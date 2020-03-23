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Saba Tümer’den sokaktakilere tepki: Coronaidiotu musunuz?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Corona virüsü nedeniyle bir haftayı aşkın bir süredir evinde olan sunucu Saba Tümer, pazar günü insanların sokaklarda olmasına sert bir tepki gösterdi.

Güneşli havayı gören kalabalıkların corona virüsüne karşı yapılan ‘evde kal’ uyarılarını dinlemeyerek sokağa çıkmalarına anlam veremeyen Saba Tümer, yatağından kalktı ve dikkat çekici ifadeler kullandığı bir video çekti.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Saba Tümer, yaşanılan tehlikeyi göre göre sokağa çıkanlara ‘cahil misiniz?’ diye sordu.

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videoda üzerine basa basa insanların evinde kalmasını isteyen Saba Tümer, ilginç bir benzetme yaparak ‘coronaidiot’ şeklinde bir ifade kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
saba tümer, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İDİOT saba ......herkesin tuzu senin gibi kuru değil...... okuyarak anlayamayabilirsin belki.....çevrendekiler dürte dürte anlatsınlar bunu sana.. insanlar evine ekmeK götürmek zorunda.. herkes sen gibi yatarak kazanmıyor parayı....
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