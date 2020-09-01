Saba Tümer köpek balığı sandı bakın ne çıktı

Kısa bir süre önce kuğu saldırısına uğrayan ancak hem şaşkınlıktan hem de panikten o anların video görüntülerini çekemeyen Saba Tümer bu defa hazırlıklı çıktı.

Çeşme’de tatilini sürdürmekte olan Tümer, buranın plajında heyecanlı dakikalar yaşadı. Denizin üzerinde beliren yüzgecin köpek balığına ait olduğunu düşünen Tümer o anları kameraya aldı.

Bir yandan yaşananları anlatan bir yandan da çevresindeki insanların heyecanlarını da kayda alan Saba Tümer, sonunda yakalanan balığın zargana olduğunu ve sandığı gibi bir köpek balığı tehdidi ile karşı karşıya kalmadıklarını açıkladı.

Tümer o anları anlatırken "Oha! Çocuk atladı. Yaralı herhalde hayvan. Ben çok korktum köpek balığı dibimizde diye. Ama zargana çıktı. Köpek balığının üstüne atladı sandım" dedi.