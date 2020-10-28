Rüyada otobüs görmek, birçok manaya gelebilir. Rüya tabircileri, rüyada yer alan diğer ayrıntıları da göz önüne alarak rüyayı yorumlar. Rüyada otobüs görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu içerikte sizler için derledik. Keyifli okumalar. Rüyada Otobüs Görmek Rüyada otobüs görmek, rüya sahibinin büyük işler başararak ailesini gururlandıracağı şeklinde yorumlanır. Eğer rüyada görülen otobüs, bir insan gibi konuşuyorsa bu rüya, kişinin içine dert ettiği bir konuda annesine ya da babasına açılacağına delalet eder. Rüyada otobüs görürken otobüsün içinde bulunmak ise rüya sahibinin dayanışma içerisinde sürdüreceği bir beraberliğe başlayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyasında otobüs gören, bu otobüse bindiği an ağlamaya başlayan birinin, çok sevdiği biri ile arasının bozulacağı düşünülür. Rüyada görülen otobüsün şoförü durmaksızın konuşuyorsa bu rüya net bir biçimde rüya sahibinin iş konusunda haber beklediği bir yerden olumlu dönüş alacağına delalet eder. Rüyada Otobüs Sürdüğünü Görmek Rüyada otobüs sürdüğünü görmek, rüya sahibinin kararsızlığa düştüğü bir konuda yardım isteyeceğine yorulur. Rüyada sürülen otobüs devasa bir yapıdaysa bu rüya, kişinin ailesi ile arasının düzeleceğine, bolluk ve bereket içerisinde huzurlu günler yaşayacağına delalet eder. Otobüs tam aksine ufacık bir boyuttaysa bu rüya, kişinin göğüs germesi gereken zorluklara güç yetiremeyeceği manasına gelir. Rüyasında ailesinden birileri ile otobüs sürdüğünü gören rüya sahibinin bu rüyası, tez zamanda bir gayrimenkul satın alacağına delalet eder. Rüyada süratli bir şekilde otobüs sürmek ise kişinin çok yakın olduğu birini kaybedeceğine yorulur. Rüyada otobüs sürerken birine çarpmak ve bu kişinin yaralanması ise rüya sahibinin yapması gereken bir şeyi yapmayı unutacağı manasına gelir.

Rüyada Pembe Renkli Otobüs Görmek Rüyada pembe renkli otobüs görmek, gelecek güzel günleri müjdeler. Otobüs toz pembe bir renkteyse, kişinin lüks bir hayat yaşayacağı şeklinde yorum yapılır. Tam aksine otobüs koyu tonlarda bir pembe renkse, rüya sahibinin yeni bir kısmet bulacağı ya da evine birçok eşya alacağı biçiminde yorumlanır. Rüyada görülen pembe renkli otobüsün içerisinde bir sürü çocuk yolcu varsa ve hepsi de huzurlu bir haldeyse bu rüya, kişinin omzundaki bazı manevi yüklerin azalacağına delalet eder. Otobüsün frenleri tutmuyorsa bu rüya genel anlamda rüya sahibinin dönüşü imkansız olan bir pot kıracağına işaret eder. Pembe otobüs içerisinde evcil hayvanlar görmek, rüya sahibinin bir konuda çıkmaza gireceği manasına gelir. Rüyada Kırmızı Renkli Otobüs Görmek Rüyada kırmızı renkli otobüs görmek, rüya sahibinin söylemek isteyip de söyleyemediği bir şeyin kendiliğinden açığa çıkacağına delalet eder. Rüyada her yer siyah beyaz, sadece otobüs kırmızıysa bu da kişinin yüksek mertebede hayırlı bir işe gireceğine yorulur. Rüyada kırmızı renkli bir otobüsü süren kişinin ise kendisine bir yerden miras kalacağı yorumu yapılır. Kırmızı bir otobüsün içinde yolcu olarak ünlü kişileri gören bir rüya sahibinin, evliliğinin biteceği ya da sevgilisi ile ayrılacağı yönünde yorum yapılır. Kırmızı renkli bir otobüsle başka bir ülkeye gitmek ise iyi işi olan bir kısmetle tanışılıp görüşüleceğine yorulur. Kırmızı bir otobüsten atılmak ve ölmek, rüya sahibinin sağlığına kavuşacağına delalet eder.

Rüyada Otobüs Almak Görmek Rüyada otobüs almak görmek, rüya sahibinin mal varlığını zorunlu bir nedenden dolayı elden çıkarması gerekeceğine yorulur. Eğer rüya sahibinin herhangi bir mal varlığı yoksa ve bu rüyayı görmüşse, tez zamanda eline para geçeceği yorumu yapılır. Rüyada satın alınan otobüs peşin şekilde alınmışsa bu rüya genel anlamda rüya sahibinin birine maddi yardım yapacağına delalet eder. Rüyada borç para ile otobüs satın aldığını gören rüya sahibinin bu rüyasından, işi ile alakalı bir sorun yaşayacağı manası çıkar. Rüyada kardeşleriyle otobüs satın alıp gezmeye gittiğini gören bir kişinin gördüğü bu rüya, uzun süredir konuşmuyor olduğu biriyle barışacağına delalet eder. Rüyada 3 Otobüs Görmek Rüyada 3 otobüs görmek, rüya sahibinin gönül meseleleri konusunda ciddi anlamda büyük bir kararsızlık yaşayacağına işaret eder. Bu kararsızlığın ise bir aile büyüğünün yardımı ile üstesinden gelineceği söylenir. Rüyada 3 farklı otobüs görülmüşse bu rüya, kişinin sürekli iş değiştirerek geçimini bir türlü kuramayacağına delalet eder. Görülen 3 otobüs birbirleri ile tamamen aynıysa rüya sahibinin bir arkadaşı ile yolculuğa çıkacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada 3 otobüsün 3'üne de binen bir kişinin ise sevdiği birine oldukça kısa bir zamanda kavuşacağı söylenir.