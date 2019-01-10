Rüyada kertenkele görmek ne demek? Rüyada kertenkele görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada görülen hayvanlar insanların merakını uyandırıyor ve rüya tabirlerine başvurarak rüyada gördüklerin hayvanın ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Bu şekilde rüyaya girip de merak edilen hayvanlardan biri de kertenkele. Bu soğuk kanlı, kaçmak için kuyruğunu bırakabilen ve kuyruğu tekrar çıkan hayvanlar yani kertenkeleleri rüyada görmek ne anlama geliyor? Sizin için rüyada kertenkele görmek yanında kertenkele girmesi, beyaz kertenkele, uçan kertenkele, yeşil kertenkele vb. görmek gibi rüyaların tabirlerini bir araya getirdik.
Rüyada kertenkele görmenin pek çok anlamı vardır ama temelde bu rüyanın yorumu rüyayı gören kişinin sağlık durumu ile ilgilidir. Rüyasında kertenkele gören kişinin çeşitli sağlık sorunları ile yüzleşeceğine inanılır. Bunun yanında kertenkele ayrıca kötü niyetli, başkalarının kötülüğünü düşünene, dedikodu, laf taşıyan biri olarak da yorumlanmaktadır. Yani temel olarak rüyada kertenkele görmek pek hayırlı bir rüya değildir.
Rüyada büyük kertenkele iki şekilde tabir edilir. Rüyasında büyük kertenkele gören kişinin şansı açılır ve işleri yoluna girer. Rüyada büyük bir kertenkele görmek aynı zamanda her türlü yetkiye sahip rütbe ya da makam sahibi birine işaret eder.
Rüyada eve kertenkele girdiğini görmek, kırsal kesimde yaşayan yahut aşırı sıcak yerlerde hayatını idame ettiren kimselerin hanelerinde görmeleri doğal olarak kabul edilir. Buna ilaveten kertenkeleyi evinde gören kimsenin art niyetli bir dostunun olduğuna, bu kimsenin düşüncelerinden olumsuz etkileneceğine, huzursuz olmaya tekabül eder.
Rüyada beyaz kertenkele görmek sorunsuz sıkıntısız güzel günlere huzurlu bir hayata olumsuzlukların son bulması ile hayatınızla ilgili yeni kararlar almaya kimseye zorluk çıkarmamaya özen göstermeye delalet eder.
Rüyada kertenkele yavrusu görmek, kişinin bir an önce kendi işini kurma isteği içinde olduğunu gösterir. Kişi maddi olarak rahatlamak kadar iş ortamında huzur aramaktadır ve uzun zamandır sorunlarını çözme noktasında başarısızdır. Ertelenen çözümlerin, yakın zaman sonra yüzüne çarpma olasılığı yüksektir. Ufak tefek gördüğü sıkıntılar, iletişim sorunlarından ötürü büyüme aşamasına gelecektir. Rüya sahibi kimse, bu aralar iletişim problemleri yaşamaktadır.
Rüyada uçan kertenkele görmek sabırlı olmanız gereken bir konuda acele etmemeye, istişare ederek güzel kararlar almaya ve üzülmeye, sorunların üst üste gelmesi ile göz yaşı dökmeye delalet eder.
Rüyada görülen yeşil renkli kertenkele, zalim ve otoriter aynı zamanda kötü kalpli bir yöneticiye işaret etmektedir. Ayrıca yeşil kertenkele görmek dedikoducu, fitne, laf getirip götürerek bozgunculuk yapan birisine işaret eder. Rüyasında yeşil kertenkele gören birisi büyle bir kimsenin etkisi altına girecek demektir.
Rüyada Renkli Kertenkele Görmek
Rüyada renkli kertenkele iyi kimselere ve iyi şeylere işaret etmez. Bilakis ortalığı karıştıran, insanların arasını bozan, yaygaracı, dedikoducu ve düzenbaz birine işaret eder. Eve renkli kertenkele girmesi o evde bir ölümün yaşanacağına işaret eder.
Rüyada Kertenkele İle Konuştuğunu Görmek
Rüyasında kertenkele ile konuştuğunu gören rüya sahibinin hayatında bulunan kötü niyetli insanlar ile çok fazla vakit geçireceğine, gün geçtikçe kişinin de kötü ve fesat biri olacağına, haram yollara düşeceğine, rüya sahibinin çok dikkat etmesi gerekeceğine rivayet etmektedir.
Rüyada Kertenkele Saldırdığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında kertenkele saldırısına uğradığını görmesi başkalarının ardından atıp tuttuğu için kul hakkına gireceğine, kıskaç ve kinciliği yüzünden diğer insanlar tarafında sevilmeyeceğine delalet etmektedir.
Rüyada Kuyruksuz Kertenkele Görmek
Rüyada kuyruksuz kertenkele görmek günaha girmekten çekinmediğine ve doğru yoldan ayrıldığına, huzur ve mutluluk içinde bir hayat sürdüreceğine tekabül eder. Rüyayı gören erkek ise büyük işlerin altından kalkabileceğine, gerçek hayatta saygıda kusur etmeyen bir kimse olduğunuza ve emeklerinin karşılık bulacağına alamettir. Rüyayı devlet memuru görmüşse hataya düşeceği ve hayatının olumsuz yönde ilerleyeceğine, sıkıntılarından kurtularak feraha kavuşmaya ve hayatının düzene girmesine alamet olur.
Rüyada Kertenkele Sürüsü Görmek
Rüyada kertenkele sürüsü görmek hayatı boyunca ailesinden alacağı hayır dualarına, saygın birinin ünüyle herkesi kendine hayran eden birinden elde edeceği paraya ve karlı bir işe girmeye alamet olur. Rüyayı eğitim personeli görmüşse kişinin boşanmayla bitecek bir evlilik yapacağına yahut baştan beri yanlış olan bir ilişkide ısrarcı olmaya tekabül etmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum