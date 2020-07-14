Rüyada ölü görmek ne demek, ne anlama gelir?

Halk arasında rüyada ölü görmek ile ilgili ölünün diri getirdiği söylenir. Rüya yorumcularına göre rüyada ölü görmek iyiye veya kötüye yorulabilir. Kişinin rüyasında ölüyle yaptığı eylem önemlidir.
Rüyada ölü bir kimseyi görmek genelde hayırlı olarak tabir edilir. Kişinin sosyal ve akademik hayatında olumlu gelişmeler yaşayabileceği anlamına gelir. Güç, rızk sahibi olunacağına işarettir. Aynı zamanda psikolojik olarak ölü kimseyi özlediğiniz için görmeniz de mümkündür.
Uzun zamandır olumsuzluk içerisinde olunan negatif durumlardan kurtulup refaha erişeceğinizi işaret eder. Gelecek için planlanan şeylerin olumlu gelişeceğini gösterir. Ölü kişi aslında ölmediğini söylerse bu, ölü kimsenin şehitlik mertebesine ulaştığı şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı bekar biri görürse yakın zamanda aşık olacağını veya maceralara atılacağını gösterir.
Rüyayı gören kişinin şansının yaver gideceğine, kısmetinin açılacağına işaret eder. Zor ve sıkıntılı dönemlerin geçeceği, rahat zamanların geleceğini gösterir.
Rüya sahibinin düzeltmesi gereken davranışlarının olduğunu, hata yaptığını gösterir. Başka bir yorumda ise rüyayı gören kişinin hidayete ereceğini işaret eder. Bir başka yorumda ise birinin hidayete ermesinde kişinin yardımının dokunacağı, kişinin mal varlığının artacağı söylenir.
Bir süredir üzerine düşünülen, hayal kurulan bir şeyin gerçekleşeceğine, veya olumlu bir gelişme yaşanacağına, elde edilen olumluluğun da uzun süreceğini işaret eder.
Genellikle özlem duyulan birine kavuşulacağı anlamına gelir. Uzun zaman boyunca çekilen hasretin son bulacağına, hasret duyulan şeye kısa sürede ulaşılacağına işaret eder.
Rüyayı gören kişinin akademik veya iş hayatında yolunda gitmeyen şeylerin yoluna gireceğini gösterir. Rüyada asker tüfeği görmek ise genel olarak hayatta ters giden şeylerin düzeleceğine işaret eder.
Rüyada ölü biriyle sarılmak, olumsuz olayların yaşanacağına, hastalıklar ile karşılaşılacağına, kişinin hayırsız hayaller peşinde koştuğuna, bereketsizliğe işaret eder. Rüyada ölü bir kimseyle sarıldığını gören kişi kendine dikkat etmeli, temkinli davranmalıdır.
Genel anlamda olumlu bir manası yoktur. Kişinin psikolojik çöküşler, karışıklıklar yaşayacağı anlamına gelir. Kişinin agresif dönemlerden geçeceğine, tutarsız davranışlar sergileyeceğine ve yanılgılara düşeceğini işaret eder. Başka bir yorumda ise kişinin hayatında bulunan olumsuz birinin kişinin hayatından kısa zamanda çıkacağına işarettir.
Rüyada ölen birinin çenesini bağlamak, kişinin işlediği günahlardan pişmanlık duyup tövbe edeceğine, hatalarından döneceğine işaret eder. Kişinin sorumluluk bilincine sahip, hal ve davranışları yerinde bir birey olduğunu gösterir. Kişinin doğru kararlar alacağını, büyük sıkıntılarla uğraşmayacağını ifade eder.
Rüyada ölü gömüyor olmak hiç de hayırlı sayılmaz. Bu rüya kişinin kazancında sarsılmalar olabileceğine, hayatında engellerle karşılaşacağına, sağlık durumunun değişeceğine işaret eder. Aynı zamanda kişiye yakın zamanda miras kalacağını gösterir.
Rüyada ölü eti yemek, görmek ya da kesmek yakın zamanda bir sebepten dolayı akrabalarınızdan ya da sevdiklerinizden yardım isteyeceğinizi, birden kendinizi bir sıkıntının içinde bulacağınızı ve yakınınızda bulunan başka biriyle bu sıkıntıdan kurtulmaya çalışacağınızı gösterir.
Rüya esnasında bir ölüye sesli bir şekilde ağlamak kişinin neşeleneceğine, olumlu gelişmeler yaşayacağına delalet eder.
Uzun zamandır içinde bulunulan sıkıntıdan kurtulunacağına, huzurun ve mutluluğun geri geleceğine işarettir. Verimin artacağına, hayırlı kazanca ve şifaya alamet eder. Rüyayı gören kişinin bir zamanlar hayalini kurduğu ancak sonradan vazgeçtiği bir şeyin gerçekleşeceğine delalettir.
Rüyada ölü ile sarılmak, rüyada ölü görmek gibi bolluk ve berekete, hayırlı kazanç, rızk, güç, uzun ömre işaret eder. Başka bir yorumda ise rüyasında ölü ile sarılan kişinin uzun zamandır uğraştığı bir işten eli boş döneceğine, çabalarının başarısızlıkla sonuçlanacağına delalettir.
Kişinin yakın zamanda rüyada kefenlediği kişi ile ilgili hayırlı bir iş yapacağına delalet eder. Bu kişi için kuran okutacağına, hayrat yaptıracağına, mevlit okutacağına alamet eder
Rüyada ölmüş bir devlet adamı görmek her türlü borcun derdin bitip gideceğine işaret eder. Yeni bir kazanç kapısının açılacağını, hayırlı paralar kazanılacağını gösterir.
Rüyada ölmüş birini öpmek, rüyada ölmüş birine sarılmak gibi berekete, bolluğa, refaha delalettir. Rüya sahibinin uzun zamandır içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulacağını, hayallerinin kısa sürede gerçekleşeceğini ve yeniliklerle dolu bir hayata atılacağını gösterir.
Rüyada ölü saklamak, eğer herkesten gizli olarak yaptığınız şeyler varsa bunlar hakkında başarıya ulaşacağınıza, herkesi şaşırtacağınıza alamet eder. Başka bir yorumda ise rüyada ölü saklamanın sizi mağdur eden kişiler veya malınıza göz koyanlar var ise, size ait olanı iade edeceklerini söyler.
Geçmişinizle olan bağlantının kopmadığına ve kopmayacağına delalet eder. Rüya sahibinin hala eski kafayla hareket ettiğini, kendini yenileyemediğini gösterir. Bu sebeple de iş hayatında başarısızlıklar yaşayacağını bildirir. Gençler için unutamadıkları bir aşka, evli bireylerin ise partnerlerinin kendilerine kötü davranacağını işaret eder.
Umudunuzu kaybettiğiniz herhangi bir şeyle ilgili yeniden umudunuzun yeşereceğini ifade eder. Kurulan hayallerin hayırlısı ile gerçekleşeceğine de işarettir.
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