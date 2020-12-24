Rüyada savaşmak hayatta yeni bir mücadele içine girileceğine işaret eder. Bunun yanında iş değişikliğine, evlenmeye, güzel haberler almaya, sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Farklı olarak dost ve akrabalarıyla tartışma yaşanmasına, maddi manevi sorunların artmasına ve gizli düşmana tabir edilir. Rüyada savaşmak, nerede ve nasıl savaşıldığına göre çeşitli anlamlara gelir. "Rüyada savaşmak ne demek, ne anlama gelir?" sorularının yanıtlarını sizler için bir araya getirdik. Rüyada Savaşmak Rüyada savaşmak; kişinin geçimi için çok çalışacağına, çok emek vereceğine işaret eder. Bu çalışmaları sonucunda tüm isteklerine kavuşacağına ve işlerinin her geçen gün daha da büyüyeceğine tabir edilir. Bu rüya kişinin ailesiyle bolluk bereket içinde yaşayacağına, başarılar elde edeceğine ve gelirinin artacağına delalet eder. Rüyayı gören kimsenin alacağı bir haberden dolayı çok mutlu olacağına ve eline güzel fırsatların geçeceğine işaret eder. Rüyada savaşmak, bir yolculuğa çıkmaya ve oraya yerleşmeye alamettir. Kişinin kötü anıları hatırlatacak bazı olaylar yaşayacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Şeytanla Savaşmak Rüyada şeytanla savaşmak, kişinin yeni insanlarla arkadaşlık kuracağına, şansının her anlamda yaver gideceğine ve yeni kazanç kapılarını aralayacağına tabir edilir. Sağlıkla ilgili bir problemin yaşanmayacağına, kazandığı başarılar sayesinde çevresi tarafından dikkat çekeceğine delalet eder. Rüya sahibinin elinin bolluk göreceğine, mevki sahibi olacağına ve birçok insana iş fırsatı sunacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre kişinin hem ruh hem de beden sağlığının bozulacağına, yaptığı bir harcamadan dolayı zarara uğrayacağına tabir edilir. Bu rüya kişinin bir dostu ile arasının açılacağına, huzurunun kaçacağına alamettir. Rüyada Cinlerle Savaşmak Rüyada cinlerle savaşmak, kişinin elindeki malının bir kısmını sevap işlemek için ayıracağına, helal olan kazancına haram katmayacağına tabir edilir. Bu rüya kişinin ailesine düşkün olmasına ve en zayıf noktasının ailesi olmasına alamettir. Rüya sahibinin ailesiyle birliktelik içinde olacağına, güzel zaman geçireceklerine işaret eder. Bir diğer yoruma göre kişinin kendisini güçsüz ve kimsesiz hissedeceğine, keyfinin kaçacağına ve zor bir döneme gireceğine delalet eder. Diyanete göre bu rüya mutlu ve keyifli olmaya işarettir. Rüyayı gören kimsenin hayata güzel baktığına ve iyilikler yapmaya önem verdiğine tabir edilir. Rüyada cinlerle savaşmak; sıkıntılara göğüs gererek daha iyi kazanca sahip olmaya, uzun uğraşlardan sonra elde edilen şerefe ve huzurlu bir yaşam sürmeye delalet eder.

Rüyada Savaştan Kurulmak Rüyada savaştan kurtulmak, kişinin yaptığı iyilikler sonucunda insanlardan saygı göreceğine ve güzel haberler alacağına tabir edilir. Kişinin dini konularda duyduğu şüphelerden kurtulacağına, doğru yoldan ayrılmadan yaşayacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin yeteneklerini kullanarak büyük işlere gireceğine ve hiç beklemediği bir yerden eline para geçeceğine işaret eder. Bu rüya; rüya sahibinin büyük borçlara girmeyeceğine, sıkıntı ve dertlerinin yakın zamanda biteceğine alamettir. Kişinin hayatının güzelleşeceğine, ferahlığa çıkacağına ve yüzünün güleceğine tabir edilir. Bir başka yoruma göre ise kişinin yakasının kötülüklerden kurtulmayacağına, tekin olmayan yollara gireceğine işaret eder. Başını ağrıtacak olaylara bulaşmasına alamet eder. Rüyada Canavarla Savaşmak Rüyada canavarla savaşmak; maddi olarak işlerin açılacağına, kişinin keyfinin yerine geleceğine ve Allah'ın sevgili kullarından olacağına işaret eder. Rüya sahibinin zengin bir hayat yaşayacağına, hayalini kurduğu şeylere kavuşacağına tabir edilir. Bir diğer yoruma göre, kişinin kendisine olan güveninin azalacağına, bir akrabasının sağlığıyla ilgili kötü bir haber alacağına ve sıkıntılı günlerin kapıda olduğuna delalet eder. Bu rüya kişinin moralinin bozulacağına, elindeki imkanların heba olacağına alamettir.

Rüyada Tankla Savaşmak Rüyada tankla savaşmak; kişinin neşesine kavuşacağına, maddi sorunlarının çözüleceğine ve kafasının rahatlayacağına işaret eder. Rüya sahibinin mantıklı ve dikkatli kararlar vermeye çalışacağına ve çevresi tarafından saygın biri haline geleceğine delalet eder. Yaptığı çalışmalardan büyük kazançlar elde edeceğine, daha çok iş yapacağına tabir edilir. Bu rüya, içinde bulunulan sıkıntıların yakın zamanda ortadan kalkacağına ve rahata erileceğine alamet eder. Rüyada Teröristlerle Savaşmak Ne Demek? Rüyada teröristlerle savaşmak, düzenli bir hayat sürmeyi simgeler. Kişinin gönül hoşluğu içinde olacağına, huzurlu olacağına tabir edilir. Bu rüya; kişinin işlerinin hafifleyeceğine, geçiminin kolaylaşacağına ve dert ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Rüyada teröristlerle savaşmak; kendini güçsüz hissetmeye, başarısız olmaya ve çaresiz kalmaya delalet eder. Kişinin tek başına kalacağına, çalışma ortamında huzurunun bozulacağına delalet eder. Bir başka tabire göre rüyayı gören kişi zengin bir hayat yaşar ve farklı ülkeleri ziyaret eder. Kişinin hayatındaki sorunların azalmasına, eski gücüne kavuşmasına ve mutlu olmasına işaret eder.