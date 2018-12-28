Rüyada kusmak ne demek? Rüyada kusmak ile ilgili rüya tabirleri

Kusmak gibi nahoş bir durum midenizle, sindirim sisteminizle ilgili bir sorunun olduğu göstergesidir. Bir de hamilelik gibi güzel bir olayın istenmeyen bir etkisidir. Peki rüyada kusmak ne anlama gelir? Rüyada kustuğunuzu görmek neyin habercisi olabilir? Bu sorunun cevabını almak için insanlar rüya tabirlerine başvuruyorlar. Biz de yazımızda sizin için rüyada kusmak ile ilgili çeşitli rüya tabirlerini bir araya getirdik. Yazımızda kusmak ile ilgili rüyaların su, kurtçuk, kurt, yeşil, et ve yılan kusmak gibi detaylarını bulabilirsiniz. RÜYADA KUSMAK Gerçek hayatta olduğu gibi rüyada kusmak da hoş bir şey değildir. Rüyayı gören kişiyi sıkıntılı zamanların beklediğine delalettir. Ayrıca yine gerçekte olduğu gibi ciddi bir hastalığın habercisi olduğu düşünülür. Tabii rüyada kusulan şeye göre de rüya tabiri değişmektedir. RÜYADA SU KUSMAK Rüyada su kusmak gereksiz yere vesvese etmeye haksız yere suçlanmaya ve bundan dolayı keder duymaya yorulmaktadır. Bazı alimler ise bunun kişiye söylenen haksız suçlama nedeniyle başına gelecek bazı sıkıntılara tabir etmektedir. Bazı dini yorumlara göre ise su kusmak din ile ilgili yanlış bilgiler öğrenmeye ya da öğretmeye emin olmadan verilen söze ya da alınan söze tabir edilmektedir.

RÜYADA KAN KUSMAK Rüyada kan kusmak, rüya sahibinin vicdani açıdan zor günler geçirdiğinin göstergesidir. Kimi zaman rüyayı gören kişinin büyük bir günah işlediğini de işaret etmektedir. RÜYADA KURT / KURTÇUK KUSMAK Kötülüklerden ve belalardan kurtulmaya, dertleri ve sıkıntıları bir kenara bırakmaya işaret eder. Rüya sahibi kendisine zarar geleceğini ön gördüğü oluşumlardan kendisini soyutlayacak diye tabir edilir. RÜYADA YEŞİL KUSMAK Rüyada yeşil yeşil kusmak sağlığınıza kavuşmaya ve hayatınızda yeni başlangıçlara,, mutlu olmaya ve şükretmeye, hayallerin peşinden gitmeye delalet eder. RÜYADA ET KUSMAK Rüyada et kusmak, duyduğunuz pişmanlıktan dolayı günahlarınızdan arınmak istediğinize işaret eder. RÜYADA YILAN KUSMAK Rüyada yılan kusmak gelecekte söyleyeceğiniz bazı olumsuz sözlere dair uyarı niteliği taşır. İçinizde çok fazla tuttuğunuz öfkeniz, kaygınız veya sıkıntınız dışa vurulmayı bekliyor demektir. Rüyada yılan kusmak genellikle söylediğiniz şeylerden dolayı birilerinin zarar göreceği anlamına gelmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta vereceğiniz karar olmalıdır. Ya sıkıntılarınızı dökerek rahatlayacak ya da başkalarını incitmemek için kendiniz sıkıntı çekeceksiniz.

RÜYADA BÖCEK KUSMAK Rüyada böcek kusmak sağlığınıza kavuşmaya güzel işler başarmaya sorunsuz bir hayata gücünü korumaya şansın açık olmasına delalet eder. RÜYADA BALIK KUSMAK Rüyada balık kusmak balığın canlı mı yoksa ölü ve çiğ olup olmadığına göre değişmektedir. Rüyada canlı balık kusmak rüyayı gören kimsenin eli ve gönlü bol kimse olduğuna, harcamaktan hiç çekinmediğine alamet edilir. Kişinin rüyasında canlı balık kusması, rüyayı gören kimsenin hem dünya hayatı için hem de ahiret hayatı için çalışıp emek ettiğine, kişinin elde ettiği zenginliği hak yolunda harcamaktan hiç çekinmediğine, gönlünden geçerek hayır işlerinde bulunduğuna yorumlanır. Kişinin yaptığı iyiliklerden dolayı gönül hoşluğu yaşadığına ve rahat bir yaşam sürdüğüne alamet edilir. Rüyada çiğ balık kusmak psikolojik olarak kendini iyi hissetmeyeceği ve en yakınlarından dahi şüphe duyacağına, strese girmeye ve güven duygusunu kaybetmeye işaret eder. RÜYADA SAÇ KUSMAK Rüyada saç kusmak yakın zamanda muradına ermeye ve sorunların üstesinden gelmeye, her iki cihanda yüzün gülmesine alamettir. Rüyayı sivil birisi görmüşse huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayacağına ve huzurunun kolay kolay bozulmayacağına, yalnız kalmaya ve mantıklı hareket etmemeye işaret etmektedir. Farklı bir açıdan bu rüya rahat ve huzurlu günler yaşayacağına, düşmanın tuzağına ve zor bir hayat mücadelesi vermeye tekabül eder.

RÜYADA SOLUCAN KUSMAK Rüya sahibinin en yakın bildikleri tarafından dolandırılacağına, ciddi zararlara uğratılacağı anlamına gelir. Yani tabiri yerindeyse rüya sahibi dost bildikleri tarafından sırtından bıçaklanacağı anlamına gelir. Rüya sahibi maddi zararlardan daha çok dost bildiği insanların hainliğinden dolayı yıkılacağı, üzüntüler içinde heba olacağına rivayet edilir. RÜYADA KUSMAK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Süt Kusmak

Bir kişi rüyasında süt kustuğunu görürse bu rüya o kişi için pek hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Genel olarak rüyasında süt kusa bir kişinin dünya hayatında oldukça günahkar biri olduğunu söylememiz mümkündür. Rüyada süt kustuğunu gören bir kişinin Allah’ın emir ve yasaklarına karşı geldiğini ve onları çiğnediğini söyleyebiliriz. Bu kişinin oldukça günahkar biri olduğunu söylememizde mümkündür. Rüyada Leğene Kusmak

Bir kişi kusarken leğenin içerisine eğildiğini ve buraya kustuğunu görürse bu rüya o kişi için çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. Genel olarak bu kişinin günahkar bir kişi olduğu ve bu şekilde günahlarından arınmak istediği sonucu çıkartılabilir. Günahkar olan bir kişinin tüm günahlarından arınmak için tövbe edeceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu rüya evli kişiler için çeşitli anlamlara yorulabilir. Kişinin eşinin kendisinden habersiz haram mal kazandığı anlamına gelebilir. Bu durumda dikkatli olmakta fayda vardır.