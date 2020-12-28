Rüyada yumurta kırmak ne demek, ne anlama gelir?

Günlük hayatta hemen hemen her gün, özellikle kahvaltı sofralarında severek tükettiğimiz bir gıda olan yumurtayı rüyada herkes mutlaka bir kez de olsa görmüştür. Geceleri uyurken gördüğümüz rüyalar bize bazı mesajlar verir. Peki rüyada yumurta görmek ne anlama gelir? Rüyada yumurta kırmak ne demek? Hep beraber bakalım... Rüyada Yumurta Kırmak Rüyada yumurta kırmak, rüya tabircileri tarafından hayır ve şer olarak iki farklı anlamda yorumlanmıştır. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada yumurta kırdığını görmek; rüya sahibinin kendi hatalarının bedelini ağır bir şekilde ödeyeceği anlamı taşır. Elim bir kaza sonucu ailesinden ya da yakın çevresinden sevdiği, değer verdiği birini kaybetmek anlamında yorumlanan bu rüya, hamile olan kadınların çocuklarını kaybedeceğine delalet eder. Rüya aleminde yumurta kırmak, rüyayı gören kişinin maddi kaynaklarını kumar sebebiyle yitirebileceğinin habercisidir. Birtakım rüya tabircilerine göreyse, rüyada yumurta kırmak; aile, hısım ve akrabaların dost meclisinde toplanmasına, aile eşrafı tarafından para biriktirilip mal mülk sahibi olunmasına ve evlat sahibi olmaya işaret eder.

Rüyada Çiğ Yumurta Kırmak Rüyasında; tavuk, kaz, ördek, hindi, güvercin gibi kümes hayvanlarının yumurtasını kırdığı gören kişi kolay yoldan helal para ve mal mülk sahibi olur. Aynı zamanda rüyada çiğ yumurta kırmak; rüya sahibinin yaptığı ve yapacağı işler ile rakiplerine üstünlük sağlayacağına, maddi ve manevi olarak hayal ettiği konumdan da yüksek mevkilere geleceğine, ummadık bir değişim ve farklılık içine girileceği anlamı taşır. Rüyada Çift Sarılı Yumurta Kırmak Rüyada kırdığı yumurtanın çift sarılı olduğunu görmek; son zamanlarda yaşanan sıkıntıların son bulacağına, rüyayı gören kişi için beklenmedik gelişmelerin yaşanacağına, içine kapanık bir insan olsa da hayatına yeni kişilerin gireceğine işaret eder. Rüyada çift sarılı yumurta görmek; kişinin imkansız olarak nitelendirdiği bir işi emeği, azmi, istikrarı ve çalışkanlığı ile alnının akıyla başaracağına ve bu iş sebebiyle önüne değerlendirebileceği yeni fırsat kapıları çıkacağına delalet eder. Rüyada Yumurta Toplamak ve Kırmak Rüyada yumurta topladığını ve kırdığını gören kişi en yakın zamanda uzakta olan bir sevdiğine kavuşur, bu buluşmanın ardından hayatında bolluk ve bereket eksik olmaz. Tükenmeyecek miras ya da rızka ve bitmeyecek huzura delalet eder. Aynı zamanda rüyada yumurta toplamak ve kırmak; rüyayı gören kişinin ticarette şansının açık olduğuna, yakın zamanda hızlı ve helal yoldan eline yüksek meblağda para geçeceğine yorulur.

Rüyada 3 Sarılı Yumurta Kırmak Rüyada 3 sarılı yumurta kırdığını görmek; rüya sahibinin sevdiği kişiler tarafından yanlış anlaşılacağını, bu yüzden bazı tartışmalar ya da fikir ayrılıkları yaşanabileceğini gösterir. Rüyayı gören kişinin ikili ilişkiler ve aile ilişkilerinde daha sağduyulu olması gerekir. Rüyada 3 sarılı yumurta kırdığını görmek, uzun emekler sonucu gerçekleştireceği işlerle makam mevki sahibi kişilerin dikkatini çekeceğine de yorumlanır. Rüyada Çürük Yumurta Kırmak Rüyasında çürük yumurta gören kişinin, sahip olduğu malın zekatını eksik ya da hiç vermediğine ve bundan dolayı evinden huzursuzluk ya da bereketsizliğin hüküm süreceğine işaret eder. Rüyada çürük yumurta kırmak pek hayırla yorumlanmaz ve uyarı niteliği taşır. Rüya sahibinin bir süredir gergin ve huzursuz olduğuna delalet eder. Aynı zamanda hayırsız, şımarık, söz dinlemeyen ve hak yiyen bir evlada sahip olacağına, evlat konusunda yüzünün gülmeyeceğine yorulabilir. Rüyada Suya Yumurta Kırmak Rüyada suya yumurta kırdığını gören kişi, başladığı işi muhakkak bitirir. Zorlukların ya da engellerin karşısında pes etmez ve nihayet istediği sonucu elde eder. Ayrıca rüyada suya yumurta kırmak; rüya sahibinin çok istediği ve hayal kurduğu şeyleri çok yakın bir zamanda elde edeceğine, bu sayede keyfinin, huzurunun ve bereketinin daim olacağına, çektiği sıkıntıların son bulacağına, umutsuzluktan, karamsarlıktan ve korkularından sıyrılacağına alamet olur.

Rüyada Pişmiş Yumurta Kırmak Ünlü rüya tabircileri tarafından yapılan yorumlara göre, rüyada pişmiş yumurta kırmak; rüyayı gören kişinin önüne kariyer anlamında çeşitli ve hayırlı fırsatlar çıkacağına, bu konuda bir karara varmadan önce, değer verdiği büyüklerine ya da aile büyüklerine danışmak zorunda kalacağına işaret eder. Rüyada pişmiş yumurta kırmak aynı zamanda, hayırlı sonuçlanmayacak bazı olaylar için rüya sahibinin boş yere ısrar etmesine de delalet eder. Rüyada Menemene Yumurta Kırmak Rüya tabircilerine göre, rüyada menemene yumurta kırmak; kişinin birkaç hatalı davranış sonucunda doğru yolu bulacağına ve hidayete ereceğine, içinde yaşadığı haneden memnun olmayışına, yeni hayırlı bir hane sahibi olacağına ve bir süredir bulunduğu sıkıntıları çabucak atarak yeni insanlarla kaynaşacağına işaret eder. Rüyada menemene yumurta kıran kişinin ihtiyaç sahibi bir insanı sevindireceğine ve o kişiden çok dua alacağına yorumlanır. Rüyada Mavi Yumurta Kırmak Rüyasında mavi yumurta kırmak; rüya sahibinin hayatında daha dinginleşeceği bir döneme girdiğine işaret eder. Geçmişte yaşadığı sorunlara sünger çekeceğine, kendisiyle baş başa kalarak sorunlarını çözmeye çalışacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin iş konusunda büyük atılımlar gerçekleştireceğine, ailesinin muratlarını ve dileklerini hayata geçirerek hayır duası almasına, eğer bekarsa yakın zamanda hayırlı bir kısmet bulacağına ve hanesinde huzur yaşayacağına delalet eder.