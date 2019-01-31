Rüyada telefon almak ne anlama gelir? Rüyada telefon almak ile ilgili rüya tabirleri

Günlük hayatta gördüğümüz, yaptığımız, deneyimlediğimiz her şey rüyalarımıza girebilir. Örneğin bunlardan biri de artık hayatımızın ayrılmaz birer parçası olan cep telefonlarıdır. Bu nedenle rüyada telefon almak anlamı merak edilen konulardan biridir. Rüyasınad telefon aldığını gören kişiler, bunun anlama geldiğini, bundan yola çıkarak ne yapmaları gerektiği hakkında bir fikir edinmeye çalışıyorlar. Biz de bunun için yazımızda rüyada telefon almak ile beraber, rüyada cep telefonu, kılıf, beyaz telefon almak gibi rüyaların tabirlerini listeledik. RÜYADA TELEFON ALMAK Rüyada telefon almak, hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Rüyada telefon almanın kişinin hayatındaki sorunlara bir çözüm olacağına işaret ettiğine inanılır. Yaşanacak güzel gelişmeler kişinin sorunlarına çözüm olacak ve hatta bu sorunların çözümü beraberinde büyük bir kazanç da getirebilir. Yani bir anlamda rüyada telefon almak güzel gelişmelerin habercisidir. Bunlar bir miras, terfi vb. olabilir. RÜYADA CEP TELEFONU ALMAK Rüyada cep telefonu aldığını gören kişi artık umudunu kestiği ve nazarında önemini kaybettiğini düşündüğü biriyle karşılaşacak ve eski günlerdeki gibi sıcak bir şekilde sarılıp hasret giderecek ve çok mutlu olacak demektir.

RÜYADA TELEFON KILIFI ALMAK Rüyasında telefon kılıfı görmek ya da almak kişinin yeni gireceği kalabalık bir ortamda hayat arkadaşıyla tanışması şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin çevresinin gelişmesine işaret eder. Ayrıca rüyayı gören kişinin hayatını düzene koymak için yeni kararlar alması şeklinde de yorumlanır. RÜYADA YENİ TELEFON ALMAK Telefon haberleşmeyi sağlayan bir alettir bundan dolayı rüyada yeni bir telefon almak yakın zamanda hiç ummadığı haberler alacağına ve bundan dolayı çok sevineceğine alamet eder. Kişinin hayallerine kavuşacağına ve işinde makamının yükseleceğine delalet eder. Bununla ilgili diğer bir yorum ise yeni telefonun sizi mutlu edip etmediği ile ilgilidir. Yeni bir cep telefonu eğer üst bir modelse ve sizi rüyanızda mutlu ediyorsa bu iyi haber alacağınızın habercisi olabilir. Eğer rüyanızda yeni telefonunuzla mutlu değilseniz bu da bazı sıkıntılar yaşayabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda sesli bir şekilde başkasından iyi bir duyum alacağınız anlamına da gelir. Bu gelen duyum sizle ilgili olmasa da başkasının mutluluğu sizi de mutlu edecektir.

RÜYADA TELEFON BULMAK VE ALMAK Rüyada telefon bulmak ve almak mirasa konmaya, kişiyi çok mutlu edecek haberlere, yüksek bir dereceye ulaşmaya, kendisine yardım edecek güçlü ve varlıklı bir adama, uzun süredir beklediği haberi işitmeye, eline geçecek fırsatlara, iş hayatında başarıya, yeni arkadaşlıklara veya gönül ilişkilerine yorulabilmektedir. RÜYADA BEYAZ TELEFON ALMAK Rüya sahibinin kendisi için yapacağı iyi şeylere ve bir kursa ya da davete katılacağına, yeni bilgiler edinmesi sonucunda hayatını çok daha işlevsel bir hale getireceğine işarettir. Yeni bir iş, yeni aşka ve yeni heyecanların kapıda olduğuna da müjde olarak görülen rüya bebek sahibi olmanın da tabiridir. Mesleki olarak hekimlik seçecek olan gençlere gelecekte herkes tarafından tanınan biri haline geleceklerini de bildiren güzel bir rüyadır. RÜYADA SİYAH TELEFON ALMAK Rüyada siyah telefon almak kişinin bu kimseden gelecek iyiliğe karşılık vermekte dahi zorlanacağına, uzun süredir devam eden maddi sıkıntıların sonbulacağına işaret eder. Rüyayı gören genç birisi ise dertlerin bitmesine ve sevdiklerine yardım eden çalışkan ve başarılı bir insana, hayatın alt üst olmasına ve kendini bitkin hissetmeye ve sorumluluğunu tam anlamı ile yerine getirememeye delalet etmektedir. Kadın için bu rüya çevresinde saygı göreceğine, iyi niyetli ve temiz düşünceli bir insan olduğuna ve bu amaçlarla hareket ederek güzel işler yapacağına delalet etmektedir.