına işaret eder. Rüyada kuş görmekle ilgili diğer tabirleri aşağıda bulabilirsiniz. RÜYADA KUŞ YUMURTASI GÖRMEK Rüyada kuş yumurtası görmek, rüyada görülen kuşa bağlı olarak yumurtanın yorumu farklılık göstermektedir. Kartal, şahin gibi büyük kuşların yumurtalarının rüyada görülmesi, iş hayatında çok büyük başarılar kazanılacağına, çok büyük çalışmalar yapılacağına ve bu çalışmalar sayesinde çok büyük kazançlar elde edileceğine işaret eder. Ancak, bülbül ve serçe gibi kuş yumurtalarının görülmesi iş hayatında kazanılacak başarıların yanı sıra, aile hayatında çok güzel ve huzurlu zamanların yaşanacağına ve mutlu ve sağlıklı bir ömre sahip olunacağına delalet eder.

RÜYADA KUŞ SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada kuş sürüsü görmek, kişinin talihinin artmasına ve şanslı bir sene geçirmesine işaret etmektedir. Kuş sürüsü bazen de kişinin içinde yaşadığı topluma isabet edecek bir musibetin habercisidir. Rüyasında kuş sürüsünü takip eden kişi, bir cemaate girerek onların öğretilerini kabul eder. Bu rüya bazen de hiç bilmediğiniz bir topluluk içinde bulunacağınıza ve bu toplulukta önemli bir görev üstleneceğinize yorumlanmaktadır. Rüyada içinde çok sayıda kuşun bulunduğu bir kuş sürüsünün havalanıp geriye dönmemesi, birtakım fırsatları kaçıracağınızı göstermektedir. Kuş sürüsünün bir çatıya veya ağaca konduğunu görmesi yakında başınıza gelecek bir hadiseye veya duyacağınız bir habere yorumlanmaktadır. RÜYADA KUŞ YUVASI GÖRMEK Rüyada kuş yuvası görmek, hayırlara delalet eder. Rüya sahibinin dengini bulması anlamına gelir. Rüyada kuş yuvası görmek, mutlu birliktelikleri ve beraberlikleri, eşler arasındaki uyumu, hane içindeki mutluluğu ifade eder. Sıcak ve huzurlu yuvaların kurulacağına, insanlar arasındaki geçimin de çoğalacağına delalet eder. Bu rüya genel anlam itibariyle nikâh ya da izdivaç anlamına gelir. Rüya sahibinin hayallerindeki kişiyi bulacağı ile tabir edilir.

RÜYADA KUŞ YAVRUSU GÖRMEK Rüyada kuş yavrusu görmek, kişinin sahip olacağı evlada veya aileye işarettir. Bir kuş yavrusuna sahip olan kimsenin çok hayır ve iyi bir evladı olur. Rüyasında kuş yavrusu öldüren kimse, masum bir adamın hakkına girer. Kuş yavrusu ile oynamak dünyalık elde etmeye ve dünya zevklerine işaretken; kuş yavrusunun eline konduğunu görmek ise talihli bir yaşama, şansınızın artacağına ve yakın zamanda büyük bir kısmet elde edeceğinize yorumlanmaktadır. RÜYADA KUŞ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada kuş öldürmek, mal ve mülk kaybetmeye, yapacağı olumsuz davranışlarından ötürü insanların gözündeki saygınlığını yitirmeye, kalp kırmaya, ahlaklı ve dürüst bir adama yapacağı kötü davranışlara, makamını kaybedip bulunduğu mertebeden daha aşağı bir mertebeye düşmeye, çalışma hayatında başarısızlıklara, elinden çıkacak bir miktar paraya işaret eder. Rüyada görülen kuş, daima iyi ve güzel bir rüyadır. Bu nedenle bir kuşu öldürdüğünü gören için bu, hayırlı ve güzel değildir. RÜYADA MUHABBET KUŞU ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada muhabbet kuşun öldüğünü görmek sevdiğiniz bir insanın hatalarını yakalamaya, aranızdaki dostluğun bozulmasına, zor günlere ve acı çekmeye, pişmanlık duyacağını kötü bir işe tabir edilir.

RÜYADA KUŞ UÇTUĞUNU GÖRMEK Rüyada kuşların başının üzerinde uçtuğunu gören bir kimse müjdeli bir haber alır, mevkisi yükselir. Rüyada kuşları, başının üzerinde uçtuklarını gören kimse, reislik ve valiliğe nail olur. Rüyada gökyüzünde kuşların uçtuğunu görmek umutlarınızı ne yaşarsanız yaşayın kaybetmemeniz gerektiğine hayata sıkı sıkı tutunmaya hayırlı hayata eldeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya delalet eder. Rüyada uçan kuşlar görmek mirasa konmaya ve elle geçen toplu para ile geleceğe yatırım yapmaya, sosyal hayatının aktif olacağına ve yüzünün gülmesine işaret eder. RÜYADA KUŞ PİSLİĞİ GÖRMEK Rüyada kuş pisliği görmek, uğur olarak kabul edilir ve çok makbul bir rüya olduğu anlamına gelir. Şans, kısmet, bolluk, bereket, kazanç kapılarının açılacağına, geleceğin güzel ve hayırlı olacağına, her düşün gerçeğe ulaşacağına ve rüya sahibinin güzelliklerle karşılaşacağına tabir edilir. Özellikle de maddi anlamda yükselmeye, kariyer yapmaya, işinde çok başarılı olmaya ve rahat bir hayat yaşamaya tabir edilir. Rüyada Üzerine Kuşun Pislediğini Görmek

Rüyanızda üzerinize bir kuşun pislediğini görmüşseniz yakında çok güzel ve size oldukça fazla yakışan bir elbise alır. Bu rüya genellikle dünya nimetlerine yorulmaktadır. Kişinin dış görüntüsü ile saygı kazanmasına, takdir toplamasına işarettir. RÜYADA KUŞ TÜYÜ GÖRMEK Rüyada kuş tüyü görmek, rüyayı gören kişinin, çalışıp çabalayarak ve türlü sıkıntılara girerek iş yapmaya çalışmasına, emek vererek ve zaman harcayarak çevre edinmesine ve para, mal ve mülk kazanmasına delalet eder. Aynı zamanda, girişilen işlerde ve yapılan çalışmalarda yol gösterici ve lider olarak görev yapıldığına ve bu şekilde türlü başarılar kazanıldığına işaret eder. RÜYADA KUŞ BOKU GÖRMEK Rüyada kuş boku görmek de en hayırlı rüyalardan biridir ve rüya sahibinin işlerinin artacağı, kazancının çoğalacağı, hane içinde bolluğun yaşanacağı ve huzurun yerine geleceği ile yorumlanır. Rüyayı gören kişi, iş hayatında hedeflediği noktalara gelmeyi başaracak demektir. RÜYADA KUŞ YEMİ GÖRMEK Rüyada kuş yemi görmek, küçük ve bereketli işler yapmak, maaş dışında kişiye ek gelir sağlayacak kaynakların olması anlamına gelir ve kısmetlerin, nasibin hiç tükenmeyeceğinin de müjdesini verir. Kuş yemi, haber manasına da gelir ancak genellikle kişiye küçük sevinçler getirecek pek çok haberi temsil eder. Kişinin tembellikten kurtularak daha istikrarlı bir hayat kurmak adına çalışma konusunda daha disipline bir şekilde hareket edeceğine, mevcut kapasitesini en yüksek şekilde kullanacağını ve çalıştığı yerde göze girerek, kısa zaman sonra daha iyi koşullarda çalışmaya başlayacağını da bildirir. Ele geçecek paraların miktar olarak çok olmasa dahi kişiyi rahatlatacağına, aile içinde geçim sıkıntısı çekilmeyeceği gibi, her zaman elindekiler için şükrederek yaşayan rüya sahibinin her zaman rızkının bol olacağına da delalet eder.

RÜYADA KUŞ ÖLÜSÜ GÖRMEK Kişinin rüyasında kuş ölüsü görmesi rüya sahibinin kötü bir haber alacağı yönünde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin kuş ölüsü görmesi birçok rüya tabiri yapan uzmana göre de üzüntüyü imgelemektedir. Rüya sahibinin yanlış zamanda kötü bir haber alacağı bu haberin derinden üzüntü yaratacağı anlamı taşıyan bu rüya, rüya sahibinin maddi kayba uğrayacağı anlamı da taşımaktadır. Rüya sahibinin işinde veya ticarette bir kayba uğrayacağı veya dolandırıcılık ile büyük maddi kayba uğrayacağı anlamında yorumlanmaktadır. Rüyada kuş ölüsü görmek rüya sahibi açısından uyarı niteliği taşıdığı söylenmektedir. Rüya gören kişinin maddi kaybın önüne geçmesi için bu günlerde biraz dikkatli olması gerekmektedir. Rüyada kuş ölüsü görmek ve bu kuşun henüz yavru iken öldüğünü görmek de yine rüya tabiri yapan kişilerce pek hayra yorumlanmamaktadır. Çoğu rüya tabiri yorumu yapan kişinin olumsuz yorumladığı rüyada kuş ölüsü görmek rüya sahibinin zorlu bir döneme girdiğinin işareti olarak yorumlanmaktadır. RÜYADA KUŞ OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada kuş olduğunu görmek, genel olarak hayırlı haberlerini ve güzel işlerin habercisi olarak bilinmektedir. Rüya sahibinin yaptığı işten dolayı eline geçecek bol miktardaki para ve makama delalet eder. Ayrıca bu rüya kısa bir süre içerisinde meydana gelecek olan güzel hadiselerin de habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyada kuş olduğunu görmek bir yorumcuya göre yakın bir zamanda gerçekleşecek olan evliliğe işaret etmektedir. Rüya sahibinin gerçekleştireceği bu evlilik hayırlı bir evlilik olacaktır. Rüyada kuş olduğunu görmek bir yorumcuya göre de kazanılacak olan bol miktardaki paraya yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin işleri yerinde gitmiyor ve sürekli işlerinden dolayı sıkıntı çekiyor ise bu sıkıntıların kısa bir süre içerisinde biteceğine ancak bu durumların bitmesi için sabırlı olunması gerektiğine işaret eder. Rüyada kuş olduğunu görmek bir yorumcuya göre de yakın bir zaman içerisinde bulunduğu yerden başka bir yere göç edeceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA MUHABBET KUŞU GÖRMEK Rüyada muhabbet kuşu görmek, haber anlamına gelir. Rüya sahibinin alacağı güzel ve hayırlı bir habere delalet eder. Rüya sahibinin hoş sohbet oluşuna, tatlı diline, insanlarla muhabbette olduğuna tabir edilir. Rüyada muhabbet kuşu görmek hayırlara işaret eder. Rüya sahibinin dileklerinin gerçekleşmesine, işlerinden hayır görmesine, aile içinde keyfinin yerinde olmasına ve arkadaşları ile hoş sohbet kalmasına yorulur. RÜYADA KUŞ ISIRDIĞINI GÖRMEK Rüyada kuş ısırması görmek geçmişte yaşanan bazı konular sebebiyle arkadaşlar arasında bitmek bilmeyen sıkıntıların, dostların araya girmesiyle birlikte son bulacağına ve böylelikle arkadaşlar arasındaki çok arzulanan muhabbetin sağlanacağına yorulur. Rüyada kuşun kafamı gagalaması elindeki imkanları başkalarıyla paylaşan, maneviyatı maddiyattan önde tutan, bu nedenlerle de haklı olarak çevresinde sevilen bir kimseyle ortaklık kurulacağına işaret eder. Rüyada kuşa taş atmak bir manada rüya sahibinin, yardımseverlikten hoşlanan, kimsenin zor duruma düşmesini istemeyen, bundan dolayı da çevresi tarafından son derece sevilen bir kimse olduğuna bir işarettir.