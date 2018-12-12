Rüyada saç kestirmek ne anlama gelir? Saç kesmek, saç kestirmek neye işarettir?

Rüyada saç kestirmek için olumlu ve olumsuz yorumlar yapılan durumlar vardır. Bir yandan hayat uzunluğuna işaret eden rüyada saç kestirmek, sıkıntılı bir durumun işaretçisi de olabilir. Veya eşi ile arasının bozulması, darlığa düşme, keder ve üzüntü gibi olumsuz yönleri olabileceği gibi bazı yüklerden kurtulmak gibi olumlu anlamı da olabilir. Bu ise rüyada saç kestirmek ve saç kesimi ile ilgili duruma göre değişmektedir. Rüyada saç kestirmek ile birlikte rüyada saçının kesildiğini görmek, saçının kendisinin kestiğini görmek, saç kesmek, başkasının saçını kestiğini görmek gibi farklı durumlar için yapılan rüya tabirleri konu başlıkları ile haberimizde yer almaktadır. RÜYADA SAÇ KESTİRMEK NE ANLAMA GELİR? Saç kestirmek eylemi, günlük yaşantımızda çoğunlukla yeni bir görüntüye sahip olmak adına yapılır. Peki saç kestirmek ile ilgili bir rüya gördüğümüz zaman ne anlama gelir? Bu konu ile ilgili olarak rüyalar için yapılan yorumlar görülen rüyada bulunulan duruma göre değişmektedir. Mesela rüyada saç kestirmek genç kişiler için hayatın uzunluğuna işaret eder. Rüyada erkek kendisini, saçları uzun olarak görürse sıkıntıya, üzüntüye ve zorluğa işaret eder. Kadın görürse güzel ahlaka, terbiyeye, ağız tadına delalet eder. Rüyada saçın aşırıya kaçmadan uzaması bolluk ve bereket anlamına gelir.

Rüyada saç kestirmek, istenmeyen bir olay nedeni ile kişinin ortağı olduğu bir işten ayrılacağına ve bu yüzden kazancında bir azalma söz konusu olacağına yorumlanır. Aynı zamanda geçimsizliğe de işaret eden bu rüya, ev içinde para meseleleri yüzünden tartışmalar çıkacağına, huzursuz bir ortama girilip bu yüzden evliliği bitirme aşamasına gelineceğine de tabir edilir. Saç kestirmek gayrimenkullerin satılmasına, tarla veya arazi gibi malların elden çıkacağına ve kişinin sahip olduğu hayat standardının çok altına düşüp, sıkıntı içinde yaşayacağına alamettir. Rüyada saç kestirmek için yapılan farklı bir yorumda ise ağır başlılığa, olgunluğa, tedbirli olmaya ve tedbirli davranmaya, emin adımlar atmaya ve hayatın uzunluğuna işaret ettiği ifade edilmiştir. Rüyada saçını kestirmek, bazı sorumluluklardan kurtulmak ve yük atmak şeklinde özetlenebilir. Bu durumu kasti bir şekilde, sorunlardan uzaklaşmak için yapacaksınız. Zamanla ne kadar doğru ya da yanlış bir kara verdiğiniz de ortaya çıkacaktır. Saçını kestirmek konusundaki ikinci bir yorum ise hayatınızda değişiklik istediğinizdir. Bazı bıkkınlıklar ve can sıkıntısına neden olan konular gözünüzde büyüyecek ve bu şekilde düşünmeye başlayacaksınız. Rüyada fırsat konusu da önemli bir yer tutmaktadır. Bir fırsatı yakalamak ve değerlendirmek, yorumlardan birisidir.

Rüyada kadının saçının kısacık kesilmesi ya da ucundan kesilmesi fark etmeksizin eşiyle arasına anlaşmazlık girip huzurunun kaçması anlamına gelir. Rüyada saçlarının döküldüğünü gören kişi aile büyükleri nedeni ile kedere ve üzüntüye neden olacak şeyler yaşar. Rüyasında saçının darmadağınık olduğunu gören kişi savurgan bir kişi olduğu ve malını gereksiz yere israf edeceği, rüyasında saçının seyrekleştiğini gören kişi ise darlığa düşeceği ve zor günler geçireceği anlamına gelir. RÜYADA SAÇINI KESTİRDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada saçını kestirdiğini gören kişinin, yaşadığı hayatta bazı değişiklikler yapmak istediğine, eğer bu değişiklikleri gerçekleştiremezse çok büyük üzüntü ve sıkıntı duyacağına ve değişiklikler sayesinde kuracağı yeni hayatında çok daha huzurlu ve mutlu olacağına işaret eder. Aynı zamanda, hayat içerisinde gerçekleştirilen yeniliklerin ve değişikliklerin genel olarak kişinin başarısı, kariyeri ve hayat standardı üzerinde çok büyük etki edeceği anlamına gelir. Rüyada Saçının Kesildiğini Görmek Rüya sahibinin, hayatının kontrolünü eline almadığı için yaşamak istemediği olaylar ile karşılaşacağına, bu olaylardan büyük zarar ve üzüntü ile çıkacağına, artık silkinip hayatını kendi ellerine alıp istediği ve kendi arzuladığı şekilde yaşaması gerektiğine delalet eder.

Rüyada Saçını Uçlarından Kestirdiğini Görmek Tam olarak bağımsızlığına kavuşamamış olan rüya sahibinin kendini daha özgür hissetmek istediğine ve yavaş yavaş isteklerini hayata geçirmek için harekete geçeceğine, bu dönemde bazı arkadaşlarıyla görüşmeyi keserek, yeni bir çevre edineceğine alamet eder. Değişik fikirlere açık olmak, iş alanında hayal edilen kariyer için eğitimler almak, kurslara katılmak manasına da gelir. Rüyada Saçını Asker Tıraşı Gibi Kestirmek Bu rüya, gören kişinin görev duygusunu ciddiye alan kişilerin iş yaşantısında elde edecekleri başarının iyi bir mevkiyle taçlanacağını müjdeler. Diğer yandan bu rüya, takım çalışmaları yapılacağını, kendini ispat ederken kibir içine girmeyecek olan kişinin başkalarınca da alkışlanan davranışlar sergileyeceğini ifade eder. Özellikle çalışkan tavırlarının kişiye kariyerinde çok yardımcı olacağını da tabir edilir. Rüyada Saç Kestirip Ağlamak Rüyada saç kestirmek, hayatını yeni baştan yaşamak için değişiklikler yapmak anlamına geldiğini ifade etmiştik. Bu rüyayı gören kişi, yaptığı bu değişiklerin sonuçlarından hiç de mutlu olmayacağını, ailesini dinlemediği gibi, kendisine öğüt veren arkadaşlarına da kulak asmadığından pek çok girişiminde zaman ve para kaybedeceğini delalet eder.

RÜYADA KENDİ SAÇINI KESMEK Rüyada kendi saçını kesmek, hayırlara alamet etmediği ve şanssızlığa işaret olarak kabul edilir. Rüya sahibinin işindeki performansının ve isteğinin düşeceği bu nedenle meslek hayatında başarısız olacağı günler yaşayacağı anlamına gelir. Kişi, hayata karşı olan hevesini yitireceği bu nedenle de kendini her şeyden çekeceği ve geri planda kalacağı bir süreçten geçecektir diye yorumlanır. Kimseye minnet duymamak, tüm sorumluluğu tek başına üstlenmek ve hayatını tamamen istediği hale getirmek isteyen kişinin çıkacağı bir yolculuktan sonra işini de evini de değiştireceğini, başka bir şehre taşınarak kendi hayatını kuracağını ifade eder. Bu rüyayı gören kişi bekar ise evlilik fikrini erteleyeceklerini ve önceliği kariyerlerine vereceklerini anlamına gelir. Rüyada saçını kesmek, rüyayı gören kişinin sıkıntıya ve zorluğa düşeceğine işlerinin geriye doğru gideceğine, maddi gücünün azalacağına, hayatının ve planlarının bozulacağına rivayet edilir. Şansın ve kısmetin kapanacağı ile tabir edilir.

Rüyada Kendi Saçını Makasla Kesmek Rüyada kendi saçını makasla kesmek, rüya sahibinin plan ve projelerinin istediği ilgiyi göremeyeceği, karşısına aksiliklerin çıkacağı, ticarette rakiplerinin gerisinde kalacağı ve sıkıntılı günler yaşayacağı anlamına gelir. RÜYADA BAŞKASININ SAÇINI KESMEK Rüyada başkasının saçını kesmek, o kimseyi tanıyorsanız onunla ortak yapacağınız bir işe; bazen de o kişiden elde edeceğiniz para ve mala yorumlanmaktadır. Bu rüya, eğer saçını kestiğiniz insanı tanımıyorsanız ticaret hayatında başarılı olup işlerinizden oldukça büyük karlar elde edeceğinize işarettir. Bazen de o kimsenin bazı hastalıklar çekmesine, bazen maddi sıkıntı yaşamasına da delalet eder. Rüyada birinin saçını kesmek, kendine ait bir iş yeri sahibi olanlar için çalışanlardan birinin işine son vermek, işten çıkarmak manasına gelirken, rüya sahibinin yapılan bir yanlışı affetmeyeceğini ve bu kimseyi hayatından çıkararak ona ders vereceğini işaret eder. Aynı zamanda birinin üzülmesine, kalbinin kırılmasına neden olmak demektir. Farklı anlamlara gelen rüya, görülen kişinin tanınması halinde o kimseye iyilik yapmak şeklinde yorumlanır. Bu kimseye elini uzatmak, zor gününde yardımcı olmak ve para vermek demektir. Hiç tanımadığı birinin saçını kesen kişi bekarsa karşısına menfaatine düşkün, paragöz birinin çıkacağını, bu kimseyle izdivaç yapılması halinde kişinin kendisini kullanılmış hissedeceğini ve sevgisine karşılık göremeyeceğini delalet eder.

Rüyada Düşmanının Saçını Kesmek Rüya sahibinin düşmanının saçını kesmesi, karşısındaki düşman kimse ona galip geleceğine işaret eder. Bu rüya, rüya tabircileri tarafından bazen de size dost gibi görünen ama aslında düşman olan bir kişiyi fark edeceğinize, böyle insanlardan uzaklaşmaya, gerçek hayatta huzur içinde olmaya, kötülüklerden kendini korumaya korktuğundan emin olmaya işaret eder. Rüyada Sevgilinin Saçını Kesmek Bu rüya hem olumlu hem de olumsuz olarak yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi ile sevgilisi arasına mesafe gireceği hatta ayrılığa kadar gideceğine işaret sayılır. Farklı diğer yorumda ise saçını kestirdiğini gördüğü kişi ile evleneceği ve çocuk sahibi olacağı anlamı çıkarılmaktadır. Rüyada Sevmediğiniz Birinin Saçını Kesmek Bu rüyayı gören kişinin birine yapacağı kötülüğe, sevmediğiniz o kişiye karşı yapılan bedduaya işaret ettiği gibi aile içi huzursuzluklara ve bir dönem yaşanacak başarısızlıklara delalet ettiği manası çıkarılmıştır. RÜYADA SAÇ KESTİRİP BOYATMAK Rüyada saç kestirmek ve boyatmak gibi iki değişikliğin bir anda yapılması çevre, şehir, iş değişikliği gibi büyük adımların atılacağına işaret eder.