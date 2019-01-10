Rüyada kertenkele görmek ne demek? Rüyada kertenkele görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada görülen hayvanlar insanların merakını uyandırıyor ve rüya tabirlerine başvurarak rüyada gördüklerin hayvanın ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Bu şekilde rüyaya girip de merak edilen hayvanlardan biri de kertenkele. Bu soğuk kanlı, kaçmak için kuyruğunu bırakabilen ve kuyruğu tekrar çıkan hayvanlar yani kertenkeleleri rüyada görmek ne anlama geliyor? Sizin için rüyada kertenkele görmek yanında kertenkele girmesi, beyaz kertenkele, uçan kertenkele, yeşil kertenkele vb. görmek gibi rüyaların tabirlerini bir araya getirdik.

RÜYADA KERTENKELE GÖRMEK

Rüyada kertenkele görmenin pek çok anlamı vardır ama temelde bu rüyanın yorumu rüyayı gören kişinin sağlık durumu ile ilgilidir. Rüyasında kertenkele gören kişinin çeşitli sağlık sorunları ile yüzleşeceğine inanılır. Bunun yanında kertenkele ayrıca kötü niyetli, başkalarının kötülüğünü düşünene, dedikodu, laf taşıyan biri olarak da yorumlanmaktadır. Yani temel olarak rüyada kertenkele görmek pek hayırlı bir rüya değildir.

RÜYADA BÜYÜK KERTENKELE GÖRMEK

Rüyada büyük kertenkele iki şekilde tabir edilir. Rüyasında büyük kertenkele gören kişinin şansı açılır ve işleri yoluna girer. Rüyada büyük bir kertenkele görmek aynı zamanda her türlü yetkiye sahip rütbe ya da makam sahibi birine işaret eder.