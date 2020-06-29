Rüyada Yumurta Görmek: Yumurta Pişirmek, Çiğ Yumurta

Rüyada yumurta görmek genel olarak hayırlı işlerle karşılaşılacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin içerisinde olduğu mevcut durumdan daha iyi şartlara geçiş yapacağının habercisi niteliğindedir. Aynı zamanda rüya sahibi gelecekte daha huzurlu, mutlu bir insan olacaktır. Eğer rüya sahibi bekarsa hayırlı bir kısmetle karşılaşacak ve mutlu bir evliliğe imza atıp güzel bir aile kurmayı başaracaktır.

Rüyada Yumurta Toplamak

Rüyasında yumurta topladığını gören kişi gelecekte büyük kazançlar elde edebilir. Rüya sahibi, yanında çalıştığı patronuna büyük paralar kazandıracaktır. Bunun bir getirisi olarak patronu rüya sahibini ödüllendirmek isteyecek ve onu daha iyi bir mevkiye getirecektir. Dolayısıyla bu mevkide rüya sahibi daha iyi kazanç elde edecek ve kariyerinde önünün açık olduğu bir sürece girecektir.

Ayrıca bu rüya, kişinin hayat süreciyle alakalı doğru kararlar aldığını ve bu kararlar sayesinde daha mutlu bir yaşantı sürdüğünü de gösterir.

Rüyada Yumurta Soymak

Rüya sahibi zenginliğe ve mutluluğa erişmeyi başaracaktır. Yumurtayı soyduğunda yumurtanın sarısını gören kişi büyük bir servet sahibi olacaktır. Beyazını gören kişi ise çok büyük olmasa da kendisini sevindirecek bir servetle karşılaşabilir.

Rüyasında yumurta soyan kişi geçmişte hayalini kurduğu eşyaların sahibi olacaktır.

Rüyada Tavada Yumurta Pişirmek

Rüyasında yumurta pişirdiğini gören kişiyi gelecekte başarılı günler bekliyor. Rüya sahibi giriştiği işlerde başarılı olacak ve bunun getirisi olarak büyük kazançlar elde edecektir.

Eğer kişi rüyasında bir başkası için yumurta pişirdiğini görüyorsa bu rüya, kişinin iş hayatındaki bir yöneticisinin başarılı olacağına işaret eder. Rüya sahibi de bu başarıdan pay alacak ve refaha kavuşup daha iyi şartlara sahip olacaktır.

Rüyada Yumurta Almak

Yumurta genelde hayırlı şeylerin işaretçisi olduğu için rüyasında yumurta alan kişi de iyi şeylerle karşılaşacaktır. Rüya sahibi evinde ve işinde bollukla karşılaşacak, bereketli bir dönemin içerisine girecektir. Eğer yumurtalar bir kümesin içerisinden alınıyorsa rüya sahibi, çalıştığı şirkete büyük bir para kazandıracak demektir.

Diğer taraftan rüya sahibi bekarsa mutlu bir izdivaç yaşayacak ve mutlu günler geçirecektir.

Yumurta sarısı da hayra işaret eden rüya figürlerinden birisidir. Eğer bu rüyayı gören kişi evli ve kadınsa yakında bir hamilelik söz konusu olabilir.

Rüya sahibi işsiz birisi ise kendisine çok para kazandıracak bir iş bulabilir.

Bekar kişi bu rüyayı gördüyse hayırlı bir kısmetle karşılaşıp güzel bir evlilik yolunda adımlar atabilir.

Rüyada Yumurta Düşürmek

Rüyada yumurtanın düşürülmesi ele geçen varlıkların teker teker yok olmasına işaret eder. Rüyada yumurta kırmak, kişinin imkanları kaçırdığı günlere gireceğinin, basiretinin bağlanacağının habercisidir. Eğer rüya sahibi bekarsa bir süre kısmeti kapanmış olabilir.

Ayrıca iş konusunda da şanssız bir sürece girilebilir, bir süre kazanç konusunda sıkıntı yaşanabilir.

Rüyada Yumurta Doğurduğunu Görmek

Rüyada yumurtadan civciv çıktığını görmek, son derece güzel değişikliklerin habercisi olarak yorumlanır. Kişi, mutlu olacağı bir evlilik yaşayacaktır. Eğer çocuk istiyorsa bu konuda olumlu haberler alabilir. Mal mülk konusunda sıkıntılar ortadan kalkacak ve refah içerisinde bir gelecek sayesinde kişi kendisini daha mutlu hissedecektir.

Rüyasında yumurta dizdiğini gören kişi, aile yaşantısındaki sıkıntılardan kurtulacak ve dağınık ailesini tekrar bir araya getirecektir.

Buna ek olarak eğer kişinin dağınık bir hayatı varsa yaşanacak gelişmelerle beraber bu kişi düzenli bir yaşam kurmayı başaracaktır.

Eğer rüya sahibi bekarsa hayırlı bir kişiyle evlenecek ve daha düzgün bir hayata sahip olacaktır.

Rüyada Birine Yumurta Atmak

Rüyasında birisine yumurta attığını gören kişi için bazı olumsuzluklar söz konusu olabilir. Eğer bu kişi geçmişte birilerinin üzülmesine ya da zarar görmesine sebep olduysa bu kişiler intikam almak için harekete geçebilirler.

Rüya sahibi bir işverense ve birilerine haksızlık yaptıysa eskisi kadar çok kazanamayacak ve bu yüzden üzülecektir. Bu rüyayı gören kişi geçmişte yaptığı hataların ve haksızlıkların lekelerini temizlemek için çalışmalıdır.

Rüyada Renkli Yumurta Görmek

Rüyada renkli bir yumurta görmek yangın, felaket, ölüm gibi kötü sonuçlara sebep olabilecek olayların yaşanacağına işaret eder. Bu yüzden rüya sahibi dikkatli olmalı ve tehlikelere karşı kendisini ve yakınlarını koruma altına almak için gerekli önlemleri almaya çalışmalıdır. Aksi durumda sonunda çok üzüleceği olaylar yaşayabilir ve bunalıma girebilir.

Rüyada Büyük Yumurta Görmek

Rüyada görülen büyük yumurta, kişinin kısmetinin bol olacağına ve kazançlı bir döneme gireceğine işaret eder. Eğer rüya sahibi işsizse kazançlı bir iş bulacak, çalışan birisiyse daha iyi şartlarda çalışmaya ve daha çok kazanmaya başlayacaktır.

Rüya gören kişi bekarsa güzel kısmetlerle karşılaşacaktır. Bunlara ek olarak rüya sahibi geçmişte yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlayacaktır.

Rüyada Yumurta Çalmak

Rüyasında yumurta çaldığını gören kişi, geçmişte kendi emekleri ile elde ettiği bir başarıyı yine kendi elleriyle başarısızlığa çevirecektir.

Ayrıca bu rüya, rüya sahibinin geçmişte yaptığı bir haksızlığa ya da patronuna yaptığı bir hainliğe de işaret edebilir.

Bunlara ek olarak rüya sahibinin yumurtası çalınıyorsa bu rüyadan, hırsızlık yapan kişinin gerçek hayatta rüya sahibine ihanet ettiği manasını çıkarmak mümkündür.

Rüyada Yumurta Aramak

Rüyasında yumurta aradığını gören kişi bir mutluluk arayışı içerisinde olabilir. Rüya sahibi bu noktada endişeye düşmemelidir, zira aradığı mutluluğa kısa bir zaman sonra kavuşacaktır.

Eğer bu rüyayı gören kişi çocuk sahibi olmak istiyorsa bu konuda müjdeli bir haber alacaktır. İş arıyorsa yakın zamanda güzel bir iş sahibi olabilir. İşi olan ya da öğrenci olan rüya sahibi için ise daha başarılı bir gelecek söz konusu olacak.

Rüyada Yumurta Pişirip Yemek

Rüyada yumurta yenmesi, rüya sahibi için pek çok hayırlı gelişmenin yaşanacağını gösterir. Eğer kişi rüyasında yumurtayı kendisi pişirip yiyorsa bu, daha da hayırlı gelişmelere yol açacaktır. Rüya sahibi alacağı kararlar sayesinde çok başarılı olacak ve iyi bir konuma yükselecektir. Daha iyi bir kariyere sahip olup yeni deneyimler için yatırım yapma fırsatı bulacaktır.

Rüyada Beyaz Yumurta Görmek

Rüyayı gören kişinin bir ilişkisi yoksa güzel ve iyi bir insanla karşılaşacağına ve evlilik yolunda ilerleyeceğine işaret eder. Eşiyle birlikte huzurlu ve hayırlı işlerin gerçekleştirildiği bir hayat yaşayacaktır.

Eğer rüya sahibi evliyse hayırlı bir evlada işaret eder.

Rüyada Kırık Yumurta Görmek

Uğursuzluğa işaret eder. Rüya sahibi hastalıklı, üzüntülü bir döneme girebilir. İlerleyen süreçte kişi, canının sıkıldığı ve huzurunu kaçıran bazı olaylar yaşayabilir ve maneviyatı çökebilir. Şanssız süreçte yaşanan problemler kişinin başını ağrıtacaktır.

Rüyada Çatlak Yumurta Görmek

Rüyayı gören kişinin arzu ettiği şeylerin gerçekleşmeyeceğine işaret eder. Önceden kurulan planlarda işler yolunda gitmeyebilir ve bu yüzden kişi hayal kırıklığı yaşayabilir. Evdeki hesap çarşıya uymadığı için rüya sahibi zor durumda kalıp maddi anlamda zarar edebilir.

Rüyada Yumurta Haşlamak

Rüyasında haşlanmış yumurta gören kişi şanslı bir sürece girecektir. Dünyadaki nimetlerden fazlasıyla nasiplenecek, kısmeti açılacak ve bolluk bereket içerisinde yaşayacaktır. Geçmişte yaptığı çalışmalar birer birer hak ettiği değeri bulacak ve kişi aradığı huzura kavuşacaktır.

Rüyada Çiğ Yumurta Yemek

Hırs ve gücün işaretçisidir. Rüya sahibi gözünü yükseklere dikecek ve hedeflerine ulaşabilmek için her şeyi bir kenara bırakıp amaçlarına odaklanacaktır. Rüya sahibi kazanmak için her yolun kendince mübah sayıldığı bir döneme girecek ve güçlü olmayı mutlu olmanın önüne koyacaktır. Bu dönemde önceliği şöhret ve para sahibi olmaktır.

Rüyada Bozuk Yumurta Görmek

Genelde olumsuz şeylerin işaretçisi olarak bilinir. Rüya sahibi için hayırsız bir çocuğa, kötü bir evlada delalet eder. Rüyasında bozuk yumurta gören kişinin evladı söz dinlemez bir karakterdedir.

Ayrıca bu kişinin sülalesinden bazı kötü huylu insanlar çıkabilir. Bu kişiler hem rüya sahibine hem de etrafa zarar verecek davranışlar sergileyebilir.

Rüyasında kümeste yumurta gören kişi için kazançlı ve huzurlu günler yakındır. Bu rüyayı gören kişi ticari konularda verimli bir döneme girecek, işlerinde başarılı olacak ve güzel kısmetlerle karşılaşıp daha rahat para kazanmayı başaracaktır. Daimi kazanç sayesinde huzurlu günlerin yaşanması mümkün olacaktır.

Rüyada Yumurta Kabuğu Yemek

Rüyasında yumurta kabuğu yediğini gören kişi, yakın zamanda keyfini kaçıracak ve moralini bozacak bazı haberler alabilir. Kısa vadede rüya sahibi için kötü olaylar yaşanabilir ve bu olaylar yüzünden kişinin motivasyonu düşebilir, rüya sahibi hayattan soğuyup depresyona girebilir. Ama sabırlı davranması halinde kişi, bu dönemden daha güçlü çıkacak ve yaptığı çalışmalarla güzel kazançlar elde edip ses getiren başarılara imza atacaktır.

Rüyada Çok Sayıda Yumurta Görmek

Rüyada pek çok yumurtanın görülmesi, rüyayı gören kişinin çok hayırlı şeylerle karşılaşacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin evlatları iyi huylu, sağlam karakterli olacaktır. Rüya sahibi için işler yolunda gidecek, her şey hayra bağlanacaktır.

Eğer bu yumurtalar çatlak ise kısmetin ziyan olması söz konusu olabilir. Rüya sahibi talihsiz bir süreç yaşayabilir.

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