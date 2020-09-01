MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saba Tümer köpek balığı sandı bakın ne çıktı

Saba Tümer köpek balığı sandı bakın ne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Pandemi döneminin ardından soluğu tatilde alan Saba Tümer tatil keyfini sürdürüyor. Saba Tümer son yaptığı paylaşımlar takipçilerinin dikkatini çekti. Denizin üzerinde görülen balık yüzgecinin köpek balığına ait olduğunu düşünen Tümer yaşadığı heyecanı takipçilerine aktardı.

Kısa bir süre önce kuğu saldırısına uğrayan ancak hem şaşkınlıktan hem de panikten o anların video görüntülerini çekemeyen Saba Tümer bu defa hazırlıklı çıktı.

Çeşme’de tatilini sürdürmekte olan Tümer, buranın plajında heyecanlı dakikalar yaşadı. Denizin üzerinde beliren yüzgecin köpek balığına ait olduğunu düşünen Tümer o anları kameraya aldı.

Saba Tümer pozlarıyla olay oldu! 'Saldırıya uğradım'Saba Tümer pozlarıyla olay oldu! 'Saldırıya uğradım'

Bir yandan yaşananları anlatan bir yandan da çevresindeki insanların heyecanlarını da kayda alan Saba Tümer, sonunda yakalanan balığın zargana olduğunu ve sandığı gibi bir köpek balığı tehdidi ile karşı karşıya kalmadıklarını açıkladı.

Tümer o anları anlatırken "Oha! Çocuk atladı. Yaralı herhalde hayvan. Ben çok korktum köpek balığı dibimizde diye. Ama zargana çıktı. Köpek balığının üstüne atladı sandım" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizde deve güreşi! Edis hakem oldu
Denizde deve güreşi! Edis hakem oldu
Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan kaç yaşında, neden öldü?
Haldun Boysan neden öldü?
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy intihar girişiminde bulundu! Yoğun bakımda
Sevgilisi binadan atladı! 'Gücünü biliyorum'
MasterChef Türkiye'de Survivor Nisa Bölükbaşı sürprizi! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı
MasterChef'te Survivor Nisa sürprizi!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
MasterChef'te yeni takımlar belli oldu! Kaptanlar düello yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.