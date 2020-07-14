Rüyada ölü görmek ne demek, ne anlama gelir?

Halk arasında rüyada ölü görmek ile ilgili ölünün diri getirdiği söylenir. Rüya yorumcularına göre rüyada ölü görmek iyiye veya kötüye yorulabilir. Kişinin rüyasında ölüyle yaptığı eylem önemlidir.

Rüyada Ölü Görmek

Rüyada ölü bir kimseyi görmek genelde hayırlı olarak tabir edilir. Kişinin sosyal ve akademik hayatında olumlu gelişmeler yaşayabileceği anlamına gelir. Güç, rızk sahibi olunacağına işarettir. Aynı zamanda psikolojik olarak ölü kimseyi özlediğiniz için görmeniz de mümkündür.

Rüyada Ölü Biriyle Konuşmak

Uzun zamandır olumsuzluk içerisinde olunan negatif durumlardan kurtulup refaha erişeceğinizi işaret eder. Gelecek için planlanan şeylerin olumlu gelişeceğini gösterir. Ölü kişi aslında ölmediğini söylerse bu, ölü kimsenin şehitlik mertebesine ulaştığı şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı bekar biri görürse yakın zamanda aşık olacağını veya maceralara atılacağını gösterir.

Rüyada Ölü Bebek Görmek

Rüyayı gören kişinin şansının yaver gideceğine, kısmetinin açılacağına işaret eder. Zor ve sıkıntılı dönemlerin geçeceği, rahat zamanların geleceğini gösterir.

Rüyada Ölü Yıkamak

Rüya sahibinin düzeltmesi gereken davranışlarının olduğunu, hata yaptığını gösterir. Başka bir yorumda ise rüyayı gören kişinin hidayete ereceğini işaret eder. Bir başka yorumda ise birinin hidayete ermesinde kişinin yardımının dokunacağı, kişinin mal varlığının artacağı söylenir.