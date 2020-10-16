Kadınların gündelik yaşamında bu denli büyük bir yer kaplayan makyajın bir rüya imgesine dönüşmemesi şaşırtıcı olurdu. Zihnin uyurken, gün içerisinde karşılaştığı durumları yeniden inşa ettiği düşünülürse rüyada makyaj yapmak gibi bir durumun neden gerçekleştiğini daha kolay anlamak mümkün hale gelebilir. Rüya tabirleri açısından bakıldığında ise bu imge çeşitli kaynaklarda kimi zaman hayra kimi zaman da şerre yorulur. İşte "rüyada makyaj yapmak ne demek, ne anlama gelir?" sorusuna verilen cevaplar... Rüyada Makyaj Yapmak Rüyada makyaj yapmak çeşitli kaynaklarda çok farklı yorumlarla ele alınır. Günümüze daha yakın kaynaklar bu imgenin daha çok yeni ve maceralı bir aşka işaret ettiğini belirtir. Öyle ki bu ilişkinin son derece kısa olmasına karşılık uzun bir süre etkisinden çıkılamayacak bir ilişki olacağı düşünülür. Özellikle hayatınızı düzene sokmaya çalıştığınız bir dönemdeyseniz hayatınıza girecek insanlara karşı temkinli yaklaşmanız daha faydalı olabilir. Ayrıca kimi kaynaklara göre rüyada makyaj yapmak bir çeşit ikazdır. Bu tür bir rüya gören kişinin etrafında kıskanç ve rüya sahibini çekemeyen insanların var olduğuna delalet eder. Hatta bazı rüya yorumcuları rüya sahibini özel hayatlarında aldatılma, iş hayatlarında ise dolandırılma gibi durumlara karşı uyarma ihtiyacı hisseder. Özellikle rüya sahibinin erkek olduğu durumlarda etrafındaki insanlara karşı dikkat etmesi tavsiye edilir.

Rüyada makyaj yapılan kişi konumunda iseniz, rüya yorumcuları makyaj yapan kişiye karşı gerçek hayatta dikkatli olmanızı önerir. Oldukça olumsuz bir biçimde ele alınan bu rüyalar, genellikle makyaj yapan kişinin rüya sahibini aldatacağı ya da kandıracağı şeklinde yorumlanır. Eğer rüyanızda size makyaj yapan kişiyi gerçek hayatta tanımıyorsanız hayatınıza yeni girecek kişilere karşı tedbirli olmanız gerekir. Makyaj yapanın yüzünü göremediğiniz rüyalar ise tanıdığınız bir insanın sinsice size zarar vermeyi planladığına delalet eder. Benzer bir biçimde geleneksel kaynaklar da rüyada makyaj yapmayı hayırlı bir alamet olarak görmez. Bu tür kaynaklara göre genel olarak makyaj imgesi; boş umutlara, yaşanacak hayal kırıklıklarına, çok güvenilen bir insanın ihanetine ya da boşa gidecek çabalara yorulur. Bu tür rüyaların en olumlu tabirinin dahi yalnızca kısa sürecek bir mutluluğa işaret ettiği düşünüldüğünde, böyle bir rüya gördükten sonra insanlarla kuracağınız ilişkilerde daha dikkatli bir tavır takınmanız akıllıca olabilir.

Rüyada Aynaya Bakıp Makyaj Yapmak Rüyada aynaya bakmak tek başına ele alındığında, bu rüyanın daha çok hayalperest bir karaktere işaret ettiği düşünülür. Bu doğrultuda kişinin hayallerine odaklanarak geri kalan her şeyi ve herkesi hayatının dışına iteceği yorumu yapılır. Rüyada aynaya bakıp makyaj yapmak ise buna benzer bir imgedir. Ancak hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilseniz bile beklediğiniz mutluluk ya da tatmini yakalayamayacağınıza delalet eder. Kimi rüya yorumcuları ise bu rüyayı göründüğü gibi ele alır. Bu yoruma göre, rüyada aynaya bakıp makyaj yapmak görselliğiniz ile ön plana çıkacağınız yeni ortamların habercisi olabilir. Dolayısıyla şık bir davette ya da düğün, şenlik gibi kalabalık bir ortamda adınızdan söz ettireceğiniz düşünülür. Ayrıca kendinizi duyacağınız iltifatlara şimdiden alıştırmaya başlayabilirsiniz. Buna ek olarak, bu tür bir rüyanın kısmetin açılacağı anlamına geldiği inancı da yaygındır. Rüyada Göze Makyaj Yapmak Rüyasında kendisine göz makyajı yapan kişinin sevdiği insanlarla karşılaşacağına inanılır. Ayrıca bekar rüya sahipleri için yeni talipler ya da kısmetler anlamına geliyor olabilir. Genel olarak rüyada göze yapılan makyajın, insanların üzerinde son derece olumlu ve büyük bir etki bırakacağınız bir zamanın yaklaştığını sembolize ettiği söylenir. Ayrıca daha psikanalitik bir yoruma göre rüyada göz makyajı yapmak, rüya sahibinin dış görünüşüne önem veren, insanlar tarafından beğenilmeyi seven ve başkalarının ne düşündüğüne göre hayatına şekillendiren bir karaktere sahip olduğunun işaretidir.

Rüyada Simli Makyaj Yapmak Rüyada simli makyaj yapmak, daha çok karşı cinsin üzerinde bırakılacak sıra dışı ve parıltılı etkiye yorulur. Ayrıca pek çok rüya tabircisine göre, sakin ve hatta monoton bir hayatın habercisi de olabilir. Rüyada Geline Makyaj Yapmak Rüyada geline makyaj yapmak hayatınızda gerçekleşecek yeni gelişmelere işaret eder. Eğer geline yaptığınız makyaj güzelse; hayatınızda yeni bir sayfa açacağınıza ve geri kalan ömrünüzü son derece mutlu bir biçimde geçireceğinize inanılır. Makyajın kötü olduğu tam tersi bir rüya ise sevdiğiniz bir insan ya da travmatik bir olay neticesinde geçmişe takılı kalacağınıza delalet eder. Rüyada Anneye Makyaj Yapmak Bu tür rüyalar, eğer rüya sahibinin anne babası hayatta ise onlara sağlayacağınız büyük desteğin habercisidir. Dolayısıyla ailenizin her türlü sıkıntısına çözümler üreteceğiniz bir dönem yaklaşıyor olabilir. Eğer anne babanız hayatta değilse rüyanız, çocukluktan yarım yamalak hatırladığınız bir arkadaş ya da akrabanızın size büyük bir yardımı dokunacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Mavi Makyaj Yapmak Rüyada mavi makyaj yapmak genellikle iş hayatında elde edilecek saygınlığın habercisidir. Ayrıca özel hayatınızda size huzur verecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.