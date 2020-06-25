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Saba Tümer'in bikinili pozu olay oldu! 'Sizin sinirleriniz iyice gevşedi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Karantinadan çıkan Saba Tümer kendini detoks kampına attı. Mert Vidinli ile Bodrum'da olan Tümer son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Saba Tümer'in bikinili pozu olay oldu! 'Sizin sinirleriniz iyice gevşedi'

Karantina sürecinde evden çıkmayan ve yaptığı canlı yayınlarla sık sık gündem olan Saba Tümer soluğu Bodrum'da aldı. Mert Vidinli ile detoks kampına giden Tümer yaptığı yaz paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak denizde yüzerken çekilmiş anlarını paylaşan Tümer İrem Derici'yi de yoruma ekleyerek "Acemi baliğa klip çektim" yorumuyla herkesi güldürdü. Derici ise bu paylaşıma yanıtsız kalmadı ve "Sizin sinirleriniz iyice gevşedi açlıktan, ölüyorum haha" yorumunda bulundu.

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Saba Tümer'in bikinili pozuna ise takipçilerinden beğeni yağdı.

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