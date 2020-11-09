Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Rüyada makas görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada makas görmek ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Gündelik hayatı kolaylaştıran araçlardan biri olan makas, rüyalarda da karşımıza sıklıkla çıkan imgeler arasındadır. Peki rüyada makas görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada makas görmek ne demek, ne anlama gelir?

Gerçek hayatta, özellikle el işi yapımlarında makas, son derece kolaylık sağlayan araçlardan biridir. Ancak makas ile ilgili, halk arasında uğursuzluk getireceğine dair çeşitli inanışların yaygın olduğunu ifade etmek gerekir. Bu doğrultuda makası gece ortalık bir yerde bırakmamak ya da elden ele teslim etmemek gibi çeşitli uygulamalara rastlamak mümkündür. Bu inanışlara paralel olarak rüya tabiri kaynaklarında makas, pek çok farklı biçimlerde ele alınmıştır. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada makas görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı çeşitli kaynaklardan derlediğimiz yorumlar ile giderebilirsiniz.

Rüyada Makas Görmek

Rüyada makas görmek, anlamı bakımından pek çok insanın merak ettiği imgelerden biridir. Rüya yorumcuları makası son derece derin bir imge olarak değerlendirmiştir. Bu doğrultuda rüya tabiri kaynaklarında makas ile ilgili oldukça geniş hacimli yorumlara rastlamak mümkündür. Rüyada makas görmek, rüya içerisindeki diğer imgelerle bağlantılı bir biçimde farklı şekillerde tabir edilse de genellikle olumsuz bir imge olarak kabul edilir.

Rüyada makas görmek ile ilgili en öne çıkan yorum, makasın uğranılacak bir iftirayı temsil ettiği şeklindedir. Bu yoruma göre, rüyasında makas gören bir kimsenin bir iftiraya maruz kalarak son derece zor bir duruma düşmesi muhtemeldir. Rüya sahibinin masumiyetini gösterebilmek için ciddi ölçüde çaba harcaması gerekebilir. Ancak yorumcular, masumiyetinizi kanıtlama çabalarınızın boşa gidebileceğini de ifade eder.

Rüyada makas görmek ile ilgili yapılan bir diğer yoruma göre ise rüya sahibinin arkasından konuşan ya da işler çeviren insanlar mevcuttur. Bu doğrultuda böyle bir rüya gören kimselerin etrafındaki insanlara karşı dikkatli bir tavır takınması faydalı olacaktır. Öyle ki bu kişiler yüzünden iş hayatınızda çeşitli zararlara uğrayarak mal ya da para kaybı yaşamanız söz konusu olabilir.

Kimi yorumcular ise rüyada makas görmenin hayra alamet olduğunu ifade eder. Bu yorumculara göre makas görmek, kişinin lider ruhlu bir karaktere sahip olduğunun göstergesidir. Ayrıca rüya sahibinin mutlu bir evlilik gerçekleştireceği yönünde son derece yaygın inançlara rastlamak mümkündür. Zaten evli olan kimselerin ise yakın bir zamanda evlat sahibi olacağına inanılır.

Rüyada Başkasının Elinde Makas Görmek

Rüyada başkasının elinde makas görmek genellikle iş hayatı ile ilgili bir biçimde değerlendirilir. Rüya sahibinin iş hayatında gösterdiği çabaların karşılığını bulacağı düşünülür. Bu doğrultuda rüya sahibinin daha yüksek bir makama ulaşarak daha saygın konumlarda bulunması muhtemeldir. Ayrıca bu tür bir rüya gören bir kimsenin hayallerini gerçekleştirmeye yakın olduğu kanaati yaygındır.

Rüyada Demir Makas Görmek

Rüyada demir makas görmek, daha çok kişinin sosyal çevresiyle alakalıdır. Rüya yorumcuları bu tür bir rüya gören kimselere, çevresindeki insanların verdiği sözlere pek de itimat etmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunur. Kişinin akraba ya da dostlarından aldığı ve hayatını buna göre şekillendirmek için çaba harcadığı sözlerin tutulmaması ihtimali yüksektir.

Rüyada Altın Makas Görmek

Rüyada altın makas görmek, genellikle hayra yorulan bir imgedir. Bu doğrultuda rüya sahibinin iş hayatında büyük başarılar yakalayacağı düşünülür. Öyle ki kişinin hayallerini gerçekleştirmeye gün geçtikçe daha fazla yaklaşması beklenir. Ancak sosyal hayat açısından baktığımızda, rüya sahibinin, kariyerinin aksine giderek yalnızlaşacağı ve ruhsal anlamda kötü bir dönem geçireceği kanaati mevcuttur.

Rüyada Siyah Makas Görmek

Rüyada siyah makas görmek, pek çok rüya yorumcusuna göre şanssızlık alametidir. Bu bakımdan rüya sahibinin gerçekleşmek üzere olan işlerinin anlamsız gerekçelerle iptal olması muhtemeldir. Eğer iş hayatınızda kesin gözüyle baktığınız ve bu nedenle hafife aldığınız bazı konular varsa böyle bir rüya gördükten sonra daha dikkatli davranmanız gerekebilir.

Rüyada Mavi Renk Makas Görmek

Rüyada mavi renk makas görmek de makas ile ilgili tabirlerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi olumsuz anlamlara sahiptir. Rüyasında mavi renk makas gören kimsenin hayatındaki huzurun kaybolacağı düşünülür. Bu doğrultuda rüya sahibinin iş hayatında yaşayacağı çeşitli çekişmeler ya da sürtüşmeler yüzünden keyfinin kaçması söz konusu olabilir.

Rüyada Sarı Renk Makas Görmek

Rüyada sarı renk makas görmek ise daha çok özel hayatta yaşanacak olumsuz gelişmelere işaret eder. Özellikle rüya sahibinin evli olduğu durumlarda rüya, hane içerisinde yaşanacak kırgınlıklara yorulur. Rüya sahibinin bekar olduğu durumlarda ise kişinin arkadaş çevresiyle ciddi fikir ayrılıkları yaşayarak eski ortamından uzaklaşacağına inanılır.

Rüyada Makas Seti Görmek

Rüyada makas seti görmek, rüya sahibini rahatsız eden durumları sembolize eder. Bu doğrultuda kişinin, hayatının farklı alanlarında rahatsız edici ya da adaletsiz bulduğu çeşitli olaylarla karşılaşması muhtemeldir.

Rüyada Plastik Makas Görmek

Rüyada plastik makas görmek, kişinin alacağı kötü kararların habercisidir. Bu kararlar dolayısıyla çalışma hayatınızın beklentilerinizden çok uzak bir hale bürünmesi olasıdır. Benzer bir biçimde bazı yorumcular rüyada görülen plastik makas imgesinin, rüya sahibinin hayallerinden son derece uzak olduğuna delalet ettiğini belirtir.

Rüyada Mezarlıkta Makas Görmek

Rüyasında mezarlıkta makas gören bir kimsenin sevmediği bir tanıdık ya da akrabasının ölümüne tanıklık edeceği düşünülür. Yine de bu ölüm, rüya sahibi üzerinde bir etki bırakacaktır.

Rüyada Mor Makas Görmek

Rüyada mor makas görmek, genellikle sosyal hayattaki problemlere işaret eder. Rüya sahibinin daha önce sevildiği bir ortamdan dışlanması ya da sevdiği insanlardan çeşitli sebeplerle uzak kalması söz konusu olabilir.

Rüyada Ölen Kişinin Elinde Makas Görmek

Rüyada ölmüş bir kimsenin elinde makas görmek, tutulmayan sözlerin göstergesi olarak kabul edilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin yerine getirmediği sorumlulukları sebebi ile başının ağrıyacağını söylemek mümkündür.

Rüyada Paslı Makas Görmek

Rüyada görülen paslı makas, gerçekleşecek başarısızlıkları sembolize eder. Rüya sahibinin, defalarca denemesine rağmen başarı elde edemediği bir hayalinin olduğu düşünülür. Bu nedenle kişinin büyük bir hayal kırıklığı yaşaması ve sevdiği işlerden uzaklaşması olasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Rüyada hamam görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada hamam görmek ne demek, ne anlama gelir?
Biraz nefes almak isteyenler için en güzel yürüyüş parkurlarıBiraz nefes almak isteyenler için en güzel yürüyüş parkurları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Rol için tanınmaz hale gelen ünlü oyuncu özür diledi
Rol için tanınmaz hale gelen ünlü oyuncu özür diledi
Çok yaklaştı ama başaramadı!
Çok yaklaştı ama başaramadı!
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
Bu kadro çok konuşulur! Aksiyon fırtınasından beklenen haber
Bu kadro çok konuşulur! Aksiyon fırtınasından beklenen haber
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Moda devi taklit koleksiyonu yaparak taklitçileri ti’ye aldı
Moda devi taklit koleksiyonu yaparak taklitçileri ti’ye aldı
Absürt komedi sevelere: Tutunamayanlar
Absürt komedi sevelere: Tutunamayanlar
Ölüm sözleri: Birbirinden derin ölüm sözleri
Ölüm sözleri: Birbirinden derin ölüm sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada tarla görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada tarla görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada sucuk görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada sucuk görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada siyah kedi görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada siyah kedi görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada siyah at görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada siyah at görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada simit görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada simit görmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada muz yemek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada muz yemek ne demek, ne anlama gelir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.