Rüyada telefon almak ne anlama gelir? Rüyada telefon almak ile ilgili rüya tabirleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 31.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

Rüyalarda görülen şeylerin çok çeşitli anlamları olabilir. İnsanlar bu anlamların gerçek hayatla ilişkisini merak edenler. Örneğin rüyada telefon almak da bu merak edilen konular arasındadır. İnsanlar rüyada telefon aldıklarını gördüklerinde bunun nasıl bir mesaj olduğunu anlamak istiyorlar. Bunun için rüyada telefon almak yanında rüyada cep telefonu almak, beyaz telefon almak, telefon kılıfı almak gibi rüyaların yorumlarını derledik.

Rüyada telefon almak ne anlama gelir? Rüyada telefon almak ile ilgili rüya tabirleri

Günlük hayatta gördüğümüz, yaptığımız, deneyimlediğimiz her şey rüyalarımıza girebilir. Örneğin bunlardan biri de artık hayatımızın ayrılmaz birer parçası olan cep telefonlarıdır. Bu nedenle rüyada telefon almak anlamı merak edilen konulardan biridir. Rüyasınad telefon aldığını gören kişiler, bunun anlama geldiğini, bundan yola çıkarak ne yapmaları gerektiği hakkında bir fikir edinmeye çalışıyorlar. Biz de bunun için yazımızda rüyada telefon almak ile beraber, rüyada cep telefonu, kılıf, beyaz telefon almak gibi rüyaların tabirlerini listeledik.

RÜYADA TELEFON ALMAK

Rüyada telefon almak, hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Rüyada telefon almanın kişinin hayatındaki sorunlara bir çözüm olacağına işaret ettiğine inanılır. Yaşanacak güzel gelişmeler kişinin sorunlarına çözüm olacak ve hatta bu sorunların çözümü beraberinde büyük bir kazanç da getirebilir. Yani bir anlamda rüyada telefon almak güzel gelişmelerin habercisidir. Bunlar bir miras, terfi vb. olabilir.

RÜYADA CEP TELEFONU ALMAK

Rüyada cep telefonu aldığını gören kişi artık umudunu kestiği ve nazarında önemini kaybettiğini düşündüğü biriyle karşılaşacak ve eski günlerdeki gibi sıcak bir şekilde sarılıp hasret giderecek ve çok mutlu olacak demektir.

RÜYADA TELEFON KILIFI ALMAK

Rüyasında telefon kılıfı görmek ya da almak kişinin yeni gireceği kalabalık bir ortamda hayat arkadaşıyla tanışması şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin çevresinin gelişmesine işaret eder. Ayrıca rüyayı gören kişinin hayatını düzene koymak için yeni kararlar alması şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA YENİ TELEFON ALMAK

Telefon haberleşmeyi sağlayan bir alettir bundan dolayı rüyada yeni bir telefon almak yakın zamanda hiç ummadığı haberler alacağına ve bundan dolayı çok sevineceğine alamet eder. Kişinin hayallerine kavuşacağına ve işinde makamının yükseleceğine delalet eder. Bununla ilgili diğer bir yorum ise yeni telefonun sizi mutlu edip etmediği ile ilgilidir. Yeni bir cep telefonu eğer üst bir modelse ve sizi rüyanızda mutlu ediyorsa bu iyi haber alacağınızın habercisi olabilir. Eğer rüyanızda yeni telefonunuzla mutlu değilseniz bu da bazı sıkıntılar yaşayabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda sesli bir şekilde başkasından iyi bir duyum alacağınız anlamına da gelir. Bu gelen duyum sizle ilgili olmasa da başkasının mutluluğu sizi de mutlu edecektir.

RÜYADA TELEFON BULMAK VE ALMAK

Rüyada telefon bulmak ve almak mirasa konmaya, kişiyi çok mutlu edecek haberlere, yüksek bir dereceye ulaşmaya, kendisine yardım edecek güçlü ve varlıklı bir adama, uzun süredir beklediği haberi işitmeye, eline geçecek fırsatlara, iş hayatında başarıya, yeni arkadaşlıklara veya gönül ilişkilerine yorulabilmektedir.

RÜYADA BEYAZ TELEFON ALMAK

Rüya sahibinin kendisi için yapacağı iyi şeylere ve bir kursa ya da davete katılacağına, yeni bilgiler edinmesi sonucunda hayatını çok daha işlevsel bir hale getireceğine işarettir. Yeni bir iş, yeni aşka ve yeni heyecanların kapıda olduğuna da müjde olarak görülen rüya bebek sahibi olmanın da tabiridir. Mesleki olarak hekimlik seçecek olan gençlere gelecekte herkes tarafından tanınan biri haline geleceklerini de bildiren güzel bir rüyadır.

RÜYADA SİYAH TELEFON ALMAK

Rüyada siyah telefon almak kişinin bu kimseden gelecek iyiliğe karşılık vermekte dahi zorlanacağına, uzun süredir devam eden maddi sıkıntıların sonbulacağına işaret eder. Rüyayı gören genç birisi ise dertlerin bitmesine ve sevdiklerine yardım eden çalışkan ve başarılı bir insana, hayatın alt üst olmasına ve kendini bitkin hissetmeye ve sorumluluğunu tam anlamı ile yerine getirememeye delalet etmektedir. Kadın için bu rüya çevresinde saygı göreceğine, iyi niyetli ve temiz düşünceli bir insan olduğuna ve bu amaçlarla hareket ederek güzel işler yapacağına delalet etmektedir.

RÜYADA TELEFON ALMAKLA İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Telefon Hediye Almak
İş hayatında çok zor zamanlar geçiren rüya sahibinin, çok büyük başarılar kazanacağına, sıkıntılarından kurtulacağına, düştüğü zor durumların üstesinden kolayca geleceğine ve şansı ve azmi sayesinde çok büyük uğraş verilerek yapılan işleri çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirerek insanları şaşırtacağına işaret eder.

Rüyada Telefon Almak İstemek
Çok uzun zamandan beri sıkıntılı bir durumda bulunan rüya sahibinin, iş hayatında yaptığı çalışmalardan çok büyük zarar ettiğine, kısa bir süre de olsa hiçbir işe el atmayacağına, daha önce yaptığı bazı çalışmaların devamını getirmeye çalışacağına, eğer başarılı olursa çok büyük kazanç elde edeceğine, zararlarını telafi edeceğine ve uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeylere ulaşacağına alamet eder.

Rüyada Telefon Satın Aldığını Görmek
Rüyada telefon satın aldığını görmek, rüyayı gören kişinin iş yaşamında elde ettiği başarılar ve doğru projeleri hayatta geçirmesi sayesinde oldukça yüklü miktarda paralar kazanacağına tabir olunur. Rüyayı gören kişinin amirleri tarafından destekleneceğine ve sevileceğine tabir edilip, üst makamlara kadar ulaşacak olmaya tabir edilir.


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