Rüyada yumurta görmek ne demek? Rüyada yumurta görmek ile ilgili rüya tabirleri

Doğanın mucizelerinden biri olan yumurta insan hayatı için de büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle rüyasına yumurta giren insanlar bunun ne anlama geldiğini öğrenmek isterler. Rüyada yumurta görmek iyi bir şey midir yoksa kötü mü? Rüyada yumurta görmenin pek çok farklı yorumu mevcuttur. Bu yorumların pek çoğu özellikle yumurtanın rüyada görülüş biçimine göre değişmektedir. Örneğin sizin için derlediğimiz yumurta sarısı, yumurta kabuğu, kırık yumurta, yumurta yemek, renkli yumurta, çiğ yumurta, yumurta haşlamak gibi farklı durumlar farklı rüya tabirlerine sahiptir. RÜYADA YUMURTA GÖRMEK Değerli bir şey olan yumurtanın rüyalarında görülmesi genellikle hayırlı işlerin ve müjdeli gelişmelerin habercisi olarak yorumludur. Rüyada yumurta görmek farklı yorumlara sahiptir ki bunların çoğunluğu olumludur. Genel olarak rüyada yumurta görmek, para, mutluluk ve evlilik manalarına gelir. Yani bulunduğunu konumdan daha iyi, daha mutlu bir noktaya gelirsiniz. Rüyasında yumurta gören kimse bekar ise evlenir, evli ise eşiyle mutlu geçinir ve mal mülk sahibi olur. Bu rüyayı gören kimse beklemediği bir yerden büyük bir para bulur. Gelen para onu zenginliğe götürecek ilk adımdır.

RÜYADA YUMURTALAR GÖRMEK Rüyada yumurtalar görmek rahat ve konforlu bir hayatın hayalini kurduğuna, kişinin bulunduğu durumdan daha güzeline ve iyisine sahip olmak istediğine ve tüm planlamalarını da bu doğrultuda yaptığına alamet eder. Rüyayı gören erkek ise bazı sorunlarının olacağına işaret eder. RÜYADA YUMURTA SARISI GÖRMEK Rüyada yumurta sarısı görmek ile ilgili rüya tabircileri tarafından birçok söylem bulunmaktadır. Rüyada yumurta sarısının görünmesi hayra yorumlanır. Eğer yumurta sarısını gören evli bir bayan ise çocuk doğuracağı anlamına gelir. Eğer bu kişi işsiz işe çok para kazandıran bir işe gireceğine dalalet ederken, bekar bir kişinin yumurta sarısı görmesi, o kişinin bir kişi ile tanışacağı ve hayırlı bir izdivaç gerçekleştireceği manasına gelmektedir. Yumurta sarısının döküldüğünü görmek ise ele geçen bir fırsatın kaçırıldığı manasına gelir. RÜYADA YUMURTA KABUĞU GÖRMEK Rüyada yumurta kabuğu görmek, ele geçecek ve kişinin yüzünü güldürecek bir fırsata işaret olduğu gibi, yaşanacak küçük sevinçlere de işarettir. Daha önce yapılan ufak bir yatırımın kişinin dar gününde işine yarayacağını, daha önce verilen borçların geri alınacağını da alamet eder. Rüyada sahibinin kalbini kırmış olduğu birinden af dilemesi ve sonra o kimse ile yakın arkadaş olmasına yorulan rüya, iş yerinde başarılı bir işten sonra maddi olarak mükafatlandırılmayı, kişinin iş arkadaşları da dahil olmak üzere herkesle iyi geçinerek, sevilen biri olacağını tabir eder.

RÜYADA KIRIK YUMURTA GÖRMEK Rüyada kırık yumurta uğursuzluk olarak kabul edilir ve rüya sahibinin üzüntü ve hastalık içinde geçireceği günlerin habercisi olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin canın sıkılacağına, başının ağrıyacağına, huzurunun kaçacağına ve maneviyatının çökmesine neden olacak bazı olaylar yaşayacağına ve tüm bu nedenle de ağız tadının kalmayacağına rivayet edilir. Bu rüya şanssızlık anlamına gelir. RÜYADA YUMURTA YEMEK Rüya tabircilerine göre rüya sahibinin rüyasında yumurta yemesi çocuk sahibi olmaya delalet eder. Eğer rüyada yumurta yediğini gören kişi hamile kadın ise bu rüyayı görürse erkek çocuğu olacağı rivayet edilir. Rüyada yumurta yemek aynı zamanda kötü ye delalet etmektedir. Rüya sözlüğü yorumcularına göre ise aile içinde çıkacak tartışmalara işarettir. RÜYADA RENKLİ YUMURTA GÖRMEK Rüyada kırmızı renkli yumurta görmek yangın çıkmasına, ölüme ve büyük felaketlerin ortaya çıkacağı manasına gelmektedir. Rüyada siyah yumurta görmek başınıza çok kötü bir hadisenin geleceğine delalet etmektedir. RÜYADA RAFADAN YUMURTA GÖRMEK Rüyada görülen rafadan yumurta hayırlı bir eşe ve onunla geçireceğiniz hayat delalettir. Bu rüyayı gören kimse eğer bekarsa yakında güzel ve iyi huylu bir hanımla karşılaşır ve onunla istediği gibi bir aile kurarak birlikte uzun ve hayırlı bir evlilik hayatları olur.

RÜYADA ÇİĞ YUMURTA GÖRMEK Rüyada çiğ yumurta görmek, zorlu ve çetin günler geçireceğine ama sonunda feraha kavuşacağına tabir olunur. Rüya sahibine akrabalarından biriyle ilgili bir haber gelebilir. Bazı rüya tabircileri rüyada çiğ yumurta gören kişinin düşünceleri tam olarak olgunlaşmamış olacağına yorar. Rüya sahibi düşmanlarına karşı savunmasız bir şekilde kalacaktır. Onlara karşı hamle yapacak gücü bile kendisinde bulamayacak ve haksızlıklara uğrayacaktır. Bu yüzden kendini zorlu şartlara hazırlamalıdır. RÜYADA 3 TANE YUMURTA GÖRMEK Rüyada 3 tane yumurta gormek Allah’tan korkan kişi olmasına, sevdiklerinizin kalbini kırmaya ve kötü sözlerden dolayı pişmanlık yaşamaya, iman sahibi bir insan olmaya ve şeytanın vesveselerine izin vermemeye alamettir. RÜYADA YUMURTA HAŞLAMAK Rüya sahibinin rüyada yumurta haşladığını görmesi, kişinin düşmanlık beslediği kişilere karşı uzatacağı zeytin dalının delaletidir. Eğer rüyada yumurta haşladığını görürse bu durum rüya tabircilerine göre uzun zamandır sıkıntı yaşadığı kişilerle artık arasını düzeltmek isteyen kişi, kararlı adımlar atacağına delalet eder.

RÜYADA SUCUKLU YUMURTA GÖRMEK Rüyada sucuklu yumurta görmek, malın mülkün çoğalmasına ve kişinin isteklerini kolay şekilde yerine getirmesine, anne ve babasından miras yolu ile kalan paralarla yeni bir hayat kurmasına işarettir. Sucuklu yumurta fakir olan kişiler için durumlarının düzelmesine işaret olduğu gibi, daha iyi ve kazancı çok daha iyi olan bir işe girmek anlamına da gelir. Genellikle rüya sahibinin kimseye müdanası olmadan yaşayacağına, ahlakını ve iyi niyetini bozmadan hareket edeceğine ve yaşamsal ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayarak rahatça yaşayacağına yorumlanır. Sucuklu yumurta zenginliğin, iyi halin ve kişinin şükür bilen biri olduğunun da ifadesidir. RÜYADA YUMURTA GÖRMEK İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ Rüyada yumurta pişirmek

Yumurta pişirme işini kendiniz yapıyorsanız girdiğiniz işte başarılı olacağınız manasına geliyor. Bu iş ile birlikte büyük karlar sağlayacaksınız. Rüyanızda bir başkasının yumurta pişirdiğini görüyorsanız, o kişinin sizin patronunuz olduğu, işinde çok başarılı olacağı ve sizin de bu başarıdan pay alacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada Çatlak Yumurta Görmek

Rüya sahibinin planlarının istediği gibi yürümeyeceğine bu nedenle de hayal kırıklığı yaşayacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin tabir yerindeyse evdeki hesabının çarşıya uymaması nedeniyle zor durumda kalacağı ve maddi anlamda zarar edeceği ile tabir edilir. Rüyada büyük yumurta görmek

Rüyada büyük yumurta görmek bol kısmete ve kazanca delalet eder. Aynı zamanda yaptığınız bir yatırımın meyvesini fazlasıyla alacağınız ve bu yolla kazancınızı daha da arttıracağınız manasına gelmektedir. Rüyada iki tane yumurta görmek

Rüyada iki tane yumurta görmek karşısına çıkacak kötü düşünceli kişilere karşı dikkatli davranması gerektiğine, düşmanlarının kendisini geçeceğine tekabül eder. Rüyayı sağlık çalışnı görmüşse iyi olmayan olaylar ile karşılaşacağına ve büyük bir üzüntü duyacağına dostlarının desteği ile kendini toplayıp doğru kararlar verip herşeyi tekrardan yoluna koymaya, hedeflerinin yüksek olduğuna alamet eder. Caferiye göre ise helal yoldan geçimini sağlamaya, akraba ve arkadaşlar için de çok büyük bir fırsat olan bir iş yapılacağına ve bundan dolayı etrafındaki herkesin kazanç sağlayacağına delalettir.