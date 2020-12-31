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Rüyada telefon kırılması ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel 31.12.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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Rüyada telefon kırılması ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Telefon Kırılması
  • Rüyada Telefon Ekranının Kırılması
  • Rüyada Telefonun Parçalanması
  • Rüyada Telefon Kırmak
  • Rüyada Elinde Telefon Kırılması
  • Rüyada Telefonun Düşmesi ve Kırılması
  • Rüyada Telefonu Yere Vurup Kırmak
  • Rüyada Telefon Kamerası Kırılması
  • Rüyada Telefonun Başkası Tarafından Kırılması
  • Rüyada Telefonun Tuşunun Kırılması

Rüyada telefon kırılması çoğunlukla hayırlı gelişmelerin habercisi olsa da rüyadaki detaya göre anlam değişebilir. Bu rüya ne anlama gelir, ne mesaj verir?

Telefon, gündelik hayatın olmazsa olmaz cihazlarından biri. Bu alet zaman zaman rüyalara da konu olur. Telefon üzerine görülen rüyalar, görülüş biçimine göre farklı yorumlanır. Rüyada telefon kırılması ne anlamlara gelir? Rüyada telefon kırılması ve görülüş biçimine göre değişen yorumları sizlerle paylaştık.

Rüyada Telefon Kırılması

Rüyada telefon kırılması, rüya sahibinin telefon aracılığıyla olumsuz bir haber alacağına işaret eder. Aile bireylerinden ya da yakın çevresinden biriyle ilgili beklenmedik bir anda üzücü bir gelişme yaşanacağına, huzursuz günler geçirileceğine ve can sıkıntısı yaşanacağına işarettir. Hane içinde tartışmalar yaşanacağına ve eş ile dargın günler geçirileceğine delalettir. Rüya sahibinin sır olarak sakladığı bir şeyin yakın bir arkadaş tarafından ortaya çıkarılacağına ve sonucunda sıkıntılar yaşanacağına yorulur. Bir başka yoruma göre ise rüyada telefon kırılması; dargınlıkların tez vakitte sona ereceğine, kötü niyetli kimselerin haneden uzaklaştırılacağına ve maddi kazancın artacağına işarettir. Rüya sahibinin iş yaşamında makam sahibi kişiler tarafından takdir edileceğine, terfi alacağına ve kazancının günbegün artış göstereceğine işaret eder.

Rüyada Telefon Ekranının Kırılması

Rüyada telefon ekranının kırılması; maddi yönden olumlu, manevi yönden ise olumsuz gelişmelerin yaşanacağının habercisidir. İş yaşamındaki projelerin başarıyla sonuçlanacağına, terfi alınacağına ve maddi kazancın artacağına işaret eder. Yeni bir proje için maddi destek bulunacağına ve kısa zaman içinde başarılı olunacağına işarettir. Maddi yönden sorunsuz bir yaşam sürüleceğine, borçların kolaylıkla kapatılacağına ve hane içinde bereketin artacağına delalet eder. Manevi yönden ise mutsuz günler geçirileceğine ve hane içinde dargınlık yaşanacağına işarettir. Gönül ilişkilerinde tatsızlık yaşanacağına yorulur.

Rüyada Telefonun Parçalanması

Rüyada telefonun parçalanması; yakın kimselerle irtibatın kopacağına, hasretlik yaşanacağına ve zor günler geçirileceğine işaret eder. Beklenen haberin bir türlü gelmeyeceğine, yaşanan sıkıntıların günbegün artacağına ve huzursuz hissedileceğine delalet eder. İş yaşamında aksaklıklar meydana geleceğine ve sonucunda maddi kayıplar yaşanacağına işarettir. Aile bireylerinden ufak da olsa maddi destek görüleceğine ve kısa süreli iyi hissedileceğine yorulur. Zamanla iş ve eğitim yaşamındaki sıkıntıların sona ereceğine, aydınlık günler yaşanacağına ve huzurlu bir döneme girileceğine işaret eder.

Rüyada Telefon Kırmak

Rüyada telefon kırmak, zarar vereceği tahmin edilen bir şeyin peşinden gidileceğinin habercisidir. Rüya sahibinin aile bireylerini ve dostlarını dinlemeden kafasının dikine gideceğine, zarar göreceği işlere girişeceğine ve sonucunda zararlı çıkacağına işarettir. İş yaşamında yapılmaması gereken bir hata yapılacağına, pozisyon değişikliği yaşanacağına ve maddi kayıplara uğranacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre ise rüyada telefon kırmak; çekilen sıkıntıların ardından mutluluk yaşanacağına, beklenmedik bir yerden helal para geleceğine ve zenginlik içinde bir yaşam sürüleceğine delalettir.

Rüyada Elinde Telefon Kırılması

Rüyada elinde telefon kırılması, fırsatların kaçırılacağına işaret eder. Rüya sahibinin iş yaşamında karşısına çıkacak fırsatları görmezden geleceğine, hata yapacağına ve maddi kayıp yaşayacağına işarettir. Tüm bu hatalar fark edildikten sonra çok büyük pişmanlık yaşanacağına yorulur. Rüya sahibinin çevresindeki kişileri sebepsiz yere kıracağına ve yalnızlık çekeceğine işarettir.

Rüyada Telefonun Düşmesi ve Kırılması

Rüyada telefonun düşmesi ve kırılması, aile bireylerinden kalp kırıcı sözler işitileceğine ve onlardan uzaklaşılacağına işaret eder. İş ya da aile yaşamında üzücü olaylar yaşanacağına ve bir müddet yalnız vakit geçirmenin tercih edileceğine işarettir. Bir başka yoruma göre ise rüyada telefonun düşmesi ve kırılması; çekilen sıkıntıların son bulacağına, keyifli ve huzurlu günler yaşanacağına ve hayırlı bir yaşam sürüleceğine işaret eder. Gönül ilişkilerin yolunda gideceğine, kısa süre içinde evlilik yapılacağına ve mutlu olunacağına işarettir.

Rüyada Telefonu Yere Vurup Kırmak

Rüyada telefonu yere vurup kırmak, hayırlı gelişmeler yaşanacağının habercisidir. Rüya sahibinin iş ve sosyal yaşamında yenilikler yaşayacağına, iş seyahatleri yapacağına ve yeni yerler keşfedeceğine, yeni arkadaşlıklar kuracağına işaret eder. Maddi kazancın artacağına ve gelecek için yatırım yapma fırsatı yakalanacağına yorulur. Maddi ve manevi yönden huzurlu ve bereketli bir yaşam sürüleceğine işarettir. Dargınlıkların biteceğine, aile bireyleri ve yakın dostlar ile huzurlu günler yaşanacağına, iyi huylu ve güvenilir bir kimseyle tanışılacağına ve yakın zaman içinde dünyaevine girileceğine delalettir.

Rüyada Telefon Kamerası Kırılması

Rüyada telefon kamerası kırılması, rüya sahibinin iş ve sosyal yaşamında keyifsiz bir dönem içine gireceğine işaret eder. İş yaşamında maddi kayıplar yaşanacağına ve sonucunda işsiz kalınacağına ya da iş pozisyonunda değişiklik olacağına işarettir. Borçların artacağına, kimseden destek alınamayacağına ve maddi yönden zorluklar çekileceğine delalet eder. Aile ve arkadaşlık yaşamında sorunlar yaşanacağına, ancak kısa süre içinde çözüm bulunacağına yorulur. Atlatılan sıkıntılardan ders çıkartılacağına ve daha dikkatli davranılacağına işarettir. Maddi sorunların yavaş yavaş sona ereceğine, ufak birikimler yapılacağına ve daha rahat bir yaşantı sürüleceğine yorulur.

Rüyada Telefonun Başkası Tarafından Kırılması

Rüyada telefonun başkası tarafından kırılması, iş yaşamında önemli ve hayırlı gelişmeler yaşanacağının habercisidir. Rüya sahibinin iş yaşamında doğru girişimlerde bulunarak gelirini artıracağına, terfi alacağına ve mutlu bir iş yaşantısı süreceğine işaret eder. Hastalıkların şifa bulacağına, doktor ziyaretlerinin sona ereceğine ve sıhhatli bir yaşam sürüleceğine işarettir. Hane içinde bereketin artacağına, yeni arkadaşlıklar kurulacağına ve keyifli bir dönem geçirileceğine delalettir.

Rüyada Telefonun Tuşunun Kırılması

Rüyada telefonun tuşunun kırılması, kötü niyetli arkadaşların gerçek yüzünün ortaya çıkacağının habercisidir. İş ve sosyal yaşamda bazı kimselere karşı güvensizlik yaşanacağına, dikkatli davranılacağına ve sonucunda zarar görmeden o kişilerden uzaklaşılacağına işaret eder. İş yaşamında yeni adımlar atılacağına, başarı elde edileceğine ve hane içinde zenginliğin artacağına işarettir. Rüya sahibinin art arda hayırlı haberler alacağına, iyi huylu ve dürüst bir kimse ile dünyaevine gireceğine ve mutlu bir yaşam süreceğine yorulur. Zorlukların kısa süre içinde atlatılacağına ve aile bireylerine güzel haberler verileceğine işaret eder. Hastalık sahibi bir aile bireyinin şifa bulacağına, hane içinde sağlıklı ve huzurlu günler yaşanacağına ve rüya sahibinin sevdikleriyle çok mutlu olacağına delalettir.

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