Gerçek hayatta, özellikle el işi yapımlarında makas, son derece kolaylık sağlayan araçlardan biridir. Ancak makas ile ilgili, halk arasında uğursuzluk getireceğine dair çeşitli inanışların yaygın olduğunu ifade etmek gerekir. Bu doğrultuda makası gece ortalık bir yerde bırakmamak ya da elden ele teslim etmemek gibi çeşitli uygulamalara rastlamak mümkündür. Bu inanışlara paralel olarak rüya tabiri kaynaklarında makas, pek çok farklı biçimlerde ele alınmıştır. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada makas görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı çeşitli kaynaklardan derlediğimiz yorumlar ile giderebilirsiniz. Rüyada Makas Görmek Rüyada makas görmek, anlamı bakımından pek çok insanın merak ettiği imgelerden biridir. Rüya yorumcuları makası son derece derin bir imge olarak değerlendirmiştir. Bu doğrultuda rüya tabiri kaynaklarında makas ile ilgili oldukça geniş hacimli yorumlara rastlamak mümkündür. Rüyada makas görmek, rüya içerisindeki diğer imgelerle bağlantılı bir biçimde farklı şekillerde tabir edilse de genellikle olumsuz bir imge olarak kabul edilir.

Rüyada makas görmek ile ilgili en öne çıkan yorum, makasın uğranılacak bir iftirayı temsil ettiği şeklindedir. Bu yoruma göre, rüyasında makas gören bir kimsenin bir iftiraya maruz kalarak son derece zor bir duruma düşmesi muhtemeldir. Rüya sahibinin masumiyetini gösterebilmek için ciddi ölçüde çaba harcaması gerekebilir. Ancak yorumcular, masumiyetinizi kanıtlama çabalarınızın boşa gidebileceğini de ifade eder. Rüyada makas görmek ile ilgili yapılan bir diğer yoruma göre ise rüya sahibinin arkasından konuşan ya da işler çeviren insanlar mevcuttur. Bu doğrultuda böyle bir rüya gören kimselerin etrafındaki insanlara karşı dikkatli bir tavır takınması faydalı olacaktır. Öyle ki bu kişiler yüzünden iş hayatınızda çeşitli zararlara uğrayarak mal ya da para kaybı yaşamanız söz konusu olabilir. Kimi yorumcular ise rüyada makas görmenin hayra alamet olduğunu ifade eder. Bu yorumculara göre makas görmek, kişinin lider ruhlu bir karaktere sahip olduğunun göstergesidir. Ayrıca rüya sahibinin mutlu bir evlilik gerçekleştireceği yönünde son derece yaygın inançlara rastlamak mümkündür. Zaten evli olan kimselerin ise yakın bir zamanda evlat sahibi olacağına inanılır.

Rüyada Başkasının Elinde Makas Görmek Rüyada başkasının elinde makas görmek genellikle iş hayatı ile ilgili bir biçimde değerlendirilir. Rüya sahibinin iş hayatında gösterdiği çabaların karşılığını bulacağı düşünülür. Bu doğrultuda rüya sahibinin daha yüksek bir makama ulaşarak daha saygın konumlarda bulunması muhtemeldir. Ayrıca bu tür bir rüya gören bir kimsenin hayallerini gerçekleştirmeye yakın olduğu kanaati yaygındır. Rüyada Demir Makas Görmek Rüyada demir makas görmek, daha çok kişinin sosyal çevresiyle alakalıdır. Rüya yorumcuları bu tür bir rüya gören kimselere, çevresindeki insanların verdiği sözlere pek de itimat etmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunur. Kişinin akraba ya da dostlarından aldığı ve hayatını buna göre şekillendirmek için çaba harcadığı sözlerin tutulmaması ihtimali yüksektir. Rüyada Altın Makas Görmek Rüyada altın makas görmek, genellikle hayra yorulan bir imgedir. Bu doğrultuda rüya sahibinin iş hayatında büyük başarılar yakalayacağı düşünülür. Öyle ki kişinin hayallerini gerçekleştirmeye gün geçtikçe daha fazla yaklaşması beklenir. Ancak sosyal hayat açısından baktığımızda, rüya sahibinin, kariyerinin aksine giderek yalnızlaşacağı ve ruhsal anlamda kötü bir dönem geçireceği kanaati mevcuttur.

Rüyada Siyah Makas Görmek Rüyada siyah makas görmek, pek çok rüya yorumcusuna göre şanssızlık alametidir. Bu bakımdan rüya sahibinin gerçekleşmek üzere olan işlerinin anlamsız gerekçelerle iptal olması muhtemeldir. Eğer iş hayatınızda kesin gözüyle baktığınız ve bu nedenle hafife aldığınız bazı konular varsa böyle bir rüya gördükten sonra daha dikkatli davranmanız gerekebilir. Rüyada Mavi Renk Makas Görmek Rüyada mavi renk makas görmek de makas ile ilgili tabirlerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi olumsuz anlamlara sahiptir. Rüyasında mavi renk makas gören kimsenin hayatındaki huzurun kaybolacağı düşünülür. Bu doğrultuda rüya sahibinin iş hayatında yaşayacağı çeşitli çekişmeler ya da sürtüşmeler yüzünden keyfinin kaçması söz konusu olabilir. Rüyada Sarı Renk Makas Görmek Rüyada sarı renk makas görmek ise daha çok özel hayatta yaşanacak olumsuz gelişmelere işaret eder. Özellikle rüya sahibinin evli olduğu durumlarda rüya, hane içerisinde yaşanacak kırgınlıklara yorulur. Rüya sahibinin bekar olduğu durumlarda ise kişinin arkadaş çevresiyle ciddi fikir ayrılıkları yaşayarak eski ortamından uzaklaşacağına inanılır.