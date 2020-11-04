Rüyada kartal görmenin birçok anlamı bulunur. Rüya tabircileri, rüyada bulunan diğer ayrıntıları da değerlendirerek rüyayı yorumlar. Rüyada kartal görmek ne demek, ne anlama gelir? Bu rüyanın bütün tabirlerini sizler için bir araya getirdik, keyifli okumalar. Rüyada Kartal Görmek Rüyada kartal görmek, düşmanın varlığını ifade eder. Bu düşmanların kişinin çok yakınlarında bir yerlerde olduğu yönünde yorum yapılır. Rüyada kartal ile beraber şarkı söylemek, rüya sahibinin bir derdinden kurtulacağı manasına gelir. Bu rüya aynı zamanda olmayacak işlerin yaşanacağına delalet eder. Rüyada pembe bir kartal ile sohbet ettiğini gören birinin bol miktarda para bulacağı söylenir. Rüyada Kartal Yavrusu Görmek Rüyada kartal yavrusu görmek, rüya sahibinin perişan olacağı bir olay yaşayacağına delalet eder. Bu olayın maddi bir şey olacağı söylenir. Rüyada kartal yavrusu ile oyun oynamak, kişinin kendisini oyalayacak ve kandıracak birisi ile tanışacağı şeklinde yorumlanır. Kartal yavrusunu boğmak, rüya sahibinin bir işte başarısız olacağına işaret eder. Rüyada kartal yavrusunu çatıya çıkarmak, rüya sahibinin emin olmadığı bir şey yapacağına delalet eder.

Rüyada Kartal Yuvası Görmek Rüyada kartal yuvası görmek, kişinin bir hayaline kavuşmak adına kendi kişiliğinden ödün vereceğine yorulur. Kartal yuvasındaki kartalları beslemek, rüya sahibinin büyük bir hayır işine girişeceği manasına gelir. Kartal yuvasına tüfekle ateş etmek ve tüm kartalları öldürmek, boşa giden emekleri temsil eder. Kişinin, eğitimi ya da işi ile alakalı olan bir konuda boşa emek harcayacağı bir durumun içine gireceği söylenir. Rüyada kartal yuvasındaki kartallara şarkı söylemek, kişinin nihayet huzurlu bir hayat yaşayacağına işaret eder. Rüyada Kartal Sürüsü Görmek Rüyada kartal sürüsü görmek, rüya sahibinin depresyona gireceği bir dönem yaşayacağına delalet eder. Kartal sürüsüyle yemek yemek, rüya sahibinin bir arkadaşıyla tatile çıkacağı şeklinde yorumlanır. Kartal sürüsünü beslemek, haneye yeni birinin katılacağı manasına gelir. Kartal sürüsünü teker teker vurarak öldürmek, kişinin ailesi ile yaşayacağı ciddi sorunların haberini verir. Rüyada kartal sürüsünü öldürüp balkondan aşağı savurmak, kişinin hayallerini boş vereceğine işaret eder. Bu boş vermenin ise maddi sorunlardan ötürü olacağı söylenir.

Rüyada Ölmüş Kartal Görmek Rüyada ölmüş kartal görmek, kişinin bir beladan kıl payı kurtulduğunu ifade eder. Ölmüş bir kartalı pişirip çöpe atmak, rüya sahibinin birinden duygusal anlamda ciddi bir darbe yiyeceği şeklinde yorumlanır. Ölmüş bir kartalı suya atmak, rüya sahibinin boşa gidecek emeklerini simgeler. Ölmüş kartalı pişirip yemek, kişinin bir konuda ufak bir hata yapacağına delalet eder. Ölmüş bir kartalın derisini yüzmek, rüya sahibinin ailesinden manevi anlamda yardım alacağına işaret eder. Rüyada Kartal Pençesi Görmek Rüyada kartal pençesi görmek, rüya sahibinin eşinden duygusal anlamda darbe alacağı manasına gelir. Eğer rüya sahibi bekarsa, hayatına hayırsız bir kişinin gireceği söylenir. Bu rüya genel olarak olumsuz manalar barındırır. Kartal pençesi yüzünden ölmek, rüya sahibini çok üzecek bir olayın yaşanacağına yorulur. Rüyada kartalın pençesine boncuk takmak, rüya sahibinin yaşamında her şeyle alay ettiği bir döneme gireceği şeklinde yorumlanır. Rüyada Siyah Kartal Görmek Rüyada siyah kartal görmek, rüya sahibinin kendini boş yere suçladığı bir konu yaşayacağına işaret eder. Bu konunun nihayet olumlu bir sonuca varacağını ve kişinin kendini eskisinden daha çok seveceği şeklinde yorum yapılır. Siyah bir kartalla uyumak, düşmanın varlığına delalet eder. Siyah bir kartalın insan gibi konuştuğunu görmek, rüya sahibinin dolandırılacağı manasına gelir. Siyah bir kartalla nehre atlamak, kişinin umursadığı her şeyden nefret edeceğine işaret eder.

Rüyada Kartal ve Yılan Görmek Rüyada kartal ve yılan görmek, kişinin bir dostunu hayatından çıkaracağına delalet eder. Yılan eğer yeşilse, hayırlı biri ile tanışılacağı yönünde yorum yapılır. Yılan eğer çıngıraklı bir yılansa ve kartala saldırıyorsa, rüya sahibinin kendine haksızlık ettiği bir konuya artık son vereceği şeklinde yorum yapılır. Çıngıraklı bir yılanın derisini yüzmek ve yılanın cesedini kartala vermek, kişinin birinin sırrını açık edeceğine delalet eder. Rüyada Altın Renkli Kartal Görmek Rüyada altın renkli kartal görmek, sağlık sorunlarının geçeceğini en güzel şekilde müjdeler. Bu rüya aynı zamanda bir şans oyunundan kazanılacak olan paranın haberini verir. Rüyada altın renkli bir kartalı beslemek, borçların biteceğine yorulur. Altın gagalı bir kartalla sohbet etmek ve onun kafasını sevmek, kişinin yardıma muhtaç birine maddi ve manevi anlamda yardımda bulunacağına delalet eder. Rüyada Kahverengi Kartal Görmek Rüyada kahverengi kartal görmek, rüya sahibinin kendine çok haksızlık ettiğini gösterir. Kahverengi bir kartalla gezintiye çıkmak, dert edilen maddi sorunların geçeceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda haneye gelecek yüklü miktarda parayı temsil eder. Eğer kartal hem kahverengi hem de başka renkleri içeriyorsa, kişinin kısa zamanda yeni bir iş bularak düzenini kuracağı söylenir.