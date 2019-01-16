Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir, neye işaret eder? (Rüya tabirleri)

Rüya tabircileri tarafından çoğunlukla olumlu olarak yorumlanan rüyada ölmüş birini görmek, gören kişiyi derinden etkileyen ve anlamına meraklandıran rüyalardan biridir. Rüyada gördüğümüz kişinin tanıdık ve yakında kaybettiğimiz birisi olması durumunda daha çok etkileniriz. Peki rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Bu rüyanın farklı tabirleri, rüyayı gören kişiye, rüyada görülen kişinin kim olduğu ve ölmüş birinin durumuna göre değişir. Bu durumda rüyada ölmüş birini hasta görmek, ölmüş birini görmek ve ağlamak, ölmüş birini canlı, diri, sağ, mutlu, üzgün, ağlarken, gülerken, yatakta, hastanede, hasta, tabutta, hamile görmek gibi bu rüya ile ilgili olan rüyaların tabirlerini haberimizde bulabilirsiniz. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada ölmüş birini görmek sizi mutlu edecek bir habere işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında yaşanacak ve hem kendisini hem etrafındaki insanları çok mutlu edecek olaylar ve gelişmeler sayesinde çok sevinmesine delalet edilir. Aynı zamanda, iş hayatında yeni girilen çalışmalarda çok büyük kazanç elde etmeye ve çok sevinmeye işaret edilir.

Bunların dışında rüyada gördüğünüz ölmüş kişiyi size durumunu şikayet ediyorsa durumu ile sıkıntısı olduğu ve bu yüzden duaya ihtiyacı olduğu anlaşılmalıdır. Bunla birlikte ölmüş kişinin var ise borçları kapatılmalı ve helallik istenmelidir. Rüyada Ölmüş Anneyi Görmek Rüyada ölmüş anneyi görmek, ölen kişinin yani rüya sahibinin annesinin mezarını ziyaret edip, onun ruhu için dua okuması ve hayır yapması gerektiği anlamına gelir. Çünkü bu tarz rüyalar genelde ölen kişinin ruhunun hayır beklediği şeklinde tabir edilir. Bu rüya bir diğer yandan rüyayı gören kişinin yaşadığı bu büyük acının kendisi üzerinde yarattığı kötü etkiyi hala üzerinden atamadığına ve annesinin yokluğuna alışamadığına rivayet edilir. Rüyada Ölmüş Anneanne Görmek Rüyada ölmüş anneanne görmek, yakında alacağınız güzel bir haberin müjdesidir. Bu rüyayı gören kişiye hiç ummadığı yerlerden yardımlar ulaşır ve üst üste nimetler elde eder. Ölmüş anneanneyi güler yüzle görmek uzun ömre, ferah içinde geçecek bir hayata ve mutluluğa işarettir. Böyle bir rüya dünyevi tüm sıkıntılardan kurtulup feraha erme anlamlarına gelmektedir. Ölmüş anneannesini kızgın veya üzgün gören kimse davranışlarına dikkat etmelidir. Çünkü bu rüya gören kişinin yaptığı hatalara yönelik bir uyarı mahiyetindedir. Rüyada ölmüş anneannesinin kendisine bir haber verdiğini görmek, o haberin gerçekleşmesine veya yakında mutlu bir havadis almaya yorumlanır.

Rüyada Ölmüş Babayı Görmek Rüyada ölmüş babayı görmek, rüyayı gören kişinin, babasından aldığı ve kendisine ayrı bir kişilik katan davranışlara ve özelliklere çok iyi bir şekilde sahip çıktığına delalet edilir. Aynı zamanda, rüya sahibinin, babasının ruhunun sevinmesi için babası adına hayır yemeği vermesi gerektiğine ya da yine babası adına sadaka vermesi gerektiğine alamet edilir. Rüyada Ölmüş Dedesini Görmek Rüyada ölmüş dedesini görmek, rüya sahibinin büyüklerine karşı saygıda kusur etmediği ve bu yüzden sürekli takdir edildiği şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi, büyüklerine olan saygısı konusunda özenli davranacaktır. Bu durum ona övgüler gelmesine vesile olacak ve bu övgüler rüya sahibinde manevi bir huzur yaratacaktır. Rüyada Ölmüş Babaanne Görmek Rüyada ölmüş babaanne görmek, rüya sahibinin babaannesinin gerçek hayatta vefat etmiş olması durumunda; kişinin onlara duyduğu özlemi veya onlara karşı yaptığı bir yanlıştan ötürü vicdan azabı çektiğine işaret eder. Kişi, hayatta olduğu vakitte babaannesini ihmal etmiş ve onunla görüşmemiş olmasından dolayı üzüntü duyar hale gelecektir. Veya hayattayken onunla yeterince ilgilenen ve ona layık bir torun olan rüya sahibi, babaannesini kaybetmesinin hüznünü yaşamaya devam edecektir.

Rüyada Ölmüş Eşini Görmek Rüyada ölmüş eşini görmek, bilinçaltı bir rüya olarak yorumlanabilir ya da ölmüş eşinizin sizden dua beklediğine rivayet edilir. Bazen yakın zamanda alınacak çok sevindirici haber olarak yorulmasına rağmen bazen de kıymetli bir hediye alınacağına delalet eder. Aynı zamanda rüyada ölmüş eşini görmek hane içinde yaşanan anlaşmazlıkların, sıkıntıların son bulacağına, akrabalar ile bağların daha da kuvvetleneceğine işaret eder. Rüyada Ölmüş Karısını Görmek Rüyada ölmüş karısını görmek, kişinin içinde yaşadığı özlemleri, hasreti temsil eder. Rüyada ölmüş karısının iyi halde olduğunu görmek, karısının ahiretteki halinin iyi olduğuna ancak hayatta olan yakınlarından bol bol dua beklediğine delalet eder. Kişinin ölmüş karısıyla kendini konuşurken görmesi ise ummadığı bir zamanda alacağı mutlu bir haber ile sevinecek demektir. Rüyada Ölmüş Kocasını Görmek Rüyada ölmüş kocasını gören kişi, mutlu olacağınız bazı haberler alacağınıza, şansınızın artacağına aynı zamanda ölmüşlerinizi unutmamanız gerektiğine ve sizlerden dua beklediklerine delalet eder. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada ölmüş kocayı canlı halde görmek, hayatta olduğu sürece daha huzurlu ve mutlu olacağına, bereketinin artacağına, kazanılacak mala ve mülke işaret eder. Genel olarak rüyada görülen ölmüş kişiler, gelecek olan misafiri de simgelemektedir. Kişilerin bilinçaltını da yansıtan bu rüyalar, yakın ölmüşlerimizin yaşayan yakınlarından dua ve kabir ziyareti de beklediğine de yorumlanmaktadır.

Rüyada Ölmüş Akraba Görmek Rüyada ölmüş akraba görmek, kimi zaman sevdiğiniz birinden alınacak güzel habere, kimi zaman ise istenmeyen durumların yaklaştığının habercisidir. Kaybettiğiniz akrabanız sevdiğiniz bir kişi ise, mutlu olmanızı sağlayacak gelişmelere, sevmediğiniz bir akrabanız ise mutsuz olmanızı sağlayacak gelişmelere işaret etmektedir. Aynı zamanda bazı rüya tabircileri rüyada görülen ölmüş akrabayı, maddi sıkıntıların geride kalacağına, borçlardan kurtulmaya ve düzlüğe çıkarak daha bereketli ve sıkıntısız bir hayat geçirileceğine de yorumlamaktadırlar. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ HASTA GÖRMEK Rüyada ölmüş birini hasta olarak görmek, sağlık sorunlarınız varsa iyileşmeye ve sağlık sıhhatin yerinde olmasına yorumlanır. Birtakım endişeler de ortadan kalkar. Eğer aile içerisinden bir süredir hasta olan biri varsa, hayırlı haberler gelebilir, bu kişinin iyileştiğini öğrenebilir, ziyarete gidebilirsiniz. Rüyada ölen birinin hastalandığını görmek, bazı yorumcular tarafından zor günleri geride bırakmaya ve rahata erişmeye yorumlanır. Eğer bir süredir kafanızı taktığınız birtakım dertler varsa ilerleye günlerde sıkıntılarınız azalabilir, daha rahat bir hayat sürebilirsiniz.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ GÖRMEK VE AĞLAMAK Rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak, sizin için son derece kalp kırıcı olayların meydana geleceğine işaret eder. Bu rüya tabiri doğrultusunda hem aile hem de duygusal yaşantınızda duygusal açıdan büyük sorunlar yaşayacaksınızdır. Bir diğer anlam doğrultusunda rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak tabirince, hayatınızdaki insanların sizi hayal kırıklığına uğratacakları da söylenebilir. Bahsi geçen bu insanlara karşı olan tavrınız yüzünden arkadaşlarınızdan ve size değer veren insanlardan uzaklaşacaksınızdır. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ YATAKTA GÖRMEK İlerleyen günlerde aileden birini ziyaret etmek ve hal hatır sormak anlamına gelir. Aile büyüklerinden birini ziyaret edebilirsiniz, bu kişi bir süredir sizin yolunuzu gözleyen biri olabilir. Bu kişi ile vakit geçirip onun gönlünü alabilirsiniz. Aile içinde hasta biri varsa ona da hasta ziyaretine gitmeniz gerekebilir. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ SAĞ GÖRMEK Rüyada ölmüş birini sağ görmek sabırlı olmaya, uzun yıllar sağlıklı ve güzel bir hayata ve şansın yaver gitmesine, yüzün gülmesine delalet eder. Rüyada ölmüş birini hayatta sevmemek ise ahiret hayatında hazırlıksız gitmeye ve günahların bedelini ödemeye, göz yaşı dökmeye yorulur.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ CANLI GÖRMEK Rüyada ölmüş birini canlı görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında çok güzel ve hayırlı olaylar ile karşılaşacağına, sıkıntılarının son bulacağına, işlerinin yoluna gireceğine ve üzüntü duyduğu şeylerin düzeleceğine rivayet eder. Aynı zamanda, rüyada ölmüş kişinin, rüyayı gören kişi tarafından tebessüm ederken görülmesi beri zamandan beklenen bir yerden hayırlı bir haber alınacağına tabir eder. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ AĞLARKEN GÖRMEK Rüyada ölmüş birinin ağlarken görülmesi, ölü kişinin rüya sahibinin tanıdığı biri olması durumunda o kişinin rahat edemediği anlamına gelmektedir. Rüyada ölmüş birinin ağlamasını görmek, rüya sahibi kişiyi mutsuz etse de aslında güzel bir olayın kendisini beklediğini gösterir. Rüya sahibi kişi, başka bir kişiye karşı sorumluluğunu yerine getirecek ve hakkında kötü düşünceleri kaldıracaktır. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ CANLI GÖRMEK VE ELİNİ ÖPMEK Rüya sahibinin insanlar arasında pek sıcak davranamayan, konuşmakta güçlük çeken biri olduğuna, biri ile konuşurken yüzünün kızardığına ve kekelemeye başladığına ancak yakın bir zaman önce bu durumdan kurtulduğuna ve şimdi insanlar ile çok rahat bir şekilde konuştuğuna, insanlar arasında rahatça hareket ettiğine ve artık çok mutlu olduğuna işaret eder.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ GÜLERKEN GÖRMEK Rüyada birini gülümserken görmek, sizi endişelendiren her ne varsa bundan kurtulmaya ve rahat bir nefes almaya yorumlanır. Üzerinizden çok büyük bir yük kalkabilir ve bir hayli enerjik hissedebilirsiniz. Kendinize güveniniz artacak ve tek başına da bir şeyleri çözecek, sorunları kolay bir şekilde aşabileceksiniz. Rüyada gülen birini görmek, aynı zamanda yakın çevrenizden takdir görmek ve kararlarınızın onay alması anlamına gelir. Başkaları sizin seçimlerinize saygı gösterebilirler. Hatta sizin aldığınız önemli bazı kararlar sevinç ve mutluluk ile karşılanabilir. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ YAŞIYOR GÖRMEK Rüyada ölmüş birini yaşıyor görmek, hayata her zaman sevinçle bakan biri olunduğuna, geçmişi arkada bırakmaya yorulmaktadır. Rüyada ölmüş birini görmek, ona olan özlemi ve çeşitli duyguları ifade etmektedir. Rüyada ölmüş eşi yaşıyor görmek, zor zamanlardan geçmeye yorumlanmaktadır. Bu rüya diğer yandan, rüya sahibinin umut beslediği bir konuda beklediği sonucu alacağını anlatmaktadır. Rüyada ölmüş birini hasta görmek, ölmüş kişinin borcu bulunduğuna ve ödenmediğine işarettir. Rüyada ölmüş birini yaşıyor ve çok dinç görmek, o kişinin bulunduğu yerde rahat olduğunu anlatmaktadır.

RÜYADA ÖLMÜŞ ÜNLÜ BİRİNİ GÖRMEK Rüyada ünlü birini ölmüş görmek, yapılmak istenen şeyler için çok büyük emekler sarf edileceğine ve çok büyük miktarda para kaybedileceğine buna rağmen işlerin ve planların pek yolunda gitmeyeceğine ve neredeyse çalışmaları durdurmak zorunda kalınacağına işaret eder. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ TABUTTA GÖRMEK Rüyada ölmüş birini tabutta görmek tabutta görülen kişinin cinsiyetine göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Eğer kişi ölmüş bir kadını tabutta gördüyse rüya sahibinin hayatından bazı şeylerin eksileceğine delalettir. Kişinin hayatında eksilen şeylerden dolayı yaşam standardının düşeceği ve maddi zorluklar çekeceği ifade edilir. Kişinin tabutta gördüğü kişi erkekse kişinin sağlığında, maddi imkanlarında, huzurunda büyük bir düşüş yaşayacağı ve kişinin büyük zorluklar çekeceği şeklinde yorumlanır. Bazı yorumlarda rüyada ölmüş birini tabutta görmek içinde uzun süredir sakladığı sırları çevresindeki kişilerle paylaşarak büyük bir rahatlığa erişeceği ve kişinin kendini çok daha iyi hissedeceği şeklinde ifade edilir. Böylece kişinin çok huzurlu olacağı belirtilir.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ HASTANEDE GÖRMEK Rüyada ölmüş birini hastanede görmek, ölmüş olan kişinin rüya sahibinden dua beklemesi olarak yorumlanır. Kimi yorumlara göre de rüyayı gören kişinin ibadetlerini aksatması anlamına da gelir. Rüyayı gören kişinin kendi hayatını sorgulaması ve eksiklerini fark etmesi gerekir. Öte yandan rüyada ölmüş ama hastanede görülen kişinin ahirette iyi ve huzurlu bir konumda olduğu da tabir edilir. Rüyayı gören kişinin bir açıdan da fazla yalnız ve amaçsız olduğunu da yorumlayabiliriz. Rüyayı gören kişinin çevresine karşı daha duyarlı ve hayata daha faydalı işler yapması gerektiğini de ifade edebiliriz. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin geçmiş zamandan kalan borçları nedeniyle maddi sıkıntı yaşayacağı ve çektiği sıkıntılardan sonra refaha ereceği anlamı da taşımaktadır. GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE ÖLMÜŞ BİRİNİ GÖRMEK TABİRİ RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ GENÇ GÖRMEK Rüyada ölmüş birini genç görmek, rüya sahibi ölmüş kimseyi tanıyorsa, bu kimsenin ahiret hayatının iyi olduğuna, kişinin dünyadayken de birçok hayırlı iş yaptığına ve adından hayırla bahsedildiğine yorumlanır. Rüyada ölmüş kimseyi genç görmek, bazı alimlere göre de rüya sahibinin yaptığı güzel ve hayırlı işlere, kişinin doğru yolda olduğuna yorumlanır.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ HAMİLE GÖRMEK Rüyada ölmüş birini hamile görmek, ölmüş kişinin rüya sahibinden dua beklediği anlamına gelmektedir. Rüyada ölmüş birini hamile olarak görmek, kişinin umudunu kestiği bir işten olumlu cevap almasına yorumlanmaktadır. Ölmüş birini hamile görmek, rüya sahibinin stres yaşadığını ve huzursuz olduğunu anlatmaktadır. Rüyada ölmüş birini hamile görmek, yattığı yerde rahat olmadığına ve dua beklediğine yorumlanmaktadır. Rüyada ölmüş birini hamile olarak görmek, o kişinin zamanında bebek istediği anlamına gelmektedir. Rüyada görülen kişi çok gençken ve hamile iken ölmüşse onu hamile görmek, bazen o kişinin düşünüldüğü anlamına gelmektedir. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ GÖRMEK VE KONUŞMAK Rüyada ölmüş birini görmek ve konuşmak olumlu konuşulduğu sürece hayırlıdır. Eğer ölüler kendisine müjdeli haberlerle gelmişse rüya sahibinin Allah tarafından sevilen bir kimse olduğuna işarettir. Bunun tersine ölülerin kendisine surat asıp kötü sözler söylemeleri, Allah katında halinin kötü olduğuna işarettir. Bu rüya diğer yandan, ölen kimsenin sözlerinde ölmediğini söylemesi halinde eriştiği şehadet makamına işaret eder. Zira bilhassa Allah tarafından Kuranı Kerim’de şehitlerin diri olduğu buyrulmuştur. Ölüyü süslü kıyafetler ve mücevherler içerisinde görmek de aynı şekilde tabir edilir.

Ölü, rüyayı görenle gülerek konuşuyorsa vefatından sonra affedildiğine işaret eder. Eğer rüyada görülen ölü, ‘Sen şu vakitte öleceksin’ derse bu doğrudur. Çünkü o, hiçbir şekilde yalan söylenemeyen ahiret aleminde olduğu için sözleri doğrudur. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ UYURKEN GÖRMEK Rüyada ölü birisini uyurken görmek, rüyayı gören kişinin bekar olması durumunda ilerleyen zamanlar da dönecek olan şansa, kazanca delalet etmektedir. Kişi bu rüya ile birlikte yakın zaman da evleneceği adamı veya kadını bulacak, evleneceği insanın da zengin olması, şansı ile birlikte gelecek olan diğer bir durum olacaktır. Rüyada ölü birisini uyurken görmek, rüyayı gören kişi eğer kadın ise hayatı boyunca mutlu olacağı bir erkeğe; rüyayı gören kişi erkek ise eğer hayatı boyunca mutlu olacağı bir kadına delalet eder. Kişi sosyal hayatında daha etkin birisi olacak ve insanlar ile daha yakın ilişkiler kuracaktır. Rüyada ölüyü uyurken görmek evlilik çağında bir kadının rüyasıysa, kişilikli, maneviyat odaklı bir yaşam süren ve ortak bir tanıdık aracılığıyla tanıştığı yakışıklı bir adamla yuva kuracağına yorumlanır.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ MUTLU GÖRMEK Rüyada ölmüş birinin mutlu olduğunu görmek kaygılarınızı boşa çıkaracak gelişmelere ve mutsuz olmaya, elde edeceği başarı ve güç sayesinde etrafındaki herkesi kendine hayran bırakmaya delalettir. Bekar erkek için bu rüya kötü günler geçireceğine ve korkularının artacağına, kendi işinin uzmanı olmaya ve emeklerinin karşılığını almaya rivayet eder. Rüyayı kadın görmüşse neşeli bir karaktere sahip olmaya, dinç bir hayat sürdüreceğine delalet eder. RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ CANLI GÖRMEK VE YIKAMAK Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve yıkamak kazanca haram karıştıracağına ve hayrını görmeyeceğine, yakın bir arkadaşının zarar verme çabalarına fakat bu çabaların boşa gideceğine alamet olur. Rüyayı erkek görmüşse kendini uzun süre insanlardan uzak tutmaya tekabül eder. Rüyada ölmüş birine banyo yaptırmak işinde büyük başarı elde etmesine ve ciddi miktarda para ve mal kazanmaya, evli kimse için haneye katılacak yeni bir üyeye tekabül etmektedir. Bekar erkek için bu rüya huzur ve mutluluk içinde hayat yaşayacağına, sakin ve sabırlı bir insan olmaya ve kötülüklerden uzak yaşamaya tekabül eder. Farklı bir açıdan bu rüya nitelik ve kabiliyet gerektiren önemli işler yapacağına, kafasını dağıtacağına ailesinden uzak bir yere gideceğine tekabül eder.