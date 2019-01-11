Rüyada yorgan görmek ne demek? Rüyada yorgan görmek ile ilgili rüya tabirleri

Kış gelip de havalar soğuduğunda, ısınmak için yakıt harcanmaya başlandığında, kışlıklar ortaya çıkar. O kışlıkların içinde de yorganlar vardır. Yorganlar soğuk kış gecelerinde bizi sıcak tutar ve gece sıcacık uyurken rüyalar görürüz. Bu rüyaların bir kısmında yorganlarda görülür. Peki rüyada yorgan görmek ne anlama gelir? Anlamı sık araştırılan rüyalardan biri bu rüya ile ilgili rüyada yorgan görmek; eski yorgan, yorgan yünü, yorgan yastık, yorgan döşek, renkli yorgan vb. görmek ne demek sizin için listeledik. RÜYADA YORGAN GÖRMEK Rüyada yorgan görmek gerçek hayattaki gibi rüyayı gören kişi için rahatlığın, güvende olmanın simgesidir. Ayrıca evlilik ve bunlara bağlı olarak mutlulukla da ilişkilendirilir. Güvenliğinize dikkat ederek doğru adımlar atarsanız başarılar, maddi gelirler sizi bekliyor demektir. Ek olarak rüyayı gören kişi bekarsa yorgan mutlu bir evliliğin habercisi olabilir. Tabii bunların dışında yorganın durumu da rüyanın yorumu açısından önemlidir. RÜYADA ESKİ YORGAN GÖRMEK Rüyada Eski Yorgan Görmek, sizin için yeni olmayan geçmişte kalmış bazı şeylerin ortaya çıkacağını ifade eden bir imgedir. Ayrıca kişinin kendine çeki düzen vermesi gerektiğine tekabül eder.

RÜYADA YORGAN YÜNÜ GÖRMEK Rüyada yorgan yünü görmek zorluk çekmeden kazanacağınız mala, bazen hazıra konmaya ve hayatı dolu dolu yaşamaya, makam sahibi olmaya ve hayatın anlam kazanmasına delalet eder. Rüyada yorgan yünü yıkamak ise hayırlı olanı istemeye, duaların kabul olmasına ve zengin bir hayata yorulur. RÜYADA YORGAN YASTIK GÖRMEK Rüyada yorgan yastık görmek, küçük miktarda para, kısa süreli yolculuk ve eğlence anlamına gelir. Paradan tasarruf edeceğinizi ve bu paranın size beklediğinizden çok daha iyi hizmet vereceğini gösterebilir. Rüyada yorgan yastık kılıfı görmek, bir yolculuğa çıkacağınız anlamına gelir. Rüyada kötü yorgan yastık görmek, sizi finansal olarak zorlayacak bir seyahat anlamına gelir. Bu yastık kılıfı temiz ise hoş bir yolculuk demektir. RÜYADA YORGAN DÖŞEK GÖRMEK Rüyada yorgan döşek görmek, esenlik içerisinde olmayı gösterir ve rahat etmeye delalet olur. Ferahlığı yakalamanızı simgeleyecek olan bir rüyadır ve temkinli davranmayı da gösterecektir. Yaşayacağınız hayatın oldukça güzel olmasına delalet edeceğini ... RÜYADA RENKLİ YORGAN GÖRMEK Rüyada renkli yorgan görmek zorlukların ardından kavuşacağınız güce ve makama, hayırlı ve güzle hayata, moralin yüksek olmasına ve kimseye muhtaç olmamaya delalet eder. Rüyada renkli yorganı yakmak ise mutluluğun azalmasına, çileli bir hayat sürmeye ve eski zengin rahata hayatı özlemeye yorulur.

RÜYADA YORGAN YÜZÜ GÖRMEK Rüyada Yorgan Yüzü Görmek, bu rüya kişinin evine ve eşine, evlatlarına verdiği değere işaret eder. Rüyada yorgan yüzü katlamak, kişinin düzenli kimse olduğuna, kişi işlerini düzenli ve planlı yaptığına işaret edilir. RÜYADA YORGAN GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Yorgana Sarıldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yorgana sarıldığını görmesi bekarlar için evlilik demektir. Evliler için ise mal ve mülk sahibi olmak manasına gelir. Rüyada Yırtık Yorgan Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yırtık yorgan görmesi ayrılığa yorumlanmaktadır. Rüyada Temiz Yorgan Görmek

Rüyada temiz yorgan görmek ya da yatağına sermek, hoş, çekici ve akıllı bir kadınla nikah yapmak anlamına gelir. Bunun tersi olarak yorganın pis olması çirkin, huysuz, aksi ve pis bir kadına delalet eder. Rüyada Kirli Yorgan Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kirli yorgan görmesi kirlenmiş, pis yorgan ihanet eden eş demektir. Evli kimseler için eşler arasındaki sorunlara ve aldatmalara işaret eder. Rüyada Siyah Yorgan Görmek

Rüya sahibinin rüyasında siyah yorgan görmesi bilgi sahibi olmaya veya mutlu olunacak bir habere işarettir.

Rüyada Yeşil Yorgan Görmek

Bir işten, alınacak bir eşyadan ya da maldan şifa bulmayı amaçlamaya ve medet ummaya yorulur. Rüyada yeşil yorgan örtmek, bir insan veya bir yere sığınmaya, bu sayede teselli bulmaya, kendini daha huzurlu, sağlıklı, mutlu, iyi ve bir o kadar da şanslı hissetmeye alamet eder. Rüyada yeşil yorgan dikmek, insanların en zor zamanlarında başvuracakları ve kimin elinden çıktıysa onun ölmüşlerine dua edecekleri hem kullanışlı hem de fonksiyonel mallar üretmek anlamına gelir. Rüyada yeşil yorgan satmak, bir iyiliğe vesile olmak ya da aracılık etmek demektir. Rüyada yeşil yorgan satın almak, rüyayı gören kişinin kendisi adına yapacağı en hayırlı ve en doğru işlerden biridir. Rüyada Yorgan Yanması

Rüyada yeni yorganın yanması, rüya sahibinin eksikliğinde çok zorlanacağı, zahmete düşeceği, mağdur olacağı bir duruma düşmesine işaret eder. Bu durum aynı zamanda kişi için cebinden çıkan paranın da yanması anlamına gelir. Rüyada eski yorganın yanması, var olan son kuruşun, son lokmanın ya da deyim yerindeyse son hırkanın da yitirilmesi nedeniyle yaşanacak zarurete, sıkıntıya ve fakirliğe delalet eder.

Rüyada Kırmızı Yorgan Görmek

Rüya sahibinin görsel konularda çok bilinçli, dikkatli ve özenli olması demektir. Yani kişinin estetiğe çok düşkün olduğuna ve bu duygusunun çok geliştiğine alamet eder. Rüya sahibi bu yönde bir iş kurabilir ya da böyle bir işte çalışabilir. Örneğin, kuaför, makyöz, modacı olabilir ya da ressam, tasarımcı veya estetisyen olabilir. Rüyada kırmızı yorgan kaybetmek, bir yeteneği kullanmaya kullanmaya onun üzerinde kabiliyeti ve yeterliliği yavaş yavaş yitirmeye yani kişisel bir özelliği kaybetmeye işaret eder. Rüyada kırmızı yorgan yıkamak, bir huyuna, alışkanlığına ya da doğruya sıkı sıkı bağlı kalmak, onu hep canlı tutmak ve devam ettirmek anlamına gelir. Rüyada Yorgan Silkelemek

Rüyada balkondan aşağı yorgan silkelemek, tatsızlıklardan, huzursuzluklardan, sorunlardan yani kısacası olumsuzluklardan ve uğursuzluklardan kurtulmaya ferahlamaya ve rahatlamak anlamına gelir. Rüyada evin içinde yorgan silkelemek, evdeki gergin ortamın, kötü enerjisinin, şanssızlığın, mutsuzluğun ve uğursuzluğun sürmesine neden olacak bir gelişmeye neden olmaya delalet eder.