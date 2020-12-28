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Rüyada tırnak görmek ne demek, ne anlama gelir?

Ali Gövel Ali Gövel 28.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Rüyada tırnak görmek ne demek, ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Rüyada Tırnak Görmek
  • Rüyada Ayak Tırnağı Görmek
  • Rüyada Tırnak Uzadığını Görmek
  • Rüyada Tırnak Kırılması Görmek
  • Rüyada Tırnak Yarılması Görmek
  • Rüyada Tırnak Pisliği Görmek
  • Rüyada Tırnaklarını Kırmızı Ojeli Görmek
  • Rüyada Tırnak Törpülemek Görmek
  • Rüyada Tırnak Yediğini Görmek
  • Rüyada Tırnak Batması Görmek
  • Rüyada Tırnak Kopması Görmek
  • Rüyada Ojeli Tırnak Görmek Ne Demek?

Rüyada tırnak görmek, cesaret ve zafer anlamına mı geliyor? Rüyadaki detaylar rüyanın anlamını nasıl etkiliyor? İşte bu rüya hakkındaki bütün tabirler…

Rüyada tırnak görmek, rüyadaki diğer ayrıntıların durumuna göre farklı şekillerde yorumlanıyor. Peki, rüyada ayak tırnağı görmek ne anlama gelir? Rüyasında tırnağının kırıldığını gören kişiyi hangi gelişmeler bekler? Rüyada ojeli tırnak görmek ne demek? İşte detaylar…

Rüyada Tırnak Görmek

Rüyada tırnak görmek, rüya sahibinin güç sahibi olması ve düşmanlarına karşı zafer kazanması anlamına gelir. Aynı zamanda bu rüya yardım ve menfaat gibi özelliklere işaret eder. Rüyayı gören kişi eğer hasta ise kısa zamanda şifasını bulur. Güçten düşen rüya sahibi eski gücüne kavuşur. Ekonomik gücünü kaybetmiş ise yakında durumunu düzeltmek için eline bir fırsat geçer.

Rüyada Ayak Tırnağı Görmek

Rüyada ayak tırnağı görmek, rüya sahibinin bel veya eklemleriyle ilgili bir rahatsızlık yaşayacağı anlamına gelir. Bu rahatsızlık kısmi olarak hareketlerinin kısıtlanmasına sebep olur ve iyileşmesi zaman alır. Rüyayı gören kimsenin ailesinden birinin gizli düşmanlık beslediği rivayet edilir. Rüya sahibi de bu kişiyi öğrenir ve içten içe öfkelenir. Kişi akrabalarından veya yakınlarından bir kötülük görebilir. Bu rüya, aldatılmaya ve yalanlara delalet eder. Rüyayı gören kişi de kendisini yalnız ve sıkıntılı hisseder. Rüya sahibi eğer bekar ise dul biri ile evlilik yapabilir. Bu konu yüzünden ailesiyle görüş ayrılıkları yaşayabilir ve tartışabilir. Her şeye rağmen inadından vazgeçmez.

Rüyada Tırnak Uzadığını Görmek

Rüyada tırnak uzadığını görmek, rüya sahibinin borcunun artacağı anlamına gelir. Eğer kişi uzayan tırnaklarını kesiyorsa kısa zamanda borçlarından kurtulur. Rüyada uzun tırnak görmek, rüya sahibinin başarılı bir hayata sahip olacağına işaret eder. Hayatını kendi emekleri sayesinde kazanır. Rüyadaki uzun tırnaklar bakımlı ise kişi çok güzel işler başarır ve çevresindekiler tarafından kıskanılır. Diğer insanların dikkatini çeker. Eğer uzun tırnaklar bakımsız ise rüya sahibinin sefil bir hayatı olur. Rüya sahibi elindekilerin kıymetini bilemez ve başkalarına borçlanır.

Rüyada Tırnak Kırılması Görmek

Rüyada tırnağının kırıldığını görmek, rüya sahibinin iş ve aile hayatındaki işleri sürekli başka birilerine yüklediğine işaret eder. Kişi taşın altına hiçbir zaman kendi elini koymaz ve sorumluluk almaz. Her ne olursa olsun işlerini başka insanların üzerinden gerçekleştirir. Bu rüya, sıkıntı bir döneme girileceği ve sorunlu bir işten dolayı geri dönüşü olmayan bir zarara uğrayacağı anlamına gelir.

Rüyada Tırnak Yarılması Görmek

Rüyada tırnak yarılması, kişinin sağlık sorunlarının artacağına ve hedeflerine ulaşmak konusunda sıkıntı yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibi sorunlarını azaltabilmek adına çaba sarf eder ve hayata güzel bakmaya çalışır. Kişinin azmi ve sabrı sayesinde bütün sıkıntıları sona erer. Uzun süredir kötü giden işler rüya sahibinin alacağı önlemler ve vereceği doğru kararlar sayesinde düzelir.

Rüyada Tırnak Pisliği Görmek

Rüyada tırnak pisliği görmek, rüya sahibinin iyilik ve güzellik getirecek birtakım yeniliklerle karşılaşacağına işaret eder. Kişi başkalarıyla olan ortaklıklarını sonlandırma kararı alabilir. Kısa vadedeki tüm hedeflerine ulaşır. İş amacıyla çıktığı bir yolculuktan güzel haberler ile döner. Ayrıca bu rüya, kişinin zarar getireceğini düşündüğü bir işten kazançlı bir şekilde çıkacağı anlamına gelir. Rüya sahibi maddi sıkıntılarını geride bırakır ve hayırlı işlere imza atar.

Rüyada Tırnaklarını Kırmızı Ojeli Görmek

Rüyada tırnaklarının kırmızı ojeli olduğunu görmek, kişinin iş için başka bir şehirde veya ülkede bulunacağına işaret eder. Rüya sahibi güven duyduğu birinden beklemediği kötü bir davranış görebilir. Kişi maddi anlamda çok iyi bir yere gelir, hayırlı ve yüklü miktarda kazanç elde eder. Rüya sahibi ödemekte güçlük çektiği borçlarını kapatır. Şans, mutluluk, huzur ve başarı getirecek kararlar alır. Kişinin ticareti açılır ve işleri yolunda gider.

Rüyada Tırnak Törpülemek Görmek

Rüyada tırnaklarını törpülediğini görmek, rüya sahibinin ekonomik gücünün artacağına delalet eder. Kişi sevdiği birini kırabilir. Anne ve babasıyla bir tatsızlık yaşayabilir. Bu rüya, kişinin sağlığının yerinde olacağı ve elinin bollaşacağı anlamına gelir. Rüya sahibi elini attığı her işte başarı elde eder. Bütün umutsuzluklarına ve sorunlarına çözüm bulur.

Rüyada Tırnak Yediğini Görmek

Rüyada tırnak yediğini görmek, rüya sahibinin başına kötü bir olay geleceğine alamet eder. Bu olay kişinin buhrana girmesine sebep olur. Rüyasında tırnaklarını en dibine kadar yediğini gören kimse büyük bir hastalığa sahip olur ve hayatı tersine döner. Bu rüya, kişinin uğursuzluklarla karşılaşacağına ve hayatındaki her şeyin kötüye giderek ona acı vereceğine işaret eder.

Rüyada Tırnak Batması Görmek

Rüyada tırnak batması, rüya sahibinin eline geçen fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirerek iyi yerlere geleceğine delalet eder. Kişi iş hayatında çok büyük atılım yapar ve rakiplerinin önüne geçer. Ayrıca eğitimiyle ilgili de çok doğru bir adım atar. Rüya sahibi bir işte tam zarar edecekken sorunu ortadan kaldırır. Kişi sıkıntılarından yakın zamanda kurtulur ve çok huzurlu, mutlu bir hayata sahip olur.

Rüyada Tırnak Kopması Görmek

Rüyada tırnağının koptuğunu görmek, rüya sahibinin çevresindeki insanlar sayesinde sorunlarından hızlı bir şekilde kurtulacağına alamet eder. Kişi kısa zamanda rakiplerinin önüne geçer. Eş, dost veya akrabalarından birisi ile bir ortaklık yapabilir. Ayrıca yakınındaki kimselerin başarıları ile övünür. Rüya sahibi hayatının geri kalanını lüks ve konfor içinde geçirir.

Rüyada Ojeli Tırnak Görmek Ne Demek?

Rüyada ojeli tırnak görmek, rüya sahibinin dileklerinin kabul olacağı anlamına gelir. Kişi ticaret hayatına atılabilir. Ayrıca bu rüyayı gören kimse işiyle ilgili başkalarıyla ortaklık yapabilir. Ancak ortakları kendisini yarı yolda bırakır. Rüya sahibi bekar ise hayırlı bir kısmet ile mutlu bir yuva kurmak için adım atar. Kişi işlerini düzeltebilmek için çok büyük adımlar atar. Ama ne yaparsa yapsın yine de sıkıntılı durumlara düşer. Rüyada uzun ojeli tırnak görmek ise kişinin yaptığı işler karşılığında eline geçen kazanç sayesinde büyük bir başarı elde edeceğini gösterir. Toplumda sözü geçen ve çok sevilen biri haline gelir.

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