Rüyada ölüm görmek ne anlama gelir? Rüyada kendini, çocuğunu ölmüş görmek ne demek?

Rüya, beynin uyku sırasındaki faaliyetlerinin bir ürünüdür ve kişisel bir deneyimdir. Yani özellikleri kişiden kişiye değişir. Kimi insan gördüğü rüyaları hiç hatırlamaz, kimi insan ise hiç unutmaz. Bazı rüyalar adeta bir film gibi konusu ve kurgusu olan rüyalardır, bazı rüyalar ise tamamen soyut kavramlar içeren, dağınık görüntülerden oluşur.

Nerede ve ne şartlarda yaşıyorsa yaşasın her insan -hatta hayvanlar bile- rüya görür. Rüyalar insanın dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiği uyku sırasında gerçekleştiği için her çağda ve her toplumda gizemli bir merak konusu olmaya devam etmiştir. Çok eski çağlardan beri rüyaların insanın ruhsal dünyasıyla ilgili olduğuna, tanrısal bir yanı olduğuna ve geleceğe dair işaretler taşıdığına inanılır. Rüyalarda görülen kişiler, nesneler ve olaylar sembolleştirilerek anlamlandırılmaya çalışılır.

Rüyada Ölü Görmek

"Ölüm", rüyalarda en sık rastlanan temalardan biridir. İçinde ölüm olan rüyalar çoğunlukla, yorumlayan kişinin dünyevi bakış açısına ve dini inançlarına göre yorumlansa da aslında birebir rüyayı gören kişinin hayatıyla ve ölüme dair bakış açısıyla ilgilidir. Genel olarak ölüm rüyada, gerçek hayattaki anlamının tersine yaşamı, hayatı simgeler. Rüyada görülen kişiye ve ölümün gerçekleştiği mekana ve ölüm şekline bağlı olarak da, değişik biçimlerde yorumlanır.

Rüyada ölmüş birini görmek:

Kulağa korkutucu gelse de, rüyayı gören kişinin uykudan uyandığında hissettiği duyguya göre değerlendirme yapmak gerekir.

Örneğin rüyasında ölmüş babasını gören bir kişi, uykusundan uyandığında içinde bir huzur, sanki hasret gidermiş gibi bir ferahlık hissediyorsa, bu rüya kötüye yorulamaz, yorulmamalıdır.

Fakat eğer kişi rüyasında hayattaki bir yakınının ölümünü görmüş ve uykusundan korku ya da derin bir keder ile uyanmışsa, rüya sahibinin öldüğünü gördüğü kişi ile ilgili kaygıları, endişeleri olduğu şeklinde yorum yapılabilir.

Rüyada Birinin Ölmesi

Rüyalarda ölüm, ölen her kim olursa olsun hayra yorulur.

Birinin öldüğü rüyaların yorumunda:

Ölen kişinin kim olduğundan çok, rüya sahibinin rüya sırasında ve uyandığı anda hissettiği duygular önemlidir.

Öte yandan kişinin iş ya da özel hayatındaki gelişmeler de dikkate alınarak yorumlanır.

Rüya sahibinin hayatında her şey yolunda giderken rüyasında birinin öldüğünü görmesi beklenmeyen aksaklıklarla karşılaşabileceğine dair bir işaret olabilir.

Eğer bu tür bir rüyayı gören kişi, hayatını düzene sokmaya çalışan biri ise, çabalarının boşa gitmeyeceği, maddi ve manevi olarak iyi sonuçlar alacağı söylenebilir.

Rüyada Kendisini Ölmüş Olarak Görmek

Kişinin kendi ölümünü gördüğü rüyalar:

Mekana, ölüm şekline ve kişinin rüya sırasındaki hislerine göre değerlendirilir.

Örneğin eğer kişi korkunç bir trafik kazası sonunda öldüğünü gördüyse bu rüyada dikkate alınması gereken olay ölüm değil, kazanın kendisidir. Bu durumda, kişinin gerçek hayatında içinde bulunduğu durumdan rahatsızlığını, eğer bu durumdan çıkamazsa kötü şeyler olacağına dair güçlü hisleri olduğunu söyleyebiliriz.

Gerçek hayatta bir "son"u ifade eden ölüm rüyada yeni bir başlangıcı sembolize ediyor olabilir. Kişinin, kendi hayatıyla ilgili yeni ve radikal kararlar arefesinde olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Aileden Birinin Öldüğünü Görmek

Gerçek yaşamda telafisi olmayan ve insanı kedere boğan ölüm, rüyalar söz konusu olduğunda huzur, refah, güven, uzun ömür, Allah'ın rızası ve çevredeki diğer insanların memnuniyeti gibi olumlu biçimlerde yorumlanır.

Rüyada öldüğü görülen kişinin:

Yakınlık derecesine göre, yorumlar da değişiklik gösterir.

Genel olarak uzak ya da yakın aile fertlerinden birinin ölmesi, bir yönüyle de aile fertlerinin bir araya gelmesi anlamı taşır.

Bu toplanma gerçek hayattaki taziye toplanmalarından farklı olarak mutlu bir olay için olacaktır. Bu mutlu olay bir düğün ya da yeni doğmuş bir bebek için olabilir.

Rüyada Çocuğunun Öldüğünü Görmek

Eskiler rüyada öldüğü görülen kişi için "ömrü uzadı" derler. Hele öldüğü görülen kişi, rüyayı gören kişinin çocuğuysa bunu kötüye yormaya kimsenin dili varmaz, gönlü elvermez. Kaldı ki, rüyalarda görülen kişiler, nesneler ya da olayların her zaman gerçek kişi, nesne ve olaylarla direkt olarak bir ilgisi yoktur. Bazen günlük hayatta yaşanan olaylar rüyalarda aynen görülür ki bu, çok nadir olarak ve çok az kişinin yaşadığı bir durumdur.

Rüyada çocuğunun öldüğünü gören kişinin:

Çocuğunun sağlığıyla ilgili kaygıları olabilir.

Örneğin gün içinde çocuğunun üşümüş olabileceğini düşünerek kaygılanan bir annenin, rüyasında çocuğunun öldüğünü görmesi çok da şaşılacak ve altında başka bir şey aranacak bir durum değildir.

Anne babaların kaygısı sadece sağlık durumuyla ilgili değil eğitim hayatları ya da eğer çocukları yetişkinse iş durumları ile ilgili ya da başka bir şehre taşınmak zorunda olmalarıyla da ilgili olabilir.

Rüyada Oğlunun Öldüğünü Görmek

Rüyada görülen -kız ya da erkek olsun- evlatlar, kişinin gelecekle ilgili duygu ve düşüncelerinin sembolü olarak kabul edilir. Rüyada görülen kişi evlat olsa da aslında ifade ettiği, rüyayı gören kişinin kendi geleceğidir.

Ölüm durumu ise:

Rüyada yeniden dünyaya gelme, yenilenme, iyileşme, düzene girme, kurtulma, maddi ya da manevi olarak feraha çıkmak şeklinde yorumlanır.

Rüya yorumlarında genellikle erkek çocuk maddi, kız çocuk ise manevi değerlerle ilişkilendirilir.

Bu durumda rüyasında oğlunun öldüğünü gören kişinin, kısa zaman içinde maddi sıkıntılarından kurtulacağı söylenir.

Rüyada Eşinin Öldüğünü Görmek

Eş (karı-koca), rüya yorumlarında aile birliğinin, dirlik ve düzenin simgesi olarak ele alınır.

Rüyasında eşinin ölümünü gören kişinin:

Beklemediği bir şekilde ve kolay bir yoldan bir varlık elde edeceği ya da beklemediği bir kişiden hediye alacağı söylenir.

Rüyada Annenin Öldüğünü Görmek

Anne yaşamın kaynağıdır ve rüyada anne görmek her zaman hayra yorulur.

Rüyasında hayattaki annesinin ölmüş olduğunu gören kişinin:

Genel olarak kaygılı bir dönem geçirdiği, hayatının akışıyla ilgili endişelerinin olduğu söylenebilir.

Rüya yorumcuları, rüyasında annesinin öldüğünü gören kişinin bu rüyasını hayatıyla ilgili endişelerinin yersiz olduğu, yakın zamanda hedeflediği noktaya ulaşacağı şeklinde yorumlar.

Rüyada Babanın Öldüğünü Görmek

Geleneksel aile yapımızda "evin direği" kabul edilen baba figürü rüyalarda genel anlamıyla güven duygusunu ifade eder. Başkalarına verilen yardım sözleri, ailenin huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere yapılan işler ve gösterilen gayret, baba figürüyle özdeşleştirilir.

Rüyasında babasının öldüğünü gören kişinin de:

Bir söz verdiyse yerine getireceği,

Yardıma ihtiyacı olan ve kendisinden yardım isteyen birine birine yardım edeceği,

Ailesinin refahı için elinden gelen gayreti göstereceği,

Kısacası kendisine güvenenleri yarı yolda bırakmayacak biçimde bir yaşantı sürdüreceği söylenebilir.

Zaten ölmüş olan anne ya da babaların rüyalarda görülmesi ise:

Rüyayı gören kişinin onlara olan özleminin bir ifadesi olarak yorumlanır.

Eğer ölmüş anne ya da baba rüyada yeniden ölüyorsa, rüya sahibinin anne ya da babasıyla ilgili içinde kalan ukdeler olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Örneğin; onların hoşuna gitmeyecek bir eylemde bulunmuş, bir söz söylemiş olabilir ya da onlara layık bir cenaze töreni yapmamış olduğunu düşünüyor olabilir.

Rüyada Kız Kardeşin Öldüğünü Görmek

Rüyada kız kardeş sembolü, rüyayı gören kişinin cinsiyetine göre değişik anlamlar taşır. Ayrıca kişinin gerçek hayatında kız kardeşiyle olan ilişkisinin çok yakın ya da mesafeli oluşuna göre de farklı değerlendirmek gerekir.

Rüyada kız kardeş:

Kadınlar için sırdaş, kader ortağı, bazen rakip olarak yer bulurken,

Erkekler için ise kız kardeş sevinç, refah, bolluk, bereket ifade eder.

Rüyada kız kardeşinin öldüğünü gören kişinin güzel günler göreceği, sıkıntılarından kurtulacağı söylenir.

Rüyada Erkek Kardeşin Öldüğünü Görmek

Kız ya da erkek olsun, rüyada kardeşinin öldüğünü görmek:

Hayırlara yorulur.

Erkek kardeşinin öldüğünü gören kişinin bu rüyasını, kardeşi ile yakınlığına göre değerlendirmek daha doğru olur.

Örneğin rüyasında yıllardır konuşmadığı erkek kardeşinin öldüğünü gören kişinin, artık bu küslüğü sonlandırmak için somut adımlar atmasının zamanı gelmiş demektir.

Genel olarak rüyada erkek kardeşin ölümü, yakın bir zamanda yaşanacak sevinçli günlere işaret ediyor olabilir.

Rüyada Amcanın Öldüğünü Görmek

Rüyada öldüğü görülen amca:

Eğer gerçek hayatta da ölmüş ise, rüyayı gören kişinin geçmişlerinin hatırı için hayırlı bir iş yapmasını işaret eder.

Aynı zamanda, aile büyüklerini arayıp sormak gerektiği şeklinde de yorumlanır.

Eğer öldüğü görülen amca aslında yaşıyorsa, rüya sahibinin işlerinin yolunda gittiği, hayırlı işler yapmaya devam ettiği ve başkalarının hayırlı işler yapmasına aracı olduğu süre boyunca da önünde mutlu ve başarılı günler olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Kayınpederinin Öldüğünü Görmek

Rüyada eşinin babasının öldüğünü görmek:

Kişinin gerçek hayatında evli olup olmamasına göre değişik yorumlanır.

Bekar biri rüyasında kayınpederinin öldüğünü görürse, yakın bir gelecekte sevdiği kişiyle evlenecek, muradına erecek anlamı taşır.

Eğer kayınpederinin öldüğünü gören kişi gerçek hayatında evli ise rüyası, aile bağlarını güçlendirecek bir olayın yaşanacağı, işlerinin yoluna gireceği, mutlu haberler alacağı, yeni iş fırsatlarıyla karşılaşacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sevdiğinin Öldüğünü Görmek

Rüyasında sevgilisinin öldüğünü gören kişinin:

Gerçek hayatta sevgilisi ile olan ilişkisinin güçleneceği, birbirlerine daha da bağlanacakları söylenir.

Sevgilinin ölmesi, gerçek hayattaki ilişkinin uzun ömürlü olacağı şeklinde yorumlanır.

Bir diğer yorum da, rüyasında sevdiği kişinin öldüğünü görmenin aslında onu kaybetme korkusunun bir ifadesi olduğu şeklindedir.

Rüyada Patronun Öldüğünü Görmek

Patron figürü rüyalarda, kişinin iş hayatına ya da maddi durumuna ait bir sembol olarak değerlendirilir.

Rüyasında patronunun öldüğünü gören kişinin:

Oldukça yakın bir süre içinde manevi olarak da kendisini mutlu edecek ve hayatı boyunca düzenli olarak devam edecek maddi bir kazanç elde edeceği şeklinde yorumlan

Eğer rüyayı gören kişi iş sahibi değilse, yakın zamanda düzenli ve iyi gelir getiren bir iş sahibi olacağı söylenebilir.

Rüyayı gören kişinin karlı bir satış yapmasının önündeki engellerin kalkacağı, örneğin uzun zamandır satmaya çalıştığı gayrımenkulünü nakte çevireceği zamanın sonunda geldiği şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada İntihar Eden Birini Görmek

İntihar sonucu ölüm, hastalık, kaza ya da yaşlılık sebebiyle yaşanan ölümler gibi kolay kabul edilebilir bir ölüm biçimi değildir.

Rüyada doğal yollardan meydana gelen ölümler iyiliğe, güzelliğe, hayra yorulurken intihar:

Yapılan yanlış tercihler sonunda yaşamaya mecbur kalınan sıkıntılara yorulur.

Rüyasında tanıdığı birinin intiharına tanıklık eden kişinin, kendisiyle birlikte yakınlarının da zor günler geçireceği ama er ya da geç, sıkıntılarından kurtulacağı söylenir.

Rüyada Ölüm Anını Görmek

Herhangi birinin öldüğünü görmek hatta ölüm anına tanıklık etmek:

Rüyada da olsa sarsıcı bir deneyimdir.

Rüyada ölüm anına tanıklık etmek, kişinin içinde bulunduğu ve kendisini çaresiz hissettiği bir ruh halinin yansıması olarak kabul edilebilir.

Bu tür rüyalar, hayatını düzene sokmak isteyen fakat bunun için sarf ettiği çabanın yetersiz olduğunu düşünerek endişelenen rüya sahibinin, yakın bir zamanda emeklerinin karşılığını alacağı ve hedeflerine ulaşacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ölüm Tarihini Görmek

Rüyalarda görülen ileriye yönelik tarihler:

Nadiren gerçek bir zaman dilimine işaret eder.

Çoğu tesadüfi zamanlardır.

Geçmiş tarihler ise, kişinin gerçek yaşantısında önemi olan, hatırlamasa bile bilinç altında yer etmiş günlerdir.

Ölüm tarihinin görüldüğü rüyalar haberci rüyalar olarak kabul edilse de, gerçekten ölüm tarihini görmek çok az insana nasip olur ve bu durum da tamamen tesadüf eseri meydana gelir.

Rüyada ölüm tarihi görmek, kişinin sıkıntılarından kurtulması için geçecek zaman dilimi olarak değerlendirilir ve o tarihe kadar kişinin maddi ya da manevi sıkıntılarla boğuşmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ölüm Döşeğinde Birini Görmek

Böyle bir rüya ölüm döşeğinde görülen kişinin:

Kim olduğuna ve tabii rüya sahibinin bu durum karşısında ne hissettiğine bağlı olarak yorumlanmalıdır.

Ama genel olarak rüyasında herhangi birinin ölmek üzere olduğunu gören kişinin, hayatının akışının beklediği şekilde devam edeceği, kötü sürprizlerle karşılaşmayacağı söylenir.

Rüya sahibi ister özel hayatında isterse mesleki alanda başladığı herhangi bir işi, planladığı gibi sürdürecek ve sonunda tam da umduğu şekilde kazanımlar elde edecektir.

Rüyada Ölen Kişiye Bir Şey Vermek

Rüyasında ölmüş bir kişiye bir şey veren kişinin:

Mallarının ya da gelirinin azalacağı, hiç hesapta olmayan bir harcama yapmak zorunda kalacağı söylenir.

Öte yandan ölüye verilen şeyin içeriğine göre de farklı biçimlerde yorumlar yapılır.

Örneğin, ölüye yiyecek bir şeyler veren kişinin, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için yapacağı harcamalardan bahsedilirken, ölüye para veren kişinin ise günah kabul edilen işlere karışacağı söylenir.

Bazı rüya yorumcuları, ölen bir kişiye yiyecek verilmesinin büyük bir davete işaret ettiğini söylerler.

Rüyada Ölen Kişinin Bir Şey İstemesi

Bu rüya:

Rüyada görülen kişi ile rüya sahibi arasındaki yakınlığa bağlı olarak farklı açılardan ele alınır.

Eğer ölen kişi rüyayı gören kişinin yakından tanıdığı biriyse, duyulan özlemi ifade ettiği söylenir.

Bir taraftan da böyle bir rüyayı, ölen kişiyle rüya sahibi arasında geçmişte yaşanmış bir gerginlik olduğu ve bu durumun rüya sahibinin vicdanını rahatsız ettiği şeklinde yorumlamak da mümkün.

Ölmüş bir kişiden bir şey almak ya da ona bir şey vermek çoğunlukla rüyayı gören kişinin zor günler yaşadığı ve sıkıntılı bir ruh haline sahip olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ölen Kişinin Yemek Vermesi

Rüyasında ölmüş bir kişinin kendisine yemek verdiğini gören kişinin:

Hiç beklemediği bir anda ve hiç beklemediği bir kişiden yardım alacağına inanılır.

Rüyasında ölmüş bir kimseden yiyecek alan kişinin bedensel ve ruhsal olarak hasta ise sağlığa kavuşacağı, işlerinin yoluna gireceği ve kazancının artacağı söylenir.

Rüyada Ölmüş Birinin Kuran Vermesi

Rüyasında, gerçek hayatta ölmüş olan birisinin kendisine Kur'anı-ı Kerim ya da dini anlamda önemli başka bir kitap verdiğini gören kişinin:

İyi bir insan olma yolundaki gayretlerinin karşılıksız kalmayacağı biçiminde yorumlanır.

Rüya sahibinin iyiliksever, vicdanlı, hak yemekten çekinen ve yaşantısını da bu doğrultuda sürdüren bir insan olduğu söylenir.

Rüyada Ölen Birinin Öpmesi

Bu tür rüyalar:

Ancak, rüyayı gören kişinin öpmek eylemine bakış açısıyla yorumlanabilir.

Öpüşmenin ayıp ya da günah kabul edildiği bir çevrede yetişen bir kişi için bu rüya, geçmişte kalan ama hala kendisini utandıran bir durum ya da duyguyu ifade eder.

Öpüşmeyi doğal ve normal kabul eden bir kişi için ise geçmişe duyulan özlem, eski günlere dönme arzusu olarak yorumlanabilir.

Bazı rüya tabirlerinde ise bir ölü tarafından öpülmek pek de hayırlara yorulmaz ve kişinin işlerinin ya da özel hayatının beklenmeyen bir şekilde darbe alacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ölen Birini Öpmek

Rüyada ölmüş birini öpmek:

Genel anlamda istenmeyen durumlara işaret etse de öpülen kişinin tanıdık olup olmamasına göre farklı yorum yapmak gerekir.

Rüyasında ölmüş bir tanıdığını öpen kişinin, çok da haz etmediği eski bir tanıdığıyla yeniden karşılaşacağı ya da aynı ortamda bulunmak zorunda kalacağı söylenir.

Bazı rüya yorumcuları ise bu tür rüyaları, eski bir tanıdıktan alınacak müjdeli haber olarak yorumlar.

Tanınmayan bir ölünün öpülmesi ise:

Kişinin hayrına olmayacak, kötü sürprizlere gebe yeni ilişkiler olarak yorumlanır.

Rüyasında tanımadığı bir ölüyü öpen kişiye, iş ya da sosyal alanda kurduğu yeni ilişkilerinde dikkatli ve uyanık olması gerektiği uyarısı yapılır.

Rüyasında ölmüş birini öpen kişinin, kendi iradesi dışında bir şeyler yapmaya zorlanacağı ya da istemeye istemeye yapacağı da söylenir.

Rüyada Ölen Kişinin Aslında Ölmediğini Görmek

Rüyasında, öldüğünü bildiği bir kişinin ölmemiş olduğunu gören kişinin:

Büyük bir sevinç yaşayacağı söylenir.

Kişinin kaybettiği bir eşyasını bulacağı, uzun süredir dargın olduğu bir arkadaşıyla barışacağı, kötü geçtiğini düşündüğü bir sınavdan iyi not alacağı ya da artık neredeyse unuttuğu bir yatırımının büyük bir kazanca dönüşeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ölen Kişiyi Dövmek

Rüyada ölmüş bir kişiye karşı şiddet içeren bir davranışta bulunmak:

Rüya sahibinin geçmişte kalan bir kişi ya da olaya karşı hissettiği ciddi bir kızgınlık ya da kırgınlığın belirtisi olarak kabul edilir.

Rüya sahibi bugün yaşadığı olumsuz durumları, başına gelen tatsız olayları geçmişindeki bir olaya ya da bir kişiye bağlıyor olabilir.

Rüyada Ölü Arkasından Ağlamak

Ağlamak genel olarak iç huzuru ve ferahlığı simgeler.

Rüyayı gören kişinin:

Doğru bildiği yolda kararlılıkla ilerlediği, yaptıklarının sorumluluğunu ve sonuçlarını kabul edecek olgunlukta olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ölmüş Birinin Ağladığını Görmek

Rüyada ölmüş birinin ağlaması:

Rüyayı gören kişinin hayatında yapamadıkları için duyduğu pişmanlıkları ifade eder.

Ölenin ardından ağlamak iç huzur şeklinde yorumlanırken, ölen kişinin ağlıyor olması tam tersine pişmanlık, huzursuzluk, vicdan azabı, hayal kırıklığı olarak okunur.

Rüyada Ölen Birini Soyunmuş Görmek

Rüyada çıplaklık günahlardan arınma, kabahatlerin affedilmesi şeklinde yorumlanır.

Ölen birini çıplak olarak görmek:

Rüya sahibinin hatalarını telafi edeceğinin,

Geçmişte yaptığı ve utanç duyduğu şeyler için gerekirse özür dileyeceğinin ve

Kendisine ayak bağı olan pişmanlıklarından kurtulacağının bir işareti olarak yorumlanır.

Rüyada Ölümsüz Olduğunu Görmek

Ölümsüzlük bir taraftan tanrısal bir mertebeyi ve ulaşılması arzulanan nihai hedefi diğer yandan ulaşılması imkansız hedefleri simgeler.

Rüyada ölümsüz olduğunu görmek:

Kişinin arzu ettiği şeye sahip olmak isterken diğer insanların haklarını çiğnediği,

Hırslarına yenik düşerek çevresindekileri kırdığı,

Onları istemedikleri biçimde yaşamaya zorladığı ve

Böylece aslında hayatı kendisi için de çekilmez hale getirdiği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ölü Taşımak

Bu rüya:

Rüya sahibinin hayırlı bir iş yapacağı, bir sevap işleyeceği şeklinde yorumlanır.

Tanıdığı ya da tanımadığı ihtiyaç sahiplerine yardım ederek onların hayır duasını alacağına inanılır.

Bu yardım sadece parasal olarak değil, manevi destek biçiminde de olabilir.

Rüyada Ölüm Haberi Almak

Rüyada ölüm haberi almak:

Genellikle aileye katılacak yeni bir üyenin ve çoğunlukla da bir bebeğin müjdesi kabul edilir.

Kimi yorumcular ise ölüm haberini başkalarından almanın, rüya sahibinin iradesi dışında gelişen olumsuzluklara işaret ettiğini söylerler.

Buna göre rüya sahibi çok istediği ve gereken tüm çabayı gösterdiği halde isteğine kavuşamayacaktır.

Rüyada Ölü Hayvan Görmek

Rüyayı gören kişinin:

Hayvanlarla ilgili düşüncelerine ve hayvanların cinsine göre farklı yorumlanabilir.

Gerçek hayatında hayvanları seven hatta kendisi de bir evcil hayvan sahibi olan bir kişi ile hayvanlardan korkan ve onlardan uzak durmayı tercih eden bir kişinin rüyasını aynı biçimde yorumlamak doğru olmaz.

Genel olarak rüyada ölü hayvan görmek insanın kendisiyle olan mücadelesi olarak ele alınır.

Rüyaları psikolojik yönden ele alarak değerlendiren bilim insanları için rüyada ölü hayvan görmek, kişinin cinsel dürtülerini kontrol etmeye çalışırken yaşadığı ikilemlerin bir ürünüdür.

Rüyada Ölü Yılan Görmek

Yılan samimiyetsizlik, sinsilik, arkadan iş çevirmek, fitne, dedikodu gibi kötü insan davranışlarının bir simgesi olarak rüyalarda yer alır.

Rüyasında ölü yılan gören kişinin:

Hayatında bu tür olumsuz tutumlara sahip insanlar olduğu, kendi ve yakınlarının selameti için bu insanlardan uzak durması gerektiği söylenir.

Rüyada Ölü Köpek Görmek

Genel olarak dostluğun ve sadakatin simgesi olarak tanımlanan köpek de tıpkı yılanın olduğu gibi her insan için aynı duyguları ifade etmiyor olabilir. Çoğu insan, özellikle de küçük çocuklar köpekten korkarlar.

Köpekleri seven insanların rüyalarında ölü köpek görmesi:

Arkadaşlık ya da gönül ilişkilerinin akıbetiyle ilgili olarak yorumlanır.

Yanlış anlaşmaların sebep olduğu kırgınlıkların ortadan kalkacağı, daha sağlam hale gelen ilişkilerin uzun yıllar süreceği söylenir.

Rüyada Ölünün Çağırması

Bu rüya:

Ölmüş kişinin, rüya sahibini nereye ve ne için çağırdığına göre farklı yorumlanır.

Rüyayı görene kendisini suçlu ya da kötü hissettiren bir eylem için çağırıyorsa, rüya sahibinin bir süredir sorumluluklarını ihmal ettiği, hedefinden şaştığı, yanlış işler peşine düştüğü şeklinde yorumlanır.

Eğer hayırlı bir iş için çağırıyorsa, rüya hayra yorulur ve rüyayı gören kişinin kendisi ve çevresi için faydalı işler yapmaya devam edeceği söylenir.

Rüyada Ölmek Üzere Olduğunu Görmek

Bu rüya:

Kişinin sıkıntılarının son bulmasına, muradına ermesine çok az kaldığının bir işareti olarak yorumlanır.

Uzun süren emeklerin karşılığı nihayet alınacaktır.

Rüyayı gören kişi çocuk sahibi olmak istiyorsa yakın bir zamanda bu isteğine kavuşacağı ya da işinde hak ettiği ve uzun zamandır beklediği terfiyi alacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Kendi Cesedini Görmek

Ölüm hem bir "son"u hem de bir "başlangıç"ı simgeler.

Kişinin kendi cesedini görmesi:

Gerçek hayatında içinde bulunduğu durumla ilişkili olarak değerlendirilir.

Eğer rüyasında kendi cesedini gören kişi gerçek hayatta sıkıntılı günler yaşıyorsa yakın zamanda sıkıntılarının son bulacağı söylenebilir.

Bir taraftan da yeni bir başlangıç olarak kabul edilen ölüm, kişinin uzun süredir aradığı aşkı bulacağı şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Kendini Kefenlenmiş Görmek

Dini simgelerden biri olan kefen, rüyalarda ölüme işaret eden bir detay olarak karşımıza çıkar. Rengi itibarıyla saflığın, temizliğin, arınmışlığın da bir sembolüdür.

Rüyasında kendisini kefenlenmiş gören kişinin:

Yakınları tarafından sevildiği, yaptıklarının onaylandığı ve başarılarının takdir edildiği söylenebilir.

Rüyada Öldüğünü Zannetmek

Rüyasında kendisinin ya da bir başkasının öldüğünü sanmak fakat sonradan ölmemiş olduğunu öğrenmek:

Tarifsiz bir sevinç yaşanacağı şeklinde yorumlanır.

Sonuçlarının kötü olacağına inanılan bir girişim, beklenmedik şekilde iyi sonuçlanacak ve rüya sahibini sevince boğacaktır.

Rüyada Cennete Gittiğini Görmek

Cennet kavramı rüyada da gerçek hayatta olduğu gibi, yapılan eylemlerin sonunda kazanılacak ödül anlamına gelir.

Rüyada cennete gittiğini gören kişiye: