Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada cep telefonu görmek ne anlama gelir?

Rüya tabircileri tarafından güzel bir haber olarak yorumlanan rüyada telefon görmek, büyük oranda olumlu şekilde yorumlanmıştır. Aynı şekilde rüyada cep telefonu görmek de yine güzel şeylere işaret eder. Bu rüyanın tabiri, rüyada görülen telefonun durumuna göre mesela eski veya yeni telefon görülmesi durumunda değişir. Bunun dışında telefonla konuştuğunuzu görmek, telefonun kırıldığını ya da telefonun parçalandığını görmek, başka birinin telefonla konuştuğunu görmek gibi değişik şekillerde görülebilir. Bu durumda bu rüya ne anlama gelir, neye işaret eder, nasıl tabir edilir? İşte rüyada telefon görmek ile ilgili rüyaların tabirleri... RÜYADA TELEFON GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada telefon görmek güzel olan şeylere işarettir. Sevindirici ve ümit verici sözler duymaya, işte terfi etmeye ve rüya sahibinin malının birine kalacağına işaret eder. Rüyada telefon gören kişinin arkasından onun için sürekli dua eden, onu her işinde destekleyen ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan birine delalet eder. Telefonla konuştuğunu gören rüya sahibi sonunda duymak istediği sözleri duyacak demektir. Telefonun çalması hemen sonuca kavuşturulacak bir görüşme ya da iş anlamına gelir. Rüyada telefon görmek bazı durumlarda darlığa ve yokluğu da işaret edebilir, bolluğa, zenginliğe ve dünya malına da işaret edebilir.

Rüyada telefonla konuştuğunu görmek, uzaktan beklediği bir haberi alacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de: rüyada telefon görmek veya telefon ile konuşmak, haber almaya ve borçlanmaya işarettir. Rüyada telefon görmek; çok güzel bir habere, miras veya yüksek bir makama erişmeye işarettir. RÜYADA CEP TELEFONU GÖRMEK Rüyada cep telefonu görmek kişiye huzur verecek, uzun zamandır unuttuğu duyguları yaşatacak, tüm sıkıntılarını ve dertlerini unutturacak olaylar yaşaması, yeniden hayat bulması ve eski neşesine kavuşması şeklinde tabir edilir. Rüyada cep telefonu gören kişi kendisi için çok uğurlu olacak ve arkası gelecek olan bir gelişme yaşayacağı anlamına gelir. Bazı rüya tabirleri telefon için ses yorumunu yapar. Kişi için aniden duyacağı bir söz olduğu yorumu yapılır. Rüya sahibinin işiteceği söz ferahlık verecek, güzel ve hayırlı bir sözdür. Rüyada cep telefon görmek, hasret çekilen ve sevilen bir kişiyi aramak, onunla yeniden görüşmek ve eski dostlukları canlandırmak demektir. Kişinin iletişiminin güçleneceğini, kendisini çevresine karşı daha doğru şekilde ifade edeceğini ve daha önce oluşan önyargıları yok edecek girişimlerde bulunacağını, kırgınlık veya küskünlük içeren durumların bir an önce çözüme kavuşması için harekete geçeceğini bildirir. Özel yaşamı ile ilgili süre gelen bir sıkıntıyı çözen rüya sahibinin eşiyle ikinci bir balayı yaşayacağını ve romantizm dolu günler geçireceğini, özelikle çocuk sahibi olmak isteyenler için elverişli bir dönem olduğunu alamet eder. Neşe ve keyif ortamında geçen bir işe sahip olan kişinin kendisini her konuda tatmin edeceği bu dönemde şans da kişiden yana olacaktır.

RÜYADA TELEFONUN KIRILDIĞINI GÖRMEK Rüyada telefon kırılması görmek, oldukça üzüleceğiniz bir haber almanıza işarettir. Bazı rüya tabircilerine göre ise, akrabalar arasında anlaşmazlık çıkmasına, sevdiğiniz birisi ile yollarınızı ayırmaya, çevrenize karşı duyarsız davranacağınıza da yorulabilmektedir. Rüyada görülen telefon haber almadır; bu nedenle telefonun kırıldığını gören kimse ya uzun süredir beklediği haberi alamaz veya umduğuna kavuşamaz. Rüyada kırık telefon görmek, bazı problemlerini kafasına çok taktığı için kendisini gergin hisseden rüya sahibinin, etrafındaki kimselere karşı fazla toleranslı davranamayacağına, en küçük sorunda parlayacağına ve zaman zaman sevdiği insanları istemeden kıracağına alamettir. Kişinin sorunlarını paylaşmaktan kaçındığını, çözüm bulabileceği halde insanlarla iyi iletişim kuramamaktan ötürü ağız dalaşına gireceğini, gereksiz tartışmaların içinde bulunmak yüzünden moralinin bozulacağını ifade eder. Gençler için anne ve babalarıyla aralarındaki kuşak çatışmasının şiddetleneceğine, sabırla aşılan bu süre sonunda aile içinde yeniden huzurlu günlerin yaşanacağına tabir edilir. Evliler için kırıcı konuşmalar, küskünlükler ve ev içinde soğuk davranışların ortaya çıkacağını bildirir.

RÜYADA YENİ TELEFON GÖRMEK Rüyada yeni telefon görmek, anlaşma ya da sözleşme imzalamak, tanıdık vasıtası ile işe girmek, iş ortaklığı kurmak manasına gelir. Faydalı işler yapılacağına dikkat çeken rüya, kişinin ikna kabiliyetini kullanarak kendisine sıkıntı, zorluk çıkaran biriyle anlaşmaya varacağını, hatta bu kimseyle arkadaşlık ilişkisi kurarak ilerleyen zamanlarda desteğini alacağını bildirir. Var olan sorunların hepsinden güçlü bir iletişimle kurtulmayı müjdeleyen rüya, kendine güvenin tazeleneceği, ayakta daha dik, korkusuz şekilde durulacağını tabir eder. Rüya sahibinin etrafındaki kişilere veya iş arkadaşlarına karşı daha yumuşak bir tavır içinde olacağını, sergileyeceği pozitif tutum nedeniyle insanların saygısını kazanacağını bildirir. Yakın zaman için yapılan tüm planların hızlı bir şekilde ilerleyeceğini, talihin de yardımı ile sorunsuz şekilde tüm isteklere kavuşulacağını tabir eder. RÜYADA ESKİ TELEFON GÖRMEK Rüyada eski telefon görmek, genellikle size bir şekilde yarar sağlayacak biriyle karşılaşacağınız bir işaret olarak yorumlanır. Temasa geçtiğiniz kişi, üzerinde çalıştığınız bir iş veya proje için ihtiyaç duyduğunuz deneyim veya uzmanlığa sahiptir. Tavsiyeleriyle, hedefinizi daha hızlı, daha verimli ve daha iyi nihai sonuçlarla tamamlayabilmelisiniz. Rüyada eski telefon görmek, kadın rakiplerin size karşı bir plan yapacağı tahminini içeriyor.

Rüyada eski telefon görmek, bir kadının rüyasında göründüğünde, genellikle romantik çalışmalarının diğer taraflarca sabote edilmesini tehlikeye attığını sembolize eder. Bu, toplantıyı engellemek veya yanlış bilgi vermek gibi doğrudan müdahale içerebilir. Veya dedikodu ve söylentiler gibi daha ihtiyatlı olabilir. RÜYADA BİRİNİN TELEFONLA KONUŞTUĞUNU GÖRMEK Rüyada birinin telefonla konuştuğunu görmek, zahmetlerinin meyvesini alarak ümit ettiği mülke, zorluklarla mücadele ederek ümit ettiği daha sağlıklı bir hayata, zorlanarak umduğu daha çok kazanca, yardım alarak ulaştığı kazanca tabir olunur. Farklı durumlarda rüyada birinin telefonla konuştuğunu görmek, hatalarının ardından özlediği ganimete, ümitsizlikten sonra hayalini kurduğu ferahlığa, uğraşarak hayalini kurduğu berekete, finansal külfeti bulunan insandan uzaklaşılacağına, sıkıntıyla hasret duyduğu onura, cefa çektikten sonra hak edilen haysiyete tabir olunur Başka bir deyişle bu rüya, zorluklara göğüs gererek düşlediği hünere, zahmetle birlikte beklediği berekete, zahmetlerinin meyvesini alarak kazandığı servete, cefa çekerek özlediği mevkiye, yenilgiden sonra istediği beceriye, çektiği zorlukların meyvesini alarak hayalini kurduğu itibarlı mertebeye delalettir

RÜYADA TELEFONUN PARÇALANDIĞINI GÖRMEK Rüyada telefonun parçalandığını görmek, rüyayı gören kişinin hayatında çok güzel gelişmelerin olacağına, yüzünü güldürecek haberler alacağına, sıkıntılarının ortadan kalkacağına, sorunlarının çözüme ulaşacağına, zor ve kötü günleri geride bırakacağına ve refah içinde yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibinin şansının açık olacağına, işinin gücünün rast gideceğine ve keyfinin ve neşesinin yerine geleceğine alamet eder. TELEFON GÖRMEKLE İLGİLİ DEĞİŞİK RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Cep Telefonu Kırmak Rüya sahibinin bile bile lades olması anlamına gelir. Rüyasında cep telefonu kırdığını gören kişinin zarar edeceğini bildiği halde yine de bir işe atılacağını işaret eder. Bu nedenle de kişi büyük bir maddi kayba ve zarara uğrar. Bazı rüya tabirlerine göre cep telefonu kırmak, rüya sahibinin çok sinirlendiği bir anda gerçekten bir şeyi bir hırsla yere çalmasına delalet eder. Rüyada Cep Telefonu Bulmak Rüyada cep telefonu bulduğunu gören kişi aile bireylerini, arkadaşlarını ve dostlarını uzun zamandır arayıp sormuyor ve ihmal ediyor demektir. Bu rüya, kişinin vefa duygusunu yeniden hatırlaması için bir işaret olarak kabul edilir.

Rüyada Cep Telefonu İle Konuşmak Hem hayra hem de şerre delalet eder. Rüya sahibi bir iş başvurusundan olumsuz sonuç alacak ya da bir ayrılık yaşayacak diye tabir edilirken bir yandan da çok büyük ve hayırlı bir kısmet alacak diye tabir edilir. Rüyada Cep Telefonunun Parçalanması Rüyasında çeşitli nedenlerden dolayı cep telefonunun parçalandığını gören kişiye bazı kötü haberler verilir ve bunun üzerine rüya sahibi sıkıntılı bir dönem geçirir. Bu rüya bazen de küsmeye, arkadaşlarınızla aranızın bozulmasına veya size ihanet ettiğini öğrendiğiniz bir kimse ile aranızın bozulmasına da yorulabilmektedir. Rüyada Cep Telefonunu Değiştirmek Rüyada cep telefonunu değiştiren kimse yeni insanlar tanır veya yeni kişilerle arkadaşlıklar kurar. Bu rüya yakın zamanda iyi insanların bulunduğu bir mecliste oturacağınıza veya arkadaşlarınız vasıtası ile tanışacağınız bir kimse ile uzun süreli dost kalıp onunla güzel anıları paylaşacağınıza yorulmaktadır. Rüyada Telefonun Camının Kırıldığını Görmek Rüyasında telefonun camının kırıldığını gören veya bizzat kendisi kıran kişi, çevresi ile bağlantısını keser, akraba ziyaretlerini terk eder veya gurbete giderek ailesinden uzaklaşır. Bu rüya bazen de kuvvet sahibi bir adama, hayallerin gerçek olmasına, bereketli çalışmalara, meşakkatsiz mal ve para elde etmeye, yakın bir zamanda alınacak sevindirici bir habere, umduğunu yitirdiği noktada önüne çok güzel fırsatların çıkmasına delalettir.