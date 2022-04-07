Rüyada ölüler görmek ne anlama gelir? Rüyada mezarlıkta, ölülerin namaz kıldığını görmek ne demek?

Görülen duruma tezat bir yoruma sahip olan rüyalardan biri de rüyada ölüler görmektir. Çünkü genlliklike rüyada ölüler görmek olumlu olarak yorumlanır. Tabii söz konusu ölülerin durumu, yaptıkları veya rüyayı gören kişinin ölülerle olan etkileşimine göre yorum değişebilmektedir.

RÜYADA ÖLÜLER GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada ölüler görmek genellikle hayırla yorumlanır. Bu rüya, sahibini korkutsa bile anlamı çok daha farklıdır. Ölüler diri getirir şeklinde yorumlanan rüyada ölüler görmek, sevdiğiniz kişilerin geleceğine işaret olarak sayılır. Rüyada ölüler görmek, aynı zamanda eski dostlarla güzel anıların yad edileceği anlamına da gelir. Rüyada ölüler görmek, aynı zaman da aile içi yaşanacak hoş sohbetlere, sevdikleriniz insanlarla bir araya gelmeye, yapılacak ziyaretlere işaret eder. Bu rüya bazen de sizden dua bekleyen yakınlarınıza, borçlu kimselere delalet eder.

Bazı rüya tabircileri rüyada ölüler görmenin manevi inancı yüksek kudret sahibi kimselere, ilime ve ihsana yönelmeye, inançlarını vakıf ve mutlak kılmaya iaret ettiğini söylerler. Bu rüyayı gören kişi hayatı sadece olumlu ve güzel yönleriyle görerek yapılan her güzellikten kendisine pay çıkartır.

Rüyada Ölüler ile Konuşmak

Rüyayı gören kişinin borçlarından ve hastalıklarından kurtularak hafifleyeceği, rahatlayacağı, şifa bulacağı, düze çıkacağı ve huzuru yakalamayı başaracağı anlamına gelir. Rüya sahibinin çektiği zahmetin ve ağır çilenin son bulacağına kişinin artık kendini çok iyi hissedeceğine yorulur.

Rüyada Ölülerin Dirildiğini Görmek

Rüyayı gören kişinin hayatının olumlu yönde ilerlemeye başlayacağına, yaşamının yoluna gireceğine, işlerinin açılacağına, kazancının çoğalacağına ve durma noktasına gelen ticaretinin de bir anda hızlanacağına alamet eder. Geniş rızık elde etmek şeklinde kabul edilir.

Rüyada Ölülerle Uğraşmak

Rüyasında ölülerle uğraştığını gören kişinin emeklerinin ve çabalarının boşa gitmeyeceğine, rüya sahibinin umut bağladığı işlerden yana kar edeceğine, alacağı başarıların tatmin ve memnun olmasına yeteceğine işaret eder.

Rüyada Ölülerin Mezardan Çıktığını Görmek

Rüyayı gören kişinin sermaye koyduğu fakat kendisine hayır getirmeyen ve bu nedenle de gözden çıkararak rafa kaldırdığı işlerin hayırlı şekilde ilerlemeye başlayacağına ve rüya sahibinin bu iş ile ilgili olarak yeniden heyecanlanmaya başlayacağına delalet eder.

Rüyada Ölülerin Namaz Kıldığını Görmek

Rüyayı gören kişinin çevresindeki dini bütün, iman ve merhamet sahibi, Allah korkusu taşıyan, harama el uzatmayan, nefsine yenilmeyen, makbul olmayan hiçbir işe kalkışmayan, dürüst ve hayırlı kimselerin olduğuna tabir edilir. Bu insanların rüya sahibine de iyilikleri dokunacağına yorulurken bir diğer yandan da ölülerin namaz kıldığını görmek, o kişilerin alim kimselerden olduklarına tabir edilir.

Rüyada Mezarlıkta Ölüler Görmek

Evinizde bolluk ve berekete, tüm aile fertlerinin bir sofranın etrafında toplanmasına ve küslerin barışmasına vesile olmaya yorumlanır. Dargınlıklar son bulur ve tüm aile yeniden bir araya gelir. Eğer hasta yakınlarınız varsa hayırlı haberler alınır. Rüyada ölülerin mezardan çıktığını görmek, daha huzurlu ve sakin bir hayat sürmeye, kendi sorunlarını çözmeye yorumlanır.

Rüyada Ölüler Görmek Dini Yorumu

İslami rüya tabirlerine göre, hastalık ve borçlarından kurtulmaya, rahat bir nefes lamaya yorumlanır. Çekilen dert ve keder geride kalır, zor günler aşılır. Sizi seven ve değer veren kimler olduğu anlaşılır. Hane içerisinden de hayırlı haberler gelebilir, mutluluklarınızı paylaşarak daha da mutlu olabilirsiniz.



