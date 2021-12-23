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S-400'ü üretmişti! Bu kez elektrikli otomobil geliştirdi

23.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

S-400 hava savunma sistemlerinin üreticisi olan Almaz-Antey, elektrikli otomobil üretti. E-NEVA adını taşıyan otomobil, tek bir şarjla 400 km'den fazla menzil sunabilecek ve 197 km/s hıza ulaşabilecek.

S-400'ü üretmişti! Bu kez elektrikli otomobil geliştirdi

S-400 hava savunma sistemlerinin üreticisi Almaz-Antey, bu kez hava savunma sistemi ile değil, elektrikli otomobili ile gündeme geldi. Otomobilin adı ise E-NEVA.

S-400'ÜN ÜRETİCİSİNDEN GELEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL NELER SUNUYOR?

Rus kaynakların aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda olan E-NEVA isimli SUV araç, 197 km/s maksimum hız sunacak ve tek şarjla 463 kilometre seyahat etmeye imkan tanıyacak. 824 Nm'den fazla tork sayesinde E-NEVA, 0'dan 60 km/s hıza 2,7 saniyede ulaşabilecek.

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Otomobilin iç kısmında ise dijital gösterge paneli, ön camda projeksiyon ekranı ve 15 inç dokunmatik ekran ile multimedya sisteminin yanı sıra 610 litrelik bir bagaj bulunacak.

Modelin, gaz veya hidrojen motorlu bir hibrit sistem de dahil olmak üzere motor tipine bağlı olarak farklı versiyonları olacak.

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