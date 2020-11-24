İnsan zihni uyku esnasında, birçok farklı nesneyi farklı bağlamlar içerisinden yeniden ele alır. Rüya ismi verilen bu zihinsel işlem, zaman zaman korkutucu olayları uyurken tecrübe etmemize sebep olabilir. Bu doğrultuda rüyalar, tarih boyunca anlamı merak edilen görüler olmuşlardır. Rüyada uçak düşmesi de uykudan korkarak uyanmaya sebep olabilecek rüyalardan biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada uçak düşmesi ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı çeşitli kaynaklardan derlediğimiz tabirlerle giderebilirsiniz. Rüyada Uçak Düşmesi Rüyada uçak düşmesi, insanların uyku esnasında sık sık gördüğü rüyalardan biridir. Son derece korkutucu imgelerden birini ihtiva eden rüyanın, bu doğrultuda ne anlama geldiğinin merak edilmesi büyük ölçüde doğal karşılanmalıdır. Nitekim buna paralel olarak, rüya tabiri kaynaklarında da rüyada uçak düşmesi ile ilgili çok sayıda ve geniş hacimli yorumlara rastlayabilmek mümkündür. Rüyada uçak düşmesi, rüya yorumcularının farklı şekillerde ele aldığı bir imgedir. Rüya tabiri kaynaklarında rüya ile ilgili genel olarak olumsuz yorumların öne çıktığını gözlemlemek mümkün olsa da bazı olumlu yorumlarla da karşılaşılabilir. Ayrıca rüya içerisinde yer bulan diğer imgelerin de rüya tabiri bakımından son derece önemli olabileceği gözden kaçırılmamalıdır.

Rüya yorumcularının büyük çoğunluğuna göre, rüyada uçak düşmesi kötü bir haberi sembolize eder. Dolayısıyla rüyasında uçak düştüğünü gören bir kimsenin yakın bir zamanda hayatının herhangi bir alanı ile ilgili kötü bir haber alması muhtemeldir. Bu doğrultuda rüya sahibinin işlerinin ciddi oranda bozulacağı, önemli aksakların meydana geleceği ve hayatının alt üst olacağı söylenebilir. Buna ek olarak kimi yorumcular, rüyasında uçan düştüğünü gören bir kimsenin kısmetinin kapalı olduğunu ifade eder. Bu tür bir rüya gören kimselerin zor günler geçirmesi muhtemeldir. Nitekim geçirilecek bu zor günler hakkında kişinin yapabileceği pek de bir şey yoktur. Daha çok bu duruma sebep olan şey şanssızlıktır. Böyle bir rüya gördüyseniz ne yaparsanız yapın, işlerin sizin aleyhinize dönmesi olasıdır. Son olarak rüyada uçak düşmesi, rüya sahibinin hayalleri ile de bağlantılı bir biçimde ele alınır. Rüyasında uçak düştüğünü gören bir kimsenin büyük hayal kırıklıkları yaşayacağı ve hayallerini gerçekleştirmek son derece uzak bir konuma düşeceği varsayılır. Nitekim rüyada uçak görmek, genellikle kişinin hayallerine ve ele geçireceği fırsatlara işaret eder. Dolayısıyla bu uçağın düşmesi, rüya sahibinin yaşayacağı hayal kırıklıkları şeklinde tabir edilebilir.

Rüyada Uçak Düşmesi ve Patlaması Rüyada uçak düşmesi, kişinin yaşayacağı hayal kırıklıklarının ve geçireceği meşakkatli dönemlerin habercisidir. Düşen uçağın patlaması ise daha olumsuz bir imge olarak değerlendirilebilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin işlerinin geri dönülmez bir biçimde ters gideceğini söylemek mümkündür. Öyle ki bu tür bir rüya gördüyseniz hayallerinizin, artık elde edemeyeceğiniz bir biçimde tuzla buz olması kuvvetle muhtemeldir. Kimi yorumcular ise rüyada uçak düşmesi ve patlamasını aile içerisinde yaşanacak sıkıntıların göstergesi olarak tabir eder. Özellikle evli çiftler için düşen ve patlayan bir uçak, eşler arasındaki ilişkinin kopma noktasına geleceği anlamını taşır. Bu açıdan özel hayatınızın son derece yıpratıcı tartışmalara sahne olması ve sonucunda büyük kırgınlıklar barındıran bir ayrılığın yaşanması olasıdır. Rüyada Askeri Uçak Düşmesi Rüyada askeri uçak görmek genellikle zenginlik alameti olarak kabul edilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin büyük ve bereketli kazançlar elde edeceği düşünülür. Rüyada askeri uçak düşmesi de bunun tam tersi yönünde anlamlar ihtiva eder. Böyle bir rüya gören kimselerin yıllarca çabalayarak kenara ayırdıkları servet ve birikimlerinin son derece kısa bir sürede yok olması beklenir. Dolayısıyla ani bir kaza, beklenmedik bir hastalık ya da buna benzer bir durum sebebi ile varınızı yoğunuzu elinizden çıkarmanız gereken bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Rüyada Uçağın Suya Düşmesi Rüyada düşen uçak, neredeyse tüm rüya yorumcuları tarafından üzüntülü olaylara ya da yaşanacak problemlere yorulmuştur. Dolayısıyla uçak düşmesi imgesinin daima negatif anlamlara sahip olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak suya düşen uçak bu noktada biraz daha olumlu yönde ele alınabilecek biridir. Buna göre rüyada uçağın suya düşmesi, rüya sahibinin uzun bir süredir boğuştuğu problemleri yavaş yavaş atlatmaya başlayacağı şeklinde ele alınabilir. Ancak problemleri çözene kadar geçen süreç rüya sahibi son derece yorucu ve yıpratıcı olacaktır. Rüyada Üstüne Uçak Düşmesi Rüyada üstüne uçak düşmesi de diğer tabirlere benzer bir biçimde olumsuz anlamlar ihtiva eden bir imgedir. Rüyasında üstüne uçak düştüğünü gören bir kimsenin başına büyük bir felaket ya da talihsizlik geleceği düşünülür. Bu talihsizliğin daha çok, kişinin "Beni mi buldun?" diyeceği türden, son derece küçük ve rastlantısal bir olay olması muhtemeldir. Ancak rüya sahibinin uzun bir süre bu olayın yarattığı sıkıntılar ile mücadele etmesi gerekecektir. Rüyada Evin Üstüne Uçak Düşmesi Rüyada evin üstüne uçak düşmesi, kişinin kendi üstüne uçak düştüğünü görmesi ile benzer bir biçimde yorumlanır. Ancak burada başına büyük bir talihsizlik gelecek olan sadece kişinin kendisi değil, bütün hane halkıdır.