Rüyada Kusmak Görmek: Kusan Birini Görmek, Kan Kusmak

Rüyada kusmak genel anlamda pek hayırlı anlamlarda yorumlanmaz. Rüya sahibi kısa bir zaman sonra sıkıntılı bir döneme girecek ve manevi olarak büyük bir yıkım yaşayacaktır. Bu rüya aynı zamanda ciddi bir hastalığın da habercisidir. Rüya sahibi yaşayacağı bu hastalığı atlatmakta güçlük çekecek ve oldukça sancılı bir süreç yaşayacaktır. Ancak moralini yüksek tutmalı ve iyileşmek için çaba sarf etmelidir. Rüyada kusmak bir diğer anlamıyla bir suçtan ötürü tövbe etmek ve pişmanlık duymak şeklinde de yorumlanır. Kişi işlediği suç yüzünden kendisini günahkar hissedecek ve hatalarının farkına vararak geçmiş hatalarından ders çıkaracaktır. Ayrıca birçok aksilik yaşasa da işleri kolay bir şekilde çözülecek ve maddi olarak rahatlayacaktır.

Rüyada Birini Kusarken Görmek

Rüyasında birini kusarken gören:

Rüya sahibi büyük bir maddi kayıp yaşayacaktır.

Dedikodu yapmayı seven rüya sahibi başkaları hakkında kötü konuşacak ve daha sonra yaptığından pişmanlık duyarak tövbe edecektir.

Hak yolunda ilerlemeye karar veren rüya sahibi kendini günahlarından arındırmak için kendini dine verecek ve ibadet ederek arınmaya çalışacaktır.

Yaptıkları yüzünden pek çok dostunu kaybeden rüya sahibi kendisini yalnız hissedecek ve iyi bir insan olmanın yollarını arayacaktır. Bununla birlikte borçlanacak ancak borcunu ödeyebilmek için çabalarken doğru yolu bulacaktır.

Rüyada Kusmaya Çalışmak

Rüyada kusmaya çalışmak yani kendini zorla kusturmak:

Kişinin adım attığı işlerde destek göreceğini ifade eder.

Sevdiklerinden destek alan rüya sahibi daha önce yapılmamış işlere imza atarak fark yaratacak ve tüm dertleri son bulacaktır.

Hasta olan rüya sahibi şifa bulacak, tüm hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalayacak ve yüzü gülecek, hem maddi hem de manevi olarak büyük bir yükselişe geçerek büyük adımlar atacaktır.

Bu rüya aynı zamanda yeni bir mala kavuşmaya, ev sahibi olmaya ve endişe verici tüm düşüncelerden uzaklaşmaya işaret eder.

Rüyada Ağız Dolusu Kusmak

Rüyasında ağız dolusu kustuğunu gören kişi:

Sevdiği bir dostu ile büyük bir kavgaya tutuşacak ve sonucunda kalp kıracak sözler sarf ederek o kişiyi tamamen kaybedecektir.

Öfkesine yenik düşen rüya sahibinin arası diğer dostlarıyla da bozulacak ve yalnız kalacaktır. Bu durumu düzeltmek isterken başka yanlışlar da yapan kişi işlerinin yolunda gitmemesi yüzünden maddi olarak da büyük bir zarara uğrayacak ve uzun süre kendisini toparlayamayacaktır.

Rüyada Su Kusmak

Rüyada su kusmak: