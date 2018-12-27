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Rüyada salatalık görmek ne demek? Rüyada salatalık görmek ile ilgili rüya tabirleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 27.12.2018 17:39 | Son Güncelleme

Kimi zaman garip bir rüya görürüz ve sabah kalktığımızda bu rüya aklımıza kurcalar. Rüyamıza giren şeyin ne anlama geldiğini öğrenmek isteriz. İnsanların rüyalarında görüp de anlamanı öğrenmek istedikleri şeylerden biri de salatalık sebzesidir. Peki rüyada salatalık görmek ne anlama geliyor olabilir? Sizin için rüyada salatalık görmek ile alakalı salatalık tarlası, salatalık turşusu, salatalık bahçesi, salatalık yemek, salatalık toplamak gibi rüyaların tabirlerini toparladık.

Rüyada salatalık görmek ne demek? Rüyada salatalık görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada görülünce en çok garipsenen şeylerden biri ne desek pek çok kişiden salatalık cevabı gelir. Rüyalara giren onca şeyden biri olan salatalık en çok merak edilenler arasında. Peki salataların, turşuların, kahvaltıların baş aktörü salatalığı rüyada görmenin anlamı nedir? İşte rüyada salatalık görmek ve onunla ilgili salatalık tarlası, salatalık turşusu, salatalık bahçesi, salatalık yemek, salatalık toplamak gibi rüyaların tabirleri...

RÜYADA SALATALIK GÖRMEK

Rüyaların yorumları rüyada görülen şeyin nasıl görüldüğüne dair detaylara göre değişmektedir. Salatalık söz konusunda olduğunda örneğin rüyanın görüldüğü mevsim önemlidir. Mevsiminde görülen salatalık helal mala, işlerinizin düzeleceğine ya da bir terfi alacağınıza, borçlarınızı ödeyeceğinize işaret eder. Mevsimi dışında görülen salatalık elinize haram mal geçeceğine, işlerinizin bozulacağına veya iş yerinizdeki pozisyonunuzu kaybedeceğinize, büyük borçlar altına girebileceğinize delalet eder. Rüyada hasta birinin salatalık görmesi şifaya, ferahlığa; salatalık dilimlenmiş bir şekilde ikram edildiğini görmesi hayırlı işlere alamet eder. Eşi hamile olan birinin rüyada salatalık yediğini görmesi, doğacak çocuğunun kız olacağına işaret eder.

RÜYADA SALATALIK TARLASI GÖRMEK

Rüyada salatalık tarlası görmek, iş hayatında ve aile hayatında yaşanacak güzel ve hayırlı olayların birbirini takip edeceğine ve çok mutluluk verici durumlar ile karşılaşılacağına delalet edilir. Ayrıca, aile ve huy bakımından temiz, dürüst ve doğru bir kadın ile yapılacak ve çok mutlu olunacak bir evliliğe işaret edilir.

RÜYADA SALATALIK TURŞUSU GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında salatalık turşusu görmesi sevdiği kişinin arkasında uzun yıllar koşacağına fakat daha sonra çok pişman olacağına, kendisine değer vermeyen insanlara fazlasıyla değer verdiği için çok üzüleceğine, akraba çevresinden kişiye miras düşeceğine, fakat diğer insanların bunda gözü olduğuna rüya sahibinin temkinli davranması gerekeceğine delalet etmektedir.

RÜYADA SALATALIK BAHÇESİ GÖRMEK

Rüyada salatalık bahçesi görmek, rüya sahibinin iki kız çocuğu olacağına işarettir. Bu ikiz kız bebeklerin hayırlı birer evlat olacağına delalet eder. Rüya sahibi erkek ise, işlerinde çok verimli projelerde görev alacak ve devlet ile bağlantılı olan işlerde çalışacaktır. Yeşil sebzeler; aniden beklenen müjdeli haberi ve bir küçük gecekondu evini ifade eder.

RÜYADA SALATALIK YEMEK

Rüyada salatalık yemek, meşakkat, zorluk ve terslik anlamına gelir. Rüya sahibinin ne kadar sabretse de bir işte ecel terleri dökeceğine ve o işe dayanmak konusunda çok zorlanacağına tabir edilir. Sıkıntı, zahmet, çile anlamına gelir. Rüya sahibinin içine dert olacak ve kimseye söyleyemeyeceği sözler işiteceğine işaret eder. Rüyada salatalık yemek hayırlara delalet etmez, gözyaşına, kötü haberlere ve kötü olaylara delalet eder.

RÜYADA SALATALIK TOPLAMAK

Rüyasında salatalık toplamak, kişinin kederlenmesine, üzülmesine ve sağlığını kaybetmesine yorulur. Bazen de bu rüya eğer mevsimindeyse, hayırlı ve güzel bir rızıktır. Bazen de bu rüya kişinin mutlu olmayacağı bir işe girmesine, hayırsız bir geçime, kendisine fayda vermeyecek para kazanmasına yorulur.

RÜYADA SALATALIK GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Salatalık Tohumu Görmek
Rüyada salatalık tohumu görmek, kişiye aileden kalan mallar ve miras yolu ile zenginliğin, rahat hayatın kapısının açılacağını, hayatı boyunca çalışmadan emek harcamadan kolaylıklar içerisinde yaşayacağına delalettir. Bunun nasıl bir gelecek olduğu hakkında çok uzun düşüneceği ve bu durumun peşi sıra huzursuzlukların meydana geleceğine yorulmaktadır.

Rüyada Çürük Salatalık Görmek
Rüyada çürük salatalık görmek, çok ağır olmasa da kişiyi zorlayacak bir rahatsızlık geçirileceğini, bu hastalığın onun için bir fırsat olacağını rivayet eder.

Rüyada Acı Salatalık Görmek
Rüyada acı salatalık görmek, arkadaşla olan kötü ilişkiye işaret eder. Önemsiz meselelerden dolayı yakın dostuyla tartışma yaşayacağı fakat uzun sürmeyeceğine delalettir.

Rüyada Salatalık Doğramak
Rüyada salatalık doğrayan kişinin uzak bir akrabasından ona mal mülk kalacağına, emek harcamadan birden zengin olacağına delalettir.

Rüyada Salatalık Almak
Rüyada salatalık almak eşinizin hamile olacağına işaret eder. Eğer rüyada salatalık gören insan kadın ise eşinin işlerinin iyiye gideceğine, hayırlı ve helal rızıklara işaret eder.

Rüyada Büyük Salatalık Görmek
Rüyada büyük salatalık görmek, rüyayı gören kişinin hayatında çok güzel gelişmelerin olacağına, rızkının geniş olacağına, hanesine bolluğun ve bereketin geleceğine, sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacağına, sorunlarının çözüme ulaşacağına ve refah içinde yaşayacağına alamet eder. Rüya sahibinin işlerinin kolaylaşacağına ve keyfinin ve neşesinin yerine geleceğine delalet eder.

Rüyada Dalında Salatalık Görmek
Rüyada dalında salatalık görmek uzun zamandır plan yaptığı ve hayalini kurduğu şeylere kavuşacağına, başarılarından dolayı ödül elde edeceğine ve çok sevineceğine işarettir. Düşmanından hiç ummadığı bir anda zarar göreceğine alamet eder.

Rüyada Salatalık Çiçeği Görmek
Rüyada salatalık çiçeği görmek kazancının çok olacağına ve kimseye muhtaç olmayacağına, sevdiklerinden ayrılmayacağına delalettir. Rüyayı gören erkek ise iş veya eğitim için seyahate çıkmaya delalettir.

Rüyada Salatalık Soymak
Rüyada salatalık soymak işinde engellerle karşılaşacağına ve geçim sıkıntısı çekeceğine, hastalık yaşayacağına işarettir. Bütçesinin açık verebileceğine ya da sağlık problemi yaşayacağına işaret etmektedir.

Rüyada Dilimlenmiş Salatalık Görmek
Rüyada dilimlenmiş salatalık görmek rahat bir hayat yaşamaya, yakın zamanda yanınıza yardımcı almaya ve hayatın güzelleşmesine, sorunların üstesinden gelmeye tabir edilir. Rüyada dilimlenmiş salatalık yemek ise sağlıklı olmaya, kendini iyi hissetmeye ve moralin yüksek olmasına, sorunların üstesinden gelmeye tabir edilir.

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