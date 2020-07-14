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Rüyada ölü görmek ne demek, ne anlama gelir?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Her insan rüyalardan etkilenir ve bir anlam ifade edip etmediğini merak eder. Ölü görmek ise rüyanın tabirini daha gizemli kılar. Rüyada ölü görmek ve benzer rüyaların tabiri yazımızda.

Rüyada ölü görmek ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Ölü Görmek
  • Rüyada Ölü Biriyle Konuşmak
  • Rüyada Ölü Bebek Görmek
  • Rüyada Ölü Yıkamak
  • Rüyada Ölü Adam Görmek
  • Rüyada Ölü Kadın Görmek
  • Rüyada Ölü Asker Görmek
  • Rüyada Ölü Birine Sarılmak
  • Rüyada Ölü Çocuk Görmek
  • Rüyada Ölü Çenesi Bağlamak
  • Rüyada Ölü Defnetmek
  • Rüyada Ölü Eti Görmek
  • Rüyada Ölü Görüp Ağlamak
  • Rüyada Ölü ile Konuşmak
  • Rüyada Ölü ile Sarılmak
  • Rüyada Ölü Kefenlemek
  • Rüyada Ölmüş Lider Görmek
  • Rüyada Ölü Öpmek
  • Rüyada Ölü Saklamak
  • Rüyada Ölü Taşımak
  • Rüyada Ölü Uyanması

Halk arasında rüyada ölü görmek ile ilgili ölünün diri getirdiği söylenir. Rüya yorumcularına göre rüyada ölü görmek iyiye veya kötüye yorulabilir. Kişinin rüyasında ölüyle yaptığı eylem önemlidir.

Rüyada Ölü Görmek

Rüyada ölü bir kimseyi görmek genelde hayırlı olarak tabir edilir. Kişinin sosyal ve akademik hayatında olumlu gelişmeler yaşayabileceği anlamına gelir. Güç, rızk sahibi olunacağına işarettir. Aynı zamanda psikolojik olarak ölü kimseyi özlediğiniz için görmeniz de mümkündür.

Rüyada Ölü Biriyle Konuşmak

Uzun zamandır olumsuzluk içerisinde olunan negatif durumlardan kurtulup refaha erişeceğinizi işaret eder. Gelecek için planlanan şeylerin olumlu gelişeceğini gösterir. Ölü kişi aslında ölmediğini söylerse bu, ölü kimsenin şehitlik mertebesine ulaştığı şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı bekar biri görürse yakın zamanda aşık olacağını veya maceralara atılacağını gösterir.

Rüyada Ölü Bebek Görmek

Rüyayı gören kişinin şansının yaver gideceğine, kısmetinin açılacağına işaret eder. Zor ve sıkıntılı dönemlerin geçeceği, rahat zamanların geleceğini gösterir.

Rüyada Ölü Yıkamak

Rüya sahibinin düzeltmesi gereken davranışlarının olduğunu, hata yaptığını gösterir. Başka bir yorumda ise rüyayı gören kişinin hidayete ereceğini işaret eder. Bir başka yorumda ise birinin hidayete ermesinde kişinin yardımının dokunacağı, kişinin mal varlığının artacağı söylenir.

Rüyada Ölü Adam Görmek

Bir süredir üzerine düşünülen, hayal kurulan bir şeyin gerçekleşeceğine, veya olumlu bir gelişme yaşanacağına, elde edilen olumluluğun da uzun süreceğini işaret eder.

Rüyada Ölü Kadın Görmek

Genellikle özlem duyulan birine kavuşulacağı anlamına gelir. Uzun zaman boyunca çekilen hasretin son bulacağına, hasret duyulan şeye kısa sürede ulaşılacağına işaret eder.

Rüyada Ölü Asker Görmek

Rüyayı gören kişinin akademik veya iş hayatında yolunda gitmeyen şeylerin yoluna gireceğini gösterir. Rüyada asker tüfeği görmek ise genel olarak hayatta ters giden şeylerin düzeleceğine işaret eder.

Rüyada Ölü Birine Sarılmak

Rüyada ölü biriyle sarılmak, olumsuz olayların yaşanacağına, hastalıklar ile karşılaşılacağına, kişinin hayırsız hayaller peşinde koştuğuna, bereketsizliğe işaret eder. Rüyada ölü bir kimseyle sarıldığını gören kişi kendine dikkat etmeli, temkinli davranmalıdır.

Rüyada Ölü Çocuk Görmek

Genel anlamda olumlu bir manası yoktur. Kişinin psikolojik çöküşler, karışıklıklar yaşayacağı anlamına gelir. Kişinin agresif dönemlerden geçeceğine, tutarsız davranışlar sergileyeceğine ve yanılgılara düşeceğini işaret eder. Başka bir yorumda ise kişinin hayatında bulunan olumsuz birinin kişinin hayatından kısa zamanda çıkacağına işarettir.

Rüyada Ölü Çenesi Bağlamak

Rüyada ölen birinin çenesini bağlamak, kişinin işlediği günahlardan pişmanlık duyup tövbe edeceğine, hatalarından döneceğine işaret eder. Kişinin sorumluluk bilincine sahip, hal ve davranışları yerinde bir birey olduğunu gösterir. Kişinin doğru kararlar alacağını, büyük sıkıntılarla uğraşmayacağını ifade eder.

Rüyada Ölü Defnetmek

Rüyada ölü gömüyor olmak hiç de hayırlı sayılmaz. Bu rüya kişinin kazancında sarsılmalar olabileceğine, hayatında engellerle karşılaşacağına, sağlık durumunun değişeceğine işaret eder. Aynı zamanda kişiye yakın zamanda miras kalacağını gösterir.

Rüyada Ölü Eti Görmek

Rüyada ölü eti yemek, görmek ya da kesmek yakın zamanda bir sebepten dolayı akrabalarınızdan ya da sevdiklerinizden yardım isteyeceğinizi, birden kendinizi bir sıkıntının içinde bulacağınızı ve yakınınızda bulunan başka biriyle bu sıkıntıdan kurtulmaya çalışacağınızı gösterir.

Rüyada Ölü Görüp Ağlamak

Rüya esnasında bir ölüye sesli bir şekilde ağlamak kişinin neşeleneceğine, olumlu gelişmeler yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Ölü ile Konuşmak

Uzun zamandır içinde bulunulan sıkıntıdan kurtulunacağına, huzurun ve mutluluğun geri geleceğine işarettir. Verimin artacağına, hayırlı kazanca ve şifaya alamet eder. Rüyayı gören kişinin bir zamanlar hayalini kurduğu ancak sonradan vazgeçtiği bir şeyin gerçekleşeceğine delalettir.

Rüyada Ölü ile Sarılmak

Rüyada ölü ile sarılmak, rüyada ölü görmek gibi bolluk ve berekete, hayırlı kazanç, rızk, güç, uzun ömre işaret eder. Başka bir yorumda ise rüyasında ölü ile sarılan kişinin uzun zamandır uğraştığı bir işten eli boş döneceğine, çabalarının başarısızlıkla sonuçlanacağına delalettir.

Rüyada Ölü Kefenlemek

Kişinin yakın zamanda rüyada kefenlediği kişi ile ilgili hayırlı bir iş yapacağına delalet eder. Bu kişi için kuran okutacağına, hayrat yaptıracağına, mevlit okutacağına alamet eder

Rüyada Ölmüş Lider Görmek

Rüyada ölmüş bir devlet adamı görmek her türlü borcun derdin bitip gideceğine işaret eder. Yeni bir kazanç kapısının açılacağını, hayırlı paralar kazanılacağını gösterir.

Rüyada Ölü Öpmek

Rüyada ölmüş birini öpmek, rüyada ölmüş birine sarılmak gibi berekete, bolluğa, refaha delalettir. Rüya sahibinin uzun zamandır içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulacağını, hayallerinin kısa sürede gerçekleşeceğini ve yeniliklerle dolu bir hayata atılacağını gösterir.

Rüyada Ölü Saklamak

Rüyada ölü saklamak, eğer herkesten gizli olarak yaptığınız şeyler varsa bunlar hakkında başarıya ulaşacağınıza, herkesi şaşırtacağınıza alamet eder. Başka bir yorumda ise rüyada ölü saklamanın sizi mağdur eden kişiler veya malınıza göz koyanlar var ise, size ait olanı iade edeceklerini söyler.

Rüyada Ölü Taşımak

Geçmişinizle olan bağlantının kopmadığına ve kopmayacağına delalet eder. Rüya sahibinin hala eski kafayla hareket ettiğini, kendini yenileyemediğini gösterir. Bu sebeple de iş hayatında başarısızlıklar yaşayacağını bildirir. Gençler için unutamadıkları bir aşka, evli bireylerin ise partnerlerinin kendilerine kötü davranacağını işaret eder.

Rüyada Ölü Uyanması

Umudunuzu kaybettiğiniz herhangi bir şeyle ilgili yeniden umudunuzun yeşereceğini ifade eder. Kurulan hayallerin hayırlısı ile gerçekleşeceğine de işarettir.


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