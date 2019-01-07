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Rüyada savaş görmek ne demek? Rüyada savaş görmek ile ilgili rüya tabirleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 07.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

Savaş insanlığın toplumsal olarak gerçekleştirdiği en korkunç şeylerde biridir. Savaşlar toplumları derinden sarsar, nesillerce onarılamayan yaralar açar. Peki böyle korkunç bir şeyin rüyada görülmesi ne anlama gelir? Şiddetli bir kâbus görüp rüyada savaş görmek ne demek merak edenler için savaşla ilgili savaşta burulmak, savaşta insanların öldüğünü görmek gibi rüyaların tabirlerini bir araya getirdik.

Rüyada savaş görmek ne demek? Rüyada savaş görmek ile ilgili rüya tabirleri

İnsanlık tarihi kanlı savaşlar ile doludur. Tarih boyunca insanlar pek çok nedenle savaşmış, bu savaşlar milyonlarca insanın hayatına mal olmuştur. Yeryüzündeki cehennem olarak tanımlanan savaş ortamı rüyada görüldüğünde de insanları endişelenmektedir. Bu nedenle rüyada savaş görmek ne demek öğrenilmek istiyor. Rüyada savaş görmek endişelenilmesi gereken bir işaret midir? Bu sorunun cevabını bulabilmeniz için sizin için rüyada savaş görmek ve savaşta vurulmak, savaş çıkması vb. gibi savaşla ilgili rüyaların tabirlerini listeledik.

RÜYADA SAVAŞ GÖRMEK

Rüyada savaş görmek ile ilgili rüya tabirleri savaşın kimler arasında olduğu, savaş sırasında neler olduğu, rüyayı gören kişinin savaştaki rolü gibi detaylar doğrultusunda değişmektedir. Temel olarak rüyada savaş görülmesi, insanlar arasında kötülüğün, fitnenin, hastalıkların yayılması olarak yorumlanmaktadır. Örneğin söz konusu savaş ülkeler arasındaysa söz konusu ülkelerde kötülüğün kol gezeceğine ve salgın hastalıkların ortaya çıkıp yayılacağı düşünülür.

RÜYADA SAVAŞ ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada savaş çıktığını görmek, yaşanılan buhranı, kargaşayı ve güvensiz bir ortamda bulunulduğunu ifade eder. Genellikle sıkıntı dolu günler geçiren kişilerin yakın gelecekte de kederli hallerinden sıyrılamayacaklarını, yaşadıkları toplumun, şehrin veya ülkenin koşullarında sıkıntılar meydana geldiğini, refah bir hayattan uzak kalındığını bildiren rüya, kişinin çocukları ve ailesi için endişelendiği bir süreçten geçeceğine, bazı tedbirler almak suretiyle içini biraz olsun rahatlatmaya çalışacağını alamet eder.

RÜYADA SAVAŞTA VURULDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada savaşta vurulduğunu görmek gücünü kaybetmeye, sorunlu bir dönem geçirmeye ve huzurun kaçmasına, mutsuz olmaya ve düşmana karşı yenilgiye delalet eder.

RÜYADA SAVAŞ GÖRMEK VE KAÇMAK

Kişinin yaşamının zaten zor geçtiğini ancak bu zorlukların bir süre daha devam edeceğini ifade eder. Bu rüya kişinin arzuladığı rahat yaşama kolayca ulaşamayacağını bildirir. Bunun yanında özel ilişkilerde birlikte olunan kişinin yalanlarını yakalamak, hoş olmayan davranışlara maruz kalmak ve tartışmalı günler yaşamak olarak da yorumlanmaktadır.

RÜYADA SAVAŞTA İNSANLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada savaşta insanların öldüğünü görmek, rüya sahibinin hayatından ve sevdikleri kimselerden ödün vererek uzun uğraşlar sonucu girdiği işte başarılı olup mükafatını fazlasıyla alacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında savaşta ölen insanlar görmesi, vatanı için hayatını hiçe sayan insanlara olan borçluluğa işaret edilir. Bu rüya aynı zaman da maddi zorluğa, hastalığa, başa gelecek kötülüklere, musibete tabir edilir.

RÜYADA SAVAŞ GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Savaşa Gitmek
Tartışmalı veya kavgalı olunan kimselerle yüzleşmek, üzerine atılan iftiralardan kurtulmak adına savunmaya geçmek, düşmanların oyunlarını bozarak onları yenilgiye uğratmak demektir. Savaşa giden kimse bugüne kadarki sakinliğinin aksine daha cesur adımlar atar ve gücünü herkese kanıtlama fırsatı bulur. Ciddi bir rekabetin söz konusu olduğu iş alanında çalışmak, kendine piyasada yer edinmek için strateji geliştirmek, mevcut işi büyütmek için başkalarıyla işbirliği yapmak ve kurnazca, akıllıca davranmak manasına gelir.

Rüyada Savaşmak
Canını dişine takarak çalışan rüya sahibinin ekmeğini kazanırken kimseye hakkını yedirmeyeceğine, karşılaşacağı her türlü haksızlıkla ömrünün sonuna kadar mücadele edeceğine yorumlanır. Savaşmak aynı zamanda düşmana kafa tutacak kadar cesaret ve güç sahibi olmak, kendi imkanlarını seferber ederek mücadele vermek demektir. Korkusuz olmanın, yeteneklerini sergilemenin ve iktidar elde etmenin de ifadesidir.

Rüyada Savaşan Askerler Görmek
Çetin ve zorlu geçen bir hayata işaret eden rüya, kişinin var olma çabalarının sonuç vermesi için sabırlı olması gerektiğine, iş atılımları için rakiplerin ve aynı sektördeki güçlü kimselerin altında kalmamak, boyun eğmemek için doğru zamanda hareket etmesinin doğru olacağına tabir edilir.

Rüyada Savaşta Ölmek
Bir bitişin, ayrılığın habercisi olan rüya, aynı zamanda açılacak yeni kapıların müjdesini de verir. Kişinin tüm ümidini kaybettiği bir anda alacağı bir haberle yeniden ayağa kalkacağını, yakınlarının da desteğiyle moral açıdan iyi hissedeceğini, gerekli motivasyonu sağladıktan sonra hayatına kaldığı yerden devam edeceğini tabir eder.

Rüyada Savaş Ortasında Kalmak
Rüyada savaş ortasında kalmak, rüya sahibinin yaşayacağı olumsuz olaylara aile hayatı ve iş hayatında geçireceği huzursuzluklara yorumlanır. Rüyasında savaş ortasında kalan kimse, aile içinde yaşanan sorunlar sebebiyle sıkıntılı ve zor zamanlar geçirerek huzura muhtaç olur.

Rüyada Savaş Kazanmak
Rüyada savaş kazanmak, kişinin verdiği hayat mücadelesinde başarıya ulaşarak rızkını her daim açık tutmasına, hayır sever gönlü zengin kimselerden destek görerek hayırlı olan bir çok işe nail olmaya yorumlanır. Rüyada savaş kazanmak, aynı zaman da başarı elde etmeye, zorlukların üstesinden gelmeye, size sunulan hayatı güzellikleriyle yaşamaya tabir edilir.

Rüyada Savaş Görmek - Diyanet
Rüyasında savaş gören kimse, hayatını zorluklarla elde ederek kimseye muhtaç olmadan huzur için de sevdikleriyle kurdukları dünyada yaşarlar.

Rüyada Savaşan Askerler Görmek
Rüyada savaşan askerler görmek, rüya sahibi için hayat dersi niteliğinde olan bu rüya kişinin iş hayatında çetin bir döneme girerek maddi ve manevi anlamda zorluk yaşayacağına yorumlanır. Rüyasında savaşan asker gören kimse, mevki sahibi insanlardan maddi destek görerek bulunduğu makamdan yüksek mertebelere erer. Bu rüya kişi ya da kişiler için başarıyı ve kendine güveni simgeler.

Rüyada Savaş Meydanı Görmek
Rüyada savaş meydanı görmek, rüya sahibinin gireceği zorlu sınava işaret eder. Kişinin rüyasında savaş meydanı görmesi rızkını üstün kılmak için bir çok zorlukların üstesinden gelerek sükunete ereceğine yorumlanır. Rüyada savaş meydanı görmek, aynı zaman da verilen uğraşlara, açılan yeni rızk kapılarına, iş amaçlı düzenlemelere tabir edilir.

Rüyada Savaş Oyunu Oynamak
Tatlı bir çekişmeye yorumlanan rüya, kişinin rakipleriyle arasında akıl oyunları oynandığına, kimseye zarar vermeden işlerini yürütmeye, kolektif çalışmalar yapmaya, önemli organizasyonlarda bulunmaya delalettir. Savaş oyunu oynadığını görenler düşmanlarını kendi silahları ile vurur ve oyunlarını bozarlar.

Rüyada Savaş Uçağı Görmek
Rüyada savaş uçağı görmek hayra yorulmaz. Rüyada gökyüzünde savaş uçaklarını görmek, o ülkede yaşanacak ulusal gerginlik, düzensizlik, sıkıntılı günler, yaşanacağına ülke halkının gerçek bir savaşa ve onun ön hazırlıklarına işaret eder.

Rüyada Savaşa Gitmek
Rüyada savaşa gittiğini görmek, geçim darlığından kurtul­maya, arasında iyilikle yâd edilmeyen, rızkı genişlemesine, kazancın artmasına işaret eder.

Rüyada Ev Halkı ile Savaşa Katılmak
Rüyada ev halkıyla beraber savaşa katıldığını görmek, bütün arzularınızın yerine geleceğine, hayallerinize kavuşup mutlu olacağınıza işaret eder.

Rüyada tek başına savaşmak
Rüyada tek başına savaştığını görmek, bolluğa ve berekete, zengin olmaya, maddi rahatlamaya işarettir.

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