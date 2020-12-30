Rüyalarda görülen nesneler kadar bu nesnelerin renkleri de rüyanın yorumlanışını etkiler. Öyleyse farklı renklerde rüyada ruj sürmek ne demek, ne anlama gelir? İşte ruj sürmek ve sürülen rujların renkleri ile alakalı tüm rüya tabirleri... Rüyada Ruj Sürmek Rüyada ruj sürmek genel anlamda yorumlandığında, rüya sahibinin iş hayatında birtakım hilelere ve sahtekarlıklara başvurduğuna tabir edilir. Ancak bu rüyanın yorumu rüyayı gören kişinin kadın mı yoksa erkek mi olduğuna göre farklılaşır. Şöyle ki; eğer rüyayı gören kişi erkekse, kişinin yalan söyleyeceği ve ikiyüzlü bir harekette bulunacağı anlamına gelir. Ama rüyayı gören kişi kadınsa, kişinin iyi ve sevecen bir insan olduğuna yorumlanır. Bunun yanı sıra rüyayı gören kişinin evli olup olmadığı da rüyanın farklı yorumlanmasına neden olur. Eğer rüyayı gören kişi bekarsa, bu kişinin kısa zaman içerisinde hayırlı ve iyi bir kısmet bularak ilişkisini evliliğe taşıyacağına işaret eder. Eğer rüyayı gören kişi evli ise rüya sahibi çok değer verdiği bir arkadaşının ya da akrabasının evlilik haberini alır. Ayrıca rüyada ruj sürmek sürülen rujun rengine göre de farklı farklı anlamlar taşır.

Rüyada Kırmızı Ruj Sürmek Rüyada kırmızı ruj sürmek, rüyayı gören kişinin mutlu bir beraberliğinin olduğuna işaret eder. Rüya analistlerine göre rüyada kırmızı ruj sürdüğünü görmek rüya sahibinin yeni birisi ile tanışarak mutlu bir beraberliğe adım atacağına yorulur. Genellikle kişinin aşk hayatına yorumlanan bu rüya, hayırlı rüyalar arasında yer alır. Rüyada Pembe Ruj Sürmek Rüyada pembe ruj sürmek, rüya sahibinin çok sevecen ve çevresindeki insanlara karşı çok rahat bir insan olduğuna tabir edilir. Hatta kişinin hayatta birçok şeyi önemsemediğine ve tabiri caizse her şeye pembe gözlüklerle baktığına yorumlanır. Ancak bu rüya, rüya sahibi açısından bir uyarı niteliği taşır. Yani eğer kişi bu şekilde her şeyi hafife alarak yaşamaya devam ederse, ileride zarar görebileceğine işaret eder. Bunun yanı sıra rüyada pembe ruj sürdüğünü gören kişinin yakın bir zamanda evleneceğine fakat rüya sahibinin evlilik işlerini yavaştan alacağına da delalet eder. Bazı rüya analistlerine göre ise bu rüya kişinin iş yaşamında elde edeceği başarılar anlamına gelir.

Rüyada Bordo Ruj Sürmek Rüyada bordo ruj sürmek, rüya sahibinin başka bir şehre veya başka bir ülkeye taşınabileceği anlamına gelir. Kişinin hayatında yaşayacağı önemli değişikliklere ve yeniliklere yorumlanır. Genel olarak olumlu ve hayırlı rüyalar arasında yer alan bu rüya, rüya sahibinin sağlıklı bir yaşantısının olacağına ve maddi anlamda da ferah içerisinde yaşayacağına delalet eder. Hatta kişinin aşk hayatının hareketleneceğine, yakın bir zaman içerisinde evliliğe gidecek olan bir ilişkiye başlanabileceğine alamettir. Rüyada Siyah Ruj Sürmek Rüyada siyah ruj sürmek; rüya sahibinin yaşamış olduğu birtakım tartışmaların sona ereceğine, katı düşüncelerden vazgeçerek daha uyumlu bir insan olacağına ve kırgınlık yaşadığı insanlarla bu kırgınlıkları düzelteceğine işarettir. Bunun yanı sıra kişinin sağlıklı ve mutlu bir kişi olacağına, geçmişteki üzüntülerinin son bulacağına ve yepyeni güzel bir döneme gireceğine delalettir. Ayrıca rüyada siyah ruj sürmek maddi anlamda da çok isabetli adımların atılacağına, atılan adımların kişiyi büyük başarılara ulaştıracağına ve büyük kazançlar elde edileceğine işarettir. Hatta bazı rüya yorumcularına göre rüyada siyah ruj sürmek; oturulan koltuğun hiçbir zaman kaybedilmeyeceğine, işle ilgili fırsatların ortaya çıkacağına yorumlanır. Bunun yanı sıra kişinin çevresi tarafından sevilen, sayılan bir kişi olacağına ve kendisini huzurlu hissedeceği bir ortamının içerisinde yaşayacağına işarettir.

Rüyada Kahverengi Ruj Sürmek Rüyada kahverengi ruj sürmek; rüya sahibinin genellikle ayakları yere basan, gerekli olan durumlarda çevresindeki yetkin insanlara danışmayı bilen ve mütevazi bir kişiliği olduğuna yorumlanır. Bu sayede rüya sahibinin büyük risklerin altına girmeden ve büyük zararlara uğramadan işlerini yürütmeye devam edebildiğine delalet eder. Rüyada Yeşil Ruj Sürmek Rüyada yeşil ruj sürmek, rüya sahibinin yapmış olduğu işlerle derin izler bırakacağına ve üzerine aldığı sorumlulukları en güzel şekilde yerine getireceğine yorumlanır. Rüyayı gören kişi için baht açıklığına delalet eden bu rüya aynı zamanda çekilen sıkıntıların ardından dökülecek sevinç gözyaşları anlamına da gelir. Rüyada Beyaz Ruj Sürmek Rüyada beyaz ruj sürmek; rüya sahibinin düzenli bir şekilde kazanç elde edebileceğine, işlerinde başarılı olacağına ve aksiliklerin üstesinden kolaylıkla gelebileceğine yorumlanır. Bunun yanı sıra kişinin ticari başarılarının artacağına ve ailesinin geçimini garanti altına alabileceğine işarettir. Rüyada Parlak Ruj Sürmek Rüyada parlak ruj sürmek; rüya sahibi için mucize sayılabilecek bazı gelişmelerin yaşanacağına, zorlukların birer birer aşılacağına, iş hayatında büyük bir prestij kazanılacağına ve sağlık anlamında da her şeyin yolunda olacağına işarettir.