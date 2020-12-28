İnsan zihni uyku esnasında çalışmaya devam eder. Bu çalışma sırasında zihin, daha önce karşılaşmış olduğu nesneleri yeni baştan ele alarak farklı bağlantılar ve ilişkiler içerisinde değerlendirir. Bu doğrultuda rüya imgeleri zaman zaman son derece çarpıcı nesneler olabilirken bazen de gündelik hayattaki oldukça sıradan eşyalar da olabilir. Yastık da rüyalarda karşımıza çıkan gündelik hayat içerisinde kullandığımız sıradan eşyalardan biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada yastık görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Rüyada Yastık Görmek Rüyada yastık görmek, zaman zaman karşılaşılan imgelerden biridir. Buna paralel olarak rüya tabiri kaynaklarında da rüyada yastık görmek ile ilgili çeşitli yorum ve açıklamalara rastlamak mümkündür. Rüya içerisinde bulunan diğer imgelere bağlı olarak değişkenlik gösterse de rüyada yastık görmek genellikle olumlu bir biçimde tabir edilen imgeler arasındadır. Rüya yorumcularının büyük çoğunluğu, rüyada görülen yastık imgesini zenginlik olarak değerlendirmiştir. Özellikle rahat gözüken ya da ipek gibi pahalı kumaşlardan yapılmış olan yastıklar, zenginlik ve güzel bir kazanç alametidir. Bu doğrultuda rüya sahibinin iş hayatında güzel bir fırsat yakalayarak kolay bir biçimde zenginlik elde edeceği düşünülür. Dolayısıyla yastık, yorulmadan elde edilen mükafat olarak tabir edilebilir.

Benzer bir biçimde kimi yorumcular, rüyada görülen yastığın kişiye kalacak yüklü miktarda bir miras olduğunu ifade eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin yakın akrabalarından kendisine ciddi oranda bir mal ya da birikmiş para miras kalabilir. Kişinin bu miras sayesinde tüm hayatı boyunca rahat edeceği ve dolayısıyla yoğun bir çalışma hayatına sahip olmadan yüksek standartlara sahip bir yaşam süreceği varsayılır. Bazı yorumculara göre ise rüyada yastık görmek, hayırlı bir evliliğin göstergesidir. Özellikle rüya sahibinin bekar olduğu durumlarda rüya, son derece iyi huylu bir kimseyle tanışılacağına delalet eder. Yorumcular, rüya sahibinin bu kısmetini iyi bir biçimde değerlendirmesi halinde hayatı boyunca kendisine mutluluk verecek bir evlilik yapacağını vurgular. Tüm bu yorumlara bakılarak rüyada yastık görmenin son derece hayırlı bir alamet olduğunu söylemek mümkündür. Rüyada Yastık Kılıfı Görmek Rüyada yastık kılıfı görmek de benzer bir biçimde son derece olumlu yorumlara açık bir imgedir. Rüya yorumcularına göre bu tür bir rüya gören kimseleri bekleyen saadet dolu bir gelecek vardır. Özellikle rüya sahibinin evli olduğu durumlarda rüya, eşlerin arasındaki muhabbetin uzun yıllar boyunca eksilmeyeceğine ve hane içerisindeki mutluluğun katlanarak artacağına yorulur. Bekar kimseler için evlilik haberi olarak değerlendirilen rüya, yaşlı kimseler için ise sağlık gibi anlamlar ihtiva eder.

Rüyada Beyaz Yastık Kılıfı Görmek Rüyada beyaz yastık kılıfı görmek, rüya sahibinin erkek olduğu durumlarda iş hayatındaki başarıları sembolize eder. Bu doğrultuda rüya sahibinin makam ve mevki elde edeceği düşünülür. Ayrıca beyaz rengin saflığı ve iyi kalpliliği simgelediğini söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla rüya sahibinin hızlı yükselişi, iyi huylu ve dürüst bir insan olması ile alakalı bir biçimde gerçekleşebilir. Rüya yorumcularının neredeyse tamamına göre rüya sahibinin bekar bir kadın olması halinde beyaz yastık kılıfı gelinlik olarak yorumlanmalıdır. Buna göre rüya sahibinin kısa bir süre içerisinde hızlı bir biçimde evlilik yolunda adımlar atması muhtemeldir. Rüyada Yastık Yüzü Görmek Rüyada yastık yüzü görmek, beklenmedik bir iyiliğe işaret eder. Rüya sahibinin beklemediği bir insandan gelecek yardım sayesinde çeşitli sıkıntılarını atlatması olasıdır. Rüyada Mavi Yastık Kılıfı Görmek Rüyada görülen mavi yastık kılıfı, aile içerisindeki huzurun göstergesidir. Rüya sahibinin son derece huzur ve muhabbet dolu bir aile hayatına sahip olduğu düşünülür. Rüyada Kirli Yastık Kılıfı Görmek Rüyada kirli yastık kılıfı görmek ise mavi yastık kılıfının tam aksine aile içerisindeki sıkıntılara yorulur. Özellikle eşlerin geçmişte yaptıkları ya da yaşadıklarından dolayı tatlarının kaçması muhtemeldir. Geçmişteki bazı olayların yeniden gündeme gelmesi ile çiftin huzurunun kaçacağı varsayılır. Ancak bu keyifsiz dönemin çok uzun süreceğini söylemek doğru olmayacaktır.

Rüyada Yastık Yünü Görmek Rüyada yastık yünü görmek, refah ve rahatlık olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin kariyerinin başlarında elde ettiği yüksek kazançlar sayesinde hayatı boyunca rahatlığının tadını çıkaracağı düşünülür. Kişinin yüksek yaşam standartlarının rahatlığına alışacağı ve bu nedenle biraz kaprisli bir yapıya sahip olacağı da yapılan yorumlar arasındadır. Rüyada Yastık Pamuğu Görmek Rüyada yastık pamuğu görmek de yastık yünü görmekle benzer bir biçimde tabir edilir. Buna göre rüya sahibinin yorucu olmaktan uzak bir hayat süreceği ve maddi anlamda daima belli bir refah seviyesinin yukarısında olacağı varsayılır. Rüyada Renkli Yastık Görmek Rüyada görülen renkli yastık, rüya sahibinin güler yüzlü ve sevecen karakter yapısına işaret eder. Bu doğrultuda kişinin eğlenmeyi son derece iyi bilen ve büyük ölçüde sosyalleşmeyi seven bir kimse olduğu düşünülür. Ayrıca renkli yastık, güçlü arkadaşlıkları ve ilişkileri de sembolize eder. Rüyada Yastık Kırlent Görmek Rüyada yastık kırlent görmek, beklenmedik bir anda başlanacak evlilik hazırlıklarına delalet eder. Evli kimselerin böyle bir rüya görmesi halinde ise yakın çevrelerinden bir çiftin evliliğine tanıklık edecekleri inancı yaygındır.