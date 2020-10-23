Rüyalar, zihnin gerçek hayatta karşılaştığı nesneleri yeniden ele almasıyla meydana gelir. Dolayısıyla insanların üzerinde korku gibi sebeplerle daha çarpıcı etkiler bırakan nesneler rüyalar tarafından da sıklıkla işlenen malzemelere dönüşür. Yengeç de rüyalar da zaman zaman karşılaşılan imgelerden biridir. Rüya yorumcuları yengeç imgesini farklı şekillerde tabir eder. Yazımızın devamını okuyarak "Rüyada yengeç görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Rüyada Yengeç Görmek Yengeç görmek rüya yorumcuları tarafından oldukça anlamlı bulunan rüyalar arasındadır. Genellikle olumsuz bir biçimde değerlendirilen rüyanın tabiri, rüyadaki diğer imgelere göre farklı anlamlara da gelebilir. Ancak rüyada yengeç görmek pek çok rüya yorumcusu tarafından sinsi bir düşman olarak yorumlanır. Bu doğrultuda rüya sahibinin yakınında bulunan insanlara karşı dikkatli davranması tavsiyesi verilir. Nitekim yengeç görmek daha çok uyarı mahiyetinde bir rüyadır. Rüyasında yengeç gören bir kimsenin arkasından konuşan ve iş çeviren arkadaşlara sahip olduğu düşünülür. Bu kimseler rüya sahibi tarafından arkadaş olarak görülse de aslında düşmandır. En nihayetinde rüya sahibinin bu kimselerle yüzleşmesi ve aralarında şiddetli bir çatışmanın meydana gelmesi beklenir. Ancak çoğu yorumcusu rüya sahibinin bu süreci ciddi yaralar almadan atlatacağı kanaatindedir.

Ayrıca bazı rüya yorumcularına göre rüyada yengeç görmek sıcak bir aileyi sembolize eder. Bu yoruma göre, rüyasında yengeç gören kişinin sıkıntılarını atlatabilmek için ailesinin desteğine ihtiyacı vardır. Buna ek olarak rüyada görülen yengeç temiz ve saf bir karakter anlamına gelir. Rüya sahibinin bu karakteri sayesinde daima kötülüklerden uzak olacağı vurgulanır. Rüyada Yengeç Sürüsü Görmek Rüyada yengeç sürüsü görmek etrafınızdaki insanlarla yaşayacağınız çatışmalara delalet eder. Özellikle çıkar odaklı sert tartışmaların ortaya çıkması muhtemeldir. Bilhassa iş hayatınızda dost zannettiğiniz insanların, kendi çıkarlarını korumak size iftira atmaları söz konusu olabilir. Rüyada Yengeç Yavrusu Görmek Rüyada görülen yengeç yavrusu ölen bir kimsenin malları üzerinden dönecek tartışmalara işaret eder. Böyle bir rüya gördüyseniz son derece küçük bir mirastan pay kapabilmek için yakınlarınızın birbirine düştüğüne şahit olabilirsiniz. Her ne kadar bu tartışmaların içinde olmak istemeseniz de kısa bir sürede işler kendinizi sakınamayacağınız bir hale gelebilir.

Rüyada Evde Yengeç Görmek Rüyada evde yengeç görmek ev içinde doğacak tartışmaların habercisidir. Bu tür rüyalar özellikle rüya sahibinin anne baba olduğu durumlarda çocuklarının birbirine gireceği şeklinde yorumlanır. Dolayısıyla çocuklarınız arasında adil bir biçimde karar vermeniz gerekebilir. Benzer bir biçimde rüyayı gören kişinin çocuk sahibi olmaması halinde kardeşiyle ya da en yakın arkadaşıyla ciddi bir tartışma yaşayacağı düşünülür. Rüyada Mavi Yengeç Görmek Rüyada görülen mavi yengeç, geçinilmesi zor bir insanı temsil eder. Bu tür bir rüya gördüyseniz yakın zamanda hayatınıza son derece huysuz ve inatçı birisinin girmesi söz konusu olabilir. Ayrıca kimi rüya yorumcularına göre mavi yengecin anlamı haram mal ya da hile şeklindedir. Dolayısıyla rüyanızda mavi yengeç gördükten sonra iş hayatınızda daha temkinli davranmanız lehinize olacaktır. Rüyada Yengeç Isırdığını Görmek Rüyada yengeç tarafından ısırılmak ulaşılması zor bir hayali ya da kişiyi sembolize eder. Rüya yorumcularının pek çoğu, yengeç tarafından ısırıldığını gören bir kişinin çabalarının karşılığını alamayacağını ifade eder. Ulaşılması zor kişi ise platonik bir aşkla ilgili olabilir. Ayrıca bazı kaynaklara göre rüyada tarafından ısırılmak son derece cimri ve arkadaşlık edilmesi zor bir insan anlamına gelir. Bu tür bir rüya gördüyseniz oldukça yıpratıcı ve yalnızca sizin fedakarlık yaptığınız bir ilişkiye başlayacağınız öngörülür.

Rüyada Evin İçinde Yengeç Görmek Rüyada evin içinde yengeç görmek aile içinde doğacak tartışmalara işaret eder. Çok çocuklu ailelerde kardeşlerin birbiriyle sert tartışmalar yaşayacağı düşünülür. Çocuğu ya da kardeşi olmayanların ise en yakın arkadaşıyla sorunlar yaşaması beklenir. Rüyada Yengecin Kovaladığını Görmek Rüyada yengeç tarafından kovalanmak, özellikle iş hayatından karşılaşılan problemlerin sona ereceği anlamına gelir. Öyle ki bu sorunları nihayete erdirebilmek için harcadığınız çaba, iş arkadaşlarınızın ve patronunuzun takdirini toplamanıza vesile olabilir. Böylece sona eren problemlerle birlikte kariyerinizde yeni bir yükselme şansı elde edebilirsiniz. Rüyada Pembe Yengeç Görmek Rüyada pembe yengeç görmek, rüya sahibinin en imkansız görünen hayalinin gerçek olacağına delalet eder. Özellikle başaramayacağınızı düşündüğünüz bir iş varsa bu dönemde biraz olsun şansınızı denemeniz hayatınızı değiştirebilir. Rüyada Siyah Renkli Yengeç Görmek Rüyada siyah renkli yengeç görmek son derece hayırlı bir imgedir. Rüya sahibinin neredeyse sıfır noktasındayken aldığı bir işi zirve noktasına kadar çıkaracağına işaret eder. Bu sayede kişinin, çalışma hayatının daha başlarında son derece saygın bir pozisyon elde edeceği düşünülür. Ancak bilhassa ilk zamanlarda çeşitli finansal problemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.