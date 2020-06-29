Rüyada Kusmak Görmek: Kusan Birini Görmek, Kan Kusmak

Rüyada kusmak genel anlamda pek hayırlı anlamlarda yorumlanmaz. Rüya sahibi kısa bir zaman sonra sıkıntılı bir döneme girecek ve manevi olarak büyük bir yıkım yaşayacaktır. Bu rüya aynı zamanda ciddi bir hastalığın da habercisidir. Rüya sahibi yaşayacağı bu hastalığı atlatmakta güçlük çekecek ve oldukça sancılı bir süreç yaşayacaktır. Ancak moralini yüksek tutmalı ve iyileşmek için çaba sarf etmelidir. Rüyada kusmak bir diğer anlamıyla bir suçtan ötürü tövbe etmek ve pişmanlık duymak şeklinde de yorumlanır. Kişi işlediği suç yüzünden kendisini günahkar hissedecek ve hatalarının farkına vararak geçmiş hatalarından ders çıkaracaktır. Ayrıca birçok aksilik yaşasa da işleri kolay bir şekilde çözülecek ve maddi olarak rahatlayacaktır.
Rüyada Birini Kusarken Görmek
Rüyasında birini kusarken gören:
- Rüya sahibi büyük bir maddi kayıp yaşayacaktır.
- Dedikodu yapmayı seven rüya sahibi başkaları hakkında kötü konuşacak ve daha sonra yaptığından pişmanlık duyarak tövbe edecektir.
- Hak yolunda ilerlemeye karar veren rüya sahibi kendini günahlarından arındırmak için kendini dine verecek ve ibadet ederek arınmaya çalışacaktır.
- Yaptıkları yüzünden pek çok dostunu kaybeden rüya sahibi kendisini yalnız hissedecek ve iyi bir insan olmanın yollarını arayacaktır. Bununla birlikte borçlanacak ancak borcunu ödeyebilmek için çabalarken doğru yolu bulacaktır.
Rüyada Kusmaya Çalışmak
Rüyada kusmaya çalışmak yani kendini zorla kusturmak:
- Kişinin adım attığı işlerde destek göreceğini ifade eder.
- Sevdiklerinden destek alan rüya sahibi daha önce yapılmamış işlere imza atarak fark yaratacak ve tüm dertleri son bulacaktır.
- Hasta olan rüya sahibi şifa bulacak, tüm hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalayacak ve yüzü gülecek, hem maddi hem de manevi olarak büyük bir yükselişe geçerek büyük adımlar atacaktır.
Bu rüya aynı zamanda yeni bir mala kavuşmaya, ev sahibi olmaya ve endişe verici tüm düşüncelerden uzaklaşmaya işaret eder.
Rüyada Ağız Dolusu Kusmak
Rüyasında ağız dolusu kustuğunu gören kişi:
- Sevdiği bir dostu ile büyük bir kavgaya tutuşacak ve sonucunda kalp kıracak sözler sarf ederek o kişiyi tamamen kaybedecektir.
- Öfkesine yenik düşen rüya sahibinin arası diğer dostlarıyla da bozulacak ve yalnız kalacaktır. Bu durumu düzeltmek isterken başka yanlışlar da yapan kişi işlerinin yolunda gitmemesi yüzünden maddi olarak da büyük bir zarara uğrayacak ve uzun süre kendisini toparlayamayacaktır.
Rüyada Su Kusmak
Rüyada su kusmak:
- Tüm sıkıntılardan arınmayı simgeler.
- Rüyayı gören kişi dertlerinden, sıkıntılarından, karamsarlığından ve kararsızlığından kurtulacak ve yeni bir yaşama adım atacaktır.
- Bu rüya haram para yemeden birikim yapan rüya sahibinin tüm birikimini kaybedeceğine, geçim sıkıntısı yaşayacağına ve aile içinde bazı anlaşmazlıklar yaşayacağına, parasal anlamda güçsüzleşeceğine ve değer verdiği bir kişiyle fikir ayrılığına düşeceğine delalet eder.
- Rüya sahibi uzun bir dönem sıkıntılar içinde boğuşacak ancak tekrar eski başarısına kavuşacak ve ses getiren işlere imza atacaktır.
Rüyada İnci Kusmak
Rüyasında inci kustuğunu gören kişi için:
- Bu rüya her daim olumlu anlamlara gelmektedir.
- Rüyasında inci kusan birisi kendisinden emindir ve doğru yolda olduğunun farkındadır.
- Rüya sahibinin yolunu aydınlatan ışık Kur'an-ı Kerim'dir. Bu rüya duyulacak olan güzel haberleri de ifade eder.
- Rüyasında inci gören kişi iç huzura kavuşacak ve her zaman hayırlı işler yapacaktır.
Rüyada Süt Kusmak
Rüyada süt kusmak:
- Genel olarak olumsuz şekilde yorumlanmaktadır.
- Rüyasında süt kusan kişinin gerçek yaşamında günahkar olduğu söylenebilir ve bu rüyayı gören kişi Allah’ın emirlerine karşı gelerek yasaklarını çiğnemiş ve hak yolundan ayrılmıştır.
- Tüm yaşamı boyunca işlediği günahlar altında ezilecek olan rüya sahibi her ne kadar tövbe etmek istese de Allah katında günahkar olmaya devam edecektir.
Rüyada Yenen Şeyleri Kusmak
Kişinin rüyasında yediği şeyleri kusması:
- Onun büyük bir mal kaybı yaşayacağını ve işlerinin ters gideceğini işaret eder.
- Rüya sahibi çalışarak elde ettiği malların bazı nedenlerden ötürü elinden çıkmasıyla büyük bir maddi zarar yaşayacak ve kendisi için hem maddi hem de manevi değeri olan malları kaybetmesi onu psikolojik olarak da etkileyecektir.
- Rüya sahibi kaybettiklerini yerine koyabilmek için büyük bir çaba içerisine girecek ve iş bağlantıları sayesinde yeniden ayağa kalkacaktır.
Rüyada kan kustuğunu gören kişi:
- Normal yaşamında sağlıklı biriyse bu rüya o kişi için hayırlı olarak yorumlanır.
- Ancak rüyayı gören kişinin sağlığı yerinde değilse yakalandığı o illetten kurtulamayabilir ve yaşamını yitirebilir.
- Sağlıklı bir kişinin gördüğü bu rüya mutlu bir haber almaya, güzel günler görmeye, kendini şanslı hissetmeye, çok farklı duygular yaşamaya ve yoksulluktan kurtularak lüks bir yaşam sürmeye işaret eder.
Rüyada Güzel Şeyler Kusmak
Rüyada kustuğunu gören kişi:
- Eğer kustuklarından tiksinmiyorsa hatta kustuğu şeylerin güzel olduğunu düşünüyor ve bundan şikayetçi değilse bu rüya oldukça olumlu anlamlara gelmektedir.
- Bu rüya, rüyayı gören kişinin hem iyi kalpli hem de fiziki olarak göz alıcı bir çocuğu olacaktır.
- Hayırlı bir evlada sahibi olmayı simgeleyen bu rüya aynı zamanda mutlu bir aile yaşantısını da ifade eder.
Rüyada Acı Safra Kusmak
Rüyasında acı safra kustuğunu gören kişi:
- Eskiden işlediği günahlar için cezaya çarptırılacak ve bu ceza öyle caydırıcı olacak ki rüyayı gören kişi yaptığı hatalardan fazlasıyla ders alacak ve günah ve haram işlere bir daha elini sürmeyecek, kötülüklerden kendisini sakınacaktır.
- Rüya sahibi eğer zenginse maddi zarara uğrayacak ve eğer fakirse de zenginleşecektir.
- Bu rüyaya bir diğer açıdan bakmak gerekirse rüya sahibi tüm sıkıntıların üstesinden gelecek ve başarılı işler yapacaktır.
- Düşüncesizce hareket eden kişi bu riskli hareketinin bedelini fazlasıyla ödeyecektir.
Rüyada yediği ekmeği kusmak:
- Genel olarak pek hayırlı şekilde yorumlanmaz.
- Rüya sahibinin sevdiklerine ihanet edeceğini, hayal kırıklığına uğratacağını, insanların kendisine olan güvenini kaybedeceğini ve yanlış insanlarla arkadaşlık edeceğini işaret eder.
- Bu rüya tabiri, rüya sahibinin özel yaşamına dikkat etmediğini, inancının zayıf olması yüzünden uygunsuz davranışlarda bulunacağını ve kötü işler yapan kişilerle iş birliği yaparak kendisini büyük bir tehlikenin içine atacağını ifade eder.
Rüyada Kustuğunu Yemek
Rüyasında kustuğu yiyecekleri tekrar yediğini gören kişi için:
- Bu rüya farklı şekillerde yorumlanır.
- Rüya sahibi sevap işlemek üzereyken bundan vazgeçerek yaptığı bu hayırlı davranışı aslında istemediğini fark edecektir.
- Öte yandan rüya sahibi iyilik yapmayı düşünse de bunu yapmayı istemediğini düşünerek vazgeçecek ve günahkar olmaya bir adım daha yaklaşacaktır.
- Gönüllü olarak günahkar olmak rüya sahibinin zor zamanlar geçireceğini ve gün yüzü göremeyeceğini ifade eder.
Rüyada Oruç Olan Bir Kişinin Kusması
Bu rüya tabiri:
- Rüya alimleri tarafından hayırlı bir şekilde yorumlanmamaktadır.
- Rüyasında oruç olan bir kişinin kustuğunu görmesi pek çok yere borçlanacağını ancak borcunu ödeyebilecek maddi güce sahip olmasına rağmen borçlarını ödemeyeceğini ifade eder.
- Dinimiz açısından borca sadık kalmak önemli bir meziyettir. Bu nedenle borcunu ödememeyi tercih eden kişi sakıncalı durumlarla karşı karşıya kalacak ve sorunlar yakasını bırakmayacaktır.
Rüyada Leğene Kusmak
Rüyada leğene kusmak:
- Farklı anlamlarda yorumlanmaktadır.
- Rüyasında leğene eğilerek kustuğunu gören bir kişinin günah sayılabilecek işler yapacağına ve yaptığı bu kötü işler yüzünden tövbe etmek isteyeceğine işaret eder.
- Günahlarından arınmak olarak yorumlanan bu rüya evli olan kimseler için de başka anlamlara gelmektedir.
- Öyle ki, rüya sahibi eşinden gizli haram para kazanacağı işlere bulaşacak ve geri dönüşü olmayan yollara girecektir.
- Bu rüya bir ikaz olarak da görülebilir, bu yüzden rüya sahibi dikkatli olmalıdır.
Rüyada Sarhoş Olup Kusmak
Bu rüya:
- Eli sıkı olmayı ifade eder.
- Rüyasında sarhoş olup kustuğunu gören kişi kazandığı parayı ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmayacak ve maddi kazancı yerinde olsa bile cimri davrandığı için parasal anlamda sıkıntı çekecektir.
- Bu durum yüzünden pişmanlık duyan rüya sahibi hatasını telafi etmek için bir adım atacak ancak ailesi tarafından kabul görmeyecektir.
- Rüya sahibi manevi olarak yıkıma uğrayarak tüm mallarını elden çıkaracaktır.
Rüyada Hasta Olduğu İçin Kusmak
Rüyada hastalık sebebiyle kustuğunu gören kişi:
- Büyük bir iç sıkıntısı ve çaresizlik içindedir.
- Ailesine güzel bir yaşam sunmak isteyen ancak şartları el vermeyen rüya sahibi bu durum yüzünden kendisini yiyip bitirecek ancak ne kadar çaresiz ve üzgün olduğunu kimseye göstermek istemeyecektir.
- Maddi yetersizliğin bir dönem daha devam edeceğini işaret eden rüya, sıkıntıların geçici olduğunu ve dua ederek sabırlı olmak gerektiğini ifade etmektedir.
Rüyada Kusmak Yüzünden Hastalanmak
Rüyada kusmak yüzünden hastalandığını gören kişi:
- Sıkıntılarını içine atan biridir.
- Bu durum sebebiyle her geçen gün iyiden iyiye bitkinleşecek ve neşesini yitirecektir. Sosyal çevresinden de uzaklaşan rüya sahibi yalnız kalmayı tercih ederek kendi kabuğuna çekilecektir.
Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin kinci bir kişiliği olduğunu ve kendisine yapılan bir şeyi asla unutmayacağını ifade eder.
Rüyada Ölü Görüp Kusmak
Bu rüya:
- Stres altında olmayı ve endişeli bir ruh halini simgeler.
- Rüya sahibi işlediği suçlardan ötürü devamlı tedirgin şekilde dolaşacak ve etrafında gördüğü olumsuzluklar sebebiyle kendisini aşırı stres ve baskı altında hissedecektir.
- Aynı zamanda ailesini korumak isteyen rüya sahibinin agresif tavırlar sergilemesi ailesi tarafından rahatsız edici bulunacak ve davranışlarına çeki düzen vermesi gerekecektir.
Rüyada Pislik Görüp Kusmak
Rüyada pislik görüp kusmak:
- Kişinin kendisine zarar veren herkesi hayatından çıkaracağını ifade eder. Yani rüya sahibi kendisine dürüst davranmayan, hakkını yiyen, maddi manevi zarar veren ve samimiyetsizce davranan kişilerden kurtulmak istiyordur.
- Yaşadığı acı tecrübelerden sonra büyük bir tecrübe sahibi olan kişi bir daha aynı hatalara düşmemek için çaba harcayacak ve attığı her adımı çok dikkatli bir şekilde atacaktır.
- Rüya sahibi tüm sırlarını kendisine saklayacak ve kimseyle özel yaşamını paylaşmayacaktır.
Rüyada Midesi Bulanıp Kusmak
Bu rüya:
- Ruhsal bir çöküntüyü ifade eder.
- Kişi, uzun zamandır kötü günler geçirdiği için bu durumdan psikolojik olarak fazlasıyla etkilenecek ve dayanma gücü olmadığı için de çareyi kendi kabuğuna çekilmekte bulacaktır.
- Rüya sahibi ne kimseyle konuşacak, ne onlardan akıl alacak ne de onlarla görüşecektir. Rüya sahibi yaşama dair inancını tamamıyla yitirecektir.
Rüyada Üzüntüden Kusmak
Bu rüya:
- Tam tersi şekilde yorumlanır.
- Yani rüya sahibi gerçek yaşamında üzüntü değil büyük bir sevinç yaşayacaktır.
- Rüyayı gören kişi kendisini aşırı mutlu eden bir olay yaşayacak ve bunu cümle aleme duyuracaktır.
- Öyle mutlu olacak ki ne yaptığını bilemez bir halde dolaşacak ve mutluluğu bir ömür daim olacaktır.
- Çok hayırlı biriyle dünya evine girecek, sevdiği işte çalışarak başarılı olacak ve lüks bir hayat sürecektir.
Rüyada Heyecandan Kusmak
Rüyasında heyecandan kustuğunu gören kişi:
- Gerçek yaşamında da geleceğini önemli ölçüde etkileyecek bir durumla karşılaşacak ve bu durum karşısında panikleyecektir.
- Vereceği kararın doğruluğu tüm yaşamına şekil vereceği için gece gündüz derin düşüncelere dalacak, kılı kırk yaracak ve sıkıntıdan ruhsal bir hastalığa yakalanacaktır.
Rüyada Hamile Olup Kusmak
Rüyada kusmakla ilgili olarak en olumlu şekilde yorumlanabilecek rüyalardan biridir.
Rüyada hamile olup kusmak:
- Hayırlara vesiledir ve rüya sahibi tüm sıkıntılarından kurtularak büyük bir rahatlama yaşayacaktır.
- Bu rüya güzel günlerin yakın olduğunu ifade etmekte ve rüya sahibinin artık hayatına dair endişe etmemesi gerektiğini işaret eder.
Rüyada Araba Tuttuğu İçin Kusmak
Rüyayı gören kişiyi:
- Uyarıcı nitelikteki bu rüya iyi niyetlerle girilecek olan bir işte rüya sahibinin kullanılacağına işaret eder.
- Ortaklık yapılan bir kişinin sahtekar olduğu ortaya çıkacak ve rüya sahibinin parasını kötü amaçlar için kullanacaktır.
- Bu durumla karşı karşıya kalan rüya sahibinin ailesiyle arası bozulacak ve tüm sıkıntısını içine atacaktır.
Rüyada Evin İçine Kusmak
Bu rüya:
- Ailevi sorunlardan bunalan ve içine attıklarını nihayet dışa vurarak rahatlamak isteyen bir kişiyi temsil eder.
- Rüya sahibi o kadar bunalacak ki karşısındakileri kırmak pahasına düşüncelerini dile getirecek ve farklı fikirlere sahip olduğu için aile bireyleri tarafından anlaşılamayacaktır.
- Bu rüya yaşanacak olan büyük bir kavganın habercisidir ve mal konularıyla ilgili tatsız konuşmalar yaşanacaktır. Bu kavga aynı zamanda, rüya sahibine gerçek dostlarının ve düşmanlarının kim olduğunu gösterecektir.
Rüyada Yatağa Kusmak
Rüyada yatağa kustuğunu gören kişi:
- Eğer evliyse bu rüya ikisi arasına girecek olan üçüncü bir kişiye işaret eder. Aldatma durumuyla karşı karşıya kalan rüya sahibinin eşiyle arasında cinsel problemler yaşanacak ve ev içinde gerginlik ve huzursuzluk baş gösterecektir.
- Karşılıklı gelişen güvensizlik ilişkiyi derinden etkileyecektir.
- Bu rüyayı gören kişi eğer bekar ise kısmetinin kapanacağına ve tüm işlerinin ters gideceğine işaret etmektedir.
Rüyada Birinin Üzerine Kusmak
Rüyada üzerine kusulan kişi:
- Tanıdık biriyse rüya sahibi o kişiyle gerçek yaşamında ciddi bir ağız dalaşına girecek ve ağza alınmayacak ağır sözler söyleyerek kendisinden nefret edilmesine sebep olacaktır. Söylenen yaralayıcı sözler rüya sahibinin kin gütmesine ve kendisine bir düşman edinmesine yol açacaktır.
- Bu rüya aynı zamanda kişinin arkasından iş çeviren bazı insanların varlığını işaret eder. Rüya sahibi özellikle yeni tanıştığı kişilere karşı temkinli davranmalıdır.
Rüyada Yola Kusmak
Bu rüya:
- Kişinin maymun iştahlı ve dik başlı bir kişiliği olduğuna işaret eder.
- Rüya sahibi girdiği hiçbir işte istikrarlı davranmayarak ayrılacak ve kendisine doğru yol göstermesine rağmen başına buyruk hareketler sergileyerek yanlış yola sapacaktır.
- Yaşamını düzene sokamayan rüya sahibinin başına buyruk hareketleri ailesi tarafından da onaylanmayacaktır. Ailesinin sözüne de kulak asmayan rüya sahibi kendisine bir zarar gelene kadar bu tavırlarını sürdürecektir.
- Başına gelecek bir olay onu büyük bir sıkıntıya sokacak ve tüm geleceğini etkisi altına alacaktır.
Rüyada Üstüne Başına Kusmak
Bu rüya:
- Suçluluk duygusunun fazlasıyla ağır bastığının bir göstergesidir.
- Rüyayı gören kişi geçmişte yaşanan bir olay yüzünden sürekli kendini suçlamakta ve olayı unutmak yerine sürekli taze tutarak hayatı kendine zindan etmektedir.
- Ancak, rüya sahibi geçmişi bırakıp bugünü yaşamalıdır.
Rüyada Gelinliğin Üzerine Kusmak
Bu rüya:
- Bozulacak olan bir nişanı işaret eder.
- Son anda yaşanan tatsız olaylar yüzünden çiftin ayrılma kararı alacağına delalet eden bu rüya aslında bir ikaz niteliğindedir.
- Öyle ki, öfkeyle verilen kararlar kişinin tüm yaşamını etkileyecek ve bu durumu düzeltmek için kendisine hiçbir şans verilmeyecektir.
Rüyada Kavga Esnasında Kusmak
Bu rüya:
- Kişinin içinde tuttuğu tüm olumsuz düşünceleri dışa vurmasını ifade eder.
- Rüya sahibi gerçek yaşamında bir tartışma ortamına girecek ve karşısındakine beslediği tüm kötü duyguları hiç çekinmeden dile getirecektir. Boşboğazlık olarak adlandırılan bu durum rüya sahibinin zor anlar yaşamasına sebep olacak ancak aynı zamanda da içini dökerek rahatlayacaktır.
Rüyada Tuvalette Kusmak
Bu rüya:
- Kişinin zorda kalsa da işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokmamak için doğru zamanı kollaması şeklinde yorumlanır.
- Kişinin kendisini tutarak bir günah işlemekten kaçınacağını ve inandığı değerlere sıkı sıkıya sarılacağını ifade eder.
- Bu rüya, rüya sahibinin her koşulda dürüst bir insan olduğunu göstermektedir.
Rüyada Trende Kusmak
Rüyada trende kustuğunu gören kişi için:
- Bu rüya hayallerinin yıkılacağının göstergesidir.
- Rüya sahibi uzun zamandır olmasını istediği bir şey için sabır gösteriyordur ancak artık beklemekten sıkılarak hayallerinden vazgeçecek ve kendisine yeni bir sayfa açmaya karar verecektir.
- Umudu tükenen rüya sahibi yaşadığı hayal kırıklığının sinirini etrafındaki insanlardan çıkaracaktır.
Rüyada Sınıfta Kusmak
Bu rüya:
- Rüya sahibinin zeki ama haylaz bir çocuğa sahip olacağını ve tüm eğitim yaşamı boyunca çocuğunun sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacağını işaret eder.
Bu rüyanın diğer bir yorumu ise rüyayı gören kişinin kendisi için uygun olmayan ve sevmediği bir mesleği seçtiğini ve bu sebeple manevi anlamda mutsuz olduğunu ifade eder.
Rüyada Uçakta Kusmak
Rüyada uçakta kusmak:
- Rüya sahibinin yanlış kararlar alması yüzünden olacak bir işi batıracağına işaret eder.
- Rüya sahibinin düşünmeden aldığı kararlar kötü sonuçlanacak ve beceriksizliğinin bedelini etrafındaki insanlar ödeyecektir. Bu yüzden maddi olarak güçsüz duruma düşecek ve geçim sıkıntısı çekecektir.
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