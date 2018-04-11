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Saba Tümer'den komik itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

'Hadi Be'nin konuğu, son dönemde '21 Günde Mutluluk' adlı kitabıyla adından söz ettiren 'Bayan Kahkaha' lakaplı sunucu Saba Tümer oldu.

Saba Tümer'den komik itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı...

Saba Tümer, 'Hadi Be'nin konuğu oldu. Saba Tümer katıldığı programda komik anılarını da anlattı.

"MAYO GAZ YAPIYOR"

Saba Tümer, programın 'O mu, Bu mu?' köşesinde "Bikini mi, mayo mu?" sorusuna, "Bikini. Mayo ıslak tutuyor ya, gaz yapıyor. Üşüyorsun yani. Mayokini de bana göre değil. Mayokiniyi sıfır bedenler güle güle giysinler" yanıtını verdi.

"ÇEVREMDEKİLER 'SEN ÇİRKİN BEĞENİYORSUN' DİYOR

Ünlü sunucu, “Yakışıklılık mı, karizma mı?” sorusu üzerine, "Karizma. Geçenlerde bir arkadaşım ‘Sen hep çirkin adam beğeniyorsun’ dedi. Bence çirkin değil hiçbiri. Bana göre hepsi son derece hoştu. Ama bazı insanlar benim için öyle düşünüyor" ifadelerini kullandı.

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"MANTIĞIMLA VERDİĞİM KARARLARDA HAPI YUTUYORUM"

“Duygular mı, mantık mı?” sorusuna ise Saba Tümer, "Duygular. Mantığı zorluyorum bazen. Ama mantıkla verdiğim kararlarda hapı yutuyorum. Kalben karar verirsem eğer, iç sesimi dinlersem başarı sağlıyorum" cevabını verdi.

"ALMIŞ TELEFONUMU HESABIMDAN KENDİSİNİ TAKİP ETMİŞ"

Saba Tümer, programın 'Doğru-Yanlış' bölümünde “Instagram’da ayıp olmasın diye takip ettiğim kişiler var” cümlesine 'doğru' kartını gösterdi: Mesela ‘Beni takip etsene' diyor. Ben zaten çok fazla takip etmiyorum, kimsenin her şeyini merak etmiyorum işin açıkçası. Ben zaten seni takip edecek olsam ederim, senin bana bunu söylemene gerek yok. Geçenlerde de birisi almış telefonumu, benim hesabımdan kendisini takip etmeye başlamış. Instagram’da fotoğrafını görünce ‘Bu kim?’ dedim ilk başta. Hemen unfollow!"

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"KUCAĞIMDAKİ MAYMUN GÖĞÜSLERİME YAPIŞTI"

Saba Tümer, instagram’da paylaştığı, iki maymunla çektirdiği fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı:

“Bu fotoğraf Marakeş’te çekildi. Maymunlardan birini omzuma, diğerini kucağıma aldım. Kucağımdaki bir anda benim göğüslere bir yapıştı, çığlık attım! O yüzümdeki mutluluk ifadesi aslında çığlık ifadesi yani. Bazı kadınlar göğüs aralarına paralarını sıkıştırır ya, bunlar o paraları çekip alsın diye eğitilmiş meğer. Biri dedi bunu. Ben de öyle bir para yoktu tabii.”

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